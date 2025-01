Koliko je bogat vlasnik DeepSeeka: Naizgled uspjeh preko noći

Naizgled uspjeh DeepSeeka preko noći izbrisao je milijarde dolara bogatstva najbogatijih ljudi na svijetu. I katapultirao osnivača kineske AI tvrtke, Liang Wenfenga, u "klub tri zareza".

20. siječnja, istog dana kada je Donald Trump inauguriran u Washingtonu, kineski premijer Li Keqiang održao je sastanak sa stručnjacima kako bi se posavjetovao o politici kineske vlade za ovu godinu. Bio je to skroman događaj koji je dobio malo pažnje izvan Kine. Jedan od rijetkih govornika na skupu bio je Liang Wenfeng, osnivač hedge fonda s naočalama i AI poduzetnik koji je tada bio praktički nepoznat izvan zemlje. Istog dana njegova tvrtka DeepSeek lansirala je svoj najnoviji model, R1. Tvrde da je konkurent najnovijem modelu OpenAI-ja.

U roku od tjedan dana aplikacija DeepSeek popela se na vrh trgovina aplikacijama u SAD-u. Srušio je konkurente kao što su ChatGPT (OpenAI) i Claude (Anthropic). Zbog toga su Liang i njegova umjetna inteligencija postali poznati.

Najpoznatiji AI startupovi u SAD-u vrijede desetke milijardi dolara. Od 50 milijardi za xAI Elona Muska do 157 milijardi za OpenAI. I prikupili su ogromna sredstva od najpoznatijih svjetskih investitora. Uključujući Microsoft, Amazon i vodeće investicijske tvrtke iz Silicijske doline. Za razliku od svojih američkih konkurenata, čini se da DeepSeek nema vanjskih investitora osim Lianga i njegova tri suosnivača. Prema kineskim korporativnim podacima, Liang posjeduje oko 84% tvrtke sa sjedištem u Hangzhouu. Osnovao ju je 2023. I financirao ga je sredstvima High-Flyer Capital Managementa, kvantitativnog hedge fonda čiji je suosnivač 2015. godine.

Višestruko niža cijena

Koliko vrijedi Liyangov open-source AI model? Forbes je razgovarao s pet analitičara i investitora koji su ponudili različite procjene. Ali trojica koji su dali konkretne brojke složili su se da DeepSeek vrijedi najmanje milijardu dolara. I potencijalno znatno više, unatoč tome što još ne generira značajan prihod. Trenutačno DeepSeek ima jedan plaćeni proizvod: pristup svom modelu za razvojne programere. Cijena njegovog modela je 2,19 dolara po milijunu izlaznih tokena (u prosjeku 750.000 riječi), što je znatno manje od OpenAI-jevih 60 dolara. Ta niska cijena mogla bi biti taktika za potkopavanje većih konkurenata OpenAI i Antropik i dobivanje tržišnog udjela. Ali Forbes procjenjuje da DeepSeek generira oko 6 milijuna dolara godišnjeg prihoda po milijunu korisnika koji plaćaju. Koristili smo procjenu potrošnje tokena po tipičnom korisniku koju je dala investicijska tvrtka D.A. Davidson.

Primjenom multiplikatora prihoda od 65 (negdje između procjena Antropika i kineskog open-source AI startupa 01.AI, koji je prikupio vanjska ulaganja krajem 2023.), DeepSeek bi trebao imati oko tri milijuna korisnika koji plaćaju kako bi dosegao procjenu od milijardu dolara dolara.

Prema podacima Appfiguresa, više od 3,6 milijuna ljudi preuzelo je aplikaciju DeepSeek u prva dva tjedna. Partner tvrtke William Blair i softverski analitičar Arjun Batija vjeruju da manje od 10% tog broja čine korisnici koji plaćaju. No, također napominje da bi se množitelj trebao primijeniti na broj korisnika DeepSeeka za godinu ili dvije.

