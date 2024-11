Bio je prvak Formule 1, a sada skuplja milijune za novi fond rizičnog kapitala

Legendi Formule 1, Nicu Rosbergu, slava otvara vrata najboljih investicijskih tvrtki na svijetu. Sada on računa da se takva vrsta pristupa može isplatiti bogatim Europljanima koji traže ulaz u Silicijsku dolinu.

Nekoć je Nico Rosberg jurio ulicama Monte Carla brzinom od 300 na sat, ali nalet adrenalina osjetit će bilo tko tko pokuša pristupiti legendi rizičnog kapitala Mikeu Maplesu Jr.-u na poslovnoj konferenciji. Oko suosnivača Floodgatea kružile su stotine obožavatelja na summitu u New Yorku prošlog mjeseca. Čak i usputni razgovor izgledao je kao nemoguća misija.

Ipak, 39-godišnji Nico Rosberg ima odličan recept za probijanje leda u ovakvoj situaciji.

“Inače sam dosta skroman, ali moram iskoristiti nešto da se istaknem,” priča Rosberg. “Došao sam ravno do njega i rekao: ‘Hej, ja sam prvak Formule 1, Nico'”.

I tako je dobio par minuta Maplesove pažnje. Nije ovo ni približno prvi put da je Rosberg iskoristio svoj sportski uspjeh kako bi se približio osnivačima i investitorima. Ovaj Nijemac proveo je u Formuli 1 jedanaest sezona, utrkujući se za Williams i Mercedes. U mirovinu je otišao 2016., a otada se rebrendira kao poduzetnik. Investirao je u više od 30 novih kompanija, a nekoliko ih je i sam osnovao. Sada ima mrežu koja seže od Silicijske doline do zapadne Europe i umjesto bolidom, kreće upravljati fondom.

‘Pobjednici nastavljaju pobjeđivati’

U travnju je njegova tvrtka Rosberg Ventures najavila stvaranje “fonda fondova”, koji okuplja kapital i koristi ga primarno kroz druge VC tvrtke umjesto da izravno investira u startupove. Rosberg ekskluzivno za Forbes kaže kako je osigurao 100 milijuna dolara za upravljanje, od čega je najmanje 5 milijuna njegov osobni novac. Cilj je, kaže, pristupiti najboljim američkim tvrtkama rizičnog kapitala jer “ima smisla da svoj novac date najboljima na svijetu.”

I to je pametna strategija. Studija tvrtke Wealthfront iz 2014. godine otkrila je da je čak 95 posto povrata investicija industrije rizičnog kapitala generirano od strane 20 najvećih tvrtki. Autor izvješća Andy Rachleff kaže kako ta brojka vrijedi i danas.

Ali postoji i druga strana: takvi rezultati vodeće su tvrtke poput Andreessen Horowitza, Kleiner Perkinsa i Thrive Capitala učinile toliko poželjnima da one moraju odbijati investitore. Toliko kompetitivan ekosustav zapravo je i dio Rosbergove ponude: svojim klijentima – uglavnom ultrabogatim obiteljima iz Njemačke i Italije koje nisu dio Silicijske doline – on može ponuditi nešto što ne mogu pronaći kod kuće, upravo zahvaljujući svojim vezama.

“To postaje pitanje pristupa, a ne novca, jer svi povrati dolaze od tih tvrtki na samom vrhu,” kaže Rosberg. “Pobjednici nastavljaju pobjeđivati.”

Dominacija velikih igrača

Ovakva dominacija dinastija za Rosberga nije novi koncept, iako je arena nešto drugačija. Kao član F1 tima Mercedes-AMG Petronas, Rosberg je pomogao u osvajanju tri uzastopna prvenstva konstruktora, što je bio početak ere potpune dominacije Mercedesa u kojoj je, pod vodstvom milijardera i šefa tima Tota Wolffa osvojeno čak osam prvenstava. Ipak, 2016. je godine Rosberg šokirao svijet kada je, nakon što je tijesno pobijedio timskog kolegu Lewisa Hamiltona u utrci za titulu prvaka, naglo prekinuo karijeru sa samo 31. godinom.

Brzo je svoj fokus prebacio u investiranje i pridružio se mnogim drugim sportskim zvijezdama u svijetu poduzetništva. Na primjer, legenda NBA-ja LeBron James postao je 2022. godine prvi aktivni sportaš s bogatstvom od milijarde dolara, a osnovao je i produkcijsku kompaniju SpringHill. Igrač američkog nogometa Joe Montana i teniska superzvijezda Serena Williams također su ostvarili uspjehe u svijetu rizičnog kapitala. Rosberg je sigurno imao dovoljno novca: od plaće i bonusa tijekom godina je zaradio 80 milijuna dolara, procjenjuje Forbes.

“Kao sportaš ili slavna osoba, općenito govoreći, sigurno imate pristup,” kaže partner u jednoj vodećoj investicijskoj tvrtci Silicijske doline, gdje je Rosberg investitor. “Otvaraju vam se vrata jer vas ljudi žele upoznati, žele se povezati s vama… Ako zbilja možete doći do najboljih kompanija i donijeti im nekakvu vrijednost, onda se nema o čemu razmišljati.

