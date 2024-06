Pogled u urušeno carstvo P. Diddyja: Zamalo je postao milijarder, a sada svi bježe od njegovih brendova

Sean Combs nekoć je bio na putu da postane milijarder. Sada se oko njega gomilaju optužbe za seksualno zlostavljanje i civilne tužbe, njegovi poslovni partneri bježe, a brendovi mu polako postaju bezvrijedni. Najgore možda tek dolazi.

Od sjedišta Bad Boy Worldwidea, izdavačke kuće Seana “Diddyja” Combsa na njujorškom Manhattanu ostale su samo ruševine. Nekoć zgrada od šest katova, izgrađena 1919. godine kao izložbeni prostor Forda, sada se svela na dva betonska stupa blizu mjesta gdje je nekada ponosno stajao zlatno-srebrni krov, reklamirajući središte Diddyjevog carstva. Sada se to carstvo, baš kao i zgrada u kojemu se nalazilo, srušilo pod težinom gomile optužbi za seksualno zlostavljanje i drugih tužbi. (Protiv Combsa nije podignuta optužnica, a on i njegovi predstavnici nisu odgovorili na upite za komentar na optužbe za zlostavljanje koje Combs kategorički odbacuje.)

Ovakva slika trenutnog stanja zgrade na Manhattanu drastičan je kontrast u odnosu na Combsove početke. Kako se uzdizao u svijetu glazbe, Combs je zračio samopouzdanjem sve od svojih početaka u Uptown Recordsu do osnivanja Bad Boy Recordsa 1992. godine. Combs je bio dio legendarne povijesti hip-hopa: on je poticao slavno rivalstvo između Istočne i Zapadne obale, producirao je hit Notorious B.I.G.-ja Ready To Die nakon smrti slavnog repera, koji je dospio na treće mjesto Billboardove ljestvice. Potpisao je govor i s Biggijevom udovicom Faith Evans, kao i sa drugim zvijezdama poput Masea i kasnije Machine Gun Kellyja i Janelle Monae.

Zgrada Bad Boy Worldwidea danas / FOTO: John Marshall Mantel / Zuma Press / Profimedia

Hip-hop je bio samo početak. U posljednjih 20 godina, Diddy je proširio svoje poslovanje u nekoliko lifestyle kategorija, uključujući linije za odjeću i parfeme Sean John, iznimno uspješno partnerstvo s britanskim konglomeratom za žestice Diageom i osnivanje TV kanala Revolt TV. U tom periodu zaradio je gotovo milijardu dolara.

Prije pet godina, Forbes je procijenio kako Combsovo osobno bogatstvo iznosi 740 milijuna dolara. I Combs i njegov tim kasnije su tvrdili kako je on zapravo milijarder, ali nisu ponudili nikakvu dokumentaciju koja bi potkrijepila tu tvrdnju. Današnja Forbesova konzervativna procjena pokazuje kako Combs ima 400 milijuna dolara.

Uzimajući u obzir ozbiljnost tužbi i savezne istrage koja se navodno bavi trgovinom ljudima, Combs se sada suočava s egzistencijalnom prijetnjom svojoj slobodi i bogatstvu.

U ožujku ove godine, savezni agenti pretražili su njegove domove u Miamiju i Los Angelesu u sklopu istrage u trgovinu ljudima, izvijestili su mediji. Nejasno je je li Combs meta te istrage. Prošlog studenog, njegova bivša djevojka Cassie Ventura podnijela je tužbu u kojoj Combsa optužuje za silovanje, seksualno zlostavljanje i premlaćivanje koje je navodno trajalo preko deset godina. U tužbi podnesenoj na saveznom sudu Ventura Combsa optužuje da ju je drogirao i tjerao na spolne odnose s drugim muškarcima. Tužba je završila nagodbom samo dan nakon podnošenja. Combs je odbacio sve optužbe i izjavio kako nagodba ne znači da priznaje krivnju.