Među prvih pet na svijetu

Bez obzira na točan prihod DeepSeeka, Forbes procjenjuje da vrijedi najmanje milijardu dolara. Djelomično zato što se vrhunski modeli poput DeepSeeka često cijene zbog svog “potencijala”

„Pod vedrim nebom.” Ne kao višestruki prihod”, kaže tehnološki investitor i izvršni direktor Corpora.ai, Mel Morris. DeepSeek je, kaže on, „vjerojatno među pet najboljih AI laboratorija u svijetu trenutno.” Dodaje da bi trebao vrijediti čak i više ako se “uzme u obzir istraživačka snaga koja nije nužno unovčavana”.

Batia vjeruje da je milijarda dolara “vrlo niska brojka” čak i nakon “kineskog popusta” (zbog geopolitičke nesigurnosti s obzirom da je DeepSeek kineska tvrtka). Morris procjenjuje vrijednost DeepSeeka na 10 milijardi dolara. “Možda čak postoji faktor iritacije kada bi netko bio spreman platiti taj iznos samo da ih izbaci iz igre”, kaže on.

Tu je i problem kineskih konkurenata DeepSeek-a. Čini se da nitko od njih nije postigao performanse na razini DeepSeek-a. Ali svi su privukli procjene od 1 milijarde dolara ili više u raznim krugovima financiranja. DeepSeek nije prikupio sredstva iz investicijskih fondova djelomično zato što Liang vjeruje da investitori žele “izaći tamo i komercijalizirati proizvode što je brže moguće”. To nije bilo u skladu s DeepSeekovim istraživačkim prioritetima, rekao je kineskom tehnološkom portalu 36Kr 2023. godine.

Još jedan milijarder

Osim toga, Liang posjeduje najmanje 76% High-Flyera. Ona ima imovinu vrijednu osam milijardi dolara, prema podacima financijske kuće Preqin. Forbes procjenjuje vrijednost High-Flyera na 240 milijuna dolara. Liangov udio vrijedan je oko 180 milijuna dolara. (Kineski korporativni podaci oni također pokazuju da posjeduje 85% drugog subjekta High-Flyer koji je prvi put registriran 2015. i upravlja sa 65 od 503 aktivna fonda tvrtke. To znači da bi njegov udio mogao biti i veći.). Sve u svemu, Liang vjerojatno vrijedi najmanje milijardu dolara. To ga čini posljednjim osnivačem koji je stvorio bogatstvo zahvaljujući umjetnoj inteligenciji.

Iako vjerojatno ne mari puno za to. “Uzbudljiva stvar ne može se mjeriti samo time koliko vrijedi”, rekao je Liang za 36Kr, govoreći o DeepSeeku. Dodao je kako ga od 2012. godine zanima ispitivanje granica računalne snage. “To je kao da kupujete klavir za kuću. S jedne strane, možete si to priuštiti. S druge strane, postoji skupina ljudi koji žele stvarati glazbu na njemu.” Liang i njegova tvrtka, koja je vjerojatno zatvorena za kinesku Novu godinu, još nisu odgovorili na Forbesov zahtjev za komentarom.

Liang Wenfeng; Foto: © Capture TV via Bestimage / Bestimage / Profimedia

Biografija

Liang je rođen 1985. i odrastao je u lučkom gradu Zhanjiang u južnoj Kini. Sin učitelja u osnovnoj školi, studirao je umjetnu inteligenciju na Sveučilištu Zhejiang u Hangzhou. Diplomirao je elektrotehniku ​​2006. godine. Magistar informacijskih i komunikacijskih tehnologija postao je četiri godine kasnije.

Dok je još bio na koledžu, počeo je istraživati ​​kako u potpunosti automatizirati trgovanje na domaćem kineskom tržištu dionica. Godine 2013. osnovao je svoju prvu investicijsku tvrtku Hangzhou Jacobi. Ime je dobio po njemačkom matematičaru Karlu Jacobiju. Učinio je to sa svojim kolegom s fakulteta Xu Jinom. Dvije godine kasnije, par je s još jednim kolegom osnovao High-Flyer i koristio se matematičkim tehnikama i tehnikama umjetne inteligencije za izgradnju hedge fonda.

