Kako se Donald Trump Jr. obogatio na očevoj političkoj karijeri

Najstariji sin bivšeg američkog predsjednika još uvijek pomaže u upravljanju obiteljskim biznisom, ali posljednjih je godina pronašao još načina za zaradu, i to u politici.

“Zvuči čudno, ali ovo je prvi put u jako dugo vremena da imam tremu,” rekao je Donald Trump Jr. na početku prve epizode podcasta Triggered kojeg je pokrenuo prošle godine. “Drugačije je. Navikao sam stajati na pozornici s mikrofonom i govoriti pred 10, 15 tisuća ljudi.”

Potom sin Donalda Trumpa objašnjava zašto je pokrenuo podcast: “Uzbuđen sam što mogu govoriti o tim stvarima, o pričama o kojima ljudi ne žele razgovarati, ne mogu razgovarati, ljudima koji su dobivali novac da šute. Ja sam tip koji će stvari vjerojatno odvesti dalje od većine drugih.”

Podcast se emitira na konzervativnoj alternativi YouTubeu imena Rumble, kao i na Spotifyju i Apple Podcasts. Sadrži intervjue s konzervativcima i fanatična upozorenja o “kontroli ljevice”, a ogroman je hit. Svaka epizoda dnevno dođe do 100.000 slušatelja, pokazuju podaci Podchasera. Ta brojka ne uključuje preglede na Rumbleu kojih obično ima nekoliko stotina tisuća po epizodi. Forbes procjenjuje kako je sve ovo Trumpu mlađem moglo donijeti nekoliko milijuna dolara prihoda u dvije godine.

Triggered je, uz mnoštvo drugih političkih inicijativa, pomogao povećati bogatstvo Dona Jr.-a na oko 50 milijuna dolara. To je dvostruko više u odnosu na 2019., kada je Forbes posljednji put analizirao bogatstva Trumpove djece. Nova procjena znači kako je najstariji Trumpov sin podjednako bogat kao i Trumpova kći Ivanka, koja je u ovom predizbornom ciklusu potpuno nestala iz javnosti. Prije nego je postala savjetnica svojeg oca u Bijeloj kući, Ivanka je izgradila modno carstvo. Trumpov mlađi sin Eric ima 10 milijuna dolara manje. On je ostao voditi očevu tvrtku Trump Organization, a ima vrlo malo vlastitih poslovnih pothvata.

Novi obiteljski biznis

Za razliku od svoje braće i sestara, Don Jr. se snažno koncentrirao na novi obiteljski biznis: bogaćenje preko politike. Sve je počelo 2019. godine kada je svoj memoar i politički manifest Triggered (da, istog imena kao i podcast) predstavio kao “knjigu koju lijeve elite ne žele da pročitate.” Zasad je knjiga prodana u 290.000 primjeraka, pokazuju podaci Circana Bookscana. To je daleko više od prodanih primjeraka Ivankine knjige, i znak da bi za Dona Jr.-a politika mogla biti iznimno lukrativan posao.

Yichuan Cao / ddp USA / Profimedia

Vlastiti politički brend počeo je snažnije iskorištavati nakon što je njegov otac 2020. izgubio izbore za Bijelu kuću. Godine 2021. bio je jedan od osnivača časopisa Field Ethos, brenda orijentiranog na prirodu i lov za, kako kažu, “muškarca koji se nikome ne ispričava”. Iste godine je osnovao izdavačku kuću Winning Team Publishing koja je izdala tri uratka Donalda Trumpa nakon 2020. godine, kao i knjige velikih imena MAGA pokreta poput Kari Lake, Marjorie Taylor Greene i Charlieja Kirk. Ukupno je kuća izdala deset knjiga koje su ukupno prodane u 192.000 primjeraka. Više od polovice prodanih primjeraka odlazi na Trumpove knjige, kažu iz Circana Bookscana.

Uz sve to, on je “investitor i savjetnik” u alternativi Amazona “koja nije woke”, Public Square. Nejasno je koliki je njegov udio, ali očito je da vjeruje u kompaniju. Također je član odbora tvrtke Trump Media and Technology Group koja upravlja platformom Truth Social. Čini se, međutim, kako nema dionice tvrtke.

Manje uspjeha od sestre

Junior je 2000. završio isti fakultet kao i njegov otac (a kasnije i sestra), Wharton Business School na sveučilištu u Pennsylvaniji, a godinu dana kasnije pridružio se očevoj tvrtci Trump Organization. Na početku je pomagao u projektu izgradnje zgrade Trump Place, a potom je proširio svoje aktivnosti i van New Yorka i počeo raditi na projektima u Chicagu, Las Vegasu i Škotskoj.

