Dolazi nova generacija ulagača: Upoznajte anti-woke investitore

Dok se lideri u Silicijskoj dolini sve glasnije žale na takozvanu “woke kulturu”, skupina naziva New Founding, koja kaže kako je “rođena da predvodi zapadnu civilizaciju” među tvrtkama je koje kreiraju nove temelje ulaganja rizičnog kapitala. Podržava ih i milijarder Marc Andreessen.

Ranije ove godine, malo poznata tvrtka New Founding podigla je veliku prašinu objavom planova za izgradnju kršćanske enklave u Kentuckyju — “usklađene zajednice” gdje bi vlasnici mogli “pobjeći od kulturnog ludila u ostatku zemlje.” No, izgradnja sela bila je tek početak.

Sada je New Founding pokrenuo fond rizičnog kapitala za ulaganje u ono što naziva “usklađenim tvrtkama.” Riječ je o startupovima koji se protive progresivnim ideologijama i koji su usmjereni na stvaranje “kulturnih i ekonomskih poremećaja.” To je jedan od rijetkih, ali sve brojnijih fondova rizičnog kapitala koji otvoreno odbacuju “wokeizam” i grade svoje investicijske teze na konzervativnim vrijednostima.

Ulaganja New Foundinga samo su jedan stup šireg cilja: preoblikovati društvo prema viziji koja je u velikoj mjeri prožeta MAGA filozofijom, tehnološkim inovacijama i kršćanskim svjetonazorom. Tvrtka opisuje ljevičare kao “antihumane,” veliča tehnologiju kao ključnu snagu koja će definirati novu eru prosperiteta, podržava kriptovalute i vidi internet (koji smatra “duboko američkim po svojoj biti i dizajnu”) kao sredstvo za ostvarivanje svojih ciljeva. “Naš projekt nudi snažan put,” stoji u manifestu objavljenom na njihovoj web stranici u srpnju, “za razvoj klase ljudi koji će moći izazvati trenutni režim, ali i za stjecanje resursa, teritorija i institucija koji će to omogućiti.”

Stvaranje “paralelne ekonomije” s konzervativnim temeljima

Dosad su prikupili 3 milijuna dolara za svoj fond rizičnog kapitala. To je skroman početak, ali već su uložili u 10 tvrtki u ranoj fazi razvoja i seriji A, uključujući u startup za obrazovanje koji pomaže učiteljima pokrenuti vlastite “mikroškole” te tvrtku za oglašavanje koja pomaže proizvođačima oružja ciljati potrošače. Za Presidio, startup koji je nedavno prikupio 4 milijuna dolara početnog kapitala kako bi ponudio kršćansko, “pro-life” zdravstveno osiguranje, ova skupina bila je učinkovit saveznik. “Oni su inicijatori proameričkog, kršćanskog pokreta,” izjavio je za Forbes izvršni direktor Daniel Cruz, dodajući da je grupa “dobro povezana i pomogla nam je u formuliranju strategije.”

Izvršni direktor New Foundinga Nate Fischer za Forbes kaže da su ova ulaganja početak stvaranja “paralelne ekonomije” koja nudi konzervativne verzije mainstream usluga koje smatra previše liberalnima, poput Googleovih proizvoda za tehnologiju oglašavanja. “Postoji veliki broj ljudi koji osjećaju da su njihovi pogledi gotovo potpuno odsutni iz institucija koje oblikuju budućnost,” objasnio je Fischer. “I postoji stvarna, akutna potreba i glad za alternativama.”

Normalni korporativni svijet uopće ništa ne nudi polovici države. Neil Patel, CEO, Tucker Carlson Network

Pridružio im se najmanje jedan lider iz Silicijske doline. Marc Andreessen, suosnivač investicijskog giganta Andreessen Horowitz (A16z), također glasno kritizira “wokeizam”, a podržao je fond New Foundinga. Uzeo je maleni udio, uloživši “šest znamenki” kao ograničeni partner, kaže troje ljudi izravno upoznatim sa stanjem fonda. Andreessen nije odgovorio na upit za komentar.

