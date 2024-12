Što za modnu tvrtku Mango znači iznenadna smrt vlasnika? Upravo traje operacija širenja u SAD-u

Vlasnik i neizvršni direktor tekstilnog giganta Manga, Isak Andic, poginuo je na planinarenju u 71. godini života. Svega par mjeseci prije je od španjolskog kralja dobio nagradu za svoje poslovne aktivnosti, a tvrtka je počela osvajati i američko tržište. Još se ne zna hoće li ga naslijediti njegov sin, Jonathan Andic, koji je u prošlosti kiksao kao potpredsjednik za razvoj

Dvadesetak dana prije nego što će Isak Andic (71) poginuti na planinarenju na planinama Montserrat na sjeveroistoku Španjolske, Mango, kompanija koju je osnovao, objavila je da su otvorili 40 poslovnica u SAD-u. Dio je to Strateškog plana 4E za razdoblje 2024.-2026., koji ima za cilj ”pokazati vrijednost koju Mango nudi, s naglaskom na širenje i poboljšanje prodaje u postojećim trgovinama i šutem online trgovine.”, piše u priopćenju tvrtke.

Originalni plan je bio otvoriti tih 40 trgovina do kraja 2024., međutim ta brojka je postignuta mjesec dana ranije, pa su se odlučili za otvaranje još dvije dodatne trgovine do 1. siječnja 2025. godine. A imaju velike planove i za 2025. godinu. ”U 2025. godini, Mango planira otvoriti više od dvadeset trgovina u SAD-u, uključujući dolazak u Seattle, Chicago i Las Vegas, među ostalim lokacijama, što će rezultirati otvaranjem ukupno oko 65 vlastitih trgovina širom zemlje do kraja 2025. Tijekom posljednjih nekoliko godina, tvrtka je stvorila više od 600 novih radnih mjesta u SAD-u i planira do 2025. godine udvostručiti svoj trenutni broj zaposlenika na više od 1.200 radnika.”, stoji u priopćenju iz studenog ove godine. Otvorili su i drugi logistički centar u SAD-u, jer ime to jedno od pet glavnih tržišta. ”Tvrtka teži da do kraja 2026. godine SAD bude među tri najbolja tržišta prema prihodu.”, kažu.

Vrećica brenda Mango; foto: monticello / imageBROKER / Profimedia

Sin se nije iskazao

Prema podacima na stranici tvrtke, Mango ima 2.700 trgovina diljem svijeta od čega je 1.897 u Europi. Proizvode odjeću, obuću i modne dodatke u 2.994 pogona u svijetu, prisutni su u 120 država, a 33 posto prodaje ostvaruju preko interneta. Stoga ni ne čudi da je bogatstvo Andiceve obitelji procijenjeno na 4 i pol milijarde dolara. Na stranicama tvrtke piše da je on ujedno i najveći dioničar kompanije, a kontrolirao je oko 90 posto kapitala kroz Punta Na Holding. Njegov sin Jonathan Andic, koji je bio s ocem i nekoliko članova obitelji u trenutku kad je ovaj pao u provaliju s visine od 150 metara, izvršni je direktor za Mango Man, liniju odjeće i obuće za muškarce.

Johnatan Andic; izvor: Mango

U tvrtki je od 2005. godine, a Mango Man je preuzeo dvije godine kasnije. Od 2012. godine je član Upravnog odbora Manga. Isak Andic ga je smatrao svojim nasljednikom, pa ga je 2013. imenovao i potpredsjednikom tvrtke zaduženim za razvoj, međutim tvrtka je dvije godine za redom doživjela gubitke, pa se Isak vratio i preuzeo punu kontrolu nad kompanijom. Tad, 2015. godine, u tvrtku dolazi Toni Ruiz na mjesto direktora financija. 2018. godine postaje generalni direktor, a 2020. izvršni direktor. Uz Johnatana, za kojeg se još ne zna koliki opseg upravljačke moći će imati, tu su i Judith i Sandra Andic. Judith je kao dizajnerica radila za Mango ali je do sad odbijala prihvatiti upravljačke pozicije, a Sandra je radila na razvoju manjih brendova nakita.

Tko je bio Isak Andic

Isak Andic rođen je 1953. u Istanbulu u sefardskoj židovskoj obitelji, a 1969. se preselio u Barcelonu. S 14 godina je počeo prodavati majice kolegama učenicima u Američkoj srednjoj školi koju je pohađao u Barceloni. Uskoro je prodaju prebacio samo na veliko i prodavao na tržnici Balmes, no shvatio je da je više novca u trgovinama i trgovačkim lancima. S bratom Nahmanom je 1984. pokrenuo Mango i otvorio svoju prvu trgovinu u Barceloni. Usljedilo je širenje po Španjolskoj, a zatim po svijetu.