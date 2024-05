Investicijski savjeti Warrena Buffetta za 2024. godinu: Psihologija je jednako važna kao i financijska slika

Investitori obožavaju Warrena Buffeta, ali za njegov nevjerojatan uspjeh podjednako je zaslužno njegovo lukavo razumijevanje ponašanja potrošača kao i sposobnost da otkrije dobre poslove.

Warren Buffett postao je pravo američko nacionalno blago. Od 1965. godine njegova tvrtka donosi ukupne godišnje prinose od 19,8 posto, u usporedbi s prinosom od 10,2 posto za indeks S&P 500, što je rezultiralo vrijednošću 140 puta većom od ostanka u ovom indeksu 59 godina. Buffett je također šesti najbogatiji čovjek svijeta, s bogatstvom od 133 milijarde dolara, koje je obećao donirati u dobrotvorne svrhe. Buffettu se odmah vjeruje kada govori o investicijama i životu, što često radi za svoje dioničare u godišnjim pismima i sastancima.

Zaradio je nadimak “prorok iz Omahe” zbog svojih jednostavnih objašnjena investiranja na burzi i vlasništva u biznisima, što su dva poduhvata u kojima su ljudi često neuspješni zbog osjećaja straha ili pohlepe. Buffettov stil je pronaći biznis koji mu se sviđa, kupiti udio i idealno ga zadržati zauvijek.

Prošlog vikenda održan je godišnji sastanak dioničara Berkshire Hathawaya, prvi za 93- Buffetta otkad je podpredsjednik Charlie Munger preminuo prošlog studenog s 99 godina.

Forbes o Buffettovoj dioničarskoj magiji izvještava od studenog 1969. godine, kada je u časopisu objavljen prvi profil slavnog investitora. U to vrijeme je Buffett Partnership imao imovinu od 100 milijuna dolara. Danas imovina Berkshire Hathawaya premašuje bilijun dolara.

Buffetova strategija tijekom godina se razvijala upravo zahvaljujući Mungerovim savjetima. Berkshire Hathaway ima velike udjele u moćnim kompanijama poput Coca-Cole, American Expressa i Applea, a u potpunosti posjeduje GEICO. Upravo takve tvrtke uvelike su pokretale uspjeh kompanije koji traje već šest desetljeća.

Top 10 dionica Berkshire Hathawaya

TVRTKA % PORTFELJA TRŽIŠNA VRIJEDNOST Apple 43,3% 167,1 milijarda dolara Bank of America 10,2% 39,5 milijardi dolara American Express 9,4% 36,3 milijardi dolara Coca-Cola 6,5% 25,1 milijardi dolara Chevron 5,4% 20,9 milijardi dolara Occidental Petroleum 4,1% 15,9 milijardi dolara Kraft Heinz 3,0% 11,6 milijardi dolara Moody’s 2,6% 9,9 milijardi dolara Mitsubishi 2,0% 7,7 milijardi dolara Mitsui & Co. 1,6% 6,3 milijardi dolara Izvor: FORBES

Na ovogodišnjem sastanku Buffettovi komentari otkrivaju koliko on koristi psihologiju za donošenje odluka. Uzevši u obzir njegovo iskustvo, veliki dio toga je intuitivan.

Procjenjivanje ukupnih razina straha i pohlepe među investitorima uvijek je pokretalo investiranje Berkshire Hathawaya. Buffett je 1964. godine pokupovao gomilu dionica American Expressa nakon što je jedna od kompanija koju je tvrtka financirala uhvaćena kako preprodaje lažno ulje za salatu. Strah je izazvao pad dionica Amexa za preko 50 posto, no one su se oporavile i ponovno otišle u nebo kada je strah nestao. Berkshire Hathaway još uvijek drži te dionice – u vrijednosti od preko 36 milijardi dolara. Još jedan primjer je Buffettova investicija od 5 milijardi dolara u Goldman Sachs u jeku financijske krize 2008. godine.

Forbes izdvaja neke od trenutaka sa sastanka dioničara Berkshire Hathawaya u Omahi s posebnim naglaskom na to koliko bihevioralna psihologija igra ulogu u poslovanju tvrtke.

Buffet i Munger su tijekom godina postali iznimno vješti u procjenjivanju snage ukusa potrošača. Buffett je govorio o važnosti psihologije s primjerima načina na koji je iskoristio te uvide u donošenju investicijskih odluka.

Buffett: Ljudi su nagađali o tome kako sam odlučio toliko novca uložiti u Apple. Jedna stvar o kojoj smo ja i Charlie puno naučili bilo je ponašanje potrošača. To ne znači da smo pomislili da možemo sami otvoriti dućan s namještajem ili nešto, ali naučili smo puno kada smo kupili lanac dućana s namještajem u Baltimoreu. Brzo smo shvatili da je to bila greška, ali zbog te smo greške postali pametniji i počeli razmišljati o tome kako bi izgledao proces dodjele kapitala i kako bi se ljudi mogli ponašati u budućnosti što se tiče robnih kuća i svakakvih drugih stvari na koje se možda prije ne bismo fokusirali. Puno smo naučili o ponašanju potrošača iz toga. Nismo naučili kako voditi robnu kuću.

