Od ljubavi prema vintage odjeći i sa sedam tisuća eura izgradila je posao u kojem uživa (video)

Kad u centru Zagreba, u ulici Ljudevita Posavskog, prođete pored dućana Mango Sticky Rice, teško se oteti potrebi da ne zavirite u unutrašnjost, jer već izlog otkriva jedinstveno bogatstvo ponude. To je mjesto gdje se prodaje vintage odjeća, nakit, igračke, sitnice… Forbes Magazin vas vodi u razgledavanje dućana, a u razgovoru s vlasnicom, Nidžarom Mustafić, otkriva kako je nastao ovaj intrigantni poslovni pothvat.

Nidžara Mustafić je ideja da otvori ovakav dućan u Zagrebu bljesnula dok je kao studentica radila u Londonu. Ona sama već 20 godina nosi vintage. “Radila sam kao au pair u Engleskoj i tamo sam zavoljela taj način života. Moja želja je bila da otvorim ovakav tip dućana pa sam prije sedam godina napravila poslovni plan koji je odobren, te sam na temelju njega dobila 7 tisuća eura poticaja i evo nas i danas ovdje. Najviše sam zahvalna svojim strankama i kreativnim partnerima”, kaže Nidžara Mustafić u razgovoru za Forbes Magazin.

Masovna proizvodnja odjeće i laka dostupnost obilježavaju današnje vrijeme, ali čini se da se trendovi mijenjaju u korist individualizma. “Prije 5, 6 godina ljudi su u Hrvatskoj, za razliku od zapadne Europe koja je ranije prigrlila taj stil, usvojili nekako alternativne načine odijevanja. Otkako se otvorio dućan, sjajno je prihvaćen od prvog dana“, kaže Mustafić.

Nidžara Mustafić u dućanu; Foto: Forbes Magazin

Ona svoj dućan gradi i kao mjesto druženja i promoviranja umjetnost. Tu se održavaju raznovrsne izložbe, druženja, ali i promocija mladih dizajnera.

Osim odjeće tu su i knjige, nakit, slike…

“Za to kako dućan izgleda zaslužan je niz kreativnih ljudi, ponosna sam i na to što mi bez provizije mlade dizajnere i umjetnike ovdje izlažemo i prodajemo njihove kreacije, to je najčešće prvi novac koji zarade nakon završenog fakulteta”, opisuje vlasnica dućana.

Naglasak je na prodaji muške i ženske odjeće, ali ovdje se može naći i nakit, slike, knjige, sitni antikviteti, a u budućnosti se nadaju proširiti svoju ponudu i na uređenje doma što bi im, vjeruju, donijelo i sasvim novu vrstu klijenata. I u Zagrebu još uvijek mnogi imaju predrasude prema vintage odjeći, ali Nidžara Mustafić naglašava kako se svijest mijenja.

“Mijenja se svijest posebno s novom generacijom. Imam svoju teoriju zašto je takva odjeća bila stigmatizirana. Mi smo za vrijeme rata mnogo takve odjeće dobivali putem humanitarnih udruga. Mlade generacije donose ipak novo vrijeme”, komentira.

Odjeću najčešće nabavljaju direktno od osoba koje žele prodati vlastitu ili naslijeđenu odjeću.

“Ljudi donesu ovdje odjeću i dogovorimo se da ćemo profit od prodaje dijeliti 50/50, a nekad nas pozovu da dođemo direktno u njihove domove. Mi se bavimo isključivo svojim naslijeđem, ne uvozimo ništa. Sve je iz regije, nekad to jesu strain brandovi, ali sve je nošeno na našem podneblju”, opisuje model popunjavanja ponude.

Od disko kugle do vrlo retro klizaljki… Pogled u dućan. Foto: Forbes Magazin

Koliko je poznata razlika između second handa i vintagea? Nidžara naglašava kako često miješamo ta dva pojma koja zapravo obilježavaju različite stvari.

“Vintage odjeća je odjeća koja je starija od 20 godina i predstavlja najbolje iz razdoblja u kojem je napravljena. Mi imamo i neke second hand komade, ali većinu asortimana baziramo na čistom vintageu”, objašnjava.

Planovi za budućnost

Dućan je nazvan Mango Sticky Rice – prema omiljenoj slastici s Tajlanda. A taj simboličan naziv krije i slatku poruku.

“Htjeli smo da vrijeme ovdje bude desert za naše klijente”, kaže Nidžara.

I priznaje da voli mnoge domaće kreatore koji su bili zvijezde u ex Jugoslaviji, ili su se etablirali u Hrvatskoj devedesetih godina prošlog stoljeća.

“Žuži Jelinek je Dior jugoslavenske mode, ovdje ubrajamo i Keti Balog, Mirjana Marić, Rikard Gumzej, ako netko ima nešto njihovo u ormaru nek me slobodno kontaktira”, kaže sugovornica.

U planu je i širenje, kako prostora, tako i ponude.

“Voljeli bismo se proširiti na prostor koji nam je u neposrednoj blizini pa bismo na taj način proširili ponudu za muškarce, a mogli bismo ponuditi i više artikala u home décor segment”, otkriva Nidžara za Forbes Magazin.

Nastao kao alternativa konvencionalnom zapošljavanju, Mango Sticky Rice je dokaz ostvarivanju samostalnosti u poslu, ali i promotor novog doba mode, buđenja svijesti o održivoj i etičkoj proizvodnji. Postao je mjesto u koje je zadovoljstvo ući i napuniti baterije nostalgijom, ali i ponijeti nešto što će svakoj odjevnoj kombinaciji dati pečat posebnosti.

A tko sve voli vintage? Pitali smo jednu od dugogodišnjih ljubiteljica vintage odjeće koja ne može proći nezapaženo.

“Volim stvari koje su ručno rađene, volim kvalitetu tkanine i sviđa mi se način na koji se prije šivalo. Znam ljude koji imaju problem s tim da nose odjeću koja je nekome pripadala, ja osobno nemam s tim problem, čak mi se to i sviđa”, kaže za Forbes Magazin Irina Ban.