Milijarder Marc Andreessen, veliki kritičar “wokeizma”; Foto: Steve Jennings / Getty images / Profimedia

Napuštanje ‘woke ideala’

Istovremeno, sve više poznatih glasova Silicijske doline pojavilo se u popularnom podcastu New Foundinga. Među njima su partnerica A16z-a, Katherine Boyle, osnivač Blackwatera Erik Prince i predsjednik Andruila Trae Stephens. Svi oni dio su tech pokreta koji u prvi plan stavlja patriotizam, obnovu američke proizvodnje i izgradnju oružja za američku vojsku. “Nećemo samo vidjeti zanimljive kompanije koje će se roditi iz ove promjene smjera,” rekla je Boyle u podcastu ovog ožujka. “Mislim da ćemo vidjeti i nove političke pokrete.”

I to političke pokrete s porukom koja će donijeti solidne povrate, vjeruju neki investitori. Milijarder Vivek Ramaswamy, bivši predsjednički kandidat i jedan od vođa Trumpovog savjetničkog tijela DOGE, pokrenuo je 2022. godine investicijsku tvrtku kojom je kompanije želio potaknuti da napuste “woke ideale”. Dolaze i drugi: Iz investicijske tvrtke Azoria Capital prošlog tjedna je rečeno kako će ignorirati kompanije koje podržavaju uključivost i različitost. “Ako odlučite da ćete zapošljavati na temelju roda i rase, a ne po zasluzi, vaše dionice neće biti uspješne,” rekao je za Fox News izvršni direktor James Fishback.

Jedna druga kompanija, 1789 Capital, nedavno je zaposlila prvog sina MAGA pokreta, Donalda Trumpa Jr-a, kao partnera. Prikupili su više od 150 milijuna dolara za fond pomoću kojeg žele primijeniti svoj anti-woke plan. Investirat će u kompanije koje odbijaju principe, globalizaciju i birokraciju vezane za borbu protiv klimatskih promjena, progresivno društvo i vlast. Poput New Foundinga, 1789 svoj portfelj vidi kao dio nove “paralelne ekonomije.” Dosad su podržali devet startupova, uključujući Substack, video platformu Rumble i Tucker Carlson Network.

Hoće li se teza isplatiti?

Omeed Malik, predsjednik tvrtke 1789, izjavio je za Forbes kako vjeruje da su druge tvrtke za rizični kapital, poput Sequoie, dugo ignorirale očiti kulturni i politički zaokret, uključujući odmak od globalizacije. “To je tvrtka koja se trudila kreirati fondove isključivo za Kinu i ulagati u Kinu,” rekao je. “I tek kada su vjetrovi počeli puhati u suprotnom smjeru, prije otprilike 20 mjeseci, prestali su to raditi. Promatrajući njihovo ponašanje, postalo mi je jasno da trebamo alternativu.”

Još je prerano procijeniti kako će se isplatiti anti-woke teza, a u usporedbi s Wall Streetom i glavnim investitorima iz Silicijske doline, ti su fondovi prikupili “mrvice,” izjavio Neil Patel, koji vodi Tucker Carlson Network, a pregovarao je o investiciji tvrtke 1789. Ipak, zamah je sve veći, pogotovo nakon što je ulagač rizičnog kapitala JD Vance izabran kao novi američki potpredsjednik. Govoreći o broju ljudi koji su glasali za Trumpa, Patel dodaje kako “nešto više od polovici države normalni korporativni svijet ne nudi ništa, a tu se krije velika prilika.”

