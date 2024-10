Kako je Snoop Dogg od divljeg glazbenika postao obiteljski čovjek s ozbiljnim biznisom

Legendarni hip-hop izvođač prešao je velik put od kontroverznih pjesama do čistog, gotovo obiteljskog imidža. Ove jeseni pridružit će se Voiceu i objaviti novi album, a istovremeno uvijek traži i nove poslovne prilike koje će financijski osigurati nekoliko generacija njegove obitelji.

Hodajući ulicama Pariza s olimpijskim plamenom u podignutoj ruci, Snoop Dogg sigurno je bio prvi nositelj plamena koji je izveo takozvani “Crip Walk”, hod koji je postao poznat u njegovom spotu za pjesmu “Drop It Like It’s Hot”. To ga je zamolio jedan obožavatelj u publici, a 52-godišnji reper ispunio je tu želju, na sveopće oduševljenje okupljenih.

Upravo takvi trenutci objašnjavaju zašto baš svi, bez obzira na godine, spol i rasu, imaju osjećaj kao da poznaju Snoopa, kao da je on neki prijatelj koji im ulazi u život već 30 godina. “Nisam udaljen od ljudi,” kaže on za Forbes, zavaljen u naslonjač u svojoj privatnoj kockarnici na posjedu u Inglewoodu u Kaliforniji. “Do mene se može doći.”

Ramona Rosales za FORBES

Ta bliskost, u kombinaciji s prepoznatljivim izgledom, znači da Dogg, rođen kao Calvin Broadus Jr., ne može izići na ulicu bez izazivanja scene. Zato većinu svojeg vremena provodi na svojem posjedu, kojeg naziva Compound, gdje ima i studio za snimanje, košarkaški teren i dvoranu za arkadne videoigre. Sa svježim jointom i gotovo komično velikom pepeljarom pri ruci, Dogg pokušava objasniti zašto je ovih dana popularniji no ikad.

“Ako ste prirodni, autentični, s vremenom će svijet to prepoznati,” kaže on. “Nisam nikada pokušavao pratiti trendove. Samo sam bio svoj cijelo vrijeme.”

Javna percepcija o Snoopu prešla je dalek put od njegovih početaka, kada je sjedio po zatvorima i postao pionir rapa zapadne obale svojim albumom Doggystyle iz 1993. godine. Iako su se tijekom godina promijenili javni stavovi o hip-hopu i kanabisu, i sam Snoop je rastao, ali ostao je vjeran sebi: njegov brend prerastao je iz kontroverznog u obiteljski.

Nikada nije bio popularniji ni traženiji. Ove jeseni postat će najnoviji sudac u američkom Voiceu, a u prosincu će objaviti Missionary, novi album čiji producent je njegov dugogodišnji mentor Dr. Dre. Snoop radi i na nekoliko poduzetničkih pothvata koji će, nada se, imati veće izglede za uspjeh zbog njegovog novog imidža omiljenog američkog napušenog ujaka.

“Naravno da s njim postoji element opasnosti, ali on je više od svega jednostavno zabavno društvo,” kaže 59-godišnji Dr. Dre, koji je 1991. bio jedan od osnivača Death Row Recordsa, a 15 godina kasnije i Beats Electronicsa. “Nikada nećemo promijeniti ono što jesmo. Ali definitivno pomaže činjenica da je kanabis postao legalan.”

Paris 2024/Maxime Le Pihif/Sipa Press via Bestimage / Bestimage / Profimedia

Snoop je svoju posljednju ulogu “nositelja poruke mira” – nadimka koji dobivaju svi nositelji olimpijske baklje – shvatio vrlo ozbiljno. Bilo da je plivao s Michaelom Phelpsom, plesao sa Simone Biles ili gledao konjičke sportove sa svojom starom prijateljicom Marthom Stewart, Dogg je zračio pozitivom i zaigranošću koja je oduševila gledatelje.

“Dobili smo sve čemu smo se mogli nadati, i više od toga,” kaže Molly Solomon, izvršna producentica programa za prijenos Olimpijskih igara na NBC-ju. “Bio je najveća zvijezda Pariza, osim sportaša.”