Godine 2004. za 990.000 dolara kupio je stan u zgradi Trump Place u njujorškom Upper West Sideu. Čini se kako je stan platio pomoću pozajmice od oca, od 1,05 milijuna dolara, s izuzetno niskom kamatom. Stan je 2010. prodao za više od 1,8 milijuna dolara, ali pozajmicu nikada nije otplatio – zabilješka se i 2022. nalazila u knjigama njegovog oca. Danas je Don Jr. vlasnik tri stana na East Sideu u istoj zgradi – dva je sigurno preuredio u jedan veliki stan. Prostori zajedno vrijede 6,2 milijuna dolara, odnosno 4,2 milijuna dolara neto nakon hipoteka.

Eric Trump (lijevo) i Donald Trump Jr. (desno) na političkom skupu za svojeg oca, republikanskog predsjendičkog kandidata Donalda Trumpa / FOTO: KAMIL KRZACZYNSKI / AFP / Profimedia

Poput svoje sestre, i on je počeo tražiti prilike za zaradu van očeve kompanije – ali nije u tome bio jednako uspješan. Otac ga je morao spasiti 2014. godine kada je propao njegov projekt za izgradnju montažnih kuća. Dvije godine kasnije, grupa u koju je mlađi Donald investirao, a koja je željela obnoviti staru mornaričku bolnicu u Charlestonu, također je propala. Charleston Post-Courier procjenjuje kako je na kraju cijele priče Donald Jr. na tom projektu zaradio samo 250.000 dolara. Čini se kako mu se nisu isplatile ni investicije u tvrtku za kontejnere za prijevoz robe, naftno polje u Teksasu (koje je ispalo suho), niti u kompaniju za uzgoj salate hidroponskom metodom.

Pozamašna plaća i nekretnine

Svejedno je nastavio više nego solidno zarađivati u očevoj kompaniji, koju s bratom Ericom vodi od 2017. godine. Također je zarađivao i od dionica niza manjih biznisa vezanih za Trumpa. Među njima je i tvrtka za posredovanje luksuznim nekretninama i konzultantska kompanija koja mu je tijekom godina isplatila oko 25 milijuna dolara. Kada se uzmu u obzir svi njegovi prihodi, političke inicijative, porezi, vjerojatna potrošnja i transakcije nekretnina, Forbes procjenjuje kako Donald Junior ima oko 40 milijuna dolara likvidnih sredstava.

U njegovo bogatstvo valja pribrojiti i nekretnine. Godine 2019. kupio je za 4,5 milijuna dolara kuću u Hamptonsu sa svojom zaručnicom i bivšom zvijezdom Fox Newsa Kimberly Guilfoyle. Samo dvije godine kasnije kuću su prodali za 8 milijuna dolara i preselili su na Floridu kako bi bili bliže ostatku klana Trump. Tamo su kupili vilu od 9,7 milijuna dolara. Forbes procjenjuje kako danas ta nekretnina vrijedi oko 13,8 milijuna dolara.

Kriptovalute i politika

Najnoviji pothvat Dona Jr.-a ponovno se tiče politike. Uz svojeg oca i brata osnovao je u listopadu kripto kompaniju World Liberty Financial. Detalja o tvrtci je malo, a ne zna se ni koji je njegov udio u holding društvu DT Marks DEFI LLC koje će dobiti 75 posto prihoda od kripto tvrtke. Kompanija je 30. lipnja umanjila ciljeve za prikupljanje sredstava za nevjerojatnih 90 posto, budući da se ispostavilo da je potražnja za tokenima tvrtke niža od očekivane.

Bez obzira na to hoće li njegov otac ovog tjedna ponovno biti izabran za predsjednika ili ne, Donald Trump Jr. sada je duboko uključen u politiku. U zemlji toliko snažno podijeljenoj kao što je SAD danas, sigurno je da će imati svoju konzervativnu bazu koja će ga voljeti. Ne izgleda kao da će pasti popularnost ni kriptovalutama, “muškim” časopisima i “anti-woke” pokretu.

Što god da se dogodi, Donald Jr. u svom će podcastu imati o čemu pričati.

Autor originalnog članka: Kyle Khan-Mullins, Forbes

Link: How Donald Trump Jr. Built A Fortune On His Dad’s Political Career

(Prevela: Nataša Belančić)