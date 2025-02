Melanija Trump ponovno u biznisu: Izlazak iz sjene moćnog supruga

Tijekom prvog boravka u Bijeloj kući, prva dama pokazivala je malo interesa za stjecanje profita kroz politiku. Ovaj put dolazi s poslovnim planom.

Donald Trump odavno spaja posao i obitelj. Prije nego što je izgradio vlastito domaćinstvo i oslonio se na najbliže, rastao je učeći od oca biznis s nekretninama. Ivana, njegova prva supruga, postala je izvršna direktorica u njegovom kazinu. Marla, druga supruga, vodila je izbor za Miss Universe. Don Jr., Ivanka i Eric, njegova troje najstarije djece, zauzeli su vodeće pozicije u njegovoj firmi za nekretnine.

A Melanija, njegova treća supruga? Jedva da je kročila u obiteljski biznis.

Možda je upravo tako Donald Trump i želio. „Mislim da je vrlo opasno kada žena radi“, rekao je 1994. godine, uz napomenu da je do njegovog prvog razvoda došlo jer Ivana nije imala značajnu ulogu u Trumpovom biznisu.

„Nestala je neka nježnost. Ivana je imala veliku nježnost. I dalje je ima. Ali u tom periodu postala je izvršna direktorica – ne supruga.“ U istom intervjuu, vođenom četiri godine prije nego što je upoznao Melaniju, Trump je dodao: „Volim stvarati zvijezde i donekle sam to učinio s Ivanom. Donekle i s Marlom… Nažalost, kada postanu zvijezde, zabava za mene prestaje. To je kao proces stvaranja. Skoro kao gradnja zgrade. Prilično tužno.“

Nije ni čudo što je Melanija gotovo u potpunosti prepustila scenu svom upečatljivom suprugu tijekom njegovog prvog mandata.

Ovog puta Melanija ima poslovni plan

Ovaj put, međutim, Melanija primjenjuje nešto drugačiji pristup, kopirajući Trumpovu formulu za zarađivanje novca. To, pak, zahtijeva nešto više medijske pažnje. U listopadu je objavila autobiografsku knjigu „Melanija“, koja je izašla 37 godina nakon „The Art of the Deal“.

Melanijina knjiga brzo je dospjela na vrh liste bestselera New York Timesa, gdje se i dalje nalazi. Jedan detalj mogao bi poslužiti kao mamac za filmske producente – Melanija je otkrila da je njezin otac snimao njezin život od rođenja, stvarajući veliku arhivu snimaka buduće prve dame. Početkom ovog mjeseca pojavili su se izvještaji da je Amazon pristao platiti 40 milijuna dolara za licenciranje filma i dokumentarne serije o Melaniji.

Zatim je uslijedila kripto groznica. Donald Trump objavio je digitalni mim prije inauguracijskog vikenda, a Melanija ga je ubrzo slijedila s vlastitim. Trgovci su poludjeli, podižući cijenu za oba. Struktura ovih poduhvata, a posebno Melanijinog, i dalje je vrlo nejasna. To onemogućava točno određivanje koliko je zaradila, ako je uopće zaradila.

Međutim, postoji mogućnost da je, ako je većina prihoda od početne prodaje otišla njoj, a 250 milijuna cirkulirajućih tokena prodavano u prosjeku za oko tri dolara, mogla zaraditi 400 milijuna dolara ili više—što bi vjerojatno predstavljalo najveći financijski dobitak bilo koje političke figure u američkoj povijesti, osim Donalda Trumpa.

Manekenska karijera iz Beograda

Pictorial Press, Pictorial Press Ltd / Alamy / Profimedia

Kao da želi obilježiti ovaj trenutak, Melanija je u ponedjeljak objavila svoju službenu portretnu fotografiju iz Bijele kuće, stojeći na kraju stola, s rukama oslonjenim na njegovu površinu, uz samouvjereni osmijeh i direktan pogled u kameru. Slika više podsjeća na moćni portret poslovnog magnata nego na tradicionalni portret prve dame. I ne bilo kojeg magnata. Ispostavilo se da je Donald Trump pozirao za Forbes u gotovo identičnoj pozi—isti stav, isti odraz, isti osmijeh—još u rujnu 2015. godine, na početku svoje desetljetne avanture između biznisa i politike.

Prvu damu oduvijek privlače upadljive i luksuzne stvari. Melanija Trump odrasla je u Sevnicama, u Sloveniji, gradiću od oko 20.000 stanovnika. Njezina majka radila je u dizajnerskom studiju tvornice dječje odjeće, dok je njezin otac zarađivao za život kao vozač, zatim prodavač, a potom vlasnik poduzeća. Obitelj je živjela u trosobnom stanu, s dovoljno novca da priušti privatnu dadilju i kolekciju automobila, među kojima su bili Ford Mustang, BMW, Mercedes-Benz, pa čak i Maserati.

Mlađa od dvije sestre, Melanija je rano započela manekensku karijeru, sa samo šest godina. Bilo je to kada je njezina majka zamolila nju i sestru da nose njezine kreacije na reviji u Beogradu. Nastavila je manekensko bavljenje tijekom srednje škole, gdje je studirala industrijski dizajn, a potom se preusmjerila na arhitekturu na fakultetu. Međutim, moda je na kraju preuzela primat, te je napredovala do prestižnijih angažmana i gradova—živjela je u Milanu, zatim Parizu, a potom New Yorku. U SAD je stigla 1996. godine, sa 26 godina, s dva kofera, ručnim prtljagom i snovima o novom životu.

Dolazak u New York

Melanija se nastanila u jednosobnom stanu u blizini 30. ulice i Park Avenije na Manhattanu. Dvije godine kasnije, na jednoj zabavi, prišao joj je muškarac i rekao: „Zdravo. Ja sam Donald Trump.“ Nekoliko tjedana kasnije, pokupio ju je crnim Mercedesom i odvezao u Seven Springs, vilu iz 1919. godine, smještenu na više od 200 hektara u okrugu Westchester, New York. „Izgleda kao francuski dvorac“, zadivljeno je rekla Melanija u tom trenutku (kasnije je to opisala u svojoj autobiografiji). „Da li ovdje živiš?“

Trump joj je objasnio da je to samo rezervna nekretnina, koju je razmatrao pretvoriti u golf klub. Na kraju se Melanija preselila u njegovu glavnu rezidenciju—trospratni apartman na vrhu Trump Towera. Upravo tamo, u travnju 2004., na njezin 34. rođendan, Trump ju je zaprosio dok su se spremali za Met Gala.

Brakorazvodne parnice

Ivana, koja je preminula 2022. ostavivši za sobom imovinu vrijednu 34 milijuna dolara, navodno je iz braka izašla sa 14 milijuna dolara, vilom, stanom i 650.000 dolara godišnje alimentacije za djecu. Trump je oklijevao da se oženi Marlom Maples, čak i nakon što je ostala trudna s njegovim četvrtim djetetom, dok je ona izbjegavala potpisivanje predbračnog ugovora.

Trump je insistirao, nudeći joj milijun dolara u slučaju razvoda. „Mislim da je milijun dolara puno novca“, rekao je tada za ABC News, prije nego što se ispravio: „Ne, zapravo ne mislim.“

Melanija Trump je uvijek inzistirala na tome da nije u braku zbog novca, ističući financijsku neovisnost kao „suštinsku vrijednost“. Ipak, nakon vjenčanja, teško je bilo razdvojiti njezinu karijeru od njezina braka. Pojavila se na naslovnici Voga 2005., u vjenčanici, slaveći svoje vjenčanje u Mar-a-Lagu, gdje su među gostima bili Bill i Hillary Clinton, Shaquille O’Neal, Anna Wintour i Billy Joel.

Godinu dana kasnije, ponovno je pozirala za časopis, tada u drugom stanju i jedva odjevena, ukrcavajući se na suprugov avion. „Mislim da je vrlo seksi kada je žena trudna“, rekla je tada za Vogu. Njezin sin Barron rođen je u ožujku 2006.

Anna Moneymaker – Pool via CNP / INSTAR Images / Profimedia

Ulazak u svijet nakita i kozmetike

Melanija je na nekoliko godina stavila svoju karijeru po strani, a onda je 2009., kada je Barron krenuo u predškolsko, počela pripremati svoj povratak. Osoblje unutar Trumpove organizacije pomoglo joj je da krene stopama svog supruga u poslovima licenciranja proizvoda. Ušla je u svijet nakita, kreirajući tri kolekcije koje su predstavljale različite aspekte njezina života. Pariz je bio fokusiran na glamur, New York na biznis, a kolekcija inspirirana Palm Beachom imala je sportski duh.

Svoj nakit je predstavila na QVC-u u dva jednosatna segmenta, rasprodavši ga za samo 45 minuta. Nije jasno koliko je zaradila na početku, ali je očito da taj uspjeh nije dugo trajao. Do 2014., njezini prihodi od nakita pali su na manje od 15.000 dolara godišnje.

