Gordana Kovačević, jedna od najmoćnijih hrvatskih liderica, ostaje na čelu Ericsson Nikole Tesle

Gordana Kovačević dobila je i novi mandat kao predsjednica tvrtke Ericsson Nikola Tesla koji počinje teći od prvog dana iduće godine. Taj će datum ujedno označiti i dvadesetu godišnjicu kako je moćna tehnološka liderica na čelu te kompanije

Predsjednica uprave tvrtke Ericsson Nikola Tesla Gordana Kovačević dobila je povjerenje Nadzornog odbora za novi mandat koji joj počinje 1. siječnja 2025., izvijestili su u utorak iz kompanije.

Na čelo Ericsson Nikole Tesle Kovačević je došla 1. siječnja 2005. godine preuzevši tu poziciju od Åke Enella koji je u povijesti tvrtke ostao upamćen kao drugi predsjednik kompanije otkako je Ericsson ušao u vlasništvo Nikole Tesle. Ta je tvornica telefonskih uređaja osnovana 1949. godine, kasnije se bavila i popravkom opreme te počela djelovati kao proizvodno poduzeće.

Švedski Ericsson ušao je u tvrtku 1995. godine kada je s Hrvatskim fondom za privatizaciju potpisao ugovor o kupnji 49,07 posto dionica Tesle te postao najveći pojedinačni vlasnik kompanije. Osnivačka skupština Dioničkog društva Ericsson Nikola Tesla (ENT) je održana 13. svibnja1995. godine. U tom je trenutku 49,98 posto tvrtke bilo u vlasništvu malih dioničara, a 0,95 posto je držao Hrvatski fond za privatizaciju.

U to vrijeme Kovačević je postala dio užeg menadžmenta, imenovana je potpredsjednicom Ericssona Nikole Tesle te potpredsjednicom Ericssonove tržišne jedinice za Srednju Europu.

Prvi posao

Kako je otkrila u jednom intervjuu, Kovačević je odrasla na Trešnjevci, a odmah nakon što je diplomirala i magistrirala na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, sredinom sedamdesetih zaposlila se u Nikoli Tesli koja je poslovala, i još uvijek posluje, u istoj toj četvrti.

Jedan je to od njezinih rijetkih intervjua u kojem je govorila o sebi. Istaknula je tamo kako je upisala matematičku gimnaziju jer su joj matematika i fizika bili najdraži predmeti. Kasnije je i na fakultetu bila uglavnom u društvu kolega, no, to joj nikada nije smetalo. Više je prijatelja uvijek imala među muškarcima, nego među ženama, kazala je.

Njezin su talent da vodi kompleksne projekte u tvrtki brzo prepoznali te joj u skladu s time davali sve složenije zadatke. U životopisu objavljenom na službenim stranicama kompanije navodi se kako se tijekom karijere bavila strateškim menadžmentom, restrukturiranjem kompanije i razvojem poslovanja.

“Na tom putu, njena inovativnost i originalan pristup bili su dio njenog osobnog doprinosa lokalnoj i globalnoj organizaciji što je prepoznato kroz Ericssonove centre izvrsnosti koji su, kao njena ideja, najprije implementirani u Hrvatskoj, a nakon toga u cijeloj korporaciji”, navodi se.

Znanja je stjecala i na Sveučilištu Columbia Graduate School of Business, a zbog svog iskustva i karijernog uspjeha postala je i savjetnica nekoliko sveučilišta i fakulteta.

Najmoćnija žena hrvatskog biznisa

Tvrtka koju Kovačević vodi danas zapošljava gotovo tri tisuće ljudi, a 96 posto su visokoobrazovni stručnjaci. Stoga i ne čudi što često progovara o važnosti akademskog obrazovanja i usavršavanja. U rijetkim medijskim istupima bavi se i temama digitalizacije, digitalne transformacije i izvoza.

Ericsson Nikola Tesla prema podacima Fine prošle je godine prodaje u inozemstvu ostvario 167,7 milijuna eura prihoda. Ukupan prihod tvrtke iznosio je više od 239 milijuna eura, a tvrtka je poslovala s dobiti od 18,8 milijuna eura.

Tvrtka u studenom obilježava 75. godišnjicu poslovanja, a tom će prigodom predstaviti i novi kompanijski zaštitni znak.

Vodeći jednu od najvećih tehnoloških tvrtki u Hrvatskoj Kovačević je proglašavana četiri godine zaredom najmoćnijom ženom hrvatskog biznisa te je za svoja postignuća i doprinos hrvatskom gospodarstvu primila brojna priznanja.