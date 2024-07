Grijesi Ruth Madoff: Je li supruga kralja Ponzijeve sheme prikrivala kriminal?

U ekskluzivnom isječku knjige “Madoff: The Final Word”, supruga kriminalca odgovornog za najveću Ponzijevu shemu u povijesti prikazana je kao – lažljivica. Po zvanju knjigovotkinja, ona je desetljećima redovito usklađivala brojke na računu koji je čuvao prijevaru tešku 68 milijardi dolara. Ovo je pogled u priču zašto “Ruthie Books” i njezina dva sina nikada nisu optuženi za kriminal.

Ruth “Ruthie Books” Madoff. Tako su među sobom FBI agenti zvali suprugu zloglasnog Bernieja Madoffa. Nadimak joj sigurno dobro leži, ako uzmemo u obzir da je lagala kao mafijaš na sudu tijekom intervjua za američku emisiju “60 Minutes“ – jednog od rijetkih koji je dala medijima nakon uhićenja njenog supruga 2008. godine.

U emisiji, emitiranoj 2011. godine, Madoff je novinaru rekla kako je u tvrtci Bernard L. Madoff Investment Securities (BLMIS) radila kao recepcionerka i knjigovotkinja od 1961. do 1963. godine, nakon čega je tvrtku napustila kako bi ostala kod kuće sa svojim sinovima. “Kasnije, kada su i dečki tamo počeli raditi,” rekla je, “živjeli smo jako blizu i imala sam u zgradi ured gdje sam se bavila dekoracijama, kućanstvom, računima za brod. Nakon 1963. nisam više radila kao knjigovotkinja.”

Kao i u svakoj Ponzijevoj shemi, Bernie Madoff je privlačio novac pozivajući se na gigantske dobitke onih koji su već “investirali”. Ipak, ako želite da vaši klijenti ostanu zadovoljni – čak i dok ih godinama varate – morate imati više menadžerskog talenta nego što mislite. Financijski spisi (s njenim rukopisom) i svjedočanstva bivših zaposlenika otkrivaju kako je Ruth naveliko održavala neke od ključnih bankovnih računa u sklopu prijevare, i to desetljećima nakon 60-ih: sve do početka 2008. godine kada se čitavo klupko odmotalo. “Sjećam se kako sam gledala emisiju i samo razmišljala, ‘Bože, pa ona sjedi u programu i laže o tome što je radila u kompaniji!'” prepričava bivša tužiteljica Lisa Baroni koja je bila na čelu višegodišnjih istraga pokrenutih protiv obitelji Madoff i zaposlenika. “Nije govorila istinu”. FOTO: AVID READER PRESS/SIMON & SCHUSTER

Nitko se u to vrijeme nije previše obazirao na tvrdnje koje je “Ruthie Books” iznijela na televiziji, ali federalni agenti istinu su znali još početkom 2009. godine, i to zahvaljujući informacijama koje su dobili od Franka DiPascalija, jednog od najbližih suradnika Bernieja Madoffa – i glavnog doušnika za istražitelje. “Kada smo ga pitali što je Ruth radila u BLMIS-u, Frank je odgovorio kako vjeruje da je ona usklađivala račun Chase 703,” rekao je jedan agent FBI-ja koji je s doušnikom razgovarao 2009. i svoje opservacije zabilježio u povjerljivom sažetku.

Sporni račun

Taj “703” bio je nadimak računa u banci JPMorgan Chase s kojeg je tekao praktički sav novac iz prijevare. U ovom kontekstu “usklađivanje” znači gledanje da bankovni izvodi odgovaraju drugim zabilješkama kompanije o novcu koji dolazi i odlazi. Drugim riječima, Ruthin posao bio je paziti da brojke odgovaraju i da su knjige uredne.