Razvoj poslovanja

U tom trenutku Liang je već imao 100 grafičkih procesorskih jedinica (GPU). Ovo su visokotehnološki čipovi koji pomažu u obuci AI modela. Oni su ti koji su donijeli investicijske odluke High-Flyera. Do 2019. High-Flyer je postao jedna od najvećih i najuspješnijih tvrtki za kvantitativno trgovanje u Kini. A Liang je potrošio gotovo 30 milijuna dolara da proširi taj kapacitet na 1100 čipova i izgradi vlastita postrojenja za njihov smještaj.

Također je dodatno uložio u AI, osnivajući zasebnu tvrtku – Hangzhou High-Flyer AI – za istraživanje AI algoritama i njihove primjene. Proširio je High-Flyer u inozemstvo osnivanjem fonda registriranog u Hong Kongu. Tvrtka ima strukturu sličnu većini hedge fondova. Naplaćuje 2% imovine kao godišnju naknadu za upravljanje i 20% dobiti za svoje “poboljšane fondove”. Dok za kvantitativne hedge fondove i fondove sa sjedištem u Hong Kongu, naplaćuje veću naknadu za ostvarenu dobit.

High-Flyer dosegao je vrhunac od oko 14 milijardi dolara imovine pod upravljanjem 2021. Ostvario je procijenjenu zaradu od više od 200 milijuna dolara od naknada za upravljanje. Liang je zatim potrošio još 155 milijuna dolara za kupnju 10.000 Envy A100 čipova. U High-Flyer prezentaciji 2021., koju je pregledao Forbes, tvrtka je otkrila da je 60% njezina financiranja istraživanja usmjereno na njezin laboratorij za umjetnu inteligenciju. Ova investicija uslijedila je nakon jedne od najboljih godina za High-Flyer, 2020. Tada je jedan od najranijih i vodećih fondova tvrtke, ciljajući na kineski dionički indeks CSI 500, nadmašio indeks za 50%. Ostvario je godišnji povrat od 71% zahvaljujući AI modelu predviđanja koji je predvidio koje će dionice imati bolje rezultate. Grafikon povijesti tvrtke u prezentaciji je prikazivao uzlaznu liniju sa slikom rakete pored godine 2020., naglašavajući da High-Flyer “gleda u budućnost”.

Odmakni se

No učinak fondova počeo je opadati krajem 2021. dijelom zbog pogrešaka umjetne inteligencije u određivanju vremena trgovanja na tržištu. High-Flyer je zatvorio nove pretplate za svoje fondove u studenom te godine. I jedan izvršni direktor se mjesec dana kasnije ispričao na društvenim mrežama zbog loših rezultata. Tvrtka je potom uložila oko 55 milijuna dolara vlastitog novca u svoje fondove u siječnju 2022. Do kraja godine se oporavio, s tri glavna High-Flyer fonda koji su ostvarili povrate veće od 15%.

REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

DeepSeek je rođen

Zatim je došao DeepSeek. U travnju 2023. tvrtka je objavila post na svom WeChat računu pod naslovom “The New Path of High-Flyer”. Najavila je osnivanje nove tvrtke pod nazivom DeepSeek. Cilj je bio izgraditi model umjetne opće inteligencije (AGI). Liajng je sam financirao DeepSeek, dijelom koristeći prihode od High-Flyera. Angažirao je tim koji je uglavnom bio sastavljen od diplomanata s vodećih kineskih sveučilišta. Kako je 2023. rekao za tehnološki portal 36Kr, njegov motiv je bio istražiti granice mogućnosti umjetne inteligencije, a ne nužno profit.

Otprilike u to vrijeme, možda uvidjevši potencijal DeepSeeka i suočavajući se s regulatornim pritiscima kineske vlade na kvantitativno trgovanje, Liang je počeo smanjivati ​​High-Flyer kako bi se usredotočio na novu tvrtku. U listopadu 2023., predstavnik High-Flyera rekao je za kineski financijski portal Cailianshe da će poslovanje High-Flyera biti podijeljeno u dvije jedinice. Istraživanje umjetne inteligencije i hedge fondovi. On e će “voditi dvije paralelne tvrtke pod istim nadzornikom”, misleći na Lianga. High-Flyer je također smanjio iznos imovine pod upravljanjem na oko 6 milijardi dolara.

Prošle godine, dok je DeepSeek razvijao svoje modele, High-Flyer je prilagodio svoje strategije i napustio proizvode s neutralnim tržišnim pozicijama. Fokusirao se samo na dugoročne pozicije. Tvrtka je još uvijek aktivna. U veljači 2024. uložio je 35 milijuna dolara vlastitog kapitala u svoje fondove. I čini se da su joj se prihodi opet povećali. No prošlogodišnji učinak bio je osrednji. Od 65 High-Flyer fondova koji su objavili financijske podatke, njih 36 zabilježilo je gubitke do 6% vrijednosti u 2024. Preostalih 29 ostvarilo je dobitak od gotovo 18%, prema kineskoj financijskoj tvrtki Tonghuashun.

Sve su oči uprte u DeepSeek

Sada je sva pozornost usmjerena na DeepSeek. To je uvelike zahvaljujući tvrdnjama da je osposobio svoj V3 model, objavljen u prosincu, s mnogo manje resursa nego mnogo veći OpenAI. To je šest milijuna dolara u usporedbi sa 100 milijuna dolara za GPT-4. I s manje sofisticiranim čipovima, iako brojka za GPT-4 može uključivati ​​troškove čipova i osoblja. (Nekoliko razlika u strukturi modela DeepSeek čini ga manjim, a time i jeftinijim, s minimalnim gubitkom preciznosti: slično pisanju brojeva s manje decimalnih mjesta, čitanje cijelih fraza odjednom umjesto riječi po riječ i stvaranje sustava koji dijeli znanje o modelu među “stručnjacima”, od kojih je samo nekolicina aktivnih u isto vrijeme.) Povrh toga, tvrdi da se njegov R1 model, objavljen u siječnju, može mjeriti s OpenAI-jevim “o1” modelom u zadacima poput kodiranja i rješavanja složeni matematički problemi. Važno je napomenuti da su, za razliku od OpenAI modela, DeepSeek modeli otvorenog koda. To znači da svatko može besplatno pristupiti kodu.

DeepSeek je učinio “proces za koji se nekada smatralo da zahtijeva velika ulaganja mnogo manje kapitalno intenzivnim”, kaže Batia iz Williama Blaira.

Pitanje komercijalizacije

Za sada je procjena DeepSeeka nestabilna i još uvijek neprovjerena. Ovisit će o tome hoće li njegovi modeli i dalje biti učinkoviti i napredni dugoročno iu većem opsegu. Dodatno, budući da korisnici unose podatke u DeepSeek modele koji su “osjetljiviji, sa stajališta nacionalne sigurnosti, od bilo čega što bi se ikada pojavilo na TikToku”, nejasno je koliki će dio globalnog tržišta DeepSeek moći uhvatiti, prema Chrisu Francek. Vodi odjel za procjenu vrijednosti financijske tvrtke Stout. (Jedan od DeepSeekovih kineskih konkurenata, Zhipu AI, dodan je 16. siječnja na popis stranih tvrtki Ministarstva trgovine SAD-a koje smatra sigurnosnim rizikom. To ih podvrgava kontroli izvoza.) Također je ključno koliko agresivno Liang – koji je navodno pokrenuo DeepSeek bez ikakvih većih planova za komercijalizaciju – odlučuje krenuti u smjeru stvaranja profita.

“Ono što sada razmatramo je da možemo javno podijeliti većinu naših rezultata obuke, kako bismo to integrirali s komercijalizacijom”, rekao je Liang 2023. “Nadamo se da će više ljudi, čak i male aplikacije, moći koristiti veliki model po niskoj cijeni, umjesto da tehnologiju monopolizira nekoliko ljudi i tvrtki.”

Giacomo Tognini, novinar Forbesa do Phoebe Lee, novinarke Forbesa