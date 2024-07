Što znamo o poslovima ex ministra i menadžera koji je upravo zaradio kaznu zbog muljanja s EU novcem

Karijera Hrvoja Vojkovića započela je još u njegovoj mladosti kad je ušao u HSLS i vodio tvrtku s Tuđmanovim unukom. Zahvaljujući politici dogurao je do Hrvatskog fonda za privatizaciju, ministarskog mjesta i čela Croatia osiguranja. Nakon izlaska iz HSLS-a pada interes javnosti za njega, a on uživa u stečenom bogatstvu koje uključuje i luksuznu vilu u Istri. Može li ga poljuljati kazna za pokušaj subvencijske prijevare zbog koje je osuđen na rad za javno dobro?

Hrvoje Vojković, bivši ministar gospodarstva i bivši predsjednik Uprave Croatia osiguranja priznao je malverzacije kojima je pokušao doći do europskih sredstava za podizanje staklenika i sadnju tulipana. Kako N1 izvještava, nagodio se s europskim tužiteljstvom na 11 mjeseci rada za opće dobro. Osim toga dobio je i sporednu novčanu kaznu od 25 tisuća eura.

Rad za opće dobro kazna je koja u nekim slučajevima može zamijeniti zatvor u trajanju do godine dana. Svaki dan zatvora zamjenjuje se s dva sata rada za opće dobro, što znači da će Vojković 11 mjeseci u zatvoru zamijeniti s oko 670 sati rada za opće dobro. U Hrvatskoj ovo neće biti prvi slučaj bivšeg ministra i uglednika koji će služiti kaznu radom za opće dobro. Slučaj bivšeg ministra poljoprivrede Petra Čobankovića koji je služio kaznu “guljenjem krumpira” već je postao legendarna epizoda u novijoj povijesti hrvatske političke posrnule elite.

S Tuđmanovim unukom zarađivao na lancima sreće

Vojković je diplomirani pravnik rođen 1970. godine. Sa samo 19 godina ušao je u HSLS u kojem je bio sve dok nije izbačen 2010. godine.

Početkom devedesetih sa školskim kolegom i unukom predsjednika Tuđmana Dejanom Košutićem vodio je marketinšku agenciju Rubikon koja se bavila lancima sreće zarađujući na lakovjernim građanima.

Krajem devedesetih radio je za poznatog i iznimno utjecajnog odvjetnika Marijana Hanžekovića, nakon čega mu izborna pobjeda šest oporbenih stranaka otvara nove mogućnosti. Sa samo trideset godina postaje predsjednik Hrvatskog fonda za privatizaciju. Tu je proveo dvije godine, nakon čega postaje ministar gospodarstva. Na toj poziciji ostaje tek pet mjeseci.

Slijedi mjesto potpredsjednika izdavačke kuće Profil, a 2004. godine dolazi na čelo Croatia osiguranja u kojem se zadržao šest godina.

Hrvoje Vojković 2010. godine u vrijeme dok je vodio Croatia osiguranje; Foto: Goran Stanzl / Pixsell

Iako je Croatia osiguranje tradicionalno bilježila dobre rezultate i u vrijeme dok je tvrtkom upravljao Vojković, govorkalo se dosta i o njegovim netipičnim navikama menadžera. Primjerice, da je vrlo raskošno opremio svoj ured – s mnogo egzotičnih artefakata koje je skupljao tijekom svojih redovnih putovanja po Dalekom istoku. Javno se deklarirao kao sljedbenik Sai Babe. Nako što je Vojković uhićen u veljači 2024. godine kazališni glumac i redatelj Marko Torjanac objavio je na Facebooku opis jedne neugodne epizode iz njegova ureda.

“Bila je to 2010. ili 2011. Još naivan obilazim velike tvrtke u potrazi za pokroviteljstvima. Dolazim u veliku osiguravajuću kuću do tajnice direktora koja me prima u njegovo ime.

