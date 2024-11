Sin 91-godišnjeg milijardera tvrdi kako njegovog oca zlostavlja i potkrada njegova mnogo mlađa supruga

Ovaj milijarder iz Tennesseeja i njegov multimilijarderski biznis domova za starije osobe mogli bi biti u velikoj opasnosti zbog postupaka njegove mnogo mlađe supruge, barem ako je suditi po novim sudskim spisima.

Sin 91-godišnjeg magnata domova za starije osobe u Tennesseeju u novim sudskim podnescima tvrdi kako je njegovom ocu supruga otela “desetke milijuna dolara” imovine, ali i da ga zlostavlja. Budućnost lanca domova za starije njegovog oca, vrijednog 3 milijarde dolara, također je u opasnosti, tvrdi sin.

Aubrey Preston (65), čiji je otac Forrest Preston 1970. godine osnovao najveći privatni lanac domova za starije u SAD-u Life Care Centers of America, podnio je prijavu protiv očeve supruge i njenih članova obitelji krajem listopada. Optužio ih je za kršenje zakona o zaštiti starijih “jer su pomagali jedni drugima u nezakonitom prisvajanju Forrestove imovine.” Aubrey je također od suda zatražio da ga imenuje očevim zakonskim skrbnikom, što bi mu omogućilo da preuzme kontrolu nad očevim financijama. Bogatstvo Forresta Prestona iznosi nekih 1,4 milijarde dolara, procjenjuje Forbes.

‘Žrtva zlostavljanja i financijskog iskorištavanja’

Preston mlađi tvrdi kako njegov otac, koji je još uvijek izvršni direktor tvrtke Life Care Centers, pati od demencije i “drugih kognitivnih deficita koji mu onemogućuju da upravlja vlastitim resursima, izvršava dnevne zadatke ili se zaštiti od opasnih i zlostavljačkih situacija bez tuđe pomoći.”

Aubrey konkretno tvrdi kako je njegov otac žrtva “zlostavljanja” i “financijskog iskorištavanja” od strane njegove supruge Kim Phoung Nguyen Preston, koja je od njega mlađa 36 godina. Sin također kaže kako se boji da njegov otac vlasništvo nad kompanijom, kao i poziciju izvršnog direktora, planira predati Kim koja, kako tvrdi, “nema nikakvog potrebnog iskustva.” Na stranicama tvrtke stoji kako Life Care Centers trenutačno upravlja s više od 200 kampusa za starije osobe u 27 američkih saveznih država.

“Na svojem vrhuncu, Forrest je dominirao u tvrtci i desetljećima je uspješno izvršavao svoje odgovornosti prema pacijentima i zaposlenicima. Međutim, njegove zdravstvene poteškoće predstavljaju priliku za Kim i njenu obitelj koja opasno ometa poslovanje i izvlači imovinu i novac,” tvrdi Aubrey.

Forbes je nazvao Forresta da ga upita za komentar, a milijarder je rekao kako ne želi javno komentirati optužbe. “Ovo je početak. Sve što imate je početak,” rekao je.

“Ovo je slučaj sina koji je dobio što je želio dobiti i počeo je to koristiti,” rekao je Forrest, razgovarajući na telefon iz automobila. Bilo je teško pratiti što govori. “Govorio je raznorazne stvari koje ne mogu s vama podijeliti,” nastavio je, u jednom trenutku usporedivši sudsku bitku s “košarkaškom utakmicom na dvorištu.” Dodao je: “Ima nekoliko stvari koje on mora shvatiti, ali to je u redu.”

Hitna peticija za skrbništvo

Istovremeno, Aubrey je podnio i hitnu peticiju u kojoj od suda traži da odluku donese brže, uslijed strahova da bi Forrest i njegova supruga mogli pokušati pobjeći iz zemlje. U toj peticiji stoji kako je Kim od zaposlenika tvrtke Life Care zatražila da pomogne u obnavljanju Forrestove putovnice, i to dan nakon što je Aubrey podnio zahtjev za skrbništvom nad ocem. U novoj peticiji nalaze se i izjave pod prisegom predsjednika tvretke Todda Fletchera i financijskog direktora Stevea Zieglera o tome kako Forrest više nije sposoban voditi biznis.

“Forrest je bio odsutan na duge periode vremena, čak i kada su se od njega zahtijevale iznimno važne odluke. Nije podnosio dokumente o zajmovima do posljednjeg trena, a najnoviji primjer je što nije podnio osobne financijske izvještaje zajmodavcima do roka,” rekao je Ziegler u svojoj izjavi.

Ako mu sud odobri zahtjev, Aubrey bi – uz savjete Fletchera i Zieglera – dobio moć donošenja ključnih odluka i potpisivanja pravnih dokumenata vezanih za tvrtku, stoji u uvjetima. Ako se skrbništvo produlji i nakon 60-dnevnog hitnog razdoblja, Aubrey traži preuzimanje očevog vlasništva kompanije, kao i ovlasti za donošenje odluka o planiranju, očevom zdravlju (uključujući liječenje i hospitalizaciju), čak i o podnošenju zahtjeva za razvod od Kim.

Saslušanje je zakazano za 12. studenog, a sud će tada odlučiti o privremenom skrbništvu.

Tajno vjenčanje

“Mislim da peticija govori sama za sebe,” kaže Gary Patrick, Aubreyev odvjetnik. Dodaje kako njegov klijent želi “zaštititi g. Prestona koji, kako vjerujemo, više nije sposoban, ali i zaštititi Life Care.

