Kako je bivši šef Victoria’s Secreta slučajno dobio udio u AI jednorogu vrijedan 800 milijuna dolara

Tužba otkriva kako je rano ulaganje u kompaniju koja je kasnije postala 9 milijardi dolara vrijedan startup CoreWeave učinila Lesa Wexnera jednim od najvećih pojedinačnih vlasnika ovog AI jednoroga.

Les Wexner, milijarder i direktor Victoria’s Secreta – koji je odstupio iz te kompanije L Brands 2020. godine kada je javnost počela pobliže analizirati njegove veze s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyem Epsteinom – puni džepove na rastu umjetne inteligencije.

Zahvaljujući početnoj investiciji od milijun dolara u Atlantic Crypto, malo poznatu kompaniju koja se s vremenom prometnula u giganta AI clouda CoreWeave, obiteljska zaklada 86-godišnjeg Wexlera sada ima udio vrijedan 720 milijuna dolara u jedan od najvrjednijih AI startupova na svijetu. Milijarder iz Ohija jedan je od najbogatijih ljudi u Americi: njegovo bogatstvo iznosi oko 6,3 milijarde dolara.

Tužba razotkrila vrijedan udio

Wexnerov ogroman udio u startupu vrijednom 19 milijardi dolara otkriven je u tužbi podnesenoj u New Yorku u svibnju 2024. godine. Tužbu je podnijela tvrtka za upravljanje imovinom Florence Capital Advisors, tvrdeći kako joj pripada naknada od 6,9 milijuna dolara jer je savjetovala Wexnerovu obiteljsku zakladu da investira u startup još 2019. godine.

CoreWeave pruža pristup iznimno traženim čipovima koji se koriste u izgradnji AI modela, a jedan je od najvrjednijih AI startupova nastalih na ulasku umjetne inteligencije u mainstream. Tvrtka je prikupila 7,5 milijardi dolara u dugu od Blackstonea u svibnju, kao i 1,1 milijardu dolara investicija ranije ove godine kako bi izgradila ogromnu mrežu podatkovnih centara koja pruža pristup računalnoj snazi potrebnoj za obučavanje umjetne inteligencije. Ipak, 2019. godine tvrtka je se bavila rudarenjem kriptovaluta i grcala je u problemima, a tek su počeli u podnajam davati svoje grafičke čipova AI startupovima. Radili su iz garaže u New Jerseyu.

Les Wexner u društvu Elizabeth Musamanno i Stelle Maxwell na događaju koji je organizirao Hearst Magazines 2016. godine, u vrijeme dok je “vladao” Victoria’s Secret carstvom; Foto: Astrid Stawiarz / Getty images / Profimedia

CoreWeave je prikupio 1,2 milijuna dolara u početnom krugu investicija u ožujku 2019. godine, kažu podaci Pitchbooka. Wexnerov upravitelj novcem, Greg Hersch iz Florence Capitala, tada je investirao milijun dolara, a potom u dionicama kupio još 600.000 dolara i još jednom uložio kroz dodatnu konvertibilnu obveznicu. Sve je prebačeno u zakladu za Wexnerovo četvero djece: Sarah, Hannah, Davida i Harryja.

Sada su sve te investicije prerasle u udio od 720 milijuna dolara u startupu koji bi, govore glasine, sljedeće godine mogao zatražiti IPO. Zajedno s investicijama raste i pravna prepirka oko onoga što djeluje kao slučajni dobitak na lutriji.

Svađa u gnijezdu zmija

Svađa se odvija u gnijezdu zmija svijeta njujorških financija u kojemu svi svima zabijaju noževe u leđa, a uključuje oca i sina koji su dovedeni da upravljaju Wexnerovim novcem nakon što je iz njegovih obiteljskih zaklada Jeffrey Epstein navodno ukrao 46 milijuna dolara; odvojeni 100 milijuna dolara vrijedan udio u CoreWeaveu od hedge fonda koji je otišao u bankrot; optužbe za primanje dvostruke zarade iz jednog izvora i misteriozni nestanak dokumenata koji sadrže zapise o financijama milijardera.

Florence Capital sve ovo negira i inzistira da im se treba isplatiti naknada za savjet o investiranju koji je generirao “gotovo nezamislivi povrat od 30.986 posto” kada je Wexner prodao 71 milijun dolara u dionicama CoreWeavea u studenom prošle godine. Ta prodaja, zajedno s procijenjenim preostalim Wexnerovim udjelom u CoreWeaveu, znači da čitava zarada od investicije čini tek nešto manje od 800 milijuna dolara.

Wexner, Florence Capital i CoreWeave nisu odgovorili na upite za komentar.

Wexnerova investicija u CoreWeave dogodila se u isto vrijeme kao i šire investicije u podatkovne centre koji sve više podupiru val umjetne inteligencije. Od 2019. godine on je prodao preko 450 milijuna dolara vrijedna zemljišta oko svoje kuće u New Albanyju u Ohiju kao i u susjednom okrugu Licking, i to tehnološkim gigantima poput Googlea, Mete i Facebooka i divu s Wall Streeta Blackstoneu. Oni su tu zemlju iskoristili za izgradnju ogromnih podatkovnih centara. Uz planove za investiranje više od 15 milijardi dolara u podatkovne centre u okruzima Licking i Franklin samo protekle godine, Wexner bi i u budućnosti mogao sklapati slične ugovore. Kroz svoju tvrtku za razvoj nekretnina, New Albany Company, on je još uvijek vlasnik poljoprivrednih zemljišta u tom području u vrijednosti od oko 850 milijuna dolara, pokazuju procjene Forbesa.

35 milijuna dolara samo na jednom ugovoru

Istraga Forbesa, objavljena u travnju, otkrila je ključnu ulogu koju je Wexner odigrao iza kulisa kako bi tvornica za proizvodnju čipova Intela došla u New Albany. To predgrađe Columbusa uspjelo je sklopiti dogovor s Intelom usprkos žestokoj konkurenciji jer je New Albany Company spojila parcele u jedno ogromno zemljište za, kako se nadaju u Intelu, najveću tvornicu poluvodiča na svijetu. Procjenjuje se kako je milijarder ostvario oko 35 milijuna dolara profita samo na tom ugovoru. Trenutno je u procesu izgradnje zgrada pored lokacije za Intelovu tvornicu koje bi trebale služiti kao smještaj dobavljačima, a još uvijek kupuje dodatnu zemlju.