Sljedeći primjer je Sea Candies, također studija o ponašanju potrošača. Nismo znali kako proizvoditi slatkiše. Bila je hrpa stvari koju nismo znali, ali učili smo putem o ponašanju potrošača. Takva vrsta pozadine općenito je dovela do proučavanja ponašanja potrošača kad je riječ o proizvodima Applea. Mislim da psiholozi to zovu “aperceptivna masa”. Postoji nešto što dođe i sve te opservacije i znanje kristalizira u akciju, veliku akciju u slučaju Applea. Valjda je moj mozak bio dosegao u razinu aperceptivne mase, o kojoj zbilja ne znam ništa, ali znam prepoznati fenomen kad mi se dogodi.

Možda sam ovaj primjer već prije i naveo, ali ako pričate s većinom ljudi, reći će vam da, u slučaju da imaju iPhone i drugi automobil, a drugi automobil ih je koštao oko 30 do 35 tisuća dolara, da im netko kaže da se moraju zauvijek odreći ili iPhonea ili drugog automobila, svi će se odreći drugog automobila. Ljudi ne razmišljaju na taj način o stvarima koje kupuju, nego samo odlučujemo bez razmišljanja.

Ne znam, možda ima neki mali tip u svakom iPhoneu ili nešto. Nemam pojma kako to funkcionira, ali znam što to znači. Znam što oni znače ljudima, znam kako ih koriste i znam dovoljno o ponašanju potrošača da shvatim kako je riječ o jednom vrhunskom proizvodu, možda najboljem svih vremena, i nevjerojatnoj vrijednosti koju nudi.

Žena pokazuje kartice sa slikama Warrena Buffetta (lijevo) and Charlieja Mungera (desno) tijekom sastanka dioničara Berkshire Hathawaya 2022. godine / FOTO: CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia

Kineska burza se smanjuje. U protekle tri godine povrat indeksa FTSE China 50 bio je -36 posto. Buffett je upitan što misli o investiranju u kompanije iz Kine i Hong Konga, a on je potvrdio kako vjeruje da američke kompanije nude sasvim dovoljno izloženosti na međunarodnoj sceni.

Buffett: Naše primarne investicije uvijek će biti u SAD-u. American Express posluje diljem svijeta, a nijedna kompanija ne posluje u svijetu onako kako to čini Coca-Cola. Mislim da gotovo nitko nikada nije dosegao takvu količinu prihvaćanja.

Uložili smo u Japanu prije pet godina i to je bilo nevjerojatno primamljivo. (2020. godine je Berkshire otkrio kako posjeduju udjele u pet velikih japanskih tvrtki: Sumitomo, Mitsubishi, Mitsui, Itochu i Marubeni). Pokupovali smo što smo brže mogli. Tamo smo bili godinu dana i dobili smo nekoliko posto naše imovine u pet velikih kompanija, ali nećemo mnogo ivnestirati izvan SAD-a, iako kroz te druge kompanije sudjeujemo u svjetskoj ekonomiji.

Razumijem američka pravila, slabosti, snage, štogod. Nemam takav osjećaj za gospodarstva diljem svijeta. Ne razumijem druge kulture posebno dobro, ali ni ne moram, jer ne živim u nekoj malenoj zemlji koja nema veliko gospodarstvo. Živim u gospodarstvu koje je započelo s oko pola posto svjetske populacije, a završilo s debelo preko 20 posto svjetskog outputa u šokantno kratkom roku.

Bit ćemo orijentirani na Ameriku. Ako napravimo nešto zaista veliko, vrlo je vjerojatno da će to biti u SAD-u. Svjestan sam što se događa na većini tržišta, ali mislim da je malo vjerojatno da ćemo mnogo ulagati u bilo kojoj drugoj zemlji, iako to ne bih odmah isključio. Osjećam se jako dobro oko situacije u Japanu, ali vjerujem da je zbilja manje vjerojatno da ćemo napraviti velike greške u SAD-u nego u mnogim drugim zemljama.

Warren Buffett na ovogodišnjem sastanku dioničara / FOTO: REUTERS/Scott Morgan/File Photo/File Photo

Buffett je upitan o dolasku generativne umjetne inteligencije i kako će ona utjecati na svijet investicija, ali i ljudski život općenito. On AI uspoređuje s razvojem – atomske bombe.

Buffett: Ne znam ništa o AI-ju, ali to ne znači da negiram da to postoji ili da je važno. Prošle godine sam rekao da smo otvorili Pandorinu kutiju kada smo izmislili nuklearno oružje, a duhovi iz te kutije u posljednje vrijeme rade neke strašne stvari. Snaga tih duhova jako me plaši, ali ja ne znam kako ih vratiti natrag. Umjetna inteligencija je slična tome.

