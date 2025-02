Američkim milijarderima izgorjele vile u Malibuu, samo jednom Britancu nije: Ovo je razlog

Milijarderi poput Larryja Ellisona i Herba Simona iz Pacersa su izgubili svoje domove na prestižnoj obali Malibua, poznatoj kao Carbon Beach. Međutim, ovaj britanski milijarder nije. Evo zašto.

Kada je požar u Pacific Palisadesu prošlog mjeseca stigao do elitnog dijela malibuške obale poznatog kao Carbon Beach, britanski investitor Simon Nixon bio je u Londonu, 8.700 kilometara daleko od mjesta gdje su plamenovi prilazili njegovoj kući. Bez mnogo mogućnosti osim da čeka informacije, konačno je čuo od nekog iz lokalne vatrogasne službe. Dobio je fotografiju preko WhatsAppa. Šesnaest kuća u nizu zapadno od njegove bilo je ozbiljno oštećeno ili uništeno. Uključujući one milijardera Herba Simona, Marka Waltera i Geoffreyja Palmera. Ali, čudom, Nixonova kuća je i dalje stajala. I čak je djelovala kao zaštitni zid koji je sačuvao šest susjednih kuća s druge strane. “Spasio si svaku kuću desno”, napisao je zaposlenik.

Kuću nazvao Tvrđava

Carbon Beach, često nazivan „Plaža milijardera“ zbog visokog postotka vlasnika s velikim bogatstvom, nalazi se na jugozapadnoj granici požara u Palisadesu, preko Pacific Coast autoputa. Plamen je uništio većinu kuća na istoj polovini plaže. Ali, Nixonova je prošla s manje od 10% oštećenja, prema LA županijskoj inspekcijskoj mapi. Razlog za njegovu sreću? Njegova pravokutna nekretnina industrijskog dizajna – prikladno nazvana „Tvrđava“ – bila je uglavnom napravljena od betona, čelika i stakla. Nixon je izgradio ovu nekretninu prije otprilike godinu dana. Prije toga je porušio dvije stare drvene kuće koje je kupio za 24,6 milijuna dolara 2016. godine.

„Da sam izgradio drvenu kuću, sada je ne bi bilo, nema sumnje“, kaže Nixon. Tehnološki poduzetnik, koji je zaradio većinu svog procijenjenog bogatstva od 2 milijarde dolara osnivanjem sajta za usporedbu cijena MoneySuperMarket, vodi biznis pod imenom Simon Escapes, u kojem razvija luksuzne kuće za kratkoročni najam. Njegov portfelj sa sedam nekretnina proteže se od Barbadosa do Južne Afrike; „Tvrđava“ je jedina ponuda u SAD-u. Kuću s pet spavaćih soba iznajmljivao je za više od 200.000 dolara mjesečno, ali bila je prazna u trenutku požara.

Kuća Simona Nixona; Foto: Los Angeles County

Potrošio 15 milijuna dolara

Arhitekt iza „Tvrđave“ je cijenjeni tim Olson Kundig iz Seattlea, koji je možda poznatiji po projektiranju muzeja i renoviranju poznatog Space Needlea u Seattleu nego po dizajnu kuća. Među njegovim nedavnim projektima: Children’s World of the Jewish Museum u Berlinu (ANOHA) i LeBron James Innovation Center u Nikeovom sjedištu u Oregonu.

Nixon je potrošio više od 15 milijuna dolara na izgradnju. Cijenu koju je dogovorio prije pandemije, kaže on, dodajući da su troškovi od tada značajno porasli. Kundigov strogi, kutijasti stil u kontrastu je s starijim i mekšim izgledom većine kuća na Carbon Beachu: Mnoge nekretnine tamo su izgrađene između 1920-ih i 1970-ih, kada je „sve što je SAD zaista gradila bilo drvo“, kaže broker Nathaniel Pitchon Getzels iz Coldwell Bankera. To uključuje tri od šest milijarderskih kuća koje su uništene. Nixon, međutim, procjenjuje da je njegova šteta samo 400.000 dolara, uglavnom na drvenoj terasi i staklenim balustradama. To je ekvivalent samo 1% onoga što je potrošio na kupovinu i izgradnju nekretnine. Njegova kuća bi mogla biti model za izgradnju jačih objekata – ne samo tamo, već i širom Los Angelesa.

