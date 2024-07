Cijeli život je u startupima, a sada je otkrio strast prema fotografiji – i da su ta dva svijeta vrlo slična

Stevica Kuharski je prije nekoliko godina, fotografirajući telefonom, otkrio strast i talent za fotografiju. Sudjelovao je i na posljednjoj Fotosofiji – seminaru poznatog hrvatskoh fotografa Damira Hoyke, koji se održava jednom godišnje i na koji je ove godine primjljeno 15 kandidata.

Svatko tko je imao doticaj sa svijetom startupa zna tko je Stevica Kuharski. Započeo je karijeru kao programer. Nakon toga pokrenuo je nekoliko vlastitih poduzetničkih projekata, da bi se prije šest godina pridružio fondu Fil Rouge Capital gdje je prvo bio glavni skaut, nakon toga principal, a od prošle godine i partner.

Kuharski se u slobodno vrijeme bavi i fotografijom, koja – samo na prvi pogled – nema veze sa svijetom investicija i razvoja poslova. U svijet fotografije ušao je gotovo slučajno, “igrajući” se mobilnim telefonom s dobrom kamerom. Nakon što mu je nekoliko poznavatelja fotografije reklo da radi dobre fotografije, to mu je dalo poticaj da se dublje uđe u cijelu ovu priču.

Kao jedan do 15 kandidata primjljen na Fotosofiju

Dodatnu motivaciju za bavljenje fotografiju dobio je primanjem u Fotosofiju. Radi se o fotografskom seminaru koji već gotovo dva desetljeća organizira legendarni hrvatski fotograf Damir Hoyka. Radi se o ekskluzivnom seminaru, s obzirom na to da kandidati prolaze selekcijski postupak i prima ih se samo 15 godišnje.

“Vidio sam slučajno oglas za Fotosofiju i odlučio se prijaviti – jer zašto ne?. Ušao sam u uži krug. Hoyka je sa mnom napravio intervju i nakon toga je samo javio:’Ok, izabran si. Ovo su ti zadaci. Krećemo odmah’. Tako da smo imali tjedan dana – neću reći napete edukacije, ali pun kalendar evenata i stvari koje moramo napraviti”, kaže Kuharski.

Inače, seminar je za odabrane kandidate besplatan.

“Seminaristi ne plaćaju apsolutno ništa, A Hoyka dijeli svoje znanje, dovodi druge predavače koji podijele svoje znanje. Dobivamo priliku fotografirati modele i celebrityje, što sami vjerojatno ne bismo mogli ili bi bilo jako teško izvedeno. Ideja je da nas dovede u situaciju da se otvorimo i istražimo talent do kraja”, pojašnjava.

Nakon odrađenog teoretskog dijela u kojem se učilo o svjetlu i kompoziciji, stigao je i treći dan seminara kada se radilo fotografiranje s modelima.

“U unaprijed odabranom prostoru trebali smo odabrati lokaciju na kojoj ćemo fotografirati, složiti set i zamisliti kako ćemo na tom setu fotografirati modele. Na kraju sam odabrao prilično neobičnu lokaciju – toalet. Odabrao sam tu lokaciju jer sam htio kontrast tamnog i svijetle odjeće modela te ogledalo i refleksiju.”, kaže.

Snjimanja znaju biti vrlo zahtjevna

Upravo u tim odlukama o odabiru seta Kuharski je našao i poveznicu sa svijetom startupa.

“Drugi fotografi izabrali su sasvim drugačije ideje i zamisli i to je, na neki način, slično startupima i biznisu. Kao što nitko od nas seminarista, fotografa ne vidi stvari jednako, tako i osnivači startupa ne gledaju na rješavanje nekog problema na isti način”, kaže Kuharski.

Sličnost startup svijetu pronalazi i u tome kako se izvršavaju projekti, što često može biti vrlo stresno.

“Imali smo snimanje s 15-ak poznatih osoba, koji bi došli na pola sata, sat. Morali smo ih ‘uloviti’ i imali smo slot od 20 minuta svaki. U to kratko vrijeme moraš složiti scenu, ako nisi unaprijed pripremio, zamisliti, objasniti što hoćeš, kako hoćeš, fotografirati… Zapravo direktna poveznica sa startupima – leadership, izvršavanje zadatka… “, kaže Kuharski.

Umjetna inteligencija i klasična fotografija su dvije odvojene stvari

S obzirom na to da dolazi iz tech svijeta, zanimljivo je bilo čuti i njegovo mišljenje o umjetnoj inteligenciji u fotografiji. Vidimo da se sve više “fotografija” i drugih vizualnih djela generira pomoću raznih alata umjetne inteligencije. Ponekad teško razaznati što je stvarno, a što umjetna inteligencija.

“Fotografija je dana zaista dostupna svima i dobre fotografije će napraviti svatko s prosječnim telefonom. Ali bit fotografije je kompozicija, kadar i prenošenje emocije, a to ne može svatko. To se može uvježbati, ali za to treba strast za fotografiranje. Umjetna inteligencija će napraviti savršene ilustracije ili fotografije, ako ih možemo tako nazvati. I za to su potrebna određena znanja i vještine, ali mislim da je to druga vrsta umjetnosti. Klasičnu fotografiju i vizualne radove kreirane umjetnom inteligencijom ne gledam kao konkurente – to su dvije odvojene grane”, zaključuje Kuharski.

Radovi sa Fotosofije