Iako su i Ruth i Bernie uvijek inzistirali da ona nije znala ništa ni o čemu, treba još jednom ponoviti kako je račun 703 bio srž čitave prijevare. Samo između 1986. i 2008. na taj račun su sjeli depoziti i transferi od oko 150 milijardi dolara, a gotovo sav taj novac bio je od investitora. (Prijevarom se smatra samo 68 milijardi dolara, jer je to bio fantomski iznos koji su klijenti imali na svojim izvodima kada je Bernie napokon priveden pravdi).

U samo jednom danu je 100 milijuna dolara vrtoglavom brzinom letjelo između računa u Chaseu i računa jednog od najvećih investitora. Što je Ruth prolazilo kroz glavu dok je iz dana u dan zbrajala iznose iz ureda u kojemu se, kako tvrdi, “bavila dekoracijama i kućanstvom?” Još kao srednjoškolka dobila je reputaciju velikog talenta za matematiku i ovakva brzina prijenosa novca morala joj je zapeti za oko. Je li ikada o tome pitala svog supruga? Ne znamo.

Doušnik DiPascali govorio je kako je Ruth često “postavljala pitanja o čekovima koji nisu prošli ili nisu imali ispravne brojeve.” Ipak, nekoliko mjeseci prije rušenja čitave sheme 2008. godine, Ruth je drastično smanjila svoje aktivnosti, dodao je.

DiPascali je bio korumpiran – priznao je krivnju po 10 točaka optužnice za prijevaru, a umro je od raka pluća dok je čekao presudu – ali svejedno je imao odličnu reputaciju među agentima, koliko ju je moguće imati ako ste cinkaroš. Tijekom više od četiri godine obavio je oko 75 dugih razgovora s istražiteljima koji kažu da ga nikada nisu uhvatili u laži. Nije bio ni blizu jedini zaposlenik koji je mogao govoriti o Ruthinim aktivnostima na računu 703. Zaposlenik BLMIS-a Eric Lipkin, koji se tvrtci pridružio 1992., a kasnije priznao krivnju za lažiranje dokumenata, 2018. je upitan koliko dugo je Ruth vodila knjige. “Stalno,” odgovorio je Lipkin. “Često je bila u uredu.”

Nije svaki zaposlenik koji je upro prst u “Ruthie Books” bio osuđen za kriminal. Jedna svjedokinja u slučaju Madoff Five nikada nije nizašto optužena. To je Winifred Jackson, koja je u Madoff Securitiesu radila preko 10 godina, a pomagala je u radu na računu 703. Počela je raditi 1987. godine, a kaže kako je Ruth tada bila glavna osoba za uređivanje računa: “Ispravljala je brojke i radila korekcije gdje je bilo potrebno.”

Bernie i Ruth Madoff na zabavi u New Yorku, 2007. / FOTO: / Shutterstock Editorial / Profimedia To naravno ne znači da je Ruth znala kako njen suprug vodi Ponzijevu shemu. Nema nikakvih dokaza da je znala. Zašto je onda u TV emisiji lagala o vođenju knjiga? I, ako to uzmemo u obzir, zašto bismo joj trebali vjerovati oko ičega bitnog? “Ona nije bila u biznisu,” inzistirao je Bernie iz zatvora, gdje je služio kaznu od 150 godina za svoje zločine. “Nije nizašto optužena. Nije bila pod istragom.” Zapravo, Ruth Madoff definitivno jest bila pod istragom. Iako je njena uloga u čitavoj prijevari možda bila marginalna, njen otac Saul Alpern, inače računovođa, konstantno se spominje u priči o počecima prijevare. Saul je Bernieja upoznao s mnogim početnim investitorima ranih 60-ih.

“Saul je bio inkubator,” kaže Steven Garfinkel, bivši agent FBI-ja koji je istraživao obitelj nakon što je Madoff uhićen. “Saul je okupljao prevarante kao što rizični investitori iz Silicijske doline okupljaju IT-jevce.”

