Nove promjene u vrhu Fortenove: Damir Spudić postaje izvršni direktor za financije

Na stranici Fortenova grupe objavljene su informacije o novim zahvatima u upravljačkoj strukturi kompanije. Dosadašnjem glavnom izvršnom direktoru Fabrisu Perušku pridružuje se još jedan izvršni direktor, za financije, Damir Spudić, dugogodišnji suradnik Pavla Vujnovca i jedan od manjinskih suvlasnika tvrtke Open Pass preko koje je Pavao Vujnovac postao većinski vlasnik cijele Fortenove

“Sukladno namjeri povećavanja efikasnosti u upravljanju i donošenju odluka, Upravni odbor Fortenova grupe je donio odluku prema kojoj se Fabrisu Perušku, glavnom izvršnom direktoru Fortenova grupe u izvršnom menadžmentu pridružuje Damir Spudić kao izvršni direktor za financije Grupe. Istodobno, Spudić ujedno postaje i izvršni član Upravnog odbora Fortenova grupe.”, objavila je Fortenova.

Dosadašnji izvršni direktori nastavljaju voditi svoja područja na funkcijama direktora u Fortenova grupi. Gordana Fabris je direktorica ljudskih potencijala Grupe, Hido Lajtman direktor za pravne poslove i usklađenost Grupe i prokurist, Marin Dokozić direktor za maloprodaju Grupe i Damir Leko, direktor za poljoprivredu Grupe.

Od Hypo banke do vrhunske pozicije u Fortenovi

Fortenova je predstavila i službenu biografiju Damira Spudića. Istaknuto je da je on u protekle tri godine obnašao funkciju neizvršnog člana Upravnog odbora, a u tom je razdoblju bio član Uprave i glavni financijski direktor tvrtke Energia naturalis (ENNA) te glavni financijski direktor ENNA grupe. Ujedno član je Nadzornog odbora Pevexa d.d. i zamjenik predsjednika Nadzornog odbora kompanije ENNA Fruit d.o.o.

Također, bio je i član Nadzornog odbora Luke Ploče d.d., a sudjelovao je i u financijskoj stabilizaciji i uspješnom restrukturiranju Petrokemije d.d.

Karijeru je započeo u Hypo Alpe-Adria-Banci 2005., a 2010. je postao područni direktor prodaje odgovoran za ukupne rezultate prodaje u slavonskoj regiji. U sustav ENNA grupe prelazi 2012. godine.

Magistrirao je ekonomiju na Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku. Trenutno pohađa doktorski studij ekonomije i globalne sigurnosti na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, navedeno je u objavi Fortenova grupe.

S Vujnovcem veliki prijatelj

Damir Spudić je dugogodišnji prijatelji i bliski suradnik Pavla Vujnovca, novog vlasnika Fortenova grupe i predsjednika Upravnog odbora. Sam Spudić je u intervjuima njihov odnos definirao kao prijateljski, te je naglašavao da su “prije svega prijatelji, a onda poslovni partneri”. Upoznali su se kada je radio u Hypo banci, a tvrtka PPD u Vujnovčevom vlasništvu mu je bila klijent. “Svuda sam gdje on ima interese. Dobro se nadopunjujemo. On je tržišno orijentiran i otvara nove biznise. Moje područje su financije i vođenje firmi. Dva smo naličja jedne novčanice. Već deset godina radimo zajedno i sve o čemu danas govorimo izgradili smo skupa s ostalim menadžerima i zaposlenicima. Nitko ne može uspjeti sam, mora se okružiti dobrim timom ljudi. Sve tvrtke koje imamo sami smo stvorili, a one koje smo kupili podigli smo na noge. Ništa nismo ni od koga dobili.”, govorio je Spudić o njihovom odnosu u velikom intervjuu 2022. godine. Tada se govorilo da će Fortenova grupu preuzeti mađarski Indotek.

“Ona je dominantno retail kompanija jer joj Konzum donosi 75 posto prihoda. Nemoguće je širiti se u svim područjima i biti najbolji u svemu. Potencijal retaila je i dalje ogroman. Ne kažem da bi se sve ostalo trebalo prodati. Vidjet ćemo što dalje kad dođe novi vlasnik.”, opisivao je u tom, jednom od rijetkim, intervjua Spudić kako vidi Fortenovu i dao već tada naslutiti sadašnji rasplet. Fortenovi je 2024. godine ostala uglavnom trgovina i znatno manje proizvodnje, agrobiznis je prodan Podravci, a brojne nekretnine su prodane “vanjskim” tvrtkama sadašnjeg suvlasnika i zamjenika predsjednika Upravnog odbora Josipa Jurčevića i Ante Bračića, suradnika Pavla Vujnovca u nekretninskim poslovima van Fortenove.