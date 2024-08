Kako biste se trebale postaviti u pregovorima o plaći? Izdvajamo savjete autorice manifesta poslovnih žena

Lisa Carmen Wang, poznata američka poduzetnica koja je posebno angažirana na osnaživanju drugih žena i poticanju da se odlučnije uključe u biznis, bit će jedna od govornica na prvoj Forbes Adria konferenciji – Power Women’s Summit

Ona zagovara malo više žestine u nastupu žena, a to je vidljivo i iz naziva njezine tvrtke – Bad Bitch Empire. Ne sugerira slatkasto dodvoravanje, nego mnogo više samouvjerenosti. Nakon što je prošle godine objavila knjigu Bad Bitch Business Bible, nastupala je u brojnim intervjuima u kojima je vrlo odlučno upozoravala na probleme s kojima se susreću brojne poslovne žene – diljem svijeta.

“Većina žena je potplaćena. Moramo raditi dvostruko više za istu plaću. U pregovorima, na primjer, 60 posto žena nikada ne pregovara o prvoj ponudi, 55 posto žena snizi cijenu svojeg rada prije nego ju klijenti uopće i zatraže,” naglasila je Lisa Carmen Wang u intervjuu iz kolovoza prošle godine. “Ova prirodna tendencija da se umanjujemo znači da ste tijekom svoje karijere vjerojatno postajale eksponencijalno više potplaćene od muškarca pored vas“, poručila je ženama Lisa Carmen Wang i dala vrlo konkretan savjet.

Žene – udvostručite iznos

“Sljedeći put kada krenete pregovarati, iznos koji trenutno smatrate svojom satnicom doslovno udvostručite. To je ono što trebate tražiti. Jamčim vam da muškarac na istoj poziciji dobiva taj novac.”, kaže Wang.

Ona upozorava i na problem manje prisutnosti žena među investitorima.

“Većina žena ne ulaže. Postoji razlog zašto su najbogatiji muškarci, oni najželjniji moći, upravo u investicijskom biznisu. Tu se zarađuje novac. Muškarce društvo odgaja da o novcu razmišljaju kao o investiciji, kao alatu za rast. Žene se oblikuje da budu u strahu od novca, da se boje da ne bi izgledale pohlepno, ali i da više razmišljaju o štednji nego o investicijama. Investicije su najveći alat za stvaranje bogatstva. U svojoj knjizi pišem kako započeti, ali i zašto su žene prirodno bolje u dugoročnim investicijama”, kaže Wang.

Screenshot naslovnice knjige Lise Carmen Wang; Izvor: badbitchempire.com

Investicijski portfelji žena su uspješniji, tvrdi Wang

“Studije su pokazale da žene trguju manje često od muškaraca. Iako muškarci mnogo zarađuju u kratkom roku, dugoročno gledano žene su uspješnije, naši investicijski portfelji su uspješniji. Ako niste zadovoljne sa svojim financijama, ako niste sigurne kako početi povećavati svoj bankovni račun, morate početi ulagati u ono najvrjednije što imate, a to ste vi same”, jedna je od poruka Lise Carmen Wang.

Ona snažno zagovara financijsku neovisnost žena, no ističe da je važno prvo „definirati što za vas znači financijska neovisnost.“

„To nije jednako za sve, morate odrediti kakav život želite imati, ne samo koliko želite zarađivati, nego kakav životni stil želite”, kaže Wang.

“Morate imati budžet. Morate znati koliko novca dolazi i koliko trošite i unutar tog budžeta, koliko prostora imate da počnete graditi temelje za taj cilj koji želite dostići. To je prvo. Potom, morate početi investirati, bez obzira na to kakva vam je financijska situacija. Otvorite štedni račun visokog prinosa. Ako držite novac u banci na štednji i on ne raste, vi zapravo svaki dan gubite novac zbog inflacije jer je stopa inflacije viša od stope štednje. Počnite investirati u ETF-ove, u burzu. Ima toliko opcija”, jedna je od poruka Lise Carmen Wang.

Razbijanje okova “dobrih djevojaka”

Njezinu su knjigu mnoge poslovne žene doista prihvatile kao svojevrsnu bibliju „ženskog“ biznisa. Simran Kaur, osnivačica neprofitne udruge Girls That Invest, napisala je da je ova knjiga za nju „revolucionarni manifest za razbijanje okova ‘dobrih djevojaka’ koji su nas sputavali – sve dosad“, a Charlene Walters, autorica knjige Launch Your Own Inner Entrepreneur, kaže za knjigu Lise Carmen Wang da je to „vrijedan vodič za žene koje žele preuzeti kontrolu nad svojim životom i poduzetničkim putem.“

Lisa Carmen Wang, Amerikanka kineskog porijekla, bila je u mladosti talentirana gimnastičarka – četiri puta je bila nacionalna prvakinja u SAD-u – a potom je diplomirala na Sveučilištu Yale i radila kao analitičarka u investicijskom fondu. No, nakon toga se odlučila za karijeru privatne poduzetnice. Ona ulaže odgovorno i promišljeno, a zašto ulaže i zašto potiče druge žene da se odlučnije upuste u svijet poduzetništva i investicija objavljuje i na svojoj web stranici i na svim društvenim mrežama, a vrlo često i nastupa na konferencijama i eventima.

Forbes Power Women’s Summit koji će održava u Beogradu 4. rujna ove godine biti će prilika da je i poslovne žene iz Adria regije – i one koje tek razmišljaju o svom upuštanju u poslovne vode – upoznaju uživo.

Cijeli intervju možete pogledati ovdje: