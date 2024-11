Evo koliko je Rafael Nadal zaradio tijekom svoje teniske karijere

Legendarni Španjolac odlazi u mirovinu nakon Davis Cupa, ali još uvijek će mu ostati snažan investicijski i sponzorski portfelj.

Španjolska je u utorak navečer u četvrtfinalu Davis Cupa zaigrala protiv Nizozemske, a nakon izgubljenog meča protiv Botica van de Zandschulpa, Rafael Nadal oprostio se od profesionalnog tenisa. 38-godišnji superstar prošlog je mjeseca na društvenim mrežama objavio kako se oprašta od sporta nakon turnira, 19 godina nakon što je osvojio svoju prvu Grand Slam titulu – i 25 godina nakon što je potpisao svoj prvi veliki sponzorski ugovor s Nikeom.

U tih 25 godina, Rafa Nadal bio je uspješniji od više-manje bilo koga tko je ikada uzeo teniski reket u ruke. Njegove 22 Grand Slam titule srušile su rekorde u muškom tenisu – kasnije ga je premašio Novak Đoković – a njegova zarada od nagrada tijekom karijere, od 134,9 milijuna dolara, druga je najveća u povijesti ATP-ja. Prvi je, ponovno, Đoković. Nadal je od sponzorstava, pojavljivanja i drugih poslovnih pothvata zaradio preko 415 milijuna dolara, procjenjuje Forbes.

Nitko se ne može ni približiti Velikoj trojci

Sve to nije mu bilo dovoljno da nadmaši svog drugog velikog rivala, Rogera Federera, koji je nagomilao bogatstvo od 1,1 milijarde dolara tijekom vlastite nevjerojatne karijere koja je završila 2022. godine. Nadal je otprilike na istoj razini kao i Đoković, koji i s 37 godina još uvijek uspješno igra tenis.

Nitko drugi iz svijeta tenisa – a malo njih i iz bilo kojeg drugog sporta – ne može se ni približiti velikoj trojci. Čak je i Serena Williams, koja je osvojila 23 Grand Slam titule i postavila novi standard za plaću sportašica prije napuštanja sporta 2022. godine, zaradila oko 120 milijuna dolara manje od Nadala.

“Mislim da još uvijek donosi novac,” kaže jedan teniski agent za Nadala koji je tijekom protekle godine van teniskih terena zaradio oko 23 milijuna dolara. “On ne radi ništa ako nije riječ o velikom novcu. Još uvijek je on Rafa Nadal.”

Iako nije promijenio marketinšku igru do te mjere kao Federer (jedan od tek sedam profesionalnih sportaša koji je premašio prag od milijardu dolara zarade dok je još uvijek bio aktivan) ili Williams (koja je postala jedna od najbogatijih Amerikanki koje su same zaradile svoje bogatstvo), Nadal je izgradio snažan sponzorski portfelj koji je neobično stabilan prema standardima tenisa gdje igrači često mijenjaju partnere svakih nekoliko godina.

Rafael Nadal, Novak Đoković i Roger Federer na Laver Cupu 2022. godine, na kojemu se Federer oprostio od tenisa / FOTO: Action Plus Sports Images / Alamy / Alamy / Profimedia

Dugogodišnja partnerstva

Uz dugogodišnje partnerstvo s Nikeom, Nadal surađuje s Kiom od 2004. godine, godinu dana prije nego je osvojio svoj prvi Grand Slam u Parizu. S reketima Babolat igra otkad je bio devetogodišnjak 1995. godine. Prvi međunarodni ugovor s kompanijom potpisao je 2001. Partnerstvo sa satovima Richard Mille potpisao je 2010., s Telefonicom 2014., a s Infosysom, Louisom Vuittonom i Subwayem tek kasnije.

“Mnogo njih ostalo je s njim i dok je bio ozlijeđen i nije bio u središtu zbivanja, a to mnogo govori o tome koliko vrijedi tim brendovima,” kaže Joe Favorito, dugogodišnji marketinški konzultanti i bivši direktor u WTA-u. “Nitko ga nije napustio.”

Rafael Nadal prvi je Grand Slam osvojio kao 19-godišnjak, 2005. godine u Parizu. French Open tijekom karijere osvojit će ukupno rekordnih 14 puta / FOTO: AGENCE / Bestimage / Profimedia

Kontrast s Federerom

Na početku karijere Nadalov slabašan engleski možda je bio prepreka njegovoj međunarodnoj privlačnosti, ali marketinške tvrtke počele su mu davati pozornost oko 2011. godine. Tada je prvi put zaradio više od 20 milijuna dolara izvan terena, nakon što je osvojio četiri Grand Slam titule u pet pokušaja. “Jedna stvar koje je Rafa imao više od bilo koga drugoga bile su njegove emocije, koje je otvoreno pokazivao,” kaže Favorito. On naglašava i Nadalov smisao za modu i detalje koji su ga činili prepoznatljivim. Sponzore je privlačila njegova borba s Federerom, a manji turniri bili su spremni platiti obojici više od milijun dolara samo da se pojave.

