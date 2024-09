Najbogatija Ruskinja predala trećinu kompanije, a onda je sve otišlo u tragičnom smjeru

Najbogatija žena u Rusiji u travnju je napustila supruga i nakon neočekivanog spajanja tvrtki koje je iznenadilo javnost, u srpnju u tajnosti ustupila trećinu svoje kompanije, Wildberries. Sad je dvoje ljudi mrtvo. Donosimo pozadinu priče koja bi mogla objasniti što je dovelo do tragedije

Jedna od najzanimljivijih poduzetničkih priča u Rusiji pretvorila se u smrtonosnu noćnu moru.

U srijedu su najmanje dvije osobe poginule, a sedam ih je ozlijeđeno nakon pucnjave u sjedištu Wildberriesa u Moskvi, najveće ruske tvrtke za internetsku prodaju, izvijestili su mediji.

Tatjana Bakalčuk, samostvorena milijarderka koja je osnovala Wildberries, maloprodajnog diva s profitom od 5,9 milijardi dolara, usporedivog s američkim Amazonom, okrivila je svog otuđenog supruga i suosnivača, Vladislava Bakalčuka jer je, prema njezinim riječima, s naoružanom skupinom ljudi upao u sjedište tvrtke u pokušaju da zaustavi njezin daljnji rad.

“Ovo je neprijateljsko preuzimanje, ili bolje rečeno, neuspješan pokušaj preuzimanja,” napisala je Bakalčuk na Telegramu, nekoliko sati nakon pucnjave. Dodala je kako je zatražila od policije da “preuzme kontrolu nad situacijom”.

U međuvremenu je Vladislav u svojoj objavi na Telegramu izjavio kako su zaštitari u sjedištu Wildberriesa bez povoda pucali na njega i njegov tim za osiguranje te ranili neke od ljudi u njegovoj pratnji. Tvrdi kako je unaprijed obavijestio Wildberries da želi sastanak s vodstvom radi poslovnih pregovora. Vladislav u srijedu nije bio dostupan za izjavu o pucnjavi, a Tatjanin je zastupnik odbio komentirati išta osim informacija objavljenih putem “službenih kanala.” Prema Reutersu, jedan je od poginulih bio zaštitar. Tatjana je u objavi na Telegramu napisala da je riječ o zaposleniku Wildberriesa.

Čini se kako su ti tragični događaji najnovija eskalacija višemjesečne borbe oko budućnosti poslovnoga giganta koji su Bakalčuki, inače u braku već 20 godina, zajedno vodili. Tatjana je napustila Vladislava u travnju, a zatim je u srpnju izjavila da je podnijela zahtjev za rastavom. Mjesec dana prije, Wildberries je najavio plan spajanja s tvrtkom Russ Outdoor koja se bavi vanjskim oglašavanjem. Russ Outdoor nekoć je bio u vlasništvu kompanije News Corp milijardera Ruperta Murdocha, ali je prodan mnogo puta prije nego što je dospio u ruke slabo poznatog ruskog biznismena Grigorija Sadojana. Vjeruje se da poslovanje vode braća Robert i Levan Mirzojan.

I dok je Tatjana podržala spajanje kao način za rast Wildberriesa, Vladislav se tomu javno suprotstavio. Udružio je snage s čečenskim vođom Ramzanom Kadirovom, bliskim saveznikom ruskog predsjednika Vladimira Putina. Vladislav i Kadirov objavili su video u kojem optužuju Russ Outdoor za preuzimanje Wildberriesa. U istom videu, Kadirov je obećao da će “vratiti Tatjanu obitelji i zaštititi legitimni posao”.

Suosnivači ruskog Amazona, tvrtke Wildberries Tatjana and Vladislav Bakalčuk, Foto: Profimedia

Novo Forbesovo otkriće moglo bi dodatno rasvijetliti razloge eskalacije tih napetosti. U mjesecima nakon spajanja, javno dostupni dokumenti otkrivaju da je Wildberries prebacio svu svoju vrijednu imovinu u zajednički poduhvat s Russom. Prema platformi SPARK-Interfax koja prikazuje vlasništvo privatnih tvrtki u Rusiji, Wildberries je u srpnju prebacio 27 od 30 podružnica u novu tvrtku, RWB LLC (preostale tri podružnice ne sadrže značajan dio tvrtke). Russ, s druge strane, nije prenio nikakvu imovinu, ali je dobio 35 posto udjela u novoj kompaniji; Wildberries je zadržao 65 posto. Čini se da Bakalčuk u toj transakciji nije dobila udio u Russu.

