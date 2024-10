Kako je bivši zaposlenik Microsofta pretvorio igru Half-Life u bogatstvo od 10 milijardi dolara

Forbes donosi detalje o tome kako je osnivač Valvea i bivši zaposlenik Microsofta, Gabe Newell, videoigru Half-Life pretvorio u bogatstvo od gotovo 10 milijardi dolara, ali i koji su mu sljedeći planovi.

Prošlog listopada, oko 20 trenutnih i bivših zaposlenika tvrtke Valve za videoigre okupilo se u modernom restoranu The Lakehouse u Bellevueu, blizu Seeattlea. Stigli su kako bi proslavili važan događaj: 25. godišnjicu Half-Lifea, Valveove prve hit videoigre lansirane dvije godine nakon što su Gabe Newell i njegov poslovni partner Michael Harrington osnovali tvrtku 1996.

Half-Life je odmah postao hit. U samo 12 mjeseci prodan je u 2,5 milijuna primjeraka i Valveu donio slavu. “Kada gledamo početke i korijene Valvea, to je bilo to,” kaže Harrington o predstavljanju videoigre. Half-Life je čak i danas ključni dio identiteta tvrtke koja je, uz veliki hardverski odjel i digitalnu platformu za prodaju igara Steam jedna od najvažnijih gaming kompanija na svijetu.

Sada 60-godišnji Harrington Valve je napustio 2000., nekoliko godina nakon izlaska Half-Lifea. Ipak, te večeri došao je na zabavu, zajedno s većinom originalnog tima Half-Lifea. Tko nije bio na večeri? Gabe Newell, 61-godišnji suosnivač i predsjednik Valvea.

Tajnoviti lider

Iako je on i danas na čelu tvrtke (smatra se predsjednikom, iako Valve ima nekonvencionalnu kulturu bez stvarnih titula), on rijetko dolazi u urede i godinama se nije pojavljivao na događajima. Od pandemije Newell navodno živi na jednom od svojih pet brodova (ukupne vrijednosti oko 500 milijuna dolara). Sve povučeniji mogul, čije bogatstvo navodno iznosi 9,5 milijardi dolara, još od 2022. godine nije dao nijedan intervju, a odbio je razgovarati za Forbes za potrebe ovog članka. Nema ga na društvenim mrežama. Ne odlazi u Davos i ne drži TED govore. Njegovo sudjelovanje na događaju povodom 25. godišnjice igre svelo se na par rečenica izrečenih u dokumentarcu o povijesti tvrtke.

“Nikada nemam ništa zanimljivo za reći kad me pitaju da se osvrnem na svoju ostavštinu,” govori Newell u kameru. “Mogu se osvrnuti na stvari koje smo napravili, ali za mene su to samo koraci prema onome što ćemo tek moći postići u budućnosti. Tako sam stvoren.”

Među najvrjednijim kompanijama na svijetu

Kako bi dobio uvid u jednog od ključnih igrača u industriji videoigara koja je 2023. godine ostvarila globalne prihode od gotovo 238 milijardi dolara, Forbes je proučio desetke pravnih dokumenata i razgovarao s bivšim zaposlenicima, stručnjacima iz industrije, financijskim analitičarima i pravnicima. Rezultat je rijedak pogled na financije jedne od najtajnovitijih gaming tvrtki, ali i novi podaci o tome kako njen povučeni čelnik koristi ne samo svoj novac, nego i svoje vrijeme. Financijske brojke nisu došle od Valvea, a tvrtka ih nije potvrdila.

Nedavni pravni dokumenti otkrivaju dva ključna podatka o Valveu: Već 10 godina održava operativnu maržu od 40 posto, a često je po profitabilnosti po zaposleniku ispred nekih od najvrjednijih kompanija na svijetu, uključujući Amazon, Alphabet i Microsoft. Prošla godina za Valve je bila najbolja dosad, s procijenjenim prihodima u SAD-u od 5 milijardi dolara, odnosno oko 14 milijuna po zaposleniku za ukupno oko 350 zaposlenih.

