Ovaj milijarder javno je podržao demokrate, ali sada kaže da je zapravo glasao za Trumpa

Joe Gebbia posljednji je u nizu milijardera koji su “prebjegli” od demokrata ka MAGA pokretu.

Prije dvije godine nije bilo mnogo znakova da Joe Gebbia, suosnivač Airbnb-ja i dugogodišnji donator kandidatima Demokratske stranke, preispituje svoja politička stajališta. Te godine donirao je 26.600 dolara predsjedniku Bidenu i potpredsjednici Harris, 28.275 dolara kalifornijskom guverneru Gavinu Newsomu i još 10.000 dolara Demokratskom nacionalnom odboru.

Ipak, čini se kako se Gebbia, baš kao i mnogi drugi u Silicijskoj dolini, ipak jest premišljao. U nedjelju je ovaj tajkun čije bogatstvo se procjenjuje na 8,3 milijarde dolara na X-u objavio tekst u kojemu objašnjava zašto je u studenom glasao za Trumpa.

“Mediji su nam rekli da ljubav prema ovoj zemlji znači da morate mrziti Trumpa, a ja sam u to godinama vjerovao,” napisao je Gebbia. “Onda sam počinio drugi najgori grijeh koji danas želim priznati: sam sam istražio stvari. Otkrio sam nešto što me šokiralo. On nije fašist koji je odlučio uništiti demokraciju. Njemu je dubinski stalo do naše zemlje.”

Veliki zaokret u odnosu na prvi Trumpov mandat

Gebbia je također ocijenio kako se nepravedno ocrnjuje Roberta F. Kennedyja Jr.-a, Trumpovog kandidata za ministra zdravstva. “Opet sam napravio tu groznu stvar, sagledao sam njegove ideje otvorenog uma. I eto, otkrio sam da su one upravo ono što našoj zemlji treba. I to očajnički. Učinimo Ameriku ponovno zdravom,” napisao je Gebbia, koji se nije referirao na skepticizam RFK-ja o cjepivima. Spisi američke izborne komisije pokazuju kako je Gebbia političkom odboru Kennedy Victory Fund prošlog studenog donirao 177.900 dolara.

Gebbia je od 2016. godine donirao stotine tisuća dolara demokratskim kandidatima u nacionalnim utrkama. Te godine dao je 200.000 dolara političkom odboru za Hillary Clinton, a 2020. godine 225.000 dolara dvama političkim odborima koji su podržavali Joea Bidena. Gebbia i drugi suosnivači Airbnb-ja, Brian Chesky i Nathan Blecharcyzk, 2018. su godine objavili priopćenje u kojemu su Trumpovu politiku razdvajanja imigrantskih obitelji na granici nazvali “bezdušnom, okrutnom i nemoralnom.” U svojoj najnovijoj objavi na X-u, Gebbia je napisao kako mu je drago što je Trumpu “stalo do toga da osigura naše granice.”

Sve više milijardera povlači isti potez

Njegovo okretanje leđa demokratskoj stranci samo je posljednji u nizu primjera milijardera i tajkuna, pogotovo u tech industriji, koji mijenjaju svoja politička stajališta uoči početka novog Trumpovog mandata. Elon Musk nekoć je podržavao Baracka Obamu, da bi se potom okrenuo republikanskom guverneru Floride Ronu DeSantisu, a naposljetku postao jedan od najvatrenijih pristaša Donalda Trumpa. Drugi, poput Marka Zuckerberga, promijenili su ploču nakon izbora. Čak je i Trumpov kandidat za ministra financija, Scott Bessent, nekoć bio demokratski donator. On je godinama radio za liberalnog megadonatora Georgea Sorosa.

Zašto je onda došlo do ovakvih promjena? “Nekoć se automatski pretpostavljalo da, ako ste demokrat, želite da vladini programi budu efikasni,” rekao je investitor iz Silicijske doline Marc Andreessen u podcastu Matter of Opinion Rossa Touthata. I sam Andreessen nekoć je bio umjereni demokrat. “Sada se sve pretvorilo u vikanje o ‘fašizmu’. To je samo još jedna od suludih inverzija koje su se dogodile.”

Andreessen je progovorio ranije od suosnivača Airbnb-ja, no ako je Gebbia u pravu, bit će još ovakvih slučajeva. “Ako ste se, poput mene i mnogih drugih, i vi probudili, vrijeme je da progovorimo,” rekao je on. “Bolje ikad nego nikad.”

Autor originalnog članka: John Hyatt, Forbes

Link: Airbnb Billionaire, Who Backed The Biden-Harris Ticket, Says He Actually Voted For Trump

(Prevela: Nataša Belančić)