Kuća Simona Nixona zaštitila je sve kuće s desne strane; Ilustracija: Yunjia Yuan for Forbes

Nije računao na požare

Nixon nije imao požare u vidu kada je razvijao „Tvrđavu“. „Mislio sam da je vjerojatnija mogućnost cunamija, potresa, možda klizišta“, kaže on. Voda s jedne strane plaže i Pacific Coast Highway s druge pomažu u sprečavanju širenja požara, ali jaki udari vjetra – kao što su zloglasni Santa Ana vjetrovi prošlog mjeseca – i dalje mogu da prebace žar i zapaljene ostatke preko puta.

Umjesto toga, kaže Nixon, „deo razloga za dizajn je bio taj što okruženje može biti toliko surovo tamo“, napominjući da autoput donosi buku i zagađenje zraka. Strana kuće koja gleda prema putu potpuno je od betona kako bi se smanjili ti faktori. Otvorene čelične grede pružaju podršku kroz cijelu strukturu. Na drugoj strani, okrenutoj prema oceanu, koristi se staklo kako bi se maksimizirao pogled, ali može biti zatvorena motoriziranim vanjskim roletama.

„Nisam iznenađen što je preživjela. Beton se ne pali“, kaže Victor Sanchez, umirvoljeni vatrogasac koji je radio u oblasti Malibua 25 godina, uključujući vrijeme provedeno na vatrogasnoj stanici u Carbon Beachu. Betonske zgrade su prisutne širom Kalifornije, ali su gotovo uvijek komercijalne nekretnine. „Nije uobičajeno za obiteljsku kuću. Ali Malibu nije uobičajeno mjesto. Očigledno, milijarderi imaju više novca da nabave skuplju gradnju poput ove.“

Sjeverna strana kuće Simona Nixona potpuno od betona; Foto: Los Angeles County

Koliko je skuplja gradnja betonskih kuća

Još jedan stanovnik Carbon Beacha čija je kuća preživjela umjerena oštećenja zahvaljujući – ponovo – betonu bio je Grant Cardone, investitor u nekretnine i privatni kapital. U njegovom slučaju, betonska osnova koja izdiže kuću iznad zemlje bila je ključna. Plamenovi su dolazili odozdo, kaže on, i zaustavljeni su od strane osnove dovoljno dugo da bi vatrogasci mogli da ih ugase prije nego što su uništili drveni dio kuće. (Ipak, bilo je dovoljno oštećenja da planira da potroši 30 milijuna dolara na rekonstrukciju od nule – ovog puta, vjerojatno s metalom, kamenom ili betonom.)

Gradnja s betonom obično povećava troškove izgradnje za 5% do 10%, prema podacima Nacionalne asocijacije za ready-mixed beton. Ipak, mnogi vlasnici betonskih kuća vide dugoročne uštede zahvaljujući većoj energetskoj efikasnosti i nižim premijama osiguranja. Uz to, sve ekstremniji vremenski uvjeti, od požara do nedavnih klizišta, tjeraju arhitekte i vlasnike kuća da ozbiljno razmišljaju o materijalima koji će najbolje izdržati pritisak prirode.

Drvo koriste zbog potresa

Kuće na Nixonovoj zapadnoj strani koje su izgorjele – uključujući domove Herba Simona i jednog od Geoffreyja Palmera – uglavnom su imale drvene okvire i stucco vanjštinu, kao mnoge nekretnine u oblasti Los Angelesa. Četvrti najbogatiji čovjek na svijetu, Larry Ellison, također je izgubio dva svoja doma na Carbon Beachu, vrijedna ukupno 39 milijuna dolara, koji su, čini se, imali drvene okvire. Drvo je elastično i otporno na potrese, još jedan prirodni rizik s kojim se Kalifornija suočava, ali nije otporno na požare.

„Kod kuće s drvenim okvirom i stuccoom, žar će ući u rubove i puhati kroz ventilacijske rupe, a ako se to dogodi u potkrovlju, zaboravite, ne možete je spasiti“, kaže Sanchez. „Jer je potrebno mnogo ljudi da bi se ugasio požar u potkrovlju, a imamo stotine kuća koje gore. Jednostavno je nemoguće držati korak s tim.“ Napominje da su kuće na Carbon Beachu također veoma gusto smještene, što olakšava plamenovima da preskoče s jedne na drugu.

