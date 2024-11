Koliko je bogat Robert F. Kennedy Jr., Trumpov kandidat za ministra zdravstva?

Ako zaista postane dio nove Trumpove administracije, sin slavnog Bobbyja Kennedyja postat će najmoćniji Kennedy u posljednjih pet desetljeća. Forbes donosi pogled u njegov dio bogatstva možda i najpoznatije političke dinastije u povijesti SAD-a.

Desetljećima je klan Kennedy bio jedan od najmoćnijih – ali i najbogatijih – u Americi. Joe Kennedy, otac predsjednika Johna Kennedyja, glavnog državnog odvjetnika Roberta Kennedyja i senatora Edwarda Kennedyja, obogatio se ulaganjima na burzi i investicijama u nekretnine. Upravo on je postavio temelje bogatstva koje je Forbes 2015. godine procijenio na 1,2 milijarde dolara. Robert F. Kennedy Jr., jedan od 29 Joeovih unuka, četvrti je potomak obitelji koji se kandidirao za predsjednika – i prvi koji u tome nije imao podršku ostatka obitelji.

Od svoje kandidature Kennedy Jr. je ipak odustao i odlučio podržati republikanskog kandidata Donalda Trumpa. Zato ga je novoizabrani predsjednik odlučio nagraditi i predložiti za novog ministra zdravstva. Trump mu je poručio da slobodno može “poludjeti” s politikama vezanima za zdravlje i hranu.

Ipak, RFK Jr. imat će mnogo manje novca nego utjecaja. Forbes donosi pregled njegove imovine, prvi put objavljen u kolovozu 2023. dok je Kennedy još bio predsjednički kandidat.

Robert Kennedy Jr. na svoju predsjedničku kampanju nije trošio vlastiti novac, što možda nije u skladu s toliko moćnom dinastijom, ali ima smisla kada shvatimo da je Kennedy naslijedio mnogo više težine od prezimena nego stvarnog novca.

Obiteljski novac

Forbes procjenjuje kako njegovo bogatstvo iznosi oko 15 milijuna dolara, i to zajedno s bogatstvom njegove supruge Cheryl Hines. Ona se proslavila ulogom supruge Larryja Davida u popularnoj HBO-ovoj seriji Curb Your Enthusiasm. Zašto RFK Jr. nije bogatiji? Zato jer obiteljsko stablo Kennedyjevih ima mnogo grana. On je jedan od čak jedanaestoro djece Bobbyja Kennedyja, zbog čega je naslijedio mnogo manje bogatstvo od, primjerice, njegove rođakinje Caroline Kennedy, jedine živuće potomkinje njihove generacije iz dijela obitelji Johna F. Kennedyja.

To ne znači da Robert nema obiteljskog novca. On dijeli imovinu zaklada Kennedyjevih, koje sežu sve do daleke 1926. godine. Ima najmanje 4 milijuna dolara vrijednu imovinu svojih predaka, među kojom se ističe udio u Wolf Pointu – ogromnom kompleksu u centru Chicaga na zemljištu koje je njegov djed Joe kupio 40-ih godina prošlog stoljeća.

U suradnji s nekretninskim gigantom Hines i ogrankom za nekretnine federacije radničkih sindikata AFL-CIO, obitelj Kennedy na tom je zemljištu izgradila dvije zgrade s luksuznim stanovima, kao i neboder od 60 katova s uredskim prostorima. Oni su uglavnom iznajmljeni kompaniji Salesforce i odvjetničkoj tvrtci Kirkland & Ellis. RFK Jr. prijavio je da u tom kompleksu ima udio vrijedan između 1,75 i 6,5 milijuna dolara. “Lokacija je fenomenalna,” kaže Tony Hardy, izvršni direktor odjela Keller Williams. “Hines i Kennedyjevi imaju odličnu reputaciju za kvalitetu.”

Druga njegova imovina od obitelji uključuje 500.000 investicija u dionicama i privatnim fondovima kojima upravlja obiteljski ured Park Financial Holdings. RFK Jr. Ima i udio u Arctic Royaltyju s najmom naftnih i plinskih polja u Teksasu i Oklahomi, vrijedan između 31.000 i 115.000 dolara.

Vlastita zarada

Zaradio je Robert Jr. i vlastiti novac. Više od pet milijuna dolara dobio je od rada za svoju odvjetničku tvrtku, Kenned & Madonna LLP, od početka 2022. do sredine 2023. godine. Svoj udio u tvrtci, koja zastupa žrtve onečišćenja, procjenjuje na između milijun i pet milijuna dolara. Tvrtka je postigla neke velike pobjede: bili su dio tima koji je osigurao 670 milijuna dolara vrijednu nagodbu od DuPonta u slučaju kontaminacije koji je inspirirao film Dark Waters iz 2019. godine. Ipak, tvrtka ne zarađuje stabilno svake godine. “Dobit u ovom poslu konstantno raste i pada, nikada nije predvidiva,” rekao je za Forbes partner Kevin J. Madonna. “Jedne godine može biti ogromna, druge može biti na nuli.”

RFK Jr. također radi i za druge odvjetničke tvrtke. Kroz 2022. i početkom 2023. zaradio je više od 1,5 milijuna dolara radeći kao konzultant za Wisner Baum, gdje je pomagao u tužbama protiv cjepiva za HPV tvrtke Merck’s. Više od 500.000 dolara zaradio je u plaći i bonusima od neprofitne udruge Children’s Health Defense koju je osnovao “za borbu protiv korupcije, masovnog nadzora i cenzure koje stavljaju profite iznad ljudi”. Udruga se suočava s žestokim kritikama zbog javnih kampanja protiv cijepljenja.

Bogatstvo supruge Cheryl i nekretnine

Kennedy se dobro i oženio. Njegova supruga Cheryl Hines 2022. i početkom 2023. zaradila je više od milijun dolara od uloga u filmu About Fate i seriji The Flight Attendant. Ima dva mirovinska računa na kojima se nalazi između 600.000 i 1,7 milijuna dolara, uglavnom u dionicama i obveznicama.

Izvan tih računa i obiteljskih zaklada, većina njihovog novca je u gotovini, iako također imaju i između 100 i 250 tisuća dolara u bitcoinu, kupljenih nakon što je Kennedy održao govor na konferenciji kriptovaluta prošle godine. “Kao predsjednik osigurat ću da vaše pravo na kupnju i korištenje bitcoina bude zajamčeno,” rekao je tada okupljenima.

Kennedy i njegova supruga svoj dom u Los Angelesu prodali su 2021. godine za 5,9 milijuna dolara, navodno komičarki Chelsea Handler, a kupili 7 milijuna dolara vrijedno imanje u istoj ulici. Imaju hipoteku od oko 4,5 milijuna dolara. Na istočnoj bali imaju dom u Hyannis Portu, vrijedan oko 3 milijuna dolara.

Autor originalnog članka: Chase Peterson-Withorn, Forbes

Link: Here’s How Much Robert F. Kennedy Jr. Is Worth

(Prevela: Nataša Belančić)