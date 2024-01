Startup poznat po eko tenisicama Earthbound prvi u Hrvatskoj dobio prestižni certifikat

Mali proizvođač ekološki održivih tenisica Earthbound iz okolice Duge Rese krajem prošle godine ishodio je certifikaciju B Corp koju osim njih ne posjeduje nitko u Hrvatskoj, a ni u regiji, izuzmemo li Sloveniju. Na dokaz kako posluju u skladu s najvišim ESG standardima u hrvatskom startupu utrošili su više od dvije godine. Iako su zbog zahtjevnosti procesa nekoliko puta mislili odustati, osnivači startupa Domagoj i Hrvoje Boljar za Forbes Hrvatska objašnjavaju kako se svaka uložena sekunda isplatila

U prosincu prošle godine Earthbound (bivši Miret) izlistan je među 7.775 tvrtki u svijetu s B Corp certifikatom. Ako ste pomislili da je to velika brojka i ne baš ekskluzivno društvo, dodat ćemo još jedan podatak. Statista procjenjuje kako je u svijetu lani poslovalo oko 334 milijuna tvrtki.

Earthbound je prvi u Hrvatskoj postao vlasnik te svjetski priznate certifikacije. B Corp certifikat potvrda je kako su dostignuti najviši standardi održivosti u ekološkom, društvenom i upravljačkom aspektu poslovanja (ESG). Na vrlo strogoj procjeni (B Impact assessment) ostvario je visok rezultat 89,3. Kako bi se dobila certifikacija potrebno je doseći 80 bodova, a tvrtke prosječno ostvare 50,9, navodi se na stranici B Corpa.

“B Corp je moglo bi se reći benchmark u ESG-u, oni su prvi razvili takav sustav bodovanja koji je prepoznat u svijetu. Holistički pristupaju održivosti i morali smo ispuniti jako visoke kriterije u svim ESG aspektima. Ponosni smo što smo mi, kao vrlo mala firma, uspješno odradili certifikaciju, proces u koji se puno veće firme ne bi usudile ići”, kaže Domagoj Boljar, suosnivač i operativni direktor Earthbounda.

Domagoj Boljar, suosnivač i operativni direktor Earthbounda, kaže kako su ušli u dugotrajan proces B Corp certifikacije kako bi imali nepobitan dokaz da doista rade ono što zagovaraju, Foto: Forbes Hrvatska

Nepobitan dokaz

Postupak je trajao dvije i pol godine, u njega je uloženo više stotina radnih sati, a povremeno je bilo toliko frustrirajuće da su razmišljali o odustajanju. Osobito im je iritantna bila spoznaja da na dobivanju tog certifikata u nekim tvrtkama rade timovi mnogobrojniji od cjelokupnog kadra Earthbounda koji broji šest zaposlenih. Zašto se izvrgnuti tolikim naporima zbog jednog papira?

“Željeli smo imati nepobitan dokaz da zaista živimo i radimo ono što zagovaramo te da se naše izjave o održivosti, našu viziju, misiju i znanost koja stoji iza naših proizvoda ne moraju preispitivati. Kako bismo dobili certifikat Oeko-tex podvrgnuli smo naše tenisice laboratorijskim analizama kojima smo dokazali da su izrađene od 97 posto prirodnih materijala i netoksične za zdravlje. Kad smo to riješili, nedostajala nam je certifikacija koja bi dokazala da radimo na dobrobit društva, zaposlenika, investitora i kupaca. B Corp je prepoznat kao autoritet u ESG-u o kojem se u posljednje dvije godine počelo mnogo pričati”, pojašnjava Boljar.

Certifikati održivosti nisu jeftini, osim što uzimaju vrijeme, za njihovo ishođenje potrebna su u značajna ulaganja. Laboratorijsko testiranje kvalitete i kemijskog sastava materijala od kojih su načinjene Earthbound tenisice te dokazivanje njihove netoksičnosti na ljudsko zdravlje koštalo je više od 20 tisuća eura. Ipak, dio tog iznosa subvencioniralo je Oeco-Tex s obzirom na to da su njihove tenisice bile prva obuća koja je išla u takvu certifikaciju. Trošak obnove certifikata puno je povoljniji, ističu iz startupa.

Taj certifikat ćemo vjerojatno manje prezentirati kupcima, a više investitorima, poslovnim partnerima i ostalim stakeholderima, dodaje.