Kuće Geoffreyja Palmera i Herba Simona (desno) nakon požara; Foto: Los Angeles County

Nova vrsta armature

Neki graditelji kuća tvrde da su pronašli način da beton učine prihvatljivim za šire tržište. Nixonova kuća je skuplja zbog čelične armature i činjenice da je beton „liven na licu mjesta“, što znači da se izlijeva na gradilištu. Kompanija NileBuilt, s druge strane, pravi betonske zidove u tvornici i sastavlja ih na parcelama za nekoliko sati. Osnivač Scott Long kaže da su razvili novu laganu tehnologiju – naprednu vlaknastu kompozitnu armaturu – koja ne zahtijeva čelični kostur, savija se kao drvo tijekom potresa, ne gori i jeftinija je od drvenih kuća.

„Stambena industrija je jedina koja nikada nije unaprijedila svoje građevinske prakse“, kaže Long. „Gradimo na isti način kao kad smo počeli koristiti dimenzionalnu građu 1400-ih. To je dinosaur industrija.“

Arhitektica Rebecca Ascher slaže se da je inovacija hitno potrebna. Još jedan skup izazov kod betona je stvaranje šupljina za vodovod i elektroinstalacije, kaže ona – ali to bi moglo postati manje relevantno kako se domovi budu opremali alternativnim izvorima energije. „Nalazimo se u tom prijelaznom razdoblju između starog načina života i nečega futurističkog, života Georgea Jetsona“, kaže ona. „I možda su to katastrofalni događaji poput ovog što tjera promjene.“

Kuća Marka Waltera nakon požara; Foto: Los Angeles County

Manje zainteresirani za beton

Bez obzira na cijenu, i dalje ima mnogo onih koji nisu zainteresirani za beton. „Većina ljudi ga ne voli“, kaže Ascher, čija firma Bex Ink pruža usluge ultra-bogatima. „Ima puno nesavršenosti. Ima teksturalnu osobinu. Pravi eho. Hladan je na dodir. Ne kažem da se napredak ne može postići – za 100 godina, ljudi bi se mogli smijati kakav je beton nekada bio. Ali treba mu ljubavi prije nego što postane široko prihvaćen.“

Los Angeles sada ima ogroman zadatak obnove. Guverner Kalifornije Gavin Newsom potpisao je izvršnu naredbu prošlog mjeseca kojom se pojednostavljuje proces, djelomično ukidanjem nekih ekoloških propisa. Zakonodavci također raspravljaju o mogućim novim pravilnicima o gradnji, uključujući promjene u zoniranju za nižu gustoću stanovanja u posebno požarno ugroženim područjima, kao i ubrzanje standarda za uklanjanje otpada, zapaljive vegetacije i drvenih ograda kuća. Beton, ipak, nije panaceja. „Sigurno ne škodi imati betonske zidove, ali ako samo gradimo od betona i ništa drugo ne mijenjamo, nastavit ćemo gubiti mnoge kuće“, kaže penzionirani vatrogasni šef Dave Winnacker.

I susjedi trebaju urediti kuće

Što se tiče Nixona, neki kažu da je imao i malo sreće: da su žarovi ušli, zapalili bi sve što je zapaljivo. Bez obzira na to, on se nada da će njegovi susjedi rekonstruirati koristeći vatrootporne materijale – što, kako napominje, također čini njegovu kuću manje ranjivom.

„Pokušavam da gledam na pozitivne strane“, kaže on, „i jedina pozitivna stvar koju mogu da smislim za Carbon Beach je da ako uzmete razdoblje od pet do deset godina, nadam se da će većina tih kuća biti obnovljena na moderniji način. Neke od njih su izgledale prilično zastarjelo i možda nisu bile pogodne za klimatske promjene koje su se dogodile u posljednjih 100 godina. Plaža bi za deset godina mogla izgledati fantastično i biti jedna od najboljih plaža u SAD-u.“

Monica Hunter-Hart, novinarka Forbesa

