Kći osnivača Walmarta upravo je postala najbogatija žena na svijetu

Jedina kći osnivača Walmarta Sama Waltona, Alice Walton, prestigla je francusku nasljednicu Francoise Bettencourt Meyers

Dionice Walmarta dosegle su ovih dana rekordne razine, zbog čega je Alice Walton – jedina kći osnivača ovog maloprodajnog diva, Sama Waltona – upravo postala najbogatija žena na svijetu, po prvi put od svibnja 2022. godine. S procijenjenim bogatstvom od 89,1 milijarde dolara, 74-godišnja Walton prestigla je nasljednicu carstva L’Oreal, Francuskinju Francoise Bettencourt Meyers. Meyers je u lipnju nakratko postala prva žena čije bogatstvo je premašivalo stotinu milijardi dolara, no sada ono iznosi oko 88,4 milijarde dolara.

Walton je sada 18. najbogatija osoba na svijetu, pokazuje Forbesova lista milijardera. Na mjestu iznad nalazi se njezin brat Rob Walton. Cijene dionica Walmarta porasle su za 47 posto od početka godina, dok su cijene dionica L’Oreala u istom tom periodu pale za 13 posto.

Usprkos tome što su u proteklih deset godina prodali dionice Walmarta u vrijednosti od preko 22 milijarde dolara – a više od 11 milijardi dolara dionica dali u dobrotvorne svrhe – nasljednici Sama Waltona još uvijek su vlasnici gotovo 46 posto tvrtke koju je osnovao njihov otac, i to zahvaljujući velikoj kupovini dionica što je spriječilo osipanje obiteljskog udjela. Forbes procjenjuje kako je tri četvrtine udjela jednako raspoređeno između Alice Walton i njene braće Jima i Roba Waltona. Većina ostatka pripada nasljednicima njihovog brata Johna Waltona (umro 2005. godine): udovici Christy Walton i sinu Lukasu Waltonu.

Rob Walton odstupio je iz odbora Walmarta u lipnju nakon što je gotovo četiri desetljeća proveo kao direktor kompanije i više od 20 kao predsjednik. Tu ulogu od 2015. obnaša njegov zet Greg Penner. Jima Waltona je u odboru tvrtke zamijenio njegov sine Steuart Walton 2016. godine. On je sada također predsjednik obiteljske banke Arvest Bank.

Alice Walton je kratko radila u Walmartu u odjelu kupnje dječje odjeće. Diplomirala je na Sveučilištu Trinity u Teksasu 1971. godine, a potom svoj fokus prebacila na umjetnost. Više od deset godina predsjedala je obiteljskim muzejem američke umjetnosti Crystal Bridges u rodnom Bentovilleu (Arkansas), a potom uzde predala supruzi svog nećaka Toma Waltona, Oliviji Walton, 2021. godine. Upravo Alice se pripisuju zasluge za otvaranje muzeja, iako je gotovo sav novac za njegovo otvaranje 2011. godine (1,6 milijardi dolara) došlo iz zaklada pod imenom njezinog brata Johna Waltona i majke Helen Walton.

Alice je povećala vlastite filantropske aktivnosti u posljednjem desetljeću: više od 5,7 milijardi dolara prebacila je u obiteljske dobrotvorne zaklade koje su dosad donirale više od 1,1 milijardu dolara njezinog novca. Više od 377 milijuna dolara njena zaklada Art Bridges je potrošila na kupovanje i posuđivanje djela američke umjetnosti u više od 230 muzeja diljem zemlje. Njena nova, samostalna škola medicine, Alice L. Walton School of Medicine, planira otvoriti vrata za prve studente u Bentonvilleu sljedeće godine.

“Tijekom proteklih nekoliko godina osnovala sam nove organizacije koje su fokusirane na umjetnost, ali i na zdravlje i blagostanje,” rekla je Walton u priopćenju nakon odstupanja iz muzeja Crystal Bridges 2021. godine. “Željela bih se više usredotočiti na moje uloge predsjednice uprave u tim organizacijama.”

Autor originalnog članka: Matt Durot, Forbes

(Prevela: Nataša Belančić)