Najveća vrijednost je pristup

Rosbergove veze s Formulom 1 donijele su mu prvu priliku nedugo nakon što je otišao iz sporta. Mercedes-Benz, proizvođač automobila i vlasnik trećine F1 tima, investirao je u startup za infrastrukturu za električna vozila ChargePoint. Pozvali su Rosberga da sudjeluje u pothvatu. Rosberg im je ispisao ček od pet znamenki i izišao iz strukture kada je kompanija 2021. izišla na burzu. Ne želi reći koliko je zaradio u tom poslu, ali kaže kako je “mnogo puta više od onoga što sam uložio.”

Njegov portfelj otada je samo rastao, a raspon je bio popriličan: od takozvanog car-sharinga (Vay) do umjetne inteligencije (Codeium), s prosječnom investicijom od 50.000 dolara. Kupio je jedan udio, u startupu za digitalno plaćanje Ivy, nakon što im je sam poslao niz emailova. “Mislio sam si: ‘Ok, poštujem energiju, idemo se upoznati'”, kaže suosnivač startupa Ferdinand Dabitz.

Iako mu bilance nisu jača strana, Rosberg je pronašao druge načine da donese nešto u kompaniju. Upoznao je Dabitza s izvršnim direktorom jedne europske firme za promet koji je bio mogući klijent Ivyja.

Kroz prilike za investiranje, samoinicijativne kontakte i upoznavanje osnivača, Rosberg si je počeo učvršćivati reputaciju u svijetu rizičnog kapitala. Nije mu naštetio ni megapopularni Netflixov serijal Drive to Survive, koji je F1 učinio još popularnijim u SAD-u. Ipak, Rosberg je dobio i nekoliko velikih odbijenica od najjačih firmi. Nakon petog neuspješnog pokušaja iz tvrtke Andreessen Horowitz dobio je savjet: da tvrtkama pristupi s većim iznosima i jasnom strategijom isticanja.

‘Nico donosi rezultate’

Tako je Rosberg, koji je rođen u Njemačkoj i odrastao u Monacu, odlučio prikupiti kapital i tek onda se ponovno okrenuti kolaču s druge strane Atlantika. Europsko tržište rizičnog kapitala mnogo je manje razvijeno i 2024. je godine, prema podacima Crunchbasea, prikupilo samo trećinu od 140 milijardi dolara koliko ima ono američko. “Ovdje zbilja nemate ekvivalent Silicijske doline, čak ni New Yorka,” kaže Nigel Morris, partner u fintech tvrtci za ulaganje u rizični kapital QED Investors. On je poznati britanski poduzetnik koji još nije surađivao s Rosbergom. Morris dodaje kako u Europi nedostaje potrebne živahnosti tržišta, kao i kvalitete i broja sklopljenih poslova, ali i da se investitori moraju boriti s regulatornim i kulturološkim razlikama svake pojedine države.

Rosberg – koji je imao prednost i kao sin prvaka Formule 1 Kekea Rosberga, a i dodatnu slavu od sudjelovanja u njemačkoj verziji Shark Tanka, Die Höhle der Löwen – uspio je ostvariti kontakt s obiteljima koje stoje iza njemačkih srednjih i velikih tvrtki. Povezao se i s investitorima u Italiji, gdje ima ogromnu fan bazu. Mogao im je prodavati nešto zaista jedinstveno: pristup.

“Ako ne ulazite u najbolje fondove rizičnog kapitala, prosječan portfelj donosit će nezadovoljavajuće povrate,” kaže član vodeće njemačke industrijske obitelji koja je investirala preko Rosberga. “U industriji ima puno ljudi koji hodaju okolo i svašta obećavaju, ali Nico donosi rezultate.”

Tek treba procijeniti uspjeh

S mrežom europskih investitora na raspolaganju, Rosberg je imao veliki, uglavnom neiskorišteni kapital kojim je mogao dobiti pažnju najvećih fondova. Krajem 2022. potiho je prikupio 22 milijuna dolara, a potom je naredne godine sav taj novac uložio u jednu tvrtku 1. razine. Ne želi reći koju. Taj potez izravno je doveo do fonda fondova. U travnju su postavili metu prikupljanja 75 milijuna dolara, a uspjeli su dobiti 78 milijuna od 25 različitih investitora. Fond će se u potpunosti iskoristiti unutar dvije godine, ali Rosberg ponovno odbija reći kroz koje tvrtke.

Trebat će mnogo dulje da se procijeni kako fondu ide. Funkcionira u 10-godišnjem ciklusu uz potencijal trogodišnjih produženja. Najbolji u industriji ostvaruju godišnji povrat od 25 posto, no Rosberg kaže kako postoji konsenzus da će u buduće taj postotak općenito biti niži. Planira prikupljati sredstva za nove fondove fondova svake dvije godine kako bi ostao aktivan i iskorištavao nove prilike.

Iako se tim novcem upravlja negdje drugdje, Rosberg neće baš sjediti skrštenih ruku. Redovito vodi evente na utrkama Formule 1 i njeguje nove veze u svojoj mreži. Pomogao je posredovati u partnerstvu između njemačke tech tvrtke SAP i startupa za automatizaciju usklađenosti SecJur.

“Mi spajamo,” kaže Rosberg. “To je naš posao.”

