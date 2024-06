Hrvatsko-njemački startup Daidream pomoću AI tehnologije vraća bajke i priče djeci u život

Stare navike čitanja bajki su cool, samo ih treba ponovno učiniti dostupnima u digitalnom društvu, objasnio je za Forbes Hrvatska Nevio Burić, suosnivač i izvršni direktor startupa Daidream

Hrvatsko-njemački startup Daidream predstavio je prošloga tjedna svoju aplikaciju Tales of Mello u Vukovaru gdje je i sjedište tvrtke, a u srijedu je predstavljena i u Zagrebu. Aplikacija je to za djecu i njihove roditelje koja na velika vrata vraća priče i bajke te nudi alternativu sadržajima upitne kvalitete koje djeca rado konzumiraju na zaslonima pametnih telefona.

“U nekoj fazi djetinjstva, kada djecu već prođe faza čitanja klasičnih bajki, Tales of Mello može biti njihov siguran ulazak u digitalni svijet tako da roditelji ne moraju brinuti hoće li im to štetiti ili im prezentirati nešto što nije adekvatno za njihovu dob”, istaknuo je na Nevio Burić, suosnivač i izvršni direktor Daidreama.

Tales of Mello, aplikacija koja će biti dostupna za Android uređaje od 1. srpnja, a ubrzo nakon toga i za iOS sustave, funkcionira kao biblioteka priča koje se mogu slušati kao audio knjige. Imaju i četiri autora koji osmišljavaju originalne sadržaje i svakog će tjedna objavljivati 20 do 30 novih Mello priča. Uz to, djeca mogu sama kreirati svoje priče. To je misao vodilja startupa – promijeniti pristup od pasivnog konzumiranja sadržaja do aktivnog kreiranja sadržaja.

S Tales of Mello djeca mogu kreirati preko 250 tisuća različitih bajki, ističu iz Daidreama koji je nastao zbog toga što je Nevio Burić i sam svojoj djeci čitao klasične bajke prije spavanja te počeo o tome razmišljati. Foto: Nevio Burić/Daidream

“Imam troje djece, jedan od suosnivača Jan de Jong ih ima četvoro. Tehnologija je danas neminovan dio života i sve ranije ulazi u dječje živote. Osim toga, znamo koliko je teško današnjim obiteljima uskladiti svakodnevni život i obaveze. Roditelji rade, očekuje se da kad dođu kući pripreme jelo, pospreme, što im oduzima dragocjeno vrijeme s djecom, a otvara prostor zaslonima. Vrijeme koje djeca danas provode pred zaslonima trostruko je poraslo u odnosu na 2019. godinu. Roditelje zabrinjava kakvim se sadržajima njihova djeca tada izlažu. Tako je nastala ideja da ponudimo alternativu koja je djecu zabavljala i obrazovala tisućama godina. Naumili smo knjige ponovno učiniti cool i ponuditi djeci siguran i edukativan sadržaj”, ispričao je za Forbes Hrvatska Burić u razgovoru videovezom iz Frankfurta gdje se njegova obitelj doselila zbog rata.

S tom idejom Burić se obratio Dominiku Kajbi, svom bratiću iz Vukovara, gdje je i sam rođen. Kajba, tehnološki direktor Daidreama, pomogao mu je da naprave prototip aplikacije koji su potom testirala Burićeva djeca. Budući da im se svidjelo i da su htjeli još, znali su da su na dobrom tragu. Aplikaciju je testiralo i sto obitelji iz Hrvatske i Njemačke, u njezinu razvoju konzultirani su psiholozi i pedagozi.

Tvrtka je osnovana krajem prošle godine, a za sjedište nije bilo dvojbe. Odabrali su svoj rodni grad gdje žele potaknuti razvoj tehnološke industrije i zadržati mlade talente.

Dominik Kajba i Zvonimir Kišurek, Foto: Daidream

Daidream ima pet suosnivača. Uz Burića, Kajbu i de Jonga, nizozemskog poduzetnika poznatog kao suosnivača tvrtke WebPower Adria i inicijatora vize za digitalne nomade, u osnivačkom timu su i Zvonimir Kišurek te Johann Scherer. Zasad startup zapošljava 12 ljudi, a iza njegova naziva Daidream stoji ideja da su ljudi kreativna bića s mnogo mašte, na engleskom daydreamers, a umetnuto je i AI kao nagovještaj da koriste prednosti umjetne inteligencije.