Većina igrača više ne kupuje svoje igre fizički u trgovinama poput GameStopa. Mnogi izdavači zapravo svoje igre čine dostupnima samo digitalno. Igrači ih kupuju i preuzimaju online, a ako žive u SAD-u i igraju na računalu, to obično rade putem Valveove platforme za distribuciju igara, Steam, koja već 19 godina drži procijenjenih 75 posto udjela na globalnom tržištu. Steam uzima 30 posto od svake prodaje – smanjujući taj postotak na 25 posto ili 20 posto za igre koje donesu više od 10 milijuna dolara ili 50 milijuna dolara prihoda.

‘Mitski jednorog’

To je strašno profitabilan posao. Platforma zahtijeva minimalno održavanje i mali broj zaposlenika. Izdavači sami učitavaju svoje igre, a igrači ih preuzimaju. U svakom trenutku više od 30 milijuna igrača koristi platformu za dopisivanje s prijateljima, kupovinu igara, pohranu podataka i igranje na jednoj od više od 100.000 dostupnih igara. Sve ostale platforme su sitne ribe u usporedbi sa Steamom. Druga najpopularnija platforma za distribuciju igara, Epic Games Store (koju je razvio kreator Fortnitea) dosegnula je vrhunac s 36 milijuna aktivnih korisnika dnevno u 2023. godini i nudi 2.900 igara. GoG.com, platforma za PC igre u vlasništvu poljskog razvojnog studija CD Projekt RED, nudi oko 10.000 igara.

Očekivano, s obzirom na njegovu dominaciju na tržištu, Steam je prava zlatna koka, pridonoseći procijenjenih 3 milijarde dolara Valveovim ukupnim prihodima, što čini oko 60 posto prihoda u 2023. godini. A platforma brzo raste. Prema istraživačkoj tvrtki Video Game Insights, ukupna prodaja igara na Steamu porasla je za 18 posto u 2023. i udvostručila se od 2019. godine.

Taj priljev novca omogućio je Valveu da postigne nešto što gotovo nikome nije uspjelo desetljećima: probiti se na tržište hardvera. Nakon niza neuspjelih pokušaja tijekom gotovo deset godina, Valve je 2022. lansirao konzolu pod nazivom Steam Deck, s ciljem da se natječe s prijenosnim uređajima poput Nintendo Switcha. Velika prednost Steam Decka je to što može pokretati PC igre, što znači da igrači imaju pristup svojoj postojećoj arhivi igara na Steamu. Tvrtka prodaje tri modela, po cijenama od 399, 549 i 649 dolara. Prema podacima londonske istraživačke tvrtke Omdia, tijekom prve godine prodali su konzole u vrijednosti gotovo pola milijarde dolara.

“Valve je kao mitski jednorog i zauzima golemu poziciju u jednom od najinovativnijih segmenata industrije, PC gamingu,” kaže Joost Van Dreunen, autor knjige “One Up” i profesor na Sveučilištu New York. “A Gabe Newell je jedna od legendarnih ličnosti u industriji. S druge strane, o svemu tome znamo jako malo. Čudo je da su toliko uspješni, a u isto vrijeme toliko misteriozni.”

Susret u Microsoftu

Prije osnivanja Valvea, Newell je odustao od studija na Harvardu i postao programer te tehnički izvršni direktor u Microsoftu, gdje je radio 13 godina. Tamo je 1987. na rođendanskoj zabavi upoznao Mikea Harringtona, još jednog “Microsoftovog milijunaša”. Harrington je spomenuo Newellu da razmišlja o novom pothvatu. Newell je bio oduševljen i htio je sudjelovati.

“Njegova strategija je oduvijek bila u najmanju ruku udvostručiti ulog u stvar u koju zaista vjeruje. On ide do kraja,” rekao je Harrington.

