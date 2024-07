Osnivač američkog OpenAI-ja tisućama ljudi davao novac bez uvjeta. Evo što se dogodilo

Studija nudi dodatne informacije o koristima univerzalnog osnovnog dohotka, omiljene vizije za budućnost Sama Altmana, suosnivača OpenAI-a, u kojoj umjetna inteligencija preuzme sve poslove

Već osam godina traje eksperimentalni projekt kojeg financira suosnivač OpenAI-ja, milijarder Sam Altman. On testira viziju utopije: Što ako svi na svijetu redovito budu dobivali novac, bez ikakvih uvjeta?

“Univerzalni osnovni dohodak jedan je od prvih koncepata koje je testirao OpenResearch, laboratorij povezan s OpenAI-jem u kojeg je Sam Altman osobno uložio desetke milijuna dolara u želji da oblikuje budućnost koja je, kako on smatra, nepovratno promijenjena pojavom umjetne inteligencije. Sada projekt objavljuje rezultate širokog testiranja u sklopu kojeg su podijelili 45 milijuna dolara tisućama ljudi diljem Amerike u, kako kažu, “najsveobuhvatnijoj studiji” u povijesti o zajamčenom dohotku.

Trošili na osnovne potrebe, liječenje i pomaganje drugima

Rezultati studije objavljeni su u dva rada koja je objavio američki Nacionalni ured za gospodarska istraživanja. Oni su prvi od nekoliko radova koje planira objaviti OpenResearch, a u kojima će detaljno opisati trogodišnje testiranje. Za potrebe testiranja nasumično je odabrano 3000 sudionika iz saveznih država Teksas i Illinois koji su primali mjesečnu stipendiju od 1000 ili 50 dolara. Poanta istrage bila je saznati kako bi se ljudski životi promijenili kada bismo svi dobivali malene iznose novca bez uvjeta. Inicijalni rezultati otkrivaju kako su sudionici novac trošili na osnovne potrebe, liječenje ili pomaganje drugima. Radovi koji će biti objavljeni naknadno fokusirat će se na teme poput djece, mobilnosti, zločina ili politike.

Imamo mnogo podataka o tome što osnovni dohodak može postići. Ne slažemo se jedino oko toga želimo li da se to i učini. Karl Widerquist, profesor sveučilišta Georgetown u Kataru

Neki tehnolozi svejedno su skeptični. Informatičar i “kum virtualne stvarnosti” Jaron Lanier ne slaže se s Altmanom i drugima koji podržavaju socijalnu skrb koju bi subvencionirala umjetna inteligencija. Lanier za Forbes kaže kako bi u pokušaju kreiranja veće jednakosti u društvu osnovni dohodak mogao centralizirati taj tijek bogatstva. Ako poretpostavljamo da je superinteligencija već iza ugla, “želim da ljudi postanu ponosni pružatelji podataka u novom gospodarstvu”, što bi bio put van ovog plutokratskog scenarija, kaže on. U međuvremenu, boji se da tech stručnjaci šalju poruke da bi određeni sektor ljudskog roda uskoro mogao postati suvišan. “Ljudi neće reći ‘baš si velikodušan’, reći će ‘mrzim te, ti mi govoriš da si ti potreban, a ja nisam, da ja ovisim o tvojoj velikodušnosti'”.

Elizabeth Rhodes, direktorica istraživanja u OpenResearchu, nije željela komentirati Altmanov pogled na svijet i način na koji je on mogao utjecati na testiranje, naglašavajući kako namjera studije nije bila preskriptivna. “Ne postoji jedno jedino rješenje za bilo koji izazovni problem,” kaže ona. “Nikada ne postoji samo jedno rješenje.”

Međutim, Altman je poznat po tome što svoje vizije ostvaruje snagom volje, ponekad za to plaćajući veliku cijenu, što ga je učinilo polarizirajućom figurom u svijetu tehnologije. Godine 2019. Altman je osnovao Worldcoin, kripto kompaniju za skeniranje šarenice oka za koju je tvrdio da će kreirati “globalnu valutu u kolektivnom vlastištvu koja će biti pravedno raspodijeljena na što je više moguće ljudi.” Projekt zasad nije ispunio svoj cilj za privlačenje milijardu korisnika do 2023. godine, a opteretila ga je gomila kontroverzi. Sada kada je na čelu najmoćnije AI kompanije na svijetu, teško je zamisliti da bi čak i najdobronamjerniji istraživački projekt mogao ostati imun na Altmanov utjecaj.

