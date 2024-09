Pogledajte impresivan park inspiriran slikom Van Gogha, životni projekt poduzetnika iz BiH

Poznati bošnjački poduzetnik Halim Zukić pretvorio je svoje zemljište od 70 hektara u jedinstveni arboretum, park dizajniran prema slici Vincenta Van Gogha – Zvjezdana noć. Projekt je razvijao šest godina, o njemu je snimljen i film, a park je završen do mjere da se nagađa o skorom otvorenju za javnost

Neki mediji su pisali da se park otvara ovih dana, no Forbes Srbija saznaje iz uprave parka da to nije točno i da datum otvaranja za posjetitelje još nije određen.

No, sudeći prema fotografijama i video zapisima arboretum koji se proteže na čak 70 hektara već je izrađen do mjere da se može reći da je ideja Halima Zukića o “slikanju” Van Gogha u Visokom uspješno realizirana. Režiser Tarik Hodžić snimio je o njegovom pothvatu i film pod nazivom “The Starry Night u Bosni” koji je premijerno emitiran u ožujku ove godine.

Hodžić pojašnjava za Al Jazeeru Balkans kako već dvadesetak godina poznaje Zukića te kako ga je on jednom zgodom, krajem ljeta 2018. godine pozvao na svoje imanje u Lužnici kod Visokog i predstavio ideju na kojoj je počeo raditi.

Foto: Profimedia

“Došli smo do jednog brežuljka i počeo mi je objašnjavati kako je, gledajući pejzaž s te lokacije, shvatio da ga podsjeća na Van Goghovu sliku Zvjezdana noć i da je odlučio napraviti tematski park inspiriran tim umjetničkim djelom”, prisjeća se režiser koji je odmah razvoj tog projekta poželio i dokumentirati.

“Slijedio sam i snimao čovjeka koji se strasno borio za svoj san i viziju”, ispričao je Hodžić.

Zukić je u nekoliko navrata medijima kazao kako su ga krivudavi tragovi traktora podsjetili na poznato remek-djelo. Šest godina je radio na tome da ga prenese i na svoje zemljište: Oko jezera je radio staze, sadio ruže, lavandu i drugo bilje u šest nijansi plave i ljubičaste ne bi li dočarao kolorit sa slike.

Park je dom mnogim životinjskim i biljnim vrstama, Foto: Profimedia Park slikan iz zraka, Foto: Profimedia Park slikan iz zraka, Foto: Profimedia

Uz arboretum, sadi i začinsko bilje, ističe kako devedeset posto biljaka u parku spada u paletu aromatičnog, ljekovitog i začinskog bilja, a njegov park nastanile su i razne životinje.

Osim konja, u kompleksu su i srne, jeleni, patke, guske, labudovi i mnoge druge ptice, piše Klix.ba.

“Ovo je relativno blizu civilizacije, 12 kilometara od autoputa, ali priroda je netaknuta i prioritet imaju oni koji su ovdje bili prije nas, priroda i životinje. Mi smo uljezi, koliko god bili pažljivi, remetimo njihov svijet, tako da nastojimo što manje skrnaviti prirodu”, izjavio je Zukić, inače vlasnik tvrtke Interšped Sarajevo koja se bavi transportom, logistikom i skladištima.

Lani je kompanija Interšped Sarajevo najavila da će do 2026. godine otvoriti dva hotela, jedan u Mostaru –Neretva Mostar Tapestry Collection by Hilton i jedan u Sarajevu – Hampton by Hilton Sarajevo City Centre.

Zukić ima nekoliko tvrtki u BiH. Prije no što je kupio dionice Interšpeda i postao njegov jedini vlasnik prodao je Grawe osiguranju svoju osiguravajuću kuću – VGT osiguranje Visoko. Okušao se i u politici, 2016. godine bio je kandidat koalicije SDA-SBB za gradonačelnika Visokog. S osvojenih šest tisuća glasova zauzeo je drugo mjesto.

Foto: Profimedia

U budućnosti će park, koji je još u nastajanju i čini se kako će još neko vrijeme biti u tom procesu, nuditi različite sadržaje kao što su dječja igrališta, adrenalinski park, ljetna pozornica s više od 700 sjedećih mjesta, zona za piknik, ugostiteljska ponuda, art zona i muzej o povijesti i kulturi tog kraja te autokamp, glamping i hotel.

“Baš kao što je veliki Antonio Gaudi gradio La Sagradu Familiju, tako smo mi razvijali naš park, ne znajući njegov konačni izgled, ponekad ni sljedeći potez”, kazao je Zukić za Al Jazeeru.

Bosanskohercegovačkog poduzetnika ismijavali su kada je govorio o svojoj ideji, no danas više nije tako. Dapače, u mnogima ovaj projekt budi ponos i nadu kako će se Bosna i Hercegovina debljim slovima upisati na kulturnu mapu Europe.

Zukić je kazao kako je ovaj projekt ostavio veliki trag u njegovom životu, promijenio ga te kako će, jednom kada bude gotov, taj park kao i Van Goghovo djelo govoriti sam za sebe.

Zvjezdanu noć Van Gogh je naslikao u sanatoriju gdje je boravio 1889. inspiriran pogledom kroz prozor svoje sobe.