Solomon se nada da će se Snoop vratiti na Olimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine, ali i na zimsku Olimpijadu u Italiji 2026. Barem ga tamo nitko neće tražiti da pred kamerom jede escargot, kao što je bio slučaj tijekom priloga snimljenom i pariškom restoranu Le Cinq s tri Michelinove zvjezdice. “Možete na to nalijepiti kakvo god lijepo ime hoćete, pržiti, pokušati napraviti cijelu stvar simpatičnom,” rekao je Snoop tada. “Ja vam puževe ne jedem.”

Usprkos svojoj popularnosti i prošlim sponozorskim ugovorima za, između ostalog, Petco, Tostitos i Coronu, Snoop je u posljednje vrijeme odlučio okrenuti se pothvatima gdje može sudjelovati u profitu ili imati udjele. Godine 2020. potpisao je ugovor s kompanijom 19 Crimes i predstavio crno vino sa svojim licem na naljepnici. Iz tvrtke kažu kako je vino doseglo godišnje projekcije prodaje u samo prvih šest tjedana. Dr. Bombay Ice Cream, zajednički pothvat s Happi Foodijem, prijavio je 10 milijuna dolara od prodaje od predstavljanja prošlog kolovoza.

U svijetu kanabisa – s kojim je Snoop povezan sve otkad je navodno prodao marihuanu svojoj školskoj prijateljici Cameron Diaz – toliko je utjecajan da je njegova javna izjava od prošle godine, kada je najavio da će “prestati pušiti”, izazvala drastičan pad dionica tvrtki kanabisa. Kasnije se ispostavilo da je reklamirao uređaje bez dima. Iako je prekinuo svoje sudjelovanje u fondu Casa Verde, vrijednom 350 milijuna dolara i fokusiranom upravo na kanabis, njegov brend Death Row Cannabis pokrenut je prošle godine, a dućane ima u Los Angelesu i Amsterdamu.

Martha Stewart i Snoop Dogg / FOTO: Henrik Montgomery/TT/Shutterstoc / Shutterstock Editorial / Profimedia

U središtu njegovog poslovnog carstva je Death Row Records, ista ona diskografska kuća s kojom je Snoop potpisao ugovor početkom devedesetih. Kuća je u međuvremenu oslabjela i 2006. bankrotirala. Prije dvije godine, Snoop ju je kupio za oko 10 milijuna dolara od MNRK Music Groupa.

“Kuća je moja i želim imati vlasništvo nad stvarima koje promoviram na tržištu jer sam shvatio da mi to ide,” kaže on. “Nema smisla da uzimam 10 milijuna dolara i promoviram kompaniju koja zarađuje 500 milijuna dolara.”

Isto vrijedi i za Gin and Juice, startup iz Los Angelesa koji proizvodi koktel nazvan po njegovom hitu iz 1993. godine. Tvrtku je Snoop pokrenuo ranije ove godine s Dr. Dreom i Jimmyjem Iovineom. Snoop kaže kako nije znao koliko će zaraditi od korištenja naziva džinova u svojim pjesmama tijekom karijere.

Uzbuđen je i oko svog novog albuma Missionary, prvog kojeg je za njega producirao Dr. Dre još od Doggystylea. “Ovo je možda i najbolja glazba na kojoj sam radio,” kaže Dr. Dre. “Imat će nešto novo što može izvoditi na pozornici, a upravo o tome sam i razmišljao za vrijeme produciranja.”

“Glazba je moj temelj. To je korijen onoga što ja jesam i od toga ne mogu pobjeći. Jedna stvar koja vrijedi za dobru glazbu i dobre glazbenike je to da su oni bezvremeni.”

Već početkom sljedeće godine mogao bi krenuti na turneju: Snoop ne usporava. U ovoj točki njegove karijere kaže da ga na rad motivira njegovo 12 unučadi, ali i sudionici u ligi Snoop Youth Football League koju financijski podržava.

“Razmišljam, iz te perspektive Olimpijade, o metafori trčanja,” kaže on o svojoj karijeri. “Kada sam primio štafetu, većina drugih je već otrčala čitav krug četiri ili pet puta, ali mojom brzinom ja sam njih sada za isto toliko prestigao. Kako da sada predam štafetu svojim unucima kako bi bili ispred svih, da ne zaostaju?”

Autor originalnog članka: Matt Craig, Forbes

Link: How Snoop Dogg Bet Big – On Himself

(Prevela: Nataša Belančić)