Kako je najbogatiji milijarder iz svijeta kripta udvostručio svoje bogatstvo – iz zatvora

Osnivač Binancea, poznat kao i CZ, ljeto provodi u zatvoru Lompoc u Santa Barbari. Kako kripto tržišta rastu, Forbes otkriva tajni izvor njegovih milijardi dolara.

Zatvor je dobro poslužio osnivaču Binancea Changpengu Zhaou. On je već najbogatija osoba koja je završila u zatvoru, kao i daleko najbogatiji čovjek u svijetu kripta, a Zhaovo bogatstvo otišlo je u nebo otkad je on postao osuđeni kriminalac.

Forbes sada procjenjuje kako on ima 61 milijardu dolara, što ga čini 24 najbogatijim čovjekom svijeta. Sljedeći najbogatiji čovjek u svijetu kripta je osnivač Coinbasea, Brian Armstrong, koji ima 11 milijardi dolara.

Rast CZ-ovog bogatstva ima dvije komponente. Prvo je tu njegov 90-postotni udio u velikoj kriptoburzi Binanceu, koji iznosi oko 33 milijarde dolara, usprkos činjenici što je CZ odstupio s mjesta izvršnog direktora burza u studenom 2023. godine u sklopu nagodbe s američkim ministarstvom pravosuđa. U sklopu nagodbe je također priznao krivnju za kršenje sankcija i zakona o borbi protiv pranja novca. Njegova tvrtka vladi je platila i kaznu od 4,3 milijarde dolara. Ipak, Zhaovo osobno bogatstvo nije zadobilo toliko težak udarac: on je morao platiti “samo” 50 milijuna dolara kazne. U šest mjeseci nakon Zhaovog priznanja krivnje, Binance je zapravo povećao svoju dominaciju među kripto burzama svijeta po pitanju obujma trgovanja. Podaci koje je prikupio The Block pokazuju kako se udio Binancea u ukupnom tržištu povećao na 42 posto u šest mjeseci otkad je Zhao napustio kompaniju, dok je dva mjeseca prije nagodbe on iznosio u prosjeku 38 posto.

Velika promjena Zhaovog bogatstva dolazi uslijed Forbesovog otkrivanja njegove osobne imovine u tokenu burze BNB. Forbes procjenjuje kako se radi o 94 milijuna tokena, odnosno 64 posto ukupnog broja u cirkulaciji. Forbes procjenjuje kako Binance posjeduje 71 posto zalihe BNB-a.

Usprkos pravnim problemima burze, BNB je ove godine postigao nevjerojatan uspjeh: porastao je za 100 posto, daleko više od drugih kriptovaluta poput bitcoina (rast od 54 posto), ethera (53 posto) i solane (49 posto). BNB je nedavno dosegao rekordnu cijenu od 714 dolara, čime tržišna kapitalizacija iznosi 110 milijardi dolara.

Što je BNB?

Binanceov coin ili BNB predstavljen je 2017. godine kao alat za prikupljanje sredstava pomoću kojeg je CZ želio pokrenuti svoju novu burzu. Tokeni poput BNB-a ne nude vlasništvo, ali nagrađuju one koji ih drže, često klijente, popustima na trgovanje ili kao poticaj za regrutiranje novih vlasnika računa. Jedan bivši insajder FTX-a kaže kako se često koriste “kao neka vrsta dionica, budući da ne postoji javni kapital.” Komisija za vrijednosnice i burze se slaže s tom definicijom: ona trenutno tuži BInance za prodavanje BNB-ja američkim klijentima kao neregistrirane vrijednosnice.

Chanpeng Zhao je svoju zalihu BNB-ja nagomilao na dva načina. Binance je stvoren 2017. godina, a on i tim osnivača dobili su 80 milijuna tokena iz ukupne zalihe od 200 milijuna. Forenzička analiza Forbesa, provedena u suradnji s Gray Wolf Analyticsom, sugerira kako kompanija čuva 46,2 milijuna od originalnih 80 milijuna tokena. CZ, zbog 90-postotnog vlasništva Binancea, ima 41,6 milijuna BNB-a.

Druga komponenta njegovog bogatstva nešto je netransparentnija. Rezultati istrage koje je objavio Forbes, a koja je s Gray Wolfom provedena u listopadu 2023., otkrivaju kako ICO (initial coin offering) Binancea u početku nije primio dovoljan broj ponuda, zbog čega su CZ i njegova kompanija neprodane dionice prebacili u novčanike koje je on kontrolirao. Godine 2017., Binance je tvrdio kako su prodali 100 milijuna BNB-ja po cijeni od 0,15 dolara za svakog, prikupivši ukupno 15 milijuna dolara. Analiza Forbesa je pak pokazala kako je prodano ne više od 10,8 milijuna BNB-ja, što bi značilo da je prikupljeno manje od 5 milijuna dolara.

U službenom white paperu, koji u svijetu kripta funkcionira kao pseudo prospekt za investitore, Binance nije naveo što će se dogoditi s neprodanim tokenima. Istraga je pokazala kako su oni prebačeni u novčanike u vlasništvu Binancea. Forbes procjenjuje kako danas ti novčanici drže 58 milijuna tokena, koji vrijede 35 milijardi dolara po današnjoj cijeni od 602 dolara po tokenu. CZ-jevih 90 posto udjela u Binanceu zbog toga mu omogućava nešto iznad 52 milijuna dodatnih tokena. Forbes vjeruje kako on ukupno ima gotovo 94 milijuna BNB tokena. Binance i CZ-jevi odvjetnici nisu odgovorili na upite za komentar.

Vrijednost imovine osnivača kripto burze prema tome bi danas iznosila 56,6 milijardi dolara, ali budući da su mali izgledi da bi Zhao mogao dobiti približno tu količinu da pokuša prodati, Forbes je primijenio 50 postotni popust na likvidnost njegovom udjelu. Trenutno obujam trgovanja BNB-jem itnosi oko 1,6 milijardi dolara dnevno.

Usprkos tvrdnjama da ima 200 milijuna klijenata u svijetu, vrlo malo se zna o poslovanju Binancea – tvrtka nikada nije prošla reviziju – a preko 53 posto ukupnog trgovanja BNB-jem odvija se upravo na burzi Binancea. U proteklih mjesec dana BNB je narastao za oko 5 posto, što na papiru znači još tri milijarde dolara a osnivača Binancea. Dok Zhao odslužuje svoju četveromjesečnu zatvorsku kaznu, sunčajući se pod kalifornijskim nebom u zatvoru Lompoc II, može samo zadovoljno promatrati kako se milijarde na računu gomilaju.

Autor originalnog članka: Javier Paz, Forbes; Steven Ehrlich, Forbes

Link: How Crypto’s Richest Billionaire Doubled His Net Worth Behind Bars

(Prevela: Nataša Belančić)