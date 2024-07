Bio je konobar, a onda je osmislio najpopularniji spritz ljeta. I postao ozbiljan poduzetnik

Forbes donosi priču o Giuseppeu Gallu, bivšem konobaru koji je pokrenuo biznis talijanskih pića kao stvoren za generaciju koja obožava aperitive

Guiseppe Gallo posluživao je spritz koktele – uglavnom Camparije ili Aperole – u jednom baru u Londonu, kada mu je sinulo da postoji još gomila sličnih pića koje može istražiti. Ovaj poduzetnik, rodom s Amalfijske obale, sjetio se kako je njegova baka za goste često radila žesticu od bergamota i shvatio koliko aperitiva je ostalo izgubljeno u povijesti.

Odlučio je sam vratiti u život neke klasike. Inspiriran starim obiteljskim receptom, naručio je bergamot s Kalabrije, kao i citruse sa Sicilije. Godine 2016. predstavio je rosolio di bergamotto Italicus, koristeći latinski naziv u znak poštovanja svojim talijanskim korijenima. “Ne želim igrati po pravilima,” kaže 43-godišnji Gallo.

Prodaja od Meksika do Novog Zelanda

Italicus je ovog ljeta jedan od najpopularnijih sastojaka u spritz koktelima, što ne čudi, jer je Gallo posljednjih osam godina pomno gradio svoje carstvo aperitiva. Godišnji prihodi njegove tvrtke iznose skromnih 15 milijuna dolara, dok su prije pet godina iznosili samo milijun dolara, a proizvodi se prodaju u četrdeset zemalja svijeta, od Meksika do Novog Zelanda. Iako Gallo ima još mnogo posla dok ne postane pravi konkurent matičnoj kompaniji Aperola i Camparija kojoj prodaja godišnje donosi 400 milijuna dolara, on je krenuo razvijati još pića kako bi proširio kategoriju spritza.

“Želim paziti da ništa ne dupliciramo. Nećemo replicirati nijedan drugi proizvod,” kaže on. “Cilj nam je inovacija s nizom novih okusa, kvalitetnih proizvoda koji su organski i prirodni, koji poštuju povijest i kulturno naslijeđe, a istovremeno su relevantni za moderne kupce.”

Italicus i Gallov drugi proizvod, Savoia, služe se u spritzevima, negronijima, manhattanima, margaritama i drugim koktelima u njujorškom hotelu Gansvoort, gdje su zamijenili druge sastojke u klasičnim receptima. Hotelski direktor za pića, Frederico Doldi, kaže kako je riječ o “dva nevjerojatna proizvoda iza kojih stoji velika povijest. Kupci se sve više okreću upravo njima i ne postoji ništa slično.”

Rosolio di bergamotto Italicus / FOTO: ROB KIM / Getty images / Profimedia

Ulazak u najpopularnija mjesta u ključnim gradovima dio je Gallove strategije. On to naziva “pristupom citadele” jer utvrđuje prodaju na nekoliko tržišta prije nego se krene širiti dalje. Najprije su na red došli New York, London, Milano i RIm, a potom je krenuo u pohod na Sydney, San Francisco, Miami, Singapur, Barcelonu i Pariz.

Biznis žestica, naravno, može biti iznimno profitabilan, ali širenje na nova tržišta s pićima za koja mnogi kupci nikada nisu čuli vrlo je teško. Italicus se prodaje po cijeni od oko 30 do 45 dolara za bocu, što je gotovo dvostruko više od cijene boce Camparija. To Gallu pomaže postići zdrave neto marže. Većina žestokih pića može doseći neto marže od 50 posto ili više, iako je dobit u nekim slučajevima pala u posljednje dvije godine uslijed velikog porasta troškova pakiranja i transporta. Forbes procjenjuje kako Gallov biznis donosi neto marže od oko 40 posto, što je još uvijek više u odnosu na mnoge druge brendove hrane i pića. Gallo nije želio konkretno komentirati profitabilnost svoje kompanije.

“Ne bojimo se griješiti,” kaže on. “Učimo iz grešaka, ali nastavit ćemo ići naprijed.”

Italicus bilježi dvoznamenkasti rast na većini svojih globalnih tržišta, a najveći je u SAD-u; on čini oko 35 posto čitavog biznisa.

