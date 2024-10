Ova osječka tvrtka vjeruje u zdravu hranu: Njihova prirodna alternativa pesticidima osvaja svijet

ViridisFarm je, do ulaska novih suvlasnika i investitora imao financijskih poteškoća, no pažljivim upravljanjem financijama i snažnijom prodajom, one bi trebale biti stvar prošlosti. Prema podacima Fine, Viridisfarm je lani ostvario prihod od 66 tisuća eura i poslovao s minusom od 143 tisuće eura.