Pokušala je s još jednim proizvodnim linijama, sklopivši ugovor o licenciranju koji joj je obećao milijun dolara unaprijed, protiv budućih tantijema, za prodaju kozmetičkih proizvoda s biznismenom iz Indiane, Stevenom Hilbertom. Hilbert je ranije surađivao s njezinim suprugom na kupnji zgrade General Motors u New Yorku, a kasnije mu je prodao i vilu na Svetom Martinu.

Melanija je tvrdila da je sama razvila proizvod nakon istraživanja s kemičarima—mada je kasnije na sudu priznala da je zapravo inspiraciju dobila od kozmetičarke koja joj je radila tretmane lica u spa centru Mar-a-Lago.

Proizvod je trebao biti lansiran početkom 2013. godine, prvo kroz promociju u emisiji Celebrity Apprentice, zatim ekskluzivno u lancu Lord & Taylor, a potom i šire, u druge robne kuće. Međutim, njezin poslovni partner suočavao se s problemima, a proizvod jedva da je ugledao svjetlost dana. Kada nije dobila 750.000 dolara od obećanog milijun dolara, Melanija je podnijela tužbu. „Nisu ispoštovali ugovor. Nisu me platili. Nisu promovirali proizvod. Nisu učinili ništa“, svjedočila je na sudu, na kraju postigavši nagodbu.

Propast karijere

To je zapravo bio kraj njezine poslovne karijere prije nego što se uključila u politiku. Melanija je razmatrala pokretanje drugih linija proizvoda—odeće za djecu, namještaja i posteljine. Ali onda, u lipnju 2015., sišla je niz pokretne stepenice u Trump Toweru zajedno sa svojim suprugom, dok je on najavljivao svoju kandidaturu za predsjednika i time promijenio sve.

Usred kampanje, u siječnju 2016., Melanija je platila 1,5 milijuna dolara za stan od 98 četvornih metara, 33 sprata ispod suprugovog penthausa. Kako se približavao Dan izbora, utrka je postajala surova, s izvještajima o bračnoj nevjeri i pojavom snimka na kojem Trump govori o dodirivanju žena na neprimjeren način.

Nakon pobjede, Donald Trump otišao je u Washington, ali je Melanija ostala u New Yorku kako bi Barron završio školsku godinu. Navodno joj je ta distanca dala pregovaračku moć nad suprugom. Novinar Washington Posta je u knjizi The Art of Her Deal tvrdio da je Melanija osigurala povoljniji financijski dogovor za sebe i sina. Njezina predstavnica za medije osudila je knjigu, nazvavši je „fikcijom“.

Kao prva dama, Melanija nije mnogo radila na zarađivanju novca. Najveći prihod ostvarila je 2017., kada joj je Getty Images platio između 100.000 i milijun dolara tantijema. Financijski izvještaji koje je Donald Trump podnosio tijekom predsjedničkog mandata pokazuju da Melanija nije imala druge prihode osim nekoliko tisuća dolara od autorskih prava na fotografije.

Lansiranje mim tokena

Jakub Porzycki/NurPhoto/Shutters / Shutterstock Editorial / Profimedia

Međutim, bivši predsjednici i prve dame obično zarađuju više nakon odlaska iz Bijele kuće nego dok su na funkciji. Poput Michelle Obame i Laure Bush, Melanija je objavila knjigu.

Poput Hillary Clinton, pridružila se suprugu na turnejama govorništva zaradivši više od milijun dolara od obraćanja organizacijama naklonjenim Trumpu. No, ugledajući se na muža, istraživala je i nove načine zarade, poput prodaje NFT-ova, uključujući onaj s bijelim šeširom širokog oboda nalik onom koji je nosila na inauguraciji. Ove aktivnosti donijele su joj oko 700.000 dolara—solidnu sumu, ali neuporedivu s onim što je uslijedilo.

Lansiranje njenih mim tokena 19. siječnja predstavljalo je precizan udar na vjerne pristaše MAGA pokreta. Mnogi koji su ih kupili već su izgubili novac, jer je vrijednost tokena pala za više od 80%. Ipak, Melanija je osigurala sebi unosnu budućnost, jer će dobivati nove tokene svakog mjeseca u narednoj godini, što bi joj moglo omogućiti da unovči dodatne desetke milijuna dolara. Na kraju, Trumpove pristaše bi mogle Melaniji dati više novca nego što su ikada dale njezinom suprugu.

Dan Alexander, novinar Forbesa