Gleda ona knjižice predstava (tada, uz “Greena”, “Zvjerku” i “Stilske”, aktualne “Zečja rupa” i “Prekidi”) i kaže: “Jooj, to je sve tako zanimljivo sto vi radite, ali ne znam hoće li za to biti interesa kod direktora…”, a onda joj odjednom padne na pamet ideja i želeći mi najiskrenije pomoći, veli “Pa, da… Vi imate u predstavama bas zgodne i atraktivne mlade glumice… Bilo bi jako dobro kad biste na sastanak s direktorom došli s njima. On voli lijepe žene. Tad bi Vas sigurno primio…”. Kad sam shvatio da mi, u stvari, nudi ulogu svodnika i uopće u kakvom sam se kontekstu našao, u “jednomu Zagrebu”, kako bi se to reklo u “Stilskim vježbama”, zbunjeno – šokirano sam se zahvalio i rekao da ne želim kolegice ni u primisli dovoditi u takve situacije. Na to je madamme duboko uzdahnula i dodala… “Ah, onda… znate, puno bi lakše bilo kad biste imali nekog u Vladi… onda bi to za čas bilo riješeno…”.

Eto, sve što treba znati o mulju u koji smo potonuli, dobio sam na tanjuru u kratkoj lekciji vodeće osiguravajuće kuće… U međuvremenu je bonvivan s osiguranja prešao na tulipane, a kultura je, naravno, ostala za blesane. I da nema EPPO-a, bila bi to i ostala jedna besprijekorna uzorna hrvatska politicko-poduzetnička karijera koja bi i dalje trajala…

God bless Laura Kovesi… Bar mala satisfakcija za trideset godina okupacije uljuđene, civilizirane Hrvatske.”, živopisno je opisao Marko Torjanac sraz politike i biznisa kojem je svjedočio.

Vila pored Motovuna s bazenom

Nakon odlaska iz Croatia osiguranja prestaje biti u fokusu medija i javnosti. Kroz različite periode između 2010. i 2020. godine bio je povezan s tvrtkama Bio nektari V.B.P.Z., Libri Perennes, Agroinvest, Gatula, Kadena, Zelene Solucije, Product Adria i Willis Towers Watson. Neke od njih danas su u stečaju.

Vila u Istri koju iznajmljuje Hrvoje Vojković; Foto: Instagram

Jedina tvrtka u kojoj je prisutan i danas je istarska tvrtka Naša farma kojoj je vlasnik i osnivač. Ta tvrtka u 2023. godini ostvarila je 88.726 eura prihoda uz dobit od 2516 eura. Kako je N1 izvještavao u ožujku, Vojković je uhićen a sada i kažnjen baš zbog te tvrtke.

Vojković je podnio zahtjeve za Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u kojima je tražio bespovratne financijske potpore za nekoliko projekata koji su obuhvaćali ulaganja u opremanje objekta za pružanje turističkih usluga, te podizanje nasada maslina i staklenika za uzgoj povrća. Sva tri projekta bila su ukupno vrijedna oko 650 tisuća era, a Vojkovićeva firma tražila je potporu od skoro 370 tisuća eura. Vojkovića se teretilo da je u tri navrata lažno prikazao da uzgaja tulipane na svojoj parceli. Polje tulipana ispunilo bi uvjet kojim bi se dokazalo da je ekonomska veličina Vojkovićeve tvrtke dovoljno velika za dobivanje traženih potpora.

Vojković u Istri blizu Motovuna ima i vilu Sancta Maria. Riječ je o vili sa šest spavaćih soba i vanjskim bazenom. Prema podacima s Bookinga tjedan dana najma vile košta malo više od 9000 eura.

Da je Vojković ljubitelj bazena i luksuza jasno je i iz scene kad je u centru Zagreba dizalica preko krova izvlačila veliki bazen iz njegovog stana površine 486 kvadrata.