“Roger je više bio klasična, elegantna zvijezda, a Rafa je bio rival tom imidžu, sa svojim odrezanim rukavima i mediteranskom dugom kosom. Mislim da se to dobro spajalo,” kaže Stuart Duguid, suosnivač agencije za talente Evolve koja predstavlja tenisačicu Naomi Osaku i australskog “lošeg dečka” tenisa, Nicka Kyrgiosa. “Mislim da na mnogo načina nijedan od njih ne bi imao karijeru kakvu je imao da nije bilo onog drugog.”

‘On je poput boga’

Nadal je u svojoj rodnjoj Španjolskoj nevjerojatno popularan. “On je vjerojatno veća zvijezda nego što je LeBron James u SAD-u”, kaže Duguid, naglašavajući kako on ima kontinuiranu vidljivost koju nemaju mnoge druge zvijezde španjolskog sporta. Favorito, koji je gledao Nadala na prethodnom Davis Cupu u Španjolskoj, to kaže kratko, ali jasno: “On je poput boga.”

Mnogi, ako ne i svi, Nadalovi sponzori trebali bi ga nastaviti podržavati i nakon odlaska u mirovinu. Već je pokazao da može biti relevantan čak i kada ne igra – ozljede su ga u protekle dvije godine ograničile na igranje samo devet turnira i samo dva od posljednjih osam Grand Slamova. Federerovo iskustvo tu može poslužiti kao vodilja. Kada je napustio tenis, 43-godišnji Švicarac svake je godine zarađivao oko 95 milijuna dolara, a nastavlja surađivati s velikom većinom svojih partnera iz igračkih dana.

Umirovljenje za brendove nudi još jednu prednost. Aktivni igrači, koji se moraju nositi s iznimno napornim cjelogodišnjim rasporedom turnira, često pokušavaju ugurati sve obveze prema sponzorima u samo par dana. Nadal će sada imati mnogo više vremena da surađuje sa svojim partnerima, ako tako odluči.

A to je važna stavka. Nadal će morati raditi na tome da ostane relevantan, kao što su to učinile legende drugih sportova poput Toma Bradyja i Davida Beckhama, kako ne bi završio poput Petea Samprasa – zasjenjen novoom generacijom teniskih velikana. Jannik Sinner i Nadalov sunarodnjak Carlos Alcaraz već postavljaju temelje za rivalstvo koje će definirati novu eru tenisa: njih dvojica zajedno imaju šest Grand Slam titula, a nijedan još nije navršio 24 godine.

Ulaz u Rafa Nadal sportski centar u Manacoru, Španjolska / FOTO: Nemesio Jimnez / Alamy / Alamy / Profimedia

Poduzetnički pothvati i teniska akademija

Nadal će također morati sačuvati svoju reputaciju: u siječnju je možda napravio prvu grešku iz perspektive brendinga kada je postao sponzor Saudijske teniske federacije. Vjeruje se kako će od tog ugovora svake godine zaraditi nekoliko milijuna dolara, ali fanovi – pogotovo u Španjolskoj – ga žestoko kritiziraju zbog sudjelovanja u kampanji takozvanog “sportswashinga” u kojoj se skreće pozornost s kršenja ljudskih prava u Saudijskoj Arabiji.

Nadal također uzima sudbinu u vlastite ruke s poduzetničkim pothvatima. Kupuje udjele u kompanijama, a osniva i vlastite. Nedavno je investirao u Playtomic, startup koji pomaže teniskim amaterima rezervirati termine na terenima, a navodno radi i na izgradnji luksuznih nekretnina na španjolskoj Costi del Sol. Vlasnik je trkačkog tima električnih plovila, kao i restorana Tatel zajedno s Pauom Gasolom i Cristianom Ronaldom. Prošle godine u suradnji s Meliá Hotelsom kreirao je resort brend imena Zel.

Možda mu je najdraža teniska akademija koju vodi u svom rodnom Manacoru na Mallorci. Akademija je iznimno ugledna diljem svijeta i pomogla je oblikovati norveškog tenisača Caspera Ruuda, koji se već dugo nalazi u top 10 na ATP ljestvici.

“Mislim da tu opciju nemaju svi sportaši – zbilja je rezervirana za elitu ili posebno relevantna imena,” kaže Duguid o Nadalovom pristupu biznisu. “Mislim da su kao inspiracija za takvo nešto poslužili LeBron ili Kobe, ljudi koji su uspjeli ući u kompanije i poduzeti rizike koji su se s vremenom isplatili desetorostruko više.”

Autor originalnog članka: Brett Knight, Forbes

Link: Here’s How Much Rafael Nadal Earned During His Tennis Career

(Prevela: Nataša Belančić)