Berniejeva zaštita

Ruth i njeni sinovi Mark i Andrew tvrde kako su za prijevaru prvi put saznali 10. prosinca 2008. – dan prije Berniejevog uhićenja – kada im je on navodno sve priznao prije odlaska na korporativnu zabavu. Oni kažu kako im je Bernie rekao da će se predati narednog tjedna, zbog čega su ga sinovi sami prijavili. Mnogi agenti vjeruju da je ta priča bila laž koju je osmislio Madoff da bi sinove prikazao kao poštene građane, no za to nema konkretnih dokaza.

U svakom slučaju, Ruth se sigurno nije ponijela junački. Njena prva reakcija bila je da podigne 10,5 milijuna dolara s jednog od svojih računa povezanih s tvrtkom. Tri tjedna ranije podigla je još 5 milijuna dolara. Navodno nije shvatila – ili joj nije bilo bitno – da priznanje njenog supruga znači da cijela stvar mora stati istog trena: nema više korporativne kreditne kartice ili dizanja novca koji će se morati vratiti prevarenim investitorima.

Ni “dečki”, kako su ih svi zvali, nisu djelovali pretjerano zabrinuto oko gomile nevinih – iako pohlepnih – investitora čije džepove je ispraznio njihov otac. Obojica su do zadnjeg trenutka tvrdili kako su nevini – Mark je 2010. počinio samoubojstvo, dok je Andrew podlegao bolesti 2014. – i borili se protiv toga da se deseci milijuna dolara vrate vladinom fondu koji je nadzirao vraćanje ukradenog novca. Štoviše, inzistirali su kako im pripada preko 100 milijuna dolara kompenzacije. Tek 2017. – osam godina nakon što je njihov otac priznao krivnju – sklopljena je pogodba kojom su njihovi nasljednici pristali isplatiti 23 milijuna dolara.

“Nikada si neću oprostiti,” govorio je Madoff iz zatvora o prijevari. “Nije da sam to planirao. Da jesam, obavio bih bolji posao.”

Nijedan član obitelji Madoff nakon Berniejevog uhićenja nije ponudio surađivati s američkim državnim odvjetnicima. Nakon što je Bernie navodno priznao krivnju, Ruth i njegov brat Peter Madoff (izvršni direktor tvrtke za pitanja sukladnosti) nisu učinili ništa.

Bivši FBI agent Garfinkel istraživao je sinove i vjeruje kako je trebala biti podignuta optužnica protiv obojice. “Apsolutno,” kaže danas. “Bili su na tom putu prije Markovog samoubojstva. Vjerovao sam da su dokazi tu – ne nužno da su znali da se radi o Ponzijevoj shemi – ali iz perspektive koristi koju su imali od određenih transakcija na izvodima računa.” Na računima Andrewa i Marka redovito su se pojavljivali lažni i unatrag datirani trgovinski zapisi. Lažirani izvodi računa pojavljivali su se svaki put kada bi oni morali prikazati veliku imovinu za potrebe osobne kupnje nekretnina. Te lažne spise Mark i Andrew dobivali bi u BLMIS-u.

Ipak, na kraju su tužitelji zaključili kako nema dovoljno dokaza da bi se bez sumnje dokazalo kako su sinovi znali da njihov novac dolazi iz ogromne prijevare. “Namjerno sljepilo” teško je dokazati na sudu. Ono što se ne može negirati je da su oni definitivno trebali znati. Obojica su imali praktično iskustvo na burzi. Štoviše, spisi pokazuju kako je u posljednjih 10 godina postojanja BLMIS-a gotovo 800 milijuna dolara prebačeno iz lažnog investitorskog biznisa u navodno legitimne jedinice za trgovanje koje su vodili Mark i Andrew – pod nadzorom ujaka Petera – a ti biznisi tih su godina grcali u dugovima. Razni odjeli BLMIS-a postali su financijski incestuozni. Do kraja priče više ništa nije bilo čisto.