Rezultat: najbogatija žena u Rusiji praktički je predala 35 posto udjela u svojoj tvrtki, vrijedan oko 3,4 milijarde dolara. Prema Forbesovim procjenama, njezina je neto vrijednost sa 7,4 milijardi dolara u srpnju pala na 4,1 milijardu. Njezino bogatstvo dodatno je smanjeno i zbog tečajnih razlika.

U intervjuu prije pucnjave, Vladislav Bakalčuk žestoko je kritizirao taj poduhvat, tvrdeći da je Tatjana prevarena. “Nije bilo nikakvog dogovora o spajanju”, rekao je Bakalčuk u intervjuu. Potvrdio je da je Wildberries prebacio svu svoju imovinu u RWB LLC, a da je Russ zauzvrat u novu tvrtku uložio ekvivalent od samo 77 000 dolara. “Čekam da svi priznaju što se uistinu dogodilo. Trenutačno sam jedini koji o tomu javno govori, ali podržava me samo nekolicina ljudi podržava, dok ostali zatvaraju oči. Svi šute.”

Vladislav, koji tvrdi da je otpočetka bio aktivno uključen u razvoj i vođenje poslovanja, prije spajanja je posjedovao 1 posto Wildberriesa, dok je njegova supruga Tatjana, javno lice tvrtke, imala 99 posto. Sad posjeduje 0,65 posto RWB-a. U izjavi za ruske medije rekao je da Tatjana i on nisu potpisali predbračni ugovor, a Forbesu je kazao kako vjeruje da ima pravo na polovicu Wildberriesa. Prema Vladislavovoj objavi na Telegramu, prvo ročište u njihovu brakorazvodnom postupku održano je u četvrtak, 12. rujna, na sudu u moskovskom okrugu Savjolovski.

Prije spajanja s tvrtkom Russ Outdoor Tatjana Bakalčuk nije imala “čvrstog partnera iz Putinova kruga”, Foto: Profimedia

Forbes je u više navrata zamolio zastupnike Tatjane Bakalčuk za komentar o transakciji, no nisu dobili odgovor. U videu objavljenom u srpnju, Tatjana je negirala da je bila prisiljena na bilo kakav dogovor.

O razlozima ovog spajanja od samog se početka vode brojne polemike. Unatoč značajnoj razlici u veličini – Russ je prošle godine ostvario prihod od oko 300 milijuna dolara, što je otprilike 5 posto od Wildberriesove zarade u 2023. godini – obje su kompanije predstavile spajanje kao dio šireg plana za izgradnju najveće i tehnološki najnaprednije digitalne platforme u zemlji, s fokusom na Rusiju, Aziju, Afriku i Bliski Istok.

Prema brojnim izvještajima, Tatjana Bakalčuk i čelnik Russ Outdoora, Robert Mirzojan, poslali su pismo Putinu prije spajanja, tražeći njegovu potvrdu dogovora. Navodno su u pismu iznijeli planove za izgradnju snažnoga globalnog konkurenta poput Amazona, kineskog Alibabe ili japanskog Softbanka. U svibnju je Bakalčuk iznijela slične ambiciozne ciljeve. “Želimo postati najcool tvrtka na svijetu”, izjavila je u intervjuu. “Svi znaju za Amazon, a ja želim da Wildberries bude upisan u svjetsku povijest”, dodala je.

Osim udruživanja resursa, Wildberries i Russ izjavili su da žele stvoriti konkurenciju međunarodnoj mreži za bankarstvo i plaćanja SWIFT. Brojne ruske banke bile su isključene iz te mreže nakon ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022. Prema izvještajima, Putin je odobrio taj plan, navodno uputivši Maksima Oreškina, bivšeg ruskog ministra gospodarskog razvoja, da odobri dogovor.

Aleksandra Prokopenko, suradnica u Carnegie Russia Eurasia Centru u Berlinu, koja pomno prati spajanje Wildberriesa i Russa, kaže da pismo upućuje na još jedan skriveni motiv za dogovor. “Ne postoji zakon koji zahtijeva odobrenje takvih dogovora na predsjedničkoj razini, ali jednom kad se odobre, vrlo ih je teško poništiti”, objašnjava Prokopenko. Tvrdi da je pismo možda bilo zamišljeno kao “osiguranje” za postizanje inače klimavog sporazuma. “Spajanje tako različitih kompanija djeluje čudno”, smatra. Ali “nitko se suprotstavlja Putinovoj volji”.