Dvojac s debelim vezama uspio je osigurati predujam od oko milijun dolara od Sierra Onlinea, koji je pristao ekskluzivno izdati njihove prve igre u zamjenu za 30 posto prihoda i 100 posto intelektualnog vlasništva (Valve je kasnije povratio svoje intelektualno vlasništvo kroz revidirane ugovore i distribucijska prava). No, Newellu i Harringtonu trebalo je još četiri milijuna dolara za pokretanje tvrtke. Harrington je prodao dionice Microsofta kako bi pokrio svoj dio, dok je Newell, nesklon da se odrekne svojih dionica Microsofta, uzeo zajam kako bi uplatio svoj dio.

Ova se odluka gotovo odmah isplatila kada je Half-Life postao nevjerojatan uspjeh 1998. godine. Dvije godine kasnije, Harrington je prodao svoj udio Newellu, unovčivši kratkoročni uspjeh tvrtke, ali propustivši priliku života da postane milijarder. Zatim je 2003. Newell lansirao ranu verziju Steama. “Steam je bio par svjetlosnih godina ispred drugih, ta ideja digitalne distribucije,” kaže Van Dreunen.

Kako bi brzo proširio Steam, Newell je iskoristio svoj najveći adut: uspješnu videoigru. Kada je Valve 2004. izdao Half-Life 2, igrači su morali preuzeti Steam kako bi igrali, što je dodatno osnažilo platformu, a sama igra prodana je u više od četiri milijuna primjeraka u prve dvije godine. Zahvaljujući igrama i Steamu, Forbes je procijenio da je Valve do 2005. bio na dobrom putu da ostvari operativnu dobit od 55 milijuna dolara.

Kontroverze i tužbe

Gotovo monopolistički položaj Steama privukao je mnoge kritičare – i tužbe. U 2018. zaposlenik Valvea napisao je: “Čini se kao da nas u posljednje vrijeme okružuju prijetnje i rizici, a neki od njih djeluju stvarnije nego ranije,” dodajući da se “pojačava pritisak od strane Tima Sweeneyja i stalno ponavljanje developera da je 30 posto prevelik udio za ono što pružamo.” Taj je e-mail bio uključen u dokazni materijal za tužbu protiv Valvea.

Tim Sweeney, CEO Epic Gamesa – koji je postao milijarder zahvaljujući popularnosti Fortnitea – otvoreno je kritizirao Valve. Provizija od 30 posto predstavlja “problem broj jedan za PC developere, izdavače i sve koji financijski ovise o tim poslovima. Odlučni smo to promijeniti,” tweetao je Sweeney 2019. Pravna dokumentacija otkriva da je jednom poslao e-mail rukovoditeljima Valvea, nazivajući ideju o fiksnoj proviziji od 30% “neodrživom” i tražeći od Valvea da to preispita (u istoj poruci napisao je: “Vi idioti poručujete svijetu da za jake i moćne vrijede posebna pravila”).

“Moje prošle kritike bile su specifične i usmjerene samo na ono što sam kritizirao,” napisao je Sweeney za Forbes u e-mailu. “Nemam nikakvu kritiku prema Gabeu Newellu, koji je uvijek bio razuman u našim razgovorima, niti za Valve općenito.”

Epic Games, koji je Sweeney osnovao 1991., pojavio se kao najjači konkurent Steamu. Tvrtka je doživjela ogromnu ekspanziju 2017. nakon što je lansirala igru Fortnite koja je brzo postala globalna senzacija. Slično kao što je Newell koristio uspjeh Half-Lifea za pokretanje Steama, Epic je lansirao vlastitu platformu za distribuciju igara 2018., oslanjajući se na popularnost Fortnitea. Epic Games Store, s prihodima od oko 950 milijuna dolara prošle godine, pozicionira se kao platforma naklonjenija developerima, uzimajući samo 12 posto provizije.