Bernie Madoff prolazi pored okupljenih novinara na putu prema zgradi suda u New Yorku, 2009. / FOTO: CHRIS HONDROS / Getty images / Profimedia

Uništavanje emailova

U sklopu istrage američke Komisije za vrijednosnice i burzu (SEC), Bernie je 2005. godine dobio zahtjev agencije za spisima – uključujući sve primljene i poslane emailove iz sandučića šačice zaposlenika, među kojima su bili i njegovi sinovi. To je izazvalo ogromno uništavanje dokumentacije, rekao je agentima DiPascali. Andrew, Mark, Peter i Peterova kći Shana (savjetnica tvrtke za pitanja sukladnosti) počeli su masovno uništavati “problematične” emailove, koje je DiPascali za FBI definirao kao bilo koji email “u kojemu se spominju klijenti ili koji bi mogao izazvati dodatna pitanja revizora”. Peter Madoff s vremenom je priznao krivnju za podnošenje lažne dokumentacije SEC-ju, kao i varanje na porezima. Odslužio je oko devet godina od 10-godišnje zatvorske kazne i pušten je na slobodu 2020. godine. Shana je za dlaku izbjegla optužnicu. Ranije ove godine odbila je razgovarati o svemu vezanom za karijeru u BLMIS-u. “Nastavila sam sa životom,” rekla je, “i u dobroj sam fazi. Ne trebam se vraćati na to.”

DiPascali je FBI-ju također naglasio kako su on i Bernie o svakodnevnim poslovima vezanima za održavanje Ponzijeve sheme često razgovarali “pred Andrewom, Peterom i Markom, i skoro svima u BLMIS-u. Nijedna tema nije bila zabranjena. Nije se koristio nikakav šifrirani jezik.” Kada bi rekao Madoffu da ima problema s kreiranjem željenih lažnih profita za klijente, Bernie bi DiPascaliju rekao: “Gle, pogledaj otvaranje od jučer i upotrijebi to,” prisjeća se. Potom bi se okrenuo Andrewu i pitao: “Kako je tržište izgledalo jučer?” Bilo tko s ikakvim iskustvom na burzi morao je znati da je riječ o naknadnom biranju dionica i korištenju tih cijena kao temelja za lažno “trgovanje.”

“Na rubu sam,” rekao je Bernie DiPascaliju u danima prije uhićenja 2008. “Cijeli ovaj biznis bio je prijevara.” Tjedan dana kasnije, rekao je DiPascali FBI-ju, ušao je u Berniejev ured i tamo vidio kako on razgovara s Peterom “o povijesti BLMIS-a i kako je prijevara sezala sve do [prva dva investitora izvan obitelji 60-ih godina], a Peter nije izgledao šokirano time što čuje.”

Nakon svega

Ruth Madoff danas ima 83 godine i živi u ustanovi za pomoć oboljelima nedaleko New Yorka. Još uvijek ima svoje obožavatelje. “Volim Ruth,” rekla je 2011. Elaine Solomon, koja je nekoć radila kao Berniejeva tajnica. “Mislim da je Ruth u svemu ovome bila najveća žrtva. Oni koji pričaju da je Ruth trebala znati – probajte ući u nečiju kožu prije nego tako nešto komentirate. Izgubila je sve. Ljubav svog života od 50 godina. Svoje sinove, svoje prijatelje.”

Čak i Ruthin suprug, kojeg su optuživali da je sociopat, tvrdio je kako mu je žao zbog mnogo stvari. “Ono što sam učinio bilo je užasno,” rekao je iz zatvora. “Nikada si neću oprostiti. Ali nije da sam to planirao. Da jesam,” dodao je uz smijeh, “obavio bih bolji posao.”

Adaptirano iz knjige “Madoff: The Final Word”, autora Richarda Behara

Autor originalnog članka: Richard Behar, suradnik Forbesa

(Prevela: Nataša Belančić)