Sean Combs i Cassie Ventura 2018. godine / FOTO: Hahn Lionel/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Video s nadzorne kamere iz 2016. godine, kojeg je CNN dobio prošlog mjeseca, prikazuje kako Diddy divljački premlaćuje Venturu. Diddy je 48 sati kasnije na Instagramu objavio u međuvremenu izbrisanu ispriku gdje je svoje ponašanje opisao “odvratnim”, no Venturu nije spomenuo imenom. Istog mjeseca kada je Ventura podijela svoju tužbu, još dvije žene su podnijele tužbe optuživši Combsa za seksualno zlostavljanje, premlaćivanje i prisilno drogiranje. Između prosinca 2023. i svibnja 2024. podnesene su još četiri tužbe u kojima se Combs optužuje za seksualno zlostavljanje, silovanje i prisilno drogiranje. Jednu od njih podnijela je bivša Combsova producentica, Rodney “Lil Rod” Jones. Combs je odbacio sve optužbe, a njegovi odvjetnici tužbe nazivaju “neutemeljenim pokušajima zarađivanja novca”.

Poslovni problemi

Istovremeno je Combs podnio vlastitu tužbu protiv Diagea, u svibnju 2023. godine. U tužbi tvrdi kako je kompanija “pokazala kako ne želi svoje crne partnere tretirati jednako” i navodi kako njegovi brendovi Cîroc i DeLeón nisu imale pristup nikakvim resursima za marketing, proizvodnju i distribuciju u sporedbi s drugim brendovima poput Don Julija ili Casamigosa.

Do lipnja 2023. godine Diageo je prekinuo partnerstvo s Combsom, tvrdeći kako “usprkos činjenici da je tijekom našeg 15-godišnjeg partnerstva zaradio gotovo milijardu dolara, g. Combs je u posao pridonio ukupno tisuću dolara i odbio izvršiti svoje obveze.”

Podnesak o Diageovim rezultatima iz siječnja 2024. godine otkriva kako je Combs dobio 200 milijuna dolara za svoj udio u DeLeónu u zamjenu za prekid tužbe i partnerstva. “U vezi s akvizicijom, raniji sporovi su riješeni i Diageo je sada 100-postotni vlasnik brenda DeLeón,” rečeno je iz tvrtke.

Sean “P Diddy” Combs na novogodišnjem partiju na Floridi uz Cîroc tekilu / FOTO: Seth Browarnik / Shutterstock Editorial / Profimedia

Za oštar pad Combsovog bogatstva uvelike je odgovoran upravo prekid ovog partnerstva. Kada je Forbes 2019. godine Combsovo bogatstvo procijenio na 740 milijuna dolara, najveći udio dolazio je upravo iz Cîroca. Partnerstvo se nekad smatralo ogromnim uspjehom u industriji: Combs je između 2007. do prekida 2023. godine zarađivao u prosjeku 66 milijuna dolara godišnje. Kada je Combs bio na vrhuncu popularnosti, investitori su za Forbes rekli kako bi on mogao prodati trećoj strani ovisno o prognozama zarade. Takav ugovor, procijenio je Forbes, mogao je vrijediti stotine milijuna dolara.

Sada ništa od toga više ne postoji. Obujam prodaje Cîroca pao je za gotovo 24 posto između 2014. i 2022. godine. Ipak, do završetka partnerstva su Combs i Cîroc postali neraskidivo povezani. “Poznato je bilo da on Cîroc nosi svuda sa sobom,” kaže Joel Henry, bivši rukovoditelj u Diageu. “Cîroc je postao Diddy. On je postao brend.”

Prekid partnerstva s Diageom bio je veći udarac za reputaciju nego prijetnja za poslovanje tvrtke. Jedan europski analitičar upoznat s financijama u Diageu kaže kako Cîroc i DeLeón nemaju gotovo nikakvu težinu u Diageu, dok Davide Amorim, analitičar Alphavaluea, kaže kako “ta dva brenda nisu ključna,” budući da oni čine samo nekoliko postotnih bodova u ukupnom obujmu prodaje tvrtke.

‘Nekad ste se mogli hvaliti da radite za Diddyja’

Nakon prekida partnerstva s Diageom, Combsu je preostao samo udio u Revolt TV-u, mreže koju je osnovao 2012. godine kako bi pomogao donijeti vidljivost kreatorima u hip-hop i mladenačkoj supkulturi. Početkom lipnja ove godine, dok su se vijesti o optužbama za seksualno zlostavljanje gomilale, Combs je svoj udio u mreži prodao, a tvrtka će dionice dati zaposlenicima.

Dokument o procjeni vrijednosti treće strane kaže kako je tvrtka 2022. godine vrijedila 405 milijuna dolara, a Combs je imao udio od nešto više od 50 posto. Ipak, ključno je to što je, kako kaže jedan investicijski bankar upoznat s financijama Revolta, Combs imao glasačku, ali ne i financijsku kontrolu.

Bez Diagea i Revolta, Forbes procjenjuje kako Combs u gotovini ima oko 200 milijuna dolara. Njegova modna linija Sean John, koja je nekoć ostvarivala preko 400 milijuna dolara godišnje od prodaje, maknuta je s polica u Macy’su, a njegov brend naočala nestao je iz optika, postavši tako praktički bezvrijedan.

Usprkos Combsovom impresivnom nekretninskom portfelju – njegove kuće u Miamiju i imanje u Los Angelesu vrijede po preko 40 milijuna dolara svaka – gotovo polovica njihove stvarne vrijednosti opterećena je hipotekama. Njegov glazbeni katalog Bad Boy, čiju vrijednost je Forbes nekoć procjenjivao na 125 milijuna dolara, vjerojatno bi ovih dana imao mnogo nižu cijenu. “Sve što je Combs učinio kao glazbenik danas vjerojatno vrijedi mnogo manje,” kaže John Branca, odvjetnik nasljednika Michaela Jacksona. Iako Combs zarađuje manje od tantijema nakon što je izdavačka prava vratio glazbenicima u Bad Boyu (uključujući Biggieja), to ne znači da su obožavatelji hip-hopa prestali slušati. “Nitko nije odlučio prestati kupovati Biggieja,” kaže glazbeni odvjetnik Peter Paterno. “Ako je album od Puffyja, onda od toga ništa.”

Combsu je još ostala i vrijedna kolekcija umjetnina, kao i i privatni zrakoplov i 20 automobila – među kojima su i Rolls Royce i Maybach.

A ni bliska budućnost ne djeluje dobro. Šest građanskih tužbi u kojem ga se optužuje za seksualno zlostavljanje još uvijek traje, kao i istraga savezne vlade. Još uvijek je nejasno za što bi vlada mogla optužiti Combsa, budući da nije službeno optužen ni za što u toj istrazi, ali postoji pravni presedan prema takozvanom RICO zakonu o seksualnoj trgovini, objašnjava dr. Ann Olivarius, međunarodna odvjetnica specijalizirana za seksualno zlostavljanje, rodnu diskriminaciju i ljudska prava. Među mogućim kaznama ako Combs zaista bude osuđen prema tom zakonu su i ogromne financijske i duga zatvorska kazna. “Ovo nisu male stvari. Ovo je ozbiljno. Mislim da ovog, znate, gospodina čekaju teški dani.”

Jedan trenutni zaposlenik tvrtke bliske Combsu kaže kako su došli dani s mnogo manje prestiža. “Nekad ste se mogli okolo hvaliti da radite za Diddyja,” kaže on. “Više ne možete.”

Autor originalnog članka: Lisette Voytko-Best, Forbes

Link: Inside The Rubble Of Diddy’s Empire

(Prevela: Nataša Belančić)