Startup već sada ima dužnost izvještavati investitore o održivosti. Iz fonda rizičnog kapitala Fil Rouge Capital koji je u njih uložio više od 470 tisuća eura, redovito radi ESG screening, a i drugi fondovi paze na to da startupovi ispunjavaju ESG ciljeve, ističe Boljar.

“VC fondovi i investitori uvijek prate trendove. Iz tvrtke B Lab koja izdaje certifikate B Corp tvrde kako 89 posto investitora razmatra ESG faktore pri ulaganju. Održivost je postala nešto bez čega se ne može”, nadovezuje se Earthboundov voditelj zadužen za održivost Mikael Hietala, Finac koji već devet godina živi u Hrvatskoj.

Jedan od hrvatskih pionira CSO titule (Chief Sustainability Officer) bio je odgovoran za proces certifikacije, no dobivanjem certifikata njegov zadatak nije završen. Slijedi predstavljanje svih spoznaja do kojih je došao u dugom procesu ocjenjivanja tvrtke timu. “Procjene nam pomažu da vidimo na što se moramo usmjeriti. Ima mjesta za poboljšanja do iduće recertifikacije za tri godine, a izazov će nam biti i rast. Moramo pažljivo planirati povećanje prihoda, tima i proizvodnje kako bismo zadržali održivost na visokom nivou”, tumači Hietala.

Mikael Hietala, voditelj održivosti u Earthboundu, ističe kako 89 posto investitora razmatra ESG faktore pri ulaganju, Foto: Forbes Hrvatska

“Certifikat je dobar pokazatelj gdje smo sada, ali ne želimo stati na tome. Moramo si postaviti ciljeve što ćemo u sljedećem trogodišnjem razdoblju poboljšati jer će se ESG zahtjevi za druge i za nas samo povećavati. Mi želimo biti korak ispred”, napominje Domagoj Boljar.

Krajem prošle godine i dvije slovenske tvrtke ishodile su B Corp certifikaciju – Tosla Nutricosmetics i industrijski dizajn studio Sito, a od 2022. godine taj certifikat ima i biciklistička i outdoor turistička agencija Visit GoodPlace. U Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji još nijedna tvrtka nema taj certifikat kojim se dokazuje da tvrtka svojim poslovanjem uvažava najviše standarde društvene i ekološke izvedbe, javne transparentnosti i pravne odgovornosti. B Lab, neprofitna organizacija koja izdaje certifikate, osnovana je 2006. godine.

Radikalizacija komunikacije

U njihovoj, modnoj industriji, održivost se još uvijek olako shvaća. Greenwashing je učestala pojava jer mnogi brendovi žele poručiti kako su ušli u igru pa tu i tamo ubace neku liniju s održivim materijalima, no to je parcijalno i ima više marketinški efekt nego stvarni utjecaj na prirodu i društvo.

“Nismo još vidjeli pravu eksploziju održivosti. Geopolitičke nesigurnost i kriza su utjecali na smanjenje budžeta za luksuz, a održivost još spada pod luksuz. Svijest o održivosti raste, no daleko smo od toga da možemo reći kako je ona postala novo normalno. Prije nekoliko godina kad smo pokretali tvrtku, bojali smo se da smo zakasnili, a sad nam se čini da smo još uvijek ispred svog vremena”, priznaje Boljar.

Objašnjava kako se u proizvodnji obuće pod krovnim pojmom održivosti može razabrati nekoliko smjerova kao što su radikalna ekologija, svevremenski dizajn, izrada obuće od recikliranih materijala ili socijalna održivost u smislu da se poštuju najviša načela inkluzivnosti i etike u svim lancima razvoja proizvoda. “Mi svi činimo put održivosti u modi, ali svi skupa smo još uvijek manjina na tržištu”, kaže Boljar napominjući kako je smjer kojim se upustio Earthbound radikalna ekologija. Dosad su se skanjivali isticati svoju radikalnost jer im se činilo da tržište nije dovoljno zrelo, ali i jer im je trebalo zaleđe kakvo predstavlja certifikat.

Domagoj Boljar, Mikael Hietala i Hrvoje Boljar u svom uredu u zagrebačkom ZICER-u, Foto: Forbes Hrvatska

“Shvatili smo da moramo radikalizirati naše poruke, ako želimo da dopre do publike. Trećina naših kupaca još se uvijek odlučuje za naš brend samo zato što im se sviđa dizajn. Plan je da idemo u trgovačke lance, morat ćemo snažnije uložiti u oglašavanje. Nakon prošlogodišnjeg rebrandinga mislim da smo konačno spremni poslati vrlo jasne poruke i nastaviti svoju misiju osvještavanja javnosti o održivosti i pomicanja granica ekologije”, kaže Boljar.