‘Otpor prema wokenessu će postati cool’

Silicijska dolina učvrstila je tehnološku dominaciju Amerike uglavnom na progresivnim idealima poput slobodne trgovine, imigracije i socijalne pravde, iznjedrivši kompanije koje su promijenile svijet i stvorile moćnu klasu novih milijardera s golemim kulturnim utjecajem — ljudi poput Andreessena, koji je razvio jedan od prvih web preglednika i bio rani investitor u Facebook i Twitter. On je jedan od najistaknutijih lidera Silicijske doline koji su se posljednjih godina okrenuli protiv mnogih tih istih ideala, kritizirajući “woke” agende za koje sada tvrde da su zakočile inovacije, ograničile poslovanje i smanjile američki prosperitet. “Od 2010-ih do 2024. bilo je cool biti woke i represivan,” izjavio je Andreessen prošlog tjedna na platformi X. “Od 2025., cool će biti otpor prema wokenessu.”

S tim stavom, Andreessenovo ulaganje u New Founding nije osobito neobično: on je plodan investitor i često podržava nove fondove. Ono što je upečatljivo jest kako se njegove ideje o američkoj tehnološkoj supremaciji — uključujući oslobađanje inovatora od regulacija i intervencija vlade — poklapaju s misijom ove tvrtke.

Mnogi ljudi traže nešto što je mainstream cenzurirao. Nate Fischer, CEO, New Founding

Stare institucije se urušavaju

U svom manifestu objavljenom 2023. godine, Andreessen je napisao: “Tehnologija mora biti nasilan napad na sile nepoznatog, koji će ih prisiliti da se poklone pred čovjekom.” Nekoć veliki Demokrat, posljednjih godina skrenuo je nadesno, a potom i javno podržao predsjednika Trumpa. Glasan je bio i po pitanju svojih frustracija oko vlade i američke kulture koja je, kako on tvrdi, prerasla u “reakcionarsko vrištanje ljevice”. “Radikalizirani bijes koji je temeljno antikapitalistički… komunistički… a potom i temeljno antitehnološki,” piše Andreessen.

Odgovor na to već je krenuo, takozvana “promjena vibre” u Silicijskoj dolini, ali i šire. Stare institucije sve brže propadaju, a pojavljuju se novi kulturni pokreti koji će ih zamijeniti, tvrde oni.

“Stari načini raspodjele svijeta su se raspali,” napisao je ranije ove godine Santiago Pliego iz New Foundinga, “a sada su se neočekivane skupine našle na suprotnim stranama u ovom ratu.” U emisiji Tuckera Carlsona na X-u, Pliego je rekao kako je Muskova kupnja Twittera bio prvi veliki korak ka promjeni društva: “Mnogi ljudi osjećaju da se stvari mijenjaju.”

Iza New Foundinga stoji Fischer, koji je diplomirao pravo na Harvardu i član je nekoliko konzervativnih društava. Među njima je i Society for American Civil Renewal, kršćansko bratstvo u kojemu su članovi isključivo muškarci, a koje želi naučiti mlade lidere da zamijene vodeću klasu u SAD-u “obnovljenim američkim režimom.” Čini se kako je Fischer nagomilao pravo bogatstvo upravljajući velikim nekretninskim portfeljem. Druga njegova tvrtka, Trustwork (online trgovina za radnike na održavanju), zatvorena je 2019. godine, a trenutno je upetljana u tužbu u kojoj se Fischera i njegovog poslovnog partnera optužuje za utaju novca. Obojica su odbacili optužbe i podnijeli protutužbe. Fischer je 2021. godine osnovao New Founding.

Mračne vizije nestabilne budućnosti

Preko telefona, Fischer je zamišljen i pragmatičan. Također je iznimno fokusiran na tvrtku kao poslovnu priliku temeljenu na povezanosti s tri društvene skupine. Jedna su Trumpovi MAGA pristaše (politički pokret nove desnice), drugu čine disidenti u tech svijetu (oni koji se bore protiv “woke kulture Googlea, Facebooka i Salesforcea“), a treća je kršćanska desnica (“kršćanski mislioci fokusirani na asertivniju političku viziju”). “Naša teza je da su to tri komponente novog pokreta,” kaže on.