Sugerira da bi spajanje moglo biti i način za učvršćivanje pozicije Wildberriesa u odnosu s Kremljom. Prije spajanja Tatjana Bakalčuk nije imala “čvrstog partnera iz Putinova kruga”, objašnjava Prokopenko i dodaje kako ovo vidi kao način da Wildberries stekne takvog partnera. “U Rusiji je vam je bolje da ste veliki kako bi u slučaju nagle promjene uvjeta ili regulative, vlada i Kremlj uzeli vaše mišljenje u obzir”, kaže.

Vladislav Bakalčuk tvrdio je da su braća Mirzojan, koje je opisao kao ključne ljude koji stoje iza dogovora, “zastrašili Tatjanu rekavši joj da će joj oligarsi uzeti sve te da se veliki poslovi poput njezina sad prebacuju na državu”.

Počeci Russa sežu u devedesete godine, kad je moskovska oglašivačka tvrtka APR Group izdvojila poslovanje u Rusiji. Murdochova kompanija News Corp postala je investitor 2000. godine, a već 2001. kupila je većinski udio u tvrtki s ciljem proširenja svog međunarodnog carstva. Desetljeće poslije News Corp je prodao tvrtku koja se tad zvala News Outdoor, konzorciju investitora predvođenih VTB-om, bankom pod kontrolom Kremlja, za 360 milijuna dolara. Godine 2008., tri godine prije prodaje, Murdoch je za Financial Times izjavio kako bi jednog dana mogao izgubiti kontrolu nad tvrtkom. “S rastom našeg uspjeha rasla je i mogućnost da nam otmu kompaniju”, rekao je tada.

Bakalčuk je postala poznata kada je 2004. godine pokrenula Wildberries iz svog stana u Moskvi, Foto: Profimedia

O aktualnom dioničaru Russa, Grigoriju Sadojanu, kao i o braći Mirzojan, malo se toga zna. Prema bazi podataka SPARK, Sadojan je preko svoje holding tvrtke Stinn postao jedini vlasnik Russ Outdoora u kolovozu 2022. Vlasništvo nad Stinnom prethodno se izmjenjivalo između Roberta Mirzojana i Sadojana. Robert Mirzojan je za ruski medij RBC potvrdio da je Stinn 2019. kupio 75 posto Russ Outdoora, dok je 2020. godine preostalih 25 posto u tadašnjem posjedu francuskog oglašivačkog diva JCDecauxa preuzeo Stinn. Prema Vladislavu Bakalčuku, Wildberries i braća Mirzojan prvi su put komunicirali u ožujku 2023. kad su od njih kupili oglasni prostor. Rekao je i da ne poznaje Sadojana.

Nekadašnja učiteljica engleskog jezika, Bakalčuk je postala poznata kada je 2004. godine pokrenula Wildberries iz svog stana u Moskvi dok je bila na rodiljnom dopustu. Tad je imala 28 godina. Njezin suprug Vladislav iste je godine napustio posao IT tehničara kako bi joj se pridružio. Majka sedmero djece započela je s kupovinom odjeće na veliko s njemačke stranice Otto, a zatim ih preprodavala online. Suradnja s Ottom trajala je četiri godine prije nego što je prestala i počela izravno raditi s brendovima. Njezin uspjeh doveo ju je do statusa milijarderke 2019. godine, čime je postala druga žena u Rusiji koja je stekla takvo bogatstvo.

Prije nego što je Bakalčuk 2021. godine postala najbogatija žena u Rusiji, ta je titula pripadala Eleni Baturini, bivšoj tvorničkoj radnici koja je izgradila najveću građevinsku grupaciju u Moskvi, Inteco. Baturina je bila u braku s gradonačelnikom Moskve, Jurijem Lužkovom, koji je 2010. godine smijenjen s dužnosti nakon što je pao u nemilost Kremlja. Ruske vlasti optužile su ga za korupciju tvrdeći da je zloupotrijebio položaj kako bi pomogao supruzi u bogaćenju, iako izgleda da mu se nikad nije sudilo zbog toga. Lužkov i Baturina te su optužbe negirali.

Godinu dana poslije Lužkovljeve smjene, Baturina je prodala kompaniju i s obitelji se preselila u London, gdje živi i danas. Kasnije je tužila Ministarstvo financija Rusije tražeći odštetu od milijarde dolara, tvrdeći da joj je vlada nepravedno zaplijenila zemlju u zapadnoj Moskvi. Taj je sudski spor izgubila.

Originalni članak: Russia’s Richest Woman Handed Over A Third Of Her Fortune. Then Things Turned Deadly.

Autor: Jemima McEvoy, Forbes

(Prevela: Iva Tomečić, N1)