Ovi profesori na poduci djece bogataša zarađuju nevjerojatne iznose. Osnovali su uspješnu agenciju

Agencija Forum Education iz New Yorka osnovao je Thomas Howell koji je diplomirao komparativnu književnost – nakon što je i sam držao instrukcije. Agencija je zgradila reputaciju elitnog poslodavca za akademike, a sve na temelju roditeljskih strahova i kompetitivnosti obrazovanja.

Nekoliko godina nakon što je započeo svoju karijeru u financijama u New Yorku, Steven Menking počeo se osjećati neispunjeno. Napravio je sve što je trebao – diplomirao je matematiku i ekonomiju kao najbolji u svojoj generaciji i tijekom studija stažirao u nekoliko tvrtki, zbog čega je odmah nakon fakulteta dobio posao u investicijskom bankarstvu. Brzo mu je postalo jasno da ne želi žrtvovati svoje slobodno vrijeme i zatočiti se u zlatni kavez Wall Streeta. Govoreći o direktorima s kojima je radio, 36-godišnji Menking kaže: “Ako imaju malu djecu, ne znam koliko ih uopće viđaju. Svatko donosi izbore koji im se čine najbolji. Ja osobno nisam bio spreman platiti tu cijenu.”

Kao inspiracija mu je poslužilo vrijeme koje je tijekom studija proveo u davanju instrukcija svojim kolegama. Napustio je posao u financijama i počeo raditi kao tutor za matematiku. Prošao je nekoliko agencija, a onda naišao na Forum Education, kompaniju koja se predstavlja kao agencija za tutore čiji su klijenti bogate obitelji iz sustava privatnih škola u New Yorku. Danas je Menking jedan od zaposlenika koji najviše zarađuje – oko 500.000 dolara godišnje. Više zarađuje davajući instrukcije nego što bi zarađivao da je ostao u financijama.

Kako se istaknuti na zasićenom tržištu?

Davanje instrukcija dugo se smatralo poslom “sa strane”. Prije deset godina The Atlantic je tutore nazvao “novim konobarima”. Mladi koji su nedavno završili prestižne američke koledže Ivy League davali su instrukcije kako bi skrpali kraj s krajem dok su tražili bolje poslove. U današnje vrijeme davanje instrukcija online otvorilo je gomilu opcija za sve kojima treba dodatni izvor zarade. Investitori rizičnog kapitala u obrazovnu tehnologiju smatraju kako je tržište instrukcija prezasićeno: ako kompanija koja se bavi instrukcijama misli biti uspješna, mora ponuditi nešto jedinstveno. Forum upravo to čini.

Prije nego je osnovao Forum, izvršni direktor Thomas Howell i sam je davao instrukcije. Diplomirao je komparativnu književnost na Yaleu 2008. godine i držao instrukcije srednjoškolcima iz matematike te prirodnih i humanističkih znanosti, a pripremao ih je i za standardizirane ispite. To je naplaćivao oko 45 dolara po satu, a istovremeno radio i na diplomskom studiju iz medicine. Drugi suosnivač Foruma, Howellov cimer iz studentskih dana David Phelps, radio je isto. Howell svoje iskustvo opisuje kao honorarni rad za kojeg nije bio dovoljno pripremljen niti plaćen.

“U jednom trenutku sam bio pod ugovorom sa sedam različitih agencija istovremeno,” prisjeća se. “Sjećam se da sam se osjećao rastrojeno. Bačen sam u vrlo intenzivne situacije sa učenicima s ozbiljnim poteškoćama u učenju, a istovremeno su imali vrlo važne testove, pripreme i prijave za fakultete. Nisam dobivao potrebne informacije.”

Drugačija ideja

S osam tisuća dolara ušteđevine, Howell i Phelps 2014. su godine počeli graditi agenciju za instrukcije za kakvu bi i sami željeli raditi. “Ako pretpostavite da su tutori honorarni radnici, biznis ćete izgraditi na jedan način, ali ako na davanje instrukcija gledate kao na karijeru, osmislit ćete ga na potpuno drugi način. Forum je krenuo u ovom potonjem smjeru,” objašnjava Howell. “Model više podsjeća na agenciju za talente i tutori su vrijednost. Oni su taj talent.”

