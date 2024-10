Deseti najbogatiji čovjek svijeta ulaže 100 milijuna dolara u borbu protiv dezinformacija

Popriličan broj milijardera donira novac političarima, a pri tome obično odaberu jednu stranu. George Soros, Tom Teyer i Reid Hoffman svoj novac daju liberalnim političkim odborima, a republikanske politike financijski podržavaju Charles Koch, obitelj Walton i Elon Musk – najbogatiji čovjek svijeta. Priča o Steveu Ballmeru, bivšem šefu Microsofta, ipak pokazuje kako iznimke potvrđuju pravilo.

Ballmer je uvjeren kako u političkoj areni svoj trag može ostaviti borbom protiv dezinformacija, bez stranačkog opredjeljivanja.

“James Madison rekao je kako je izabrana vlast u društvu bez informacija ili mogućnosti da se do njih dođe, prvi čin farse, tragedije ili i jednog i drugog,” rekao je Ballmer za Forbes, parafrazirajući četvrtog predsjednika SAD-a. “Dajte! Temeljni posao vlade je da javnosti daje podatke.”

Nakon što je 2014. odstupio s mjesta izvršnog direktora Microsofta, supruga Connie pogurala ga je da se više uključi u dobrotvorni rad. Ballmer (čije bogatstvo se procjenjuje na 123 milijarde dolara i čini ga desetim najbogatijim čovjekom svijeta) je otkrio kako su podaci vlade tragično manjkavi.

‘Samo činjenice’

Zato je 2017. osnovao USAFacts, nestranačku građansku inicijativu koja prikuplja, čisti i objavljuje ogromne količine službenih podataka o svemu, od ekonomije i obrazovanja do stope zločina i imigracije. Već sedam godina, Ballmer projekt osobno financira. Potvrdio je kako će ove godine potrošiti čak 40 milijuna dolara na objavljivanje činjenica. To uključuje produkciju i promociju šest 15-minutnih epizoda “Just The Facts”, u kojima govori o imigraciji, državnom budžetu, ekonomiji, energiji, zdravlju i statistkiama. Sve su objavljene na YouTubeu. Prve dvije također su emitirane na Fox Newsu, a finalne četiri na NewsNationu.

Ukupno je Ballmer uložio 100 milijuna dolara u kompaniju koja zapošljava nešto manje od 50 ljudi. “To je osobni trošak za mene,” objašnjava Ballmer. “Iz financijske i porezne perspektive, ne razlikuje se od kupnje namirnica.”

Ovaj devetoznamenkasti iznos Ballmera je učinio jednim od građanski najaktivnijih milijardera u SAD-u.

Izbjegavanje stranačke pristranosti

Ključ Ballmerovog pristupa je izbjegavanje bilo kakvih natruha stranačke pristranosti. USAFacts obrađuje samo službene podatke koje prikuplja vlada i tako izbjegava potencijal za pristranost koji može postojati u drugim izvorima poput akademskih radova i think-tankova. “Ako možete imati lijeve i desne ekonomiste, to znači da to nije tolika znanost kao primijenjena matematika,” kaže 68-godišnjak. “Rado bih vjerovao da su ta akademska mišljenja neutralna, ali mislim da nisu.”

Ballmer želi i osobno djelovati neutralno i nije donirao novac političkim kandidatima ili platformama poput mnogih drugih milijardera. Ipak, potpuni odmak pokazao se kompliciranim. “Postojalo je doba kada sam donirao u politici,” kaže on za Forbes. “U posljednjih deset godina donirao sam samo ljudima koje dobro poznajem.” Između 2017. i 2024. godine, Ballmer je donirao ukupno gotovo 38.000 dolara petorici demokratskih kandidata.

Njegova supruga Connie ona je koja politički donira. Skupinama koje u ovom izbornom ciklusu podupiru Kamalu Harris donirala je 1,25 milijuna dolara, a liberalnim skupinama općenito između 2019. i 2022. godine donirala je više od 14 milijuna dolara, pokazuju podnesci Savezne izborne komisije. “Mi smo dvoje neovisnih ljudi,” kaže Ballmer. “Ne kontroliram svoju suprugu, niti to želim!” dodaje, smijući se.

On preferira svoj pristup više od doniranja direktno kandidatima. Tvrdi kako je to njegov način da čini nešto dobro za društvo van filantropske aktivnosti (tijekom posljednjih 10 godina u dobrotvorne svrhe je donirao više od 4 milijarde dolara).

U eri viralnih dezinformacija, Ballmer priznaje da analize temeljene na činjenicama imaju svoja ograničenja: “Hoćemo li promijeniti baš sve? Nisam naivan,” kaže. Ali ne planira usporiti, već želi povećati broj zaposlenih, kao i količinu podataka koju obrađuju. “Cilj je da pokušamo ljude prizemljiti u stvarnost koja je zaista oko nas, a ne neku stranačku ideju o tome kako smo ovamo došli i kamo idemo,” objašnjava. “Mislim li da su za to zainteresirani milijuni ljudi? Da.”

Autor originalnog članka: Kyle Khan-Mullins, Forbes

Link: How Steve Ballmer Has Spent $100 Million In A New Twist On Political Giving

(Prevela: Nataša Belančić)