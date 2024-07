Bruce Springsteen sada je milijarder

Slavni “The Boss” uspjeh je postigao tako što je ostao vjeran svojim skromnim korijenima, ali i zasukao rukave i radio.

Kada se Bruce Springsteen vratio u svoj rodni New Jersey 1981. godine, napokon je bio financijski osiguran. Upravo je dovršio svoju prvu komercijalno uspješnu turneju nakon izdavanja petog studijskog albuma The River i imao je solidnu količinu novca na računu. Svejedno je tada 32-godišnji Bruce odlučio svoju unajmljenu kuću opremiti korištenim namještajem kojeg je pronašao na cesti.

“Imao sam novca, zbog čega sam se isticao u malom susjedstvu,” prisjeća se Springsteen u knjizi Deliver Me From Nowhere iz 2023. godine o sljedećem albumu Nebraska, izdanom 1982. godine. “Morao sam se nositi s time, s jako kompliciranim osjećajima jer sam bio toliko drugačiji od ljudi s kojima sam odrastao i onoga o čemu sam pisao.”

U šest desetljeća karijere imovina narasla na preko milijardu dolara

Usprkos činjenici da mu bogatstvo nije sjedalo ugodno, heroj s gitarom iz New Jerseya tijekom šest je desetljeća nagomilao popriličnu imovinu – Forbesova konzervativna procjena je da njegovo bogatstvo iznosi oko 1,1 milijardu dolara – a to je učinio pjevajući o svojim skromnim, radničkim korijenima. Čak i sad, kao 74-godišnjak, Bruce putuje po turnejama i svira na trosatnim koncertima. Vječno dijete radničke klase, Bruce se pojavljuje i obavlja svoj posao za fanove diljem svijeta.

Njegova legendarna radna etika stvorena je iz želje da se izvuče iz svojih skromnih početaka, iako je uvijek ostao vjeran svom rodnom kraju. Od početka je Springsteenov rock pričao priče o fizičkom radu, pronalaženju ljubavi i bježanju iz malih gradova. On najbolje zna kako je to: rođen je u malenom gradu u Jerseyu, roditelji su mu bili iz radničke klase, a odrastao je s djedom i bakom u, kako u svom memoaru piše, “očito oronuloj” kući.

Bijeg je potrajao. Springsteen je šezdesete proveo svirajući u čitavom nizu lokalnih bendova i pokušavajući se pronaći kao umjetnik. Na kraju je potpisao ugovor s izdavačkom kućom Columbia Records. Na prvom albumu pomagali su mu glazbenici koji su postali legende: gitarist Stevie Van Zandt, bubnjar Max Weinberg i (pokojni) saksofonist Clarence Clemons, između ostalih. Upoznali su se svirajući po klubovima na obali Jerseya, a kao skupina su 70-ih popularizirali klub The Stone Pony – poznat i kao “kuća koju je izgradio Bruce.”

Tajna Springsteenovog uspjeha? “Želio sam kreirati identitet koji je za mene bio vrlo, vrlo osoban,” objašnjava u knjizi Deliver Me From Nowhere. “Želio sam povezati taj identitet sa širokom slikom čitave zemlje… Trebao sam ljude koji su bili spremni ići koliko god duboko treba, koliko god duboko sam bio i sam spreman ići.”

Kada je imao svoj bend, kontaktirao je Jona Landaua, bivšeg rock novinara, i zatražio ga da mu bude producent i menadžer. Upravo Landau je nakon što je prvi put poslušao njegovu glazbu 1974. godine, napisao onu poznatu rečenicu: “Vidio sam budućnost rock and rolla i zove se Bruce Springsteen.” Landau u to vrijeme ipak nije mogao predvidjeti da će 2020. godine Bruce Springsteen njega uvesti u Rock&Roll kuću slavnih.

Bruce Springsteen na koncertu u Stockholmu, lipanj 2024. godine / FOTO: Magnus Lejhall/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tijekom svoje duge karijere, Springsteen je dominirao ljestvicama s 21 studio albumom, sedam live albuma i pet EP-jeva, u svijetu prodavši preko 140 milijuna albuma. Svoju priču je ispričao i u memoaru koji je zasjeo na prvo mjesto ljestvice bestsellera New York Timesa, a imao je i 236 rasprodanih koncerata na Broadwayu. Usput je osvojio 20 Grammyja, jednog Oscara, dva Golden Globea i posebnu nagradu Tony i zaslužio mjesta i u Rock and Roll Kući slavnih i u Kući slavnih kantautora. Čovjek koji je pjevao o pronalasku američkog sna primio je i najveće nagrade svoje domovine: 2009. godine dobio je nagradu Kennedy centra, a Predsjedničku medalju slobode 2016. godine.

Prošle godine prodao 1,6 milijuna eulaznica

Potom je 2021. godine, nedugo nakon što je završio drugi krug njegovih izvedbi na Broadwayu, prodao svoj glazbeni katalog Sonyju, zaradivši 500 milijuna dolara za svoj cjeloživotni rad. U to vrijeme je Landau rekao kako je to dobra cifra za pola stoljeća koliko je Springsteen proveo stvarajući glazbu. “Svi dobivaju ono što im je u interesu,” rekao je Landau za Forbes 2022. godine.

Uspjesi se još uvijek nižu: Prošle godine je za Springsteenovu svjetsku turneju prodano preko 1,6 milijuna ulaznica, a turneja je generirala 380 milijuna dolara prihoda, pokazuju podaci Pollstara. Koncerti su zakazani do sredine 2025. godine, a Springsteen nema planova usporiti.

