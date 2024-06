Španjolska stručnjakinja za medije: Umjetna inteligencija stiže u pomoć i novinarima (video)

Hoće li i kako umjetna inteligencija utjecati na medijski biznis? Slijedi li val otkaza? Za emisiju Forbes Magazin svoje je uvide u problematiku dala španjolska medijska stručnjakinja Maria Valenzuela

Medijska industrija i vijesti će se promijeniti. Moći će dosegnuti mnogo veći teritorij na mnogo lakši način jer će se prijevodi s manje poznatih jezika događati automatski, vijesti će teći, imat ćemo mnogo brži pregled onoga što se svuda objavljuje. Mislim da je ovo za novinare fantastičan trenutak. AI vam također daje priliku da analizirate i identificirate lažne vijesti mnogo brže, kazala je Neri Valentić, izvršna producentica N1, medijska stručnjakinja s IE sveučilišta u Madridu Maria Valenzuela.

Njezino glavno područje interesa je upravo umjetna inteligencija i njezin utjecaj na medijski biznis.

“Imam mnogo nade i veselim se promjenama u vijestima koje će moći doći do mnogo veće publike. Industrija sadržaja je pak iznimno zanimljiva tema. S jedne strane, past će troškovi jer ćemo moći snimati manje i, što se lokacije tiče, premještati manje ljudi. S druge strane, pitanje je što će se kreativno moći učiniti s umjetnom inteligencijom. Hoće li se kapaciteti umjetne inteligencije koristiti u SF-u i fantastičnim svjetovima ili ćemo nastaviti pričati priče, stavljati priču u centar, bez mijenjanja fokusa, jer sada možemo kreirati stvari koje ranije nisu bile moguće. Općenito, to znači mnogo više alata koji su na raspolaganju. To je fantastičan trenutak i čeka nas još mnogo promjena”, ispričala je španjolska medijska stručnjakinja.

