Dala otkaz u školi, otvorila web portal i razvila ozbiljan biznis. Sad ima i kozmetičku liniju

Nakon diplome Mirna Matković se zaposlila u školi, kao nastavnica engleskog jezika. U vrijeme pandemije daje otkaz i pokreće internetsku stranicu za recenzije koja danas ima milijunsku publiku i 400 tisuća eura prihoda. Pokrenula je i vlastitu kozmetičku liniju

Mirna Matković (28) osnivačica portala Ženski Recenziraj, transformirala je svoju strast za pisanjem u jedan od najuspješnijih ženskih medija u Hrvatskoj. Bila je pionirka među hrvatskim beauty blogericama.

No, s vremenom je došlo do pada popularnosti blogova, a primijetila je potrebu za kvalitetnim recenzijama. Pri kraju fakulteta otvorila je Facebook grupu, koja danas ima preko 300 tisuća članica. Neko vrijeme radila je kao nastavnica engleskog jezika, ali je tijekom pandemije odlučila napustiti taj posao i u Đakovu, gdje živi i radi, pokrenula uspješan posao. Danas ima šest zaposlenih i 16 vanjskih suradnika, a pokrenula je i vlastitu liniju kozmetičkih proizvoda. Prema podacima Fininog servisa, prihodi njene tvrtke prošle godine iznosili su oko 400 tisuća, a dobit oko 130 tisuća eura.

Na društvenim mrežama ima oko 700 tisuća pratiteljica

U razgovoru za FORBES Hrvatska otkrila je kako je tekao njen poslovni put.

“U srednjoj školi pisala sam beauty blog i bila sam među prvim hrvatskim beauty blogericama i tada je ta scena bilo izuzetno snažna. Međutim, s vremenom je popularnost blogova počela opadati i došla nam je era influencera koja se još uvijek drži, no i dalje nema kvalitetnih recenzija koliko bi trebalo biti. Nestankom blogova počele su nestajati i recenzije te sam tada razmišljala na koji način vratiti ih. Recenzije su važne jer na tržištu postoji prevelika ponuda svega i vrlo je lako potrošiti novac na neodgovarajuće proizvode ili usluge. Na četvrtoj godini fakulteta otvorila sam Facebook grupu bez ikakvih očekivanja da će mi to ikada postati posao ili da će iz toga nastati jedan od najčitanijih ženskih medija u Hrvatskoj i jedna od najvećih ženskih zajednica na Balkanu koja u ovom trenutku ukupno s našim svim mrežama broji oko 700 tisuća žena”, kaže naša sugovornica.

Dvije godine nakon pokretanja Facebook stranice, Mirna Matković već ima diplomu u rukama i radi u školi kao nastavnica engleskog jezika, no taj posao nije mogao ispuniti njene snove.

“Maštala sam o slobodi, kreativnosti, putovanjima, upoznavanju novih ljudi sličnih interesa i generalno o životu koji nije monoton. U trenutku kada počinje korona i kreće online nastava, tada odlučujem da je vrijeme za promjenu i pokrećem zenskirecenziraj.com portal. Od početnih nekoliko desetaka tisuća pregleda došli smo do današnjeg dana kada se možemo pohvaliti da smo samo u lipnju imali 2,8 milijuna prikaza web stranice, odnosno 697 tisuća korisnika sa samo pet članaka dnevno”, kaže.

Mirna Matković; Foto: Darko Mareš

Na tržištu je nedostajalo kvalitetnih recenzija

Iako je Hrvatska malo tržište i teško je na internetu pronaći nišu u kojoj je moguće uspostaviti profitabilan posao, Mirna ju je pronašla – u recenzijama. Kako kaže, tržištu je nedostajalo stvarnog prikaza stvari.

“Čitateljice su se zasitile profesionalnih fotografija i manekenki i zaželjele su da im o svakodnevnim temama pišu žene koje su slične njima i s kojima se mogu poistovjetiti. Naš je pristup iskren i osoban, a moj je poslovni model od prvog dana bio da ne želim dva, tri novinara koji će ispunjavati svoju dnevnu kvotu napisanih tekstova, već da želim što više žena različitih dobnih skupina, interesa, obrazovanja i ostalih faktora koje će pisati dva do tri teksta tjedno. Na taj način kvalitetno pristupamo svim temama, uvijek imamo ‘pravu’ osobu za svaku recenziju i ti tekstovi nemaju deset rečenica i nekoliko slika, već vam osobe daju uvid u svoj život i čitatelji zaista mogu čitati s užitkom. Osim toga tu je i odličan i predan tim te puno rada, truda i odricanja. Možda je izazovno, ali i u Hrvatskoj se može uspjeti bez poznanstava i politike. Nisam dobila nikakve državne poticaje, sve smo stvorili svojim radom, a zato vjerujem da to mogu postići i druge mlade osobe. Prvi je korak prestati kriviti sve oko sebe i krenuti. Jedna dobra ideja može promijeniti život”, pojašnjava.

Što se tiče strukture prihoda, oni uglavnom dolaze od direktnog oglašavanja, a pokrenula je i liniju kozmetičkih proizvoda.

Pokrenula i liniju kozmetičkih proizvoda

“Ako odete na naš portal, primijetit ćete da nema bannera koji iskaču ispod svakog odlomka teksta kao kod mnogih drugih medija i da jako pazimo na tu estetiku koju ne narušavamo Google ili drugim oglasima jer, budimo iskreni, to nitko ne voli. Glavni nam je izvor prihoda direktno oglašavanje”, kaže mlada poduzetnica.

Širenje na zemlje regije, prema kojima nema jezične barijere, nije bilo naročito uspješno, ali je Mirna, u studenom prošle godine pokrenula liniju kozmetičkih proizvoda pod nazivom Skin Romance, koji se prodaju i u nekim drogerijskim lancima.

“Prije nešto više od godinu dana pokrenula sam FB grupu Ženski recenziRAJ Srbija, no kako se u nju nije ulagalo, nije uspjela organski narasti kao naša grupa u Hrvatskoj, već ima tek nekoliko tisuća članica, stoga o web stranici nisam ni razmišljala. Međutim, otišli smo u drugom smjeru, a to su vlastiti proizvodi i to se pokazalo izuzetno uspješnim. Skin Romance danas mi je uz Ženski recenziRAJ kao još jedan posao od kojeg se može pristojno zaraditi, a u budućnosti vjerujem da ima potencijala za ogroman rast jer dobivamo fantastične recenzije svojih kupaca, a to nam je najvažnije”, zaključuje Mirna Matković.