Kako djeluje udruga žena čija liderica dolazi na Forbes Summit? Izdvajamo priče o tri startupa

Keren Hod je pokrenula udrugu WE-Women Enterpreneurs koja je omogućila ženama s dobrom poslovnom idejom spajanje s investitorima: Izdvajamo priče o tri uspješna starupa

Keren Hod, poduzetnica koja je osnovala zajednicu WE – Women Entrepreneurship za osnaživanje žena koja danas okuplja više od 40 tisuća članica i podupire više od tisuću startupova, dolazi na Forbes Adria Power Women’s Summit 4. rujna u Beogradu.

Svestrana Keren Hod je osnovala udrugu WE 2018. godine kada je imala tek 25 godina i trudila se uskladiti fakultetske obaveze na studiju industrijskog inženjerstva na Sveučilištu Ben Gurion i posao savjetnice u konzultantskoj kući Deloitte. Danas podružnice udruge WE postoje diljem svijeta, među ostalim na Sveučilištu Harvard, MIT-u i Columbiji.

Kada se kao studentica na jednom edukacijskom programu za poduzetništvo susrela s činjenicom da su svi predavači bili muškarci, osvijestila je koliko je manja zastupljenost žena na biznis sceni. „Istražila sam i saznala da samo 8 posto svih osnivača startupova čine žene, te da dobivaju – samo dva posto kapitala“, izdvojila je u intervjuu za The Jerusalem Post, što joj je bio glavni poticaj za osnivanje udruge WE – čiji je glavni cilj da potiče žene da postanu poduzetnice, tako što im „pruža alate i znanje za uspjeh, predstavlja im moguće uzore i stvara zajednicu“. Okupljaju se istomišljenice koje jedne drugima mogu pružati podršku i davati savjete.

Uspješan program poduzetništva

„Naša glavna aktivnost je naš program poduzetništva na akademskim institucijama. Program ugošćuje vrhunske lidere, poduzetnike, rukovoditelje i investitore koji dijele svoje znanje i osobna iskustva“, objasnila je Hod.

Sudjelovanjem u programima WE sudionice stječu vještine u vodstvu, umrežavanju, predstavljanju ideja, pripovijedanju, kreativnom razmišljanju, prikupljanju sredstava, timskom radu, poslovnoj komunikaciji i još mnogo toga.

Već postoje i konkretne priče o uspjehu žena koje su dobile poticaj WE udruge. Keren Hod kaže da su mnogi startupovi koje su pokrenule članice koje su prošle treninge i edukacije udruge WE – obećavajući.

Milijun dolara za razvoj posebnog punjača za mobitele

Keren Hod je izdvojila primjer Or Harlem, poduzetnice koja je suosnivačica i CMO tvrtke Elvy.ai.

Radi se o tvrtki koja je razvila bežični punjač za mobilni telefon koji štiti korisnika od zračenja bez kompromitiranja funkcionalnosti telefona. To omogućuje korisnicima da pune svoje telefone na noćnim ormarićima na sigurniji način, što im pomaže da bolje spavaju.

Tvrtka je u međuvremenu prikupila potrebna sredstva i uspješno prodaje uređaje. „Zahvaljujući udruzi WE uspjela sam zatvoriti konstrukciju od milijun dolara u ranoj fazi financiranja iz VC fondova i investicijskih anđela za naš welness startup Elvy“, navela je alumni Or Harlem u svojoj objavi na web stranici udruge WE.

Punjači tvrtke Elvy.ai; Screeenshot: Elvy.ai

Feminai, tvrtka koja pomaže oboljelima od raka dojke

Karny Ilan, suosnivačica I CEO tvrtke Feminai, startupa koji se bavi zdravljem žena, posebno problematikom raka dojke, također je „prošla“ kroz mrežu WE udruge.

“WE program dao mi je hrabrost, znanje, alate, zajednicu i inspiraciju da započnem poduzetnički pothvat i prikupim pre-seed sredstva od VC-a i anđela ulagača za naš zdravstveni startup, Feminai”, s dosta emocija je navela Karny Ilan.

Tvrtka Feminai se bavi izuzetno delikatnom tematikom, nastoje “transformirati dijagnostiku raka dojke.”

„Naš cilj je poboljšati točnost, pristupačnost i povoljnost pregleda, osiguravajući da svaka žena ima učinkovita i sigurna sredstva za rano otkrivanje raka dojke“, navedeno je na web stranici kompanije koja je započela svoj poslovni put zahvaljujući mreži udruge koju je osnovala Keren Hod.

Vodeći tim tvrtke Femiani su tri žene: uz Karny Ilan tu su još Shani Klein-Antman, te Gal Yanuka. Sve tri su bile na Forbesovoj listi 30 ispod 30.

Startup koji pomiče granice u arhitekturi i građevini

Lior Kantor, jedna od osnivačica i CEO tvrtke Tweeks, kaže da je „WE bilo plodno i inspirativno iskustvo”.

„Nakon završetka programa uspjela sam prikupiti gotovo dva milijuna dolara sredstava u ranoj fazi financiranja od raznih ulagača za naš građevinsko-tehnološki startup“, naglašava arhitektica Lior Kantor u svojoj objavi. Tweeks je danas uspješna tvrtka koja „omogućuje vlasnicima da pretvore svoje domove iz snova u stvarnost, dok graditelji maksimiziraju prihode, učinkovitost i iskustvo kupaca”. Naime, radi se o tvrtki koja okuplja vrhunske inžinjere, arhitekte i dizajnere koji omogućuju pregled i kreiranje budućih gradnji kroz virtualne kreacije.

Arhitektica i suvlasnica tvrtke Tweeks koja je razvila posao zahvaljujući programu WE; Foto: Tweeks

Mreža ambasadorica

Udruga WE koju predvodi Keren Hod ima i vrlo zanimljiv program ambasadorica – model okupljanja žena diljem svijeta koje žele sudjelovati u osnaživanju poduzetnica. „WE ambasadori/ce su liderice širom svijeta koje su strastvene u osnaživanju žena u poduzetništvu u svojim zajednicama kroz organizaciju događaja, kreiranje sadržaja i još mnogo toga. S pristupom globalnoj zajednici te ekskluzivnim događajima i resursima, ambasadori pomažu u izgradnji svijeta u kojem sve žene mogu uspjeti u poduzetništvu“, navedeno je na stranici udruge, a tu je i kontakt putem kojeg za mogu javiti svi zainteresirani za sudjelovanje u mreži ambasadorica i ambasadora.

Mogu se prijaviti sve osobe starije od 18 godina koje se već aktivno bave promicanjem poduzetništva ili ih to područje zanima, a možda su već i ostvarili postignuća u tom području djelovanja, što, dakako, treba i dokazati. I naravno, važno je da su to osobe koje mogu izdvojiti vrijeme za promicanje poduzetništva i sudjelovati u aktivnostima udruge WE.