Suradnja OpenaAI i OpenResearch

A tu su i stvarna premreženja. OpenAI i OpenResearch takoreći dijele DNK, budući da AI kompanija tvrdi da je od laboratorija dobivala donacije. Povremeno su dijelili i zaposlenike – bivšeg savjetnika i jednog pojedinca koji je istovremeno obnašao različite uloge u obje tvrtke. Prošle godine je istraživač povezan s OpenAI-jem i OpenResearchom bio jedan od autora studije o utjecaju umjetne inteligencije na tržište rada. OpenResearch kaže kako su prilike za suradnju bile očite, budući da su obje organizacije osnovane u isto vrijeme. Na kraju, laboratorij ima samo dva člana odbora. Jedan od njih je sam Altman, a drugi je Chris Clark, bivši čelnik neprofitne grane OpenAI-ja. Clark je AI tvrtku napustio ranije ove godine, rekavši kako želi “posvetiti više vremena ljudima i projektima do kojih mi je dubinski stalo, van OpenAI-ja,” izvijestio je portal The Information u svibnju. On je još uvijek izvršni poslovni direktor OpenResearcha, gdje nastavlja upravljati operacijama diljem organizacije.

OpenAI i Altman nisu odgovorili na upite za komentar.

Altman donirao 14 milijuna dolara

Nakon što je doktorirala socijalni rad i politologiju na sveučilištu Michigan, Rhodes se javila na Altmanov oglas za posao iz 2016., a da prije toga “nikada nije čula za Sama, niti za Y Combinator niti išta.” Altman ju je zaposlio te godine, čime je ona postala jedna od prvih zaposlenika YC Researcha koji će kasnije postati OpenResearch. Laboratorij je osnovan za razvoj dugoročnih projekata bez zatvorenih odgovora, a u njemu se nalazio i centar za humanističke tehnologije kojeg je predvodio pionir informatike Alan Kay. Laboratorij je podržavao tim stručnjaka za umjetnu inteligenciju koji je gradio OpenAI.

Nakon pokretanja 2015. godine, OpenResearch i njegova tijela prikupili su oko 60 milijuna dolara sredstava. Od toga je 10 milijuna dolara došlo od neprofitne grane OpenAI-ja, dok je Altman donirao 14 milijuna dolara. Među ulagateljima su i suosnivač Twittera i zagovaratelj osnovnog dohotka Jack Dorsey koji je dao 15 milijuna dolara, kao i suosnivač GitLaba Sid Sijbrandij, koji je donirao 6,5 milijuna dolara. Projekt je također dobio oko 1,1 milijun dolara stipendija iz nacionalnog instituta za zdravlje i zaklade za znanost.

U laboratoriju je trajno zaposleno šest ljudi, a u njemu još radi i šest akademskih partnera na volonterskoj bazi, kao i 17 volontera u savjetodavnom odboru. Namjerno ostaje ispod radara kako ne bi pao pod sjenu svojih dobročinitelja, no privukao je pozornost prije nekoliko godina nakon pokretanja dva projekta za osnovni dohodak u Oaklandu u Kaliforniji. Ti pilot-projekti trebali su razotkriti potencijalne probleme koji bi se mogli pojaviti u budućim, većim testiranjima. Tijekom oko godinu dana, manje od stotinu ljudi primalo je 1500 dolara mjesečno. Wired je projekt opisao kao “spor”, a dobio je na uvid i email kojeg je Rhodes poslala tadašnjoj gradonačelnici Oaklanda Libby Schaaf: “Iako je frustrirajuće za one koji financiraju, ovo je dobra stvar iz perspektive istraživanja.”

OpenResearch nije želio objaviti tko su ti frustrirani pojedinci koji financiraju projekt, ali naglasili su kako je cilj pilota bio bolje shvatiti stvari poput regrutiranja i transfera novca ljudima koji nemaju bankovne račune.

Posljednje testiranje, u kojemu je sudjelovalo 3000 ljudi, trajalo je od studenog 2020. do listopada 2023. godine. Gotovo 40.000 ljudi odgovorilo je na 1,1 milijun promo letaka poslanih na adrese u Teksasu i Illinoisu. Prijavljeni su imali između 21 i 40 godina, a prihodi njihovih kućanstava nisu premašivali 300 posto savezne granice siromaštva. Odabrani su iz urbanih i ruralnih područja, kao i predgrađa. Trećini je nasumično dodijeljeno 1000 dolara mjesečno, dok je preostala kontrolna skupina dobivala 50 dolara mjesečno.

Jedna sudionica, Cara, boluje od rijetkog poremećaja živčanog sustava zbog kojeg ne može raditi. Neko vrijeme je primala socijalnu pomoć, a morala je prodati svoju imovinu, čak i pokrenuti GoFundMe kako bi pokušala krpati kraj sa krajem. “Osjećala sam da gubim sposobnost da se brinem sama o sebi,” prisjetila se u intervjuu kojeg je objavio OpenResearch. Cara je počela dobivati 1000 mjesečno i kaže kako su joj te mjesečne isplate “poprilično umanjile osjećaj panike.”

Ono što me najviše iznenadilo je bilo to da je najveći porast potrošnje išao na financijsku podršku drugima. Karina Dotson, menadžerica za istraživanja i uvide, OpenResearch

Najopćenitije otkriće studije jest da novac stvara fleksibilnost – mogućnost veće selektivnosti pri traženju posla, dobivanja medicinske skrbi ili pomaganja članovima obitelji s njihovim troškovima. Sudionici su više novca trošili na hranu, stanarinu i prijevoz, pokazali su rezultati.

“Ono što me najviše iznenadilo bilo je to da je, u usporedbi s kontrolnom skupinom, najveći porast potrošnje išao na financijsku podršku drugima,” kaže Karina Dotson, menadžerica za istraživanja i uvide u OpenResearchu. Dotson kaže kako su sudionici sredstva iskorištavali za poklone i posudbe novca, donirali su dobrotvornim udrugama ili pomagali članovima obitelji u zatvoru. “To je pogotovo bio slučaj sa sudionicima s nižim primanjima koji, kako znamo iz postojeće literature, vjerojatnije imaju i društvene krugove s nižim primanjima.”

Tim je također tražio dozvole za vađenje krvi, na što je pristalo 1206 sudionika. Mjerili su biomarkere poput kolesterola, rizika od razvoja dijabetesa i hipertenzije, ali nisu zabilježili značajne promjene. “Osobno nisam očekivala da ću u tako kratkom roku zamijetiti stvarne promjene u fizičkom zdravlju,” kaže Rhodes. “Pogotovo s ovom populacijom koja je možda već dugo vremena imala vrlo ograničen pristup zdravstvenoj skrbi.” Ono što jesu primijetili je maleno povećanje izgleda da će netko tražiti zdravstvenu skrb, na primjer posjetiti zubara.

I Google financira studiju o osnovnom dohotku

I druge tech kompanije počinju dijeliti novac na sličan način. Google financira studiju o osnovnom dohotku i beskućništvu koja će uskoro početi u San Franciscu. OpenResearch ponudio je svoja saznanja kako bi izabranim političarima u Illinoisu pomogao 2019. godine izglasati zakon kojim se sprječava da sudionici ovakvih studija izgube pomoć koju su ranije primali.

Nejasno je planira li Altman nastaviti financirati istraživanja o osnovnom dohotku. OpenResearch je podržao druge projekte koji su se u međuvremenu ugasili, poput platforme za promociju kliničkih testiranja za koronavirus. Iz laboratorija kažu kako će nastaviti prikupljati sredstva kako bi produžili svoj rad na temu novčane pomoći i možda počeli analizirati nejednakost u pristupu liječničkoj skrbi. Ranije ovog mjeseca OpenAI je najavio suradnju s wellness kompanijom Thrive Global za izgradnju personaliziranog AI trenera za zdravlje.

Istovremeno, čini se kako Altmanova mišljenja o osnovnom dohotku evoluiraju. Prije nekoliko mjeseci, predstavio je novu ideju za ljudski rod: financijske dividende koje bi “svi” primali od velikih jezičnih modela poput ChatGPT-ja. Nije objasnio kako bi i zašto to funkcionirao, ali je odlučio da će se to zvati “univerzalna osnovna računica.”

Autor originalnog članka: Sarah Emerson, Forbes

Link: OpenAI Founder Sam Altman Gave Thousands Of People Free Money. Here’s What Happened.

(Prevela: Nataša Belančić)