Ipak, u manifestu tvrtke njegov ton je poprilično mračniji. “Mi smo na kraju jednog civilizacijskog ciklusa,” piše on. “Naredne godine donijet će prevrate i opasnost, ali i velike prilike – možda po prvi put u gotovo stotinu godina – za kreiranje novih modela i institucija koje će utrti put zapadnoj civilizaciji.”

Nova filozofija

Manifest zaključuje priznanjem da dolazi “točka promjene”, veliki obrat, i pozivom na akciju. “Čak ni drugi Trumpov mandat neće promijeniti temeljne ranjivosti trenutnog sustava niti prekinuti stisak koji ljevica ima na stare institucije,” piše. “Mi smo rođeni da uvedemo zapadnu civilizaciju u digitalno doba.”

Takav jezik sličan je jeziku takozvanog akceleracionizma, filozofije koja tvrdi da je društveni kolaps iza ugla i želi ubrzati proces kako bi se rodilo nešto novo, objašnjava profesor Jason Blazakis s Middlebury Collegea, koji se fokusira na ekstremizam. “Implikacija je da mora doći do promjene, mora se proliti i krv, ali nigdje se eksplicitno ne kaže da mora doći do nasilja,” kaže on. “Jer nema nikakvog drugog načina da se promijeni tkivo zemlje na način na koji oni to žele bez neke razine nasilja ili nestabilnosti.”

Fischer inzistira da stvari nisu toliko crne kako možda zvuče i dodaje da ovo nije suptilni poziv na građanski rat. Društvene nestabilnosti “mogle bi izgledati kao rašireno nasilje” ili “kao financijska kriza 2008. godine kada su propale velike institucije,” kaže on. Ili možda kao pad Sovjetskog Saveza. “Živimo u svijetu velike političke nestabilnosti. Teško je predvidjeti ishode, imate čitav niz mogućnosti,” kaže. “Ja izbjegavam predviđanja.”

Ublažavanje retorike?

New Founding je započeo kao “disidentska” organizacija, rekao je Fischer, priznajući da se često oslanjao na provokacije. Prošle je godine čak pokrenuo poduhvat s internetskom osobom koja ima povijest objavljivanja slika sa svastikama i drugim nacističkim simbolima (što je prethodno opisao kao “ironično trolanje,” a ne “pravo nacističko uvjerenje”). “Moja teza od početka bila je biti javan i prisutan na internetu, što će privući ljude,” izjavio je. “Mnogi ljudi traže nešto što je cenzurirano u mainstreamu, a time što smo javni u svom zanimanju za to, stvaramo nešto privlačno i rijetko u svijetu.”

Iako je još uvijek rano, grupa dobiva na zamahu. Mreža talenata New Foundinga, koja obećava spajanje kandidata s tvrtkama koje podržavaju misiju organizacije, broji 3.000 članova i nastavlja rasti. Organizacija je predložila nekoliko desetaka ljudi za razne uloge u okviru Project 2025, navodnog krajnje desnog nacrta za Trumpov drugi mandat (Trump se, doduše, distancirao od njegovih ekstremnijih ideja). S rastućim zamahom koji se proteže od utjecajnih ljudi iz Silicijske doline pa sve do Bijele kuće — jedan od članova osoblja objavio je grupnu fotografiju s Vanceom nakon što je izabran za Trumpovog potpredsjednika, nazvavši ga “našim čovjekom” — tvrtka planira zatvoriti svoj prvi fond na 6 milijuna dolara prije nego što pokrene novi u 2025. godini.

S obzirom na to da se Trump vraća na vlast, Fischer je izjavio kako razmišlja o ublažavanju retorike oko poruke New Foundinga, nastojeći artikulirati viziju organizacije vlastitim riječima, umjesto kao reakciju na woke agende. “Postupno definiramo pozitivnu viziju kojoj težimo,” rekao je.

Autor originalnog članka: David Jeans, Forbes

Link: Here Come The Anti-Woke Venture Capitalists

(Prevela: Nataša Belančić)