Gallo je odrastao u provinciji Salerno, u blizini Napulja. (Nije u rodu s poznatim poduzetnikom iz svijeta vina, E. J. Gallom, kao ni s obitelji koja još uvijek posjeduje taj biznis u SAD-u.) Postao je konobar i pokušao se preseliti u SAD, ali nije mogao dobiti vizu, zbog čega se 2005. godine preselio u London. Tamo je šest godina radio kao brend ambasador za Bacardijev Martini Rossi, a također je bio zadužen za modernizaciju ponude koktela u talijanskim restoranima slavnog Jamieja Olivera. S vremenom su mu konzultacije dojadile i poželio je kreirati vlastiti brend.

“Od početka je bio cilj pokušati rekreirati nešto što će odati poštovanje talijanskoj kulturi pića, ali učiniti to na moderan način,” prisjeća se Gallo.

U prvoj godini, Italicus je osvojio prestižnu nagradu Best New Spirit na nagradama Spirited 2017. godine – bila je to tek prva od mnogih nagrada, među kojima je i nevjerojatnih 50 zlatnih medalja za okus. Za razliku od Aperola i Camparija, Gallova pića ne sadrže nikakva umjetna bojila, a alkohol je čak pogodan za vegane.

Unutar prve tri godine, prodaja Italicusa porasla je na devet znamenki, a Gallo je počeo tražiti načine za ubrzanje širenja. Godine 2020. u biznis je uveo Pernod Ricard, proizvođača aperitiva poput Lilleta i Suzea, kao i većih brendova poput votke Absolut, džina Monkey 47 i viskija Jameson. Pernod Ricard je kupio manjinski udio u Italicusu za nepoznatu cijenu i preuzeo distribuciju na ključnim tržištima.

Širenje u inozemstvo uz pomoć Pernod Ricarda ipak ima svoju cijenu. To je klasična taktika industrije: da veći konglomerat investira u manji, obećavajući brend. Ipak, Gallo kaže kako se dosad ovo partnerstvo isplatilo. Italicus bilježi dvoznamenkasti rast na većini svojih globalnih tržišta, a najveći je u SAD-u; on čini oko 35 posto čitavog biznisa.

SAD – najbrže rastuće tržište aperitiva

To odražava i opći trend prodaje amarija. Podaci tvrtke za podatke o žestokim pićima IWSR pokazuju kako je SAD najbrže rastuće tržište za aperitive, s rastom od 11 posto svake godine od 2018., dok su druga velika svjetska tržišta na istoj razini. Amerika je treće najveće tržište na svijetu, iako daleko zaostaje za vodećom dvojkom: SAD čini samo 4 posto globalne prodaje amarija, dok talijansko tržište čini 62, a njemačko 24 posto.

Gallo je 2021. godine predstavio i Savoia Americano, proizveden od 22 biljna sastojka i Marsala vina koji se miješaju u povijesnoj destileriji u Torinu. Savoia Americano je Gallova alternativa kojom se želi natjecati s crvenim aperitivom poput Camparija. Nada se da će upravo pomoću ovog pića nastaviti s rastom u SAD-u gdje klasični talijanski kokteli poput negronija dobivaju na popularnosti.

Za razliku od Italicusa, Pernod Ricard nije uključen u Savoiju, a Gallo je jedini vlasnik holding društva za Italicus i Savoiju, ItalSpiritsa. Zasad Savoia donosi oko polovice prodaje.

Gallo je potpuno fokusiran na ekspanziju, a sljedeća meta mu je prodor u Aziji, južnoj Americi i Kanadi, kao i predstavljanje još ovih pažljivo destiliranih pića. Gallo ih je već osmislio nekoliko, a kaže kako može novi proizvod predstaviti na tržištu u manje od godinu dana.

“Pokušavam paziti da bude relevantan,” kaže Gallo. “Bilo bi prerano da smo Savoiju predstavili prije pet godina. Želim pričekati dok tržište ne bude dovoljno zrelo za određene proizvode i da su kupci spremni.”

Autor originalnog članka: Chloe Sorvino, Forbes

Link: Meet The Entrepreneur Behind Summer’s Hottest Spritz

(Prevela: Nataša Belančić)