Američko tržište, iskorak u trgovačke lance

Tvrtka je lani prvi puta počela s oglašavanjem na američkom tržištu s kojeg im je došla četvrtina prihoda. U odnosu na 2022. godinu prihodi su im porasli 40 posto, a većinom su ih ostvarili prodajom preko interneta koja im je prva tri kvartala snažno rasla, ali u četvrtom su primijetili usporavanje. Pripisuju to recesijskim čimbenicima, osobito u Njemačkoj koja im je tržište broj jedan.

Kompanije su lani smanjile ulaganja u održivost pa su suradnje u B2B segmentu bile malobrojnije. Earthbound je u prošloj godini ubilježio samo jednu takvu suradnju. Obuli su sve zaposlenike Jadranskih Luksuznih hotela. Bila je to ponovljena suradnja u kojoj su svoju ekološku obuću od konoplje, kenafa, lana, pluta, jute, drva, kukuruza, eukaliptusa, prirodne vune i kaučuka dizajnirali po njihovim željama.

“Vidjet ćemo što će biti ove godine. Plan je udvostručiti prihode i ponoviti agresivan rasta internetske prodaje. Napravit ćemo i iskorak, ući ćemo u neke trgovačke lance. Fantastično bi bilo da isposlujemo ulazak u neki globalni trgovački lanac. Spremni smo za to. Podigli smo kapacitet proizvodnje sa 400 na tisuću pari tenisica mjesečno. Sve se stabiliziralo u dobavi materijala. Sad ovisi puno toga o tržištu”, ističe Boljar.

Suosnivač Earthbounda Hrvoje Boljar proveo je dva mjeseca u Banja Luci kako bi obučio zaposlenike tvornice radu s prirodnim materijalima i montaži cipela, Foto: Forbes Hrvatska

Krajem godine planiraju dovršiti i komercijalizirati novi proizvod za koji su dobili 135 tisuća bespovratnih eura na natječaju za inovacije novoosnovanih malih i srednjih poduzeća. Na kakvoj inovaciji rade, zasad ne odaju, no ove godine trebali bismo saznati.

Startup je lani imao vrlo dinamičnu godinu, dovršili su rebranding, napravili novu internetsku stranicu, dovršili B Corp certifikaciju, Oeco-Tex recertifikaciju, na tržište stavili dvije nove kolekcije tenisica, počeli raditi na novom proizvodu i preselili proizvodnju u Banja Luku.

“Iz nule smo postavljali proizvodnju u novoj tvornici, ona radi već dvadeset godina i šiva gornje dijelove za dječju obuću, no nikada nisu sami završavali cipelu. Odlučili smo tamo postaviti liniju za montažu obuće. Proveo sam u toj tvornici dva mjeseca da naučim radnike kako izraditi cipelu do kraja, ali i šivati, krojiti i raditi s našim materijalima”, ispričao je Hrvoje Boljar, suosnivač startupa koji se brine za razvoj, recept, modni aspekt, tehnološki razvoj proizvoda i pripremu proizvodnje. Sam čin proizvodnje od početka outsourcaju.

Suosnivači Earthbounda braća Domagoj i Hrvoje Boljar u proizvodnju obuće uključeni su od najranijih dana s obzirom na to da je to bio obiteljski biznis, Foto: Forbes Hrvatska

Od njega smo doznali da ne gledaju samo investitori održive aspekte poslovanja, već se i partnerstva sklapaju po tom ključu. Čak iako je riječ o malom klijentu, bosanskohercegovački partner odlučio je investirati oko 50 tisuća eura u nove strojeve kako bi im prilagodio proizvodnju i omogućio da suradnja zaživi.

“Vlasnik tvornice rekao mi je kako posljednjih 15 godina nije bio ovako uzbuđen oko nekog posla kao oko ovog s nama”, prepričava plavooki brat Boljar. Dok nabraja kako je tvornica na pragu energetske samoodrživosti jer ima solarne panele, toplinske pumpe, a ljeti se hladi na izvorsku vodu, može se zaključiti kako je uzbuđenje oko novog partnerstva obostrano.

“To je prvi put da netko tko nam proizvodi tenisice dijeli s nama viziju i ima dugoročni pristup održivosti. Dijelimo strast oko tog projekta, a to su partneri kakvi se samo poželjeti mogu”, zaključuje drugi brat Boljar.