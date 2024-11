Bila je pravnica, a onda je svoju strast prema izradi nakita pretvorila u ozbiljan posao (video)

Zagrepčanka Katarina Radnić Zmazek je brend Cloud&Co osnovala 2010. godine, a u tih deset godina njezin ručno rađeni nakit se etablirao do te mjere da je danas prisutan u dvije trgovine, u Zagrebu i Dubrovniku, a posao i dalje raste

Sve je počelo s – oblakom. Motiv oblaka kroz godine je postao prepoznatljiv cijeloj Hrvatskoj, a zamislila ga je i provela u djelo pravnica Katarina Radnić Zmazek koja je pravnu struku 2010. godine zamijenila izradom nakita, a od 2012. godine je vlasnica tvrtke Perleraj – kroz koju razvija cijeli posao.

Katarina Radnić Zmazek, vlasnica brenda i tvrtke prisjeća se vremena kada je “pala” odluka da se posveti nakitu. “Dok sam bila na fakultetu društvene mreže su bile u začetku, posebno mali biznisi koji su tamo nastajali. Počela sam vrlo jednostavno, ali upornost se zaista isplatila, veće firme i korporacije su cijenile ručni rad i ja sam pred kraj fakulteta shvatila da je ovo postao posao za sebe i da ne mogu više sve sama. Nakon polaganja pravosudnog imala sam manji tim ljudi koji su radili sa mnom. 2019. smo otvorili svoj prvi dućan u Preradovićevoj i dućan i danas izvrsno radi.”, prisjeća se početaka Katarina.

Ovako izgleda izrada rad u radionici nakita Cloud&Co, Foto: Forbes Hrvatska

Potražnja raste, a širenje poslovanja u punom je zamahu. Trenutno zapošljavaju 12 stalnih radnika i 8 studenata, ali s novim prostorom koji je u planu, raste i potreba za radnom snagom.

“Sve je kod nas raslo organski, to nam je bilo bitno. Postoji jako puno ljudi koji su talentirani, koji znaju raditi s rukama, mi to uvijek tražimo, da netko ima afinitet i talent za izradu nakita, a dodatno naravno tražimo točnost, preciznost, pedantnost, brzinu, odgovornost, a to danas nije jednostavno naći kod radnika.”, odgovara na pitanje kakav profil zaposlenika traži Katarina Radnić Zmazek.

U izradi nakita važna je preciznost

Ove je godine, do listopada prodano 45 tisuća komada nakita, a svaki od njih mora biti izrađen s jednakom preciznošću. Svaki dan je novi izazov, naglašava Matea Boranić, voditeljica proizvodnje.

“Izrađujemo neke komade nakita koji zahtijevaju koncentraciju i preciznost. Zahtjevno je i to što smo mi kolektiv od desetak žena, ali mi smo timski igrači. Period ljeta i pred Božić je najhektičniji, moramo se dobro organizirati, ali uspijevamo držati ritam. Kroz cijelu godinu imamo puno posla, zanimljiva je radna atmosfera. Ovo sam krenula raditi kao studentica i evo me ovdje deset godina kasnije, nadam se da je ovo samo prvih deset.”, kaže Matea Boranić.

Standardne kolekcije nakita nemaju, pokušavaju na taj način motivirati svoje kupce da novi nakit kombiniraju sa prije kupljenim komadima. Poznato je i da svoj komade predstavljaju kao “never take off” nakit.

“Ljudima dajemo komad nakita koji nije neuništiv, ali želimo da bude nešto s čime se ljudi povežu i ne žele ga skinuti. Da postignemo kvalitetu i cijenu uzeli smo srebro, kamenje je naravno razno ovisno o potrebama. U ovom vremenu u kojem je sve neurotično mi smo shvatili da ipak treba usporiti stvari, nekim komadima treba duže vremena da ih kupci primjete.”, govori Katarina Radnić Zmazek za Forbes Magazin.

Kakvi su trendovi u nošenju nakita?

U malom dućanu u centru Zagreba, u Preradovićevoj ulici, od prvog dana radi i Petra Loje. Postavili su, naglašava Petra, nove trendove u svijetu nakita, a najveći obrat vidi se u načinu nošenja naušnica.

“Ljudi su bili konzervativniji i nije im bilo jasno kako prodajemo naušnice pojedinačno, a ne u paru. Danas je to sasvim druga priča.”, odgovara na pitanje jesu li se promijenili trendovi u nošenju nakita u proteklom desetljeću.

Ove godine pokrenut je i sestrinski brend Islands&co, brend koji želi kroz autentične priče istražiti i približiti sve hrvatske otoke.

Reportažu o poslovnom poduhvatu Katarine Radnić Zmazek emitiranu u Forbes Magazinu možete pogledati ovdje: