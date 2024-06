Poslovni profil Billa Belichicka, čuvenog trenera koji je dobio hrvatsko državljanstvo

Po mnogima najveći profesionalni trener američkog nogometa svih vremena korijene vuče iz Hrvatske i to godinama ponosno ističe. Nakon što je stigao u Hrvatsku i na svečanom prijemu kod premijera primio hrvatskoj državljanstvo, pozabavili smo se i njegovim poslovnim profilom – njegovo bogatstvo vrijedi 70 milijuna dolara.

Bill Belichick, 72-godišnji trener američkog nogometa nogometni trener, dobio je u ponedjeljak, 3. lipnja, hrvatsko državljanstvo.

Belichick ima hrvatske korijene. Roditelji njegovog oca emigrirali su iz Draganića kod Karlovca u SAD još 1897. godine. Imena Ivan i Marija Beličić tada su na prijedlog imigracijskih službenika promijenili u John i Mary Belichick. Državljanstvo su dobili 1915. godine. Bill se rodio 1952. godine u obitelji njihovog sina Stevea i njegove supruge Jeannette. Iako Jeannette očito nije bila hrvatskih korijena, zanimljivo je kako je brzo naučila hrvatski koji se najviše govorio u njihovoj kući. Unatoč tome, Belichick ga nije dobro znao.

Otac Steve bio je pomoćnik nogometnog trenera na američkoj Pomorskoj akademiji, što ga je potaknulo da se i sam ozbiljnije bavi sportom. Diplomirao je ekonomiju, a na fakultetu je bio član nogometnog tima, lacrosee tima te igrao squash.

Bogatstvo procijenjeno na 70 milijuna dolara

Započeo je kao pomoćnik trenera Baltimore Coltsa, no četiri godine kasnije potpisuje 12-godišnji ugovor s New York Giantsima. Cleveland Brownsi i New York Jetsi samo su neki od timova u kojima je nastavio trenersku karijeru.

Enciklopedija Britannica navodi kako se smatra najvećim profesionalnim trenerom u povijesti američkog nogometa. U 24 sezone s New England Patriotsima koje vodi od 2000. godine šest puta je osvojio Super Bowl naslov.

CelebrityNetworth.com navodi kako je on najplaćeniji trener u NFL-u, no navodi kako nisu poznati detalji njegovog ugovora. Dok oni navode kako se njegova imovina procjenjuje na 70 milijuna dolara, a plaća iznosi 12 milijuna, na Sporticovoj listi najplaćenijih trenera u SAD-u nalazi se na prvom mjestu s prosječnom godišnjom plaćom od 25 milijuna dolara. Podaci se odnose na vrijeme dok je još bio trener Patriotsima. Prošle godine se povukao, pa se ne nalazi na najnovijim ljestvicama.

Što se nekretnina tiče, Belichickovi su 1979. godine za 70.000 dolara kupili dvije parcele u Sconsetu, Massachusets i tamo izgradili tri kuće – za sebe i njihove roditelje. 2006. godine platili su 4,6 milijuna dolara za kuću s pet spavaćih soba na otoku Nantucket u Massachusetsu koju je njegova žena dobila nakon razvoda. Sedam godina kasnije, tvrtke koje je Belichick osnovao kupile su imanje za 870.000 dolara i kuću s dvije spavaće sobe za 2,45 milijuna dolara. Osim tih nekretnina u medijima se spominje i njegova kuća u Hinghamu s tri spavaće sobe predstavljena u donjem videu. Nju je kupio još 2006. godine, dok je ove godine postao vlasnik još jedne kuće na Nantucketu vrijedne 4,8 milijuna dolara.

Belichick je u više navrata isticao kako je ponosan na hrvatsko porijeklo, znao je izjavama podržavati hrvatske reprezentacije u više sportova, a 2022. godine se na jednoj od američkih utakmica pojavio s malom hrvatskom zastavicom na jakni.