Kim nije odgovorila na pokušaje Forbesa da kontaktira nju osobno ili njenog odvjetnika Alana Catesa. Članovi njene obitelji, koji su također navedeni u tužbi, također se nisu javljali. Nitko od njih još nije sudu podnio odgovor.

Centar tvrtke Life Care u Washingtonu bio je jedno od žarišta zaraze koronavirusom 2020. godine / FOTO: David Ryder / Getty images / Profimedia

Sudski spisi kažu kako je Forrest oženio Kim – koja je nekoć radila za njega kao osobna skrbnica – 2018. godine, godinu i pol dana nakon što mu je preminula supruga Kathleen Preston. Aubrey tvrdi kako je Forrest Preston bio “ovisan o opijatima i Valiumu” kada se oženio s Kim. Vjenčanje je opisao kao “tajni događaj izvan države” na kojemu nije bio prisutan nitko iz Forrestove obitelji, niti su o njemu bili obaviješteni.

Kim i njeni članovi obitelji također su “nezakonito” uzeli oko 15 milijuna dolara imovine i gotovine od Forresta, tvrdi Aubrey, pozivajući se na dvije kuće koje je milijarder prebacio na Kim. Ona ih je kasnije dala svojim članovima obitelji. Tu je i kuća od 5,1 milijun dolara kupljena na njeno ime u listopadu 2023. godine. Aubrey također tvrdi kako je njegov otac možda financirao kupnju najmanje još dvije kuće za obitelj od svoje supruge. Jedna je prebačena na njenog sina u listopadu 2020., a druga njenoj sestri u ožujku 2021.

Izolacija od obitelji

“Prije Forrestovog vjenčanja s Kim u lipnju 2018., Aubrey i Forrest imali su blizak odnos. Redovito su se posjećivali i čuli telefonom, a Aubrey je bio ključni poslovni savjetnik,” stoji u peticiji. “Nakon vjenčanja, Kim više nije dopuštala Forrestovoj obitelji da ga posjećuje u njegovom domu. Patrick, Aubreyev odvjetnik, kaže kako je Aubrey posljednji put vidio svog oca prije više od šest mjeseci.

U peticiji također stoji kako su Kim i njena obitelj lancima zaključali ulaz u kuću. Na jednom obiteljskom okupljanju, stoji u podnesku, Kim je za pojasom nosila pištolj Glock i govorila kako će ga upotrijebiti “kako bi zaštitila sebe i Forresta.” Aubrey kaže kako se Forrest prije toga “protivio” vatrenom oružju i ne bi ga nikada dopustio u svom domu.

Aubrey je za Life Care radio do početka 90-ih godina prošlog stoljeća, ali danas više nema nikakvu ulogu u kompaniji, kaže odvjetnik. Vlasnik je drugih domova za starije osobe koje nisu povezane s Life Careom, dodaje. On je osnivač i predsjednik zaklade Leiper’s Fork Foundation iz Franklina u Tennesseeju koja ima 1,2 milijuna dolara imovine. Uz Aubreya, Forrest ima još troje biološke djece: Kathyrn Gooch, Farrela Prestona i Bryana Prestona. Gooch nije željela komentirati peticiju, dok Bryan i Farrel nisu odgovorili na upite za komentar.

U sudskim dokumentima Kim se također optužuje za “širi plan” kojim želi prisvojiti Forrestovu najvrjedniju imovinu: samu tvrtku. Spisi navode kako je lanac u problemima još od pandemije koronavirusa, kada je postao smrtonosno žarište. Ako ne želi prodati ili zatvoriti domove kako bi zaradio novac, biznis treba 100 milijuna dolara za poboljšanja, održavanje i zamjenu opreme, stoji u peticiji.

Dugovi i pitanje nasljedstva

Aubrey tvrdi kako njegov ostarjeli otac više ne može voditi posao, da se u uredu pojavljuje “nasumično” i kako mu trebaju “tjedni” da reagira na ključne odluke za poslovanje. I Kim se pojavljuje u sjedištu tvrtke i na sastancima, iako ona ne sjedi u odboru, tvrdi Aubrey.

“Iako samo postojanje Life Carea visi o koncu, Forrest je Aubreyu rekao kako želi imenovati Kim izvršnom direktoricom čitave tvrtke jer vjeruje kako je ona ‘zaslužila tu poziciju'”, kaže peticija. On tvrdi kako je neimenovani zajmodavac tvrtke – kojemu Life Care duguje 300 milijuna dolara – rekao da neće osigurati daljnje financiranje dok se ne riješi pitanje nasljedstva.

Dara Carroll, direktorica PR-a tvrtke, potvrdila je kako je Forrest još uvijek izvršni direktor i podijelila sljedeću izjavu Todda Fletchera, predsjednika Life Carea: “Bez obzira na pravne procese, vodstvo i savjetnici Life Carea, kako u Clevelandu, tako i u ostatku zemlje, potpuno su posvećeni ispunjavanju svoje misije pružanja vrhunske skrbi štićenicima u zajednicama gdje posluju.”

Istovremeno, odvjetnik Forresta Prestona Bill Horton svojeg je klijenta nazvao “legendom industrije skrbi za starije” i rekao kako je kompanija u dobrom financijskom stanju i s kvalitetnim menadžmentom: “Ovo je privatna obiteljska stvar koju će riješiti oni koji su u nju uključeni.”

Autor originalnog članka: Jemima McEvoy, Forbes

Link: Billionaire’s Son Says His Father’s Much Younger Wife Is Abusing, Robbing His Dad

(Prevela: Nataša Belančić)