Epic nije bio jedini nezadovoljan Valveovim naknadama. Prije pandemije, tvrtke poput Ubisofta i Activision-Blizzarda počele su uklanjati popularne igre poput franšiza “Call of Duty” i “Assassin’s Creed” sa Steama kako bi ih nudile isključivo na svojim vlastitim platformama ili na Epic Games Storeu. No, privlačnost ogromne publike na Steamu pokazala se prevelikom da bi je zanemarili. Do 2024., Ubisoft i Activision-Blizzard vratili su neke od svojih najpopularnijih igara na Steam.

Wolfire Games, mala neovisna tvrtka za videoigre sa sjedištem u San Franciscu, tužila je Valve 2021. nakon neslaganja oko cijene igre na Steamu. Ove godine protiv Valvea su podnesene još dvije tužbe. Posljednju tužbu, podnesenu u Seattleu u kolovozu, pokrenula je skupina igrača, navodeći da Valve prakticira antikonkurentske postupke, poput zahtjeva da izdavači usklade cijene na Steamu s onima na drugim platformama i kažnjavanja tvrtki koje to ne poštuju uklanjanjem njihovih igara sa Steama. Još nije zakazan datum za suđenje, a odvjetnici Wolfirea podnijeli su u listopadu zahtjev za spajanje dvaju slučajeva. Valve se također suočava s tužbom u Ujedinjenom Kraljevstvu, podnesenom u lipnju, u kojoj se tvrdi da tvrtka koristi dominantan položaj kako bi previše naplaćivala korisnicima.

“Ako je važno regulatorima što Microsoft radi s akvizicijom Activision Blizzarda, ako je važno što Apple radi s pravilima i regulacijama za App Store treće strane … tada bi trebalo biti jednako važno regulatorima što se događa s Valveom i Steamom. Ali iz nekog razloga to potpuno izmiče pozornosti,” kaže Van Dreunen.

Novi pothvati

Newell već nekoliko godina nije dao nikakav javni komentar o budućnosti Valvea. Poduzetnik, koji je bogatiji nego ikad, čini se da provodi sve manje vremena u Valveu, a više se posvećuje osobnim projektima. Njegovo sudjelovanje u Valveu sve više podsjeća na rijetke posjete neke slavne osobe, a ne na ulogu angažiranog izvršnog direktora. Od pandemije Covida, Newell, čiji su hobiji u prošlosti uključivali trkaće automobile, sakupljanje noževa i tuvansko grleno pjevanje (duboko, grleno pjevanje karakteristično za srednju Aziju), većinom živi na svojim jahtama.

Newell sada posvećuje vrijeme novim pothvatima: Starfish Neuroscience i Inkfish. Starfish, koji ima urede u blizini Valvea u Bellevueu i odvojen je od Valvea 2022. godine, radi na “novoj generaciji neuronskih sučelja,” a LinkedIn navodi Philipa Sabesa, koji je pomogao u osnivanju Muskovog Neuralinka, kao jednog od suosnivača. Inkfish upravlja mini-flotom od šest brodova i nekoliko podmornica; tvrtka se opisuje kao “filantropska organizacija za prikupljanje sredstava” koja provodi pomorska istraživanja. Nijedna tvrtka nije odgovorila na zahtjeve za intervju.

“S vanjske strane gledano, ne djeluje kao da je Valve isti kao prije,” kaže Van Dreunen. “Izgleda kao da sada postoji neka vrsta odsutnog vlasništva koja prije 20 godina nije postojala… Prirodno je da se vodstvo mijenja. Ta se distanca prirodno javlja. Nije riječ ni o kakvoj osobnoj kritici. Samo, kako bi izgledalo da je današnji Valve pod vodstvom Gabea Newella iz 2004. godine?”

Autor originalnog članka: Stephen Pastis, Forbes

(Prevela: Nataša Belančić)