Samozaposleni tutori “angažiraju” Forum koji ih predstavlja i dovodi im klijente, na isti način na koji agenti to čine za glumce. Forum pronalazi tutore koji odgovaraju potrebama učenika, rješavaju uplate, pregovaraju o plaćama za svakog tutora i reklamiraju ih. Za sve to Forum dobiva 15 posto – što je mnogo manje od postotka koji uzimaju mnoge druge slične kompanije, tvrdi Howell. Tvrtka K12 Tutoring iz Virginije, na primjer, uzima 20 do 25 posto provizije, što financira online platformu, marketing, prodaju i poslovanje, kaže menadžerica te tvrtke Jenn Moore. Većina njihovih tutora radi na pola radnog vremena i zarađuju između 38 i 65 dolara po satu, odnosno u prosjeku 5.800 dolara godišnje. Najveća zarada je do 53.800 dolara godišnje.

Ilustrativna fotografija školskog razreda; Foto: Profimedia

U Forumu pak prosječan tutor zarađuje “poštenih šest znamenki”, kaže Howell. Najuspješniji zarađuju više od pola milijuna dolara godišnje. Dvojica njegovih tutora “stručnjaci su za sve u kurikulumima” najboljih privatnih škola, a vješti su i u pomaganju neurodivergentnim učenicima. Ti, najbolji tutori, naplaćuju 1.000 dolara po satu i prošle su godine zaradili više od milijun dolara bruto. Iako Howell ne želi komentirati prihode Foruma, Forbes procjenjuje kako bi tvrtka godišnje mogla zarađivati do 10 milijuna dolara.

Rigorozni uvjeti za angažiranje

Forum ima petero stalno zaposlenih, uključujući Howella kao izvršnog direktora. Phelps više ne radi za kompaniju, ali je član odbora. Nakon što je napustio tvrtku u veljači 2022. godine, 21 tutor je kupio udjele u njegovom komadu kompanije u sada su djelomični vlasnici. “Imaju udio u biznisu i dobivaju dio profita, slično kao i kod, na primjer, odvjetničkog ureda,” kaže Howell. Udio profita je bonus koji dobivaju na već ionako visoku zaradu.

Ukupno Forum ima 35 tutora, a oni imaju različite pozadine. Neki su, kao Menking, bivši profesionalci u svojim industrijama, dok su drugi akademici ili dugogodišnji profesionalni tutori. Howell i njegov tim jako su izbirljivi oko toga koga će predstavljati. Zainteresirani tutori moraju imati najmanje tri godine iskustva davanja instrukcija učenicima njujorških privatnih škola prije nego se uopće mogu i prijaviti. Nakon toga moraju proći nekoliko krugova razgovora i održati probni sat. Za rad za Forum dosad se prijavilo više od 2.000 tutora, no agencija ih je od svojeg osnivanja prije 10 godina primila samo 35. To je stopa angažiranja ispod 2 posto, rigoroznija od one za recimo Harvard ili Caltech.

‘Vrijednost je neprocjenjiva’

Jedna majka, koja je željela ostati anonimna, tutore Foruma koristi otkad su njeni blizanci bili u osnovnoj školi. Oni su sada na drugoj godini na jednom od Ivy League koledža. Plaća između 400 i 1.000 dolara po djetetu po jednosatnoj sesiji, a tutori su postali praktički članovi obitelji. “Za mene i mog muža to je neprocjenjivo. Sve ih poznajem osobno i stvarno smo sretni što ih možemo platiti koliko god treba kako bi bili tu za našu djecu,” kaže ona.

Forum ima oko dvjestotinjak učenika, starosti od prvog razreda osnovne škole do fakulteta. “Većina obitelji ima učenike u privatnim školama, a roditelji shvaćaju kolika je vrijednost investiranja u najbolju moguću podršku za njih,” kaže Howell.

Niti privatne škole, ali ni privatni tutori možda nisu dostupni svima. Ipak, za roditelje koji si to mogu priuštiti, Howell kaže kako je investicija neprocjenjiva. “Alergičan sam na tu ideju da potpuno opušteno pristupamo tome koga stavljamo da radi s djecom,” kaže on.

Autor originalnog članka: Emma Whitford, Forbes

Link: Meet The New York City Agency Where Math And English Tutors Earn Up To $1 Million Per Year

(Prevela: Nataša Belančić)

Please enable JavaScript