“Nije nam cilj da djeca provode više vremena uz mobitel, nego da to vrijeme, koje dođe prije ili kasnije, bude kvalitetno i edukativno”, istaknuo je Burić koji je sa svojom aplikacijom ušao i u fellowship program Bayern Media Laba kao prvi njemačko-hrvatski startup. Kako pojašnjava, u tom inkubatoru uglavnom primaju njemačke, austrijske i švicarske startupove, a za taj ih se program prijavljuje više od dvije tisuće godišnje.

Potpuno osobne, personalizirane priče

“Dobit ćete pretplatu s pristupom knjigama, audio knjigama, obrazovnim igrama te mogućnost da sami kreirate knjige. Tu je taj mističan dodir umjetne inteligencije. Djeca mogu biti autori i članove svoje obitelji napraviti junacima pustolovnih, potpuno personaliziranih priča. U svojim originalnim sadržajima, uz priče kameleona Mella uključujemo i obrazovne sadržaje o Nikoli Tesli, Albertu Einsteinu i slično, poput Wikipedije za djecu, samo deseterostruko ljepše”, tumači Burić kako je u jednoj spojio više aplikacija i učinio to tako da bude povoljna roditeljima. Taj fokus na povećanje dostupnosti knjiga potaknuo je njemačke medije da Burića prozovu Robin Hoodom za knjige.

“Naša aplikacija omogućuje svakom djetetu, bez obzira na socioekonomski status ili geografsku lokaciju, pristup visokokvalitetnom obrazovnom sadržaju, čime demokratiziramo pristup znanju i podižemo svijest o važnim temama današnjice – o svijetu prirode, ekologiji, održivom razvoju”, naglasio je.

Zasad je aplikacija dostupna na hrvatskom, engleskom i njemačkom. Sadržaje će do kraja godine ponuditi i na drugim europskim jezicima, a u planu im je prevesti ih i na hindi te mandarinski kineski.

Johann Scherer i Nevio Burić, Foto: Daidream

Jednoga dana željeli bi da njihov startup lansira i fizički proizvod koji bi poput britanskog Yoto ili njemačkog Galakto uređaja bez zaslona pričao priče. Pritom bi, u želji da demokratiziraju sadržaje i takve uređaje, ponudili svoje audio knjige po povoljnijoj cijeni od onih koje trenutno vladaju.

Iako se reakcije korisnika aplikacije tek očekuju, u poslovnoj zajednici, kaže nam suosnivač, jako su dobro prihvaćeni.

“Obratili smo se najvećim izdavačima u Njemačkoj i dobili sto posto pozitivne odgovore za digitalizaciju njihovih knjiga. One će se moći listati kao i fizičke, samo će djeca dobiti dodatnu pomoć, da im, ako im nema roditelja, a još nisu u dobi da znaju čitati, u tome pomogne digitalni asistent. Radimo na zdravom suživotu, ne želimo ubiti knjige kao što je Spotify dokinuo CD-e. Dogovaramo suradnje s najvećim europskim izdavačima, neke su već i dogovorene i uskoro ćemo ih moći podijeliti s javnosti”, dodaje Burić.

Iako relativno nov na tržištu, Daidream je započeo suradnju s velikim brendovima poput Paramounta, WWF Adria, The Smurfsa, Impact Heroa.

Dosad ih je podržalo i nekoliko poslovnih anđela. Sada se pripremaju za prikupljanje seed investicije, no ne žele srljati. Zainteresiranih investitora ima, no zanima ih prije svega organski rast. “Nikako ne bismo željeli postati nalik “raketama” iz Silicijske doline koje se vinu u visine, zaposle mnogo ljudi, a onda ih pedeset posto moraju otpustiti. Dajte nam godinu dana i bit će to jedan sasvim ludi novi svijet”, smije se Burić čija tvrtka je već sada procijenjena na 7,7 milijuna eura.