Ona je djelomično vani i nevjerojatno je važna i to će netko postići. Možda ćemo poželjeti da tog konkretnog duha nikada nismo vidjeli, a možda će se dogoditi divne stvari. Ja nisam netko tko to može procijeniti, a sigurno nisam netko tko bi tijekom Drugog svjetskog rata, kada smo testirali bombu od 20.000 tona, mogao procijeniti da je ona apsolutno nužna za SAD i da će dugoročno gledano spasiti mnoge živote. Imali smo i Edmunda Tellera, mislim, paralelno s Einsteinom, koji je govorio kako bi taj test bombe mogao zapaliti atmosferu na takav način da bi došlo do kraja civilizacije. Odlučili smo pustiti duha iz boce i on je postigao svoj neposredni cilj, ali kasnije ćemo saznati hoće li on promijeniti budućnost društava.

S umjetnom inteligencijom sam imao jedno iskustvo koje me učinilo nervoznim. Nedavno sam vidio na jednom ekranu sliku ispred sebe. Ta slika bila je moja, bio je to moj glas, figura je nosila odjeću kakvu bih ja inače nosio. Ni moja žena ni kći sigurno ne bi primijetile nikakvu razliku, ali ta figura je govorila stvari koje ja nikada ne bih govorio. Kada razmislite o potencijalu za prijevare… ako možete stvarati slike u kojima netko govori da treba novac, da je vaša kćer bila u prometnoj i da treba 50.000 dolara… prijevare su uvijek bile dio američke scene i to bi me zainteresiralo da me zanima investiranje u prijevare.

Bit će to industrija rasta za sva vremena. Naravno, AI ima potencijal i za dobre stvari, ali nemam nikakav savjet o tome kako bi se svijet trebao nositi s njom jer mislim da još uvijek ne znamo kako se nositi s nuklearnim duhovima. Kao netko tko nema apsolutno nikakvog pojma o tome, mislim da umjetna inteligencija ima ogroman potencijal za dobro i ogroman potencijal za zlo. Samo ne znam kako će se stvari odigrati.

FOTO: FORBES

Buffett je kreirao ogromna bogatstva ne samo za sebe, već i za tisuće dioničara Berkshire Hathawaya. Obećao je da će svoje bogatstvo podijeliti u dobrotvorne svrhe, a omogućio je investitorima u Berkshire da doniraju sebi važnim dobrotvornim udrugama. Kratki film opisao je kako je dr. Ruth Gottesman otkupila milijardu dolara dionica Berkshirea kako bi medicinski koledž Albert Einstein učinila besplatnim za sve studente, trenutne i buduće.

Buffett: Ona možda ima više znamenki, ali ona je prototip velike većine dioničara Berkshire Hathawaya. Ruth Gottesman je dala milijardu dolara za koledž i tako se pobrinula za sve, a upravo takve stvari su razlog zbog kojeg je meni i Charlieju bilo toliko zabavno voditi Berkshire.

Diljem Amerike ima gomila bogatih kompanija s dionicama na burzi, a postoje i slučajevi gdje je netko u jednoj obitelji zaradio ogromne svote novca koje je namijenio filantropiji. Primjeri su obitelj Walton u Walmartu, sigurno je Bill Gates učinio isto s Microsoftom. Ono po čemu se Berkshire izdvaja je značajan broj dioničara diljem SAD-a koji su pridonijeli s 100 milijuna dolara ili više za lokalne dobrotvorne udruge, često na način da se za to uopće ne sazna. Mislim da smo mi tu mnogo puta bolji od drugih kompanija u zemlji.

Mislim da nećete pronaći nijednu kompaniju gdje je skupina dioničara koji nisu u rodu jedni s drugima učinila nešto slično onome što je Ruth učinila prije par tjedana, samo kako bi promijenili komadić papira kojeg su imali desetljećima, a i sami su dobro živjeli. Nisu svojoj obitelji ništa uskratili, ali nemaju potrebu stvarati dinastiju ili nešto slično, već to sve vraćaju natrag u društvo, a mnogi to čine anonimno. To čine u mnogim saveznim državama.

To vam vraća vjeru u ljudski rod, da će ljudi nešto učiniti kad mogu. Mislim da će biti mnogo ljudi koji imaju različite živote, talentiranih ljudi kojima je san postati liječnicima, koji sada neće morati za to nagomilati ogromne dugove. Ono što je Ruth učinila jest da je uzela komadić papira koji je zapravo bio ček za rezultate drugih u budućnosti. Rekla je kako rezultat neće biti samo za nju, nego za trajni niz ljudi u narednim desetljećima i desetljećima i desetljećima.

Autor originalnog članka: John Dobosz, Forbes

Link: Buffett’s 2024 Investment Wisdom: Psychology Matters As Much As Financials

(Prevela: Nataša Belančić)