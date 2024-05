Studentski hobi i ljubav prema biljkama pretvorila je u uspješan posao. Danas ima pet trgovina

Razgovarali smo s dvadesetšestogodišnjom poduzetnicom koja je u samo četiri godine od nule izgradila uspješan posao. Danas ima prihode od više stotina tisuća eura i ima 10-ak zaposlenika

Mlada Vinkovčanka Ana Hrgovčić sa samo 22 godine krenula je u svoju poslovnu avanturu – pokrenula je izradu biljnih terarija. Njena tvrtka BILJKE.PLANTS danas uz to pruža usluge uređenja interijera zelenilom kao i održavanja uredskih biljaka. Svega nekoliko godina od pokretanja posla, osim internetske trgovine imaju i pet fizičkih prodajnih mjesta – u Zagrebu, Splitu, Osijeku, Puli i Rijeci. Trenutno ima 10-ak zaposlenih i godišnji prihod preko 400 tisuća eura.

Početni kapital zaradila je izradom božićnih poklona

Izrada biljnih terarija bila joj je hobi, dodatan izvor zarade i aktivnost koja joj je – tada kao studentici – ispunjavala slobodno vrijeme. Njen rad tada je prepoznala jedna međunarodna kompanija koja joj je povjerila izradu božićnih poklona za poslovne partnere. U tom trenutku odlučila je hobi pretvoriti u posao i krenula u poduzetništvo.

“Novac koji sam zaradila na tom prvom poslu bio mi je dovoljan za pokretanje posla. Poslovno iskustvo je ono što učim još i danas i mislim da više toga ne znam nego znam. Prve dvije godine sam ispipavala teren, otkrivala sebe u ulozi poduzetnice i šefice, i radila sve po feelingu. Ne mogu reći da sam u tome ikada pogriješila, više sam grešaka donijela slušajući druge. Ove godine sam upisala i tečaj za knjigovođu, kao i modul financija za poduzetnike početnike. Do prije dvije godine mi nije smetalo to što nemam poduzetničkog iskustva, firma je bila mala i nisam mogla donijeti odluke koje će biti presudne, no kako firma raste sve više uočavam prostor za učenje i koliko je važno napraviti dobru i analitičnu procjenu prije odluke. U startu je lako, kasnije je teško”, kaže Ana.

Nakon upita klijenta, počela širiti posao

Na širenje posla u smjeru održavanja biljaka u poslovnim prostorima došla je nakon upita jednog klijenta za tom vrstom usluge.

“Taj prvi upit otvorio je tržište na kojemu je falila usluga njege biljaka. Naš prvi klijent došao je prije otprilike godinu i pol, i još uvijek je s nama. Prije početka pružanja ovog tipa usluge osobno sam morala naučiti mnogo stvari koje nisam znala kako bi pružila klijentu adekvatnu uslugu. Od toga koji su supstrati i gnojiva na tržištu najbolji za sobne biljke u uredima, do toga kako razmjestiti biljke u prostoru da dugotrajno rastu. S prvim klijentom sam skočila u nepoznato, ali praksom i logičnim zaključivanjem uspjela sam ponuditi kvalitetnu uslugu za kojom potražnje uvijek ima”, kaže Ana.

Koncept terarija nisam izmislila, ali sam ga uspjela učiniti ekstremno popularnim u Hrvatskoj. Ispričala sam priču o samoodrživim biljnim terarijima koji se zalijevaju samo dva puta na godinu na vrlo interesantan način i publika je to prepoznala. Priča im se svidjela, kupili su proizvod, oduševili se i preporučili ga dalje. Ana Hrgovčić

Održavanje biljaka u uredima i drugim poslovnim prostorima u pravilu je zahtjevnije u odnosu na održavanje u kućnim uvjetima. “Uredi su često nedovoljno osvijetljeni, u njima je pretoplo, a ventilacija prostora u različita godišnja doba je također izazovna. Također, tu se javljaju i djelatnici koji povremeno izliju čašu vode koju ne mogu popiti u biljku, pa su biljke ponekad previše zalivene. Zbog toga je održavanje bilja u poslovnim prostorima izazov koji zahtijeva znanje i veliku pažnju pružatelja usluga. Radi toga što se često slijede slijepe upute poput ‘zalijte biljku svakih 10 dana’ veliki broj biljaka u uredima propada, jer bez obzira na osnovna pravila, u različitim prostorima biljke različito reagiraju. Nije isto zalijevanje za npr. ficus elastiku koji se nalazi na poziciji s puno dnevnog svjetla pa se supstrat brže suši, i za istu tu biljku u polutami”, pojašnjava.

“Našla sam se na pravom mjestu u pravo vrijeme”

Mnogi poduzetnici imaju više neuspješnih pokušaja, prije nego “otkriju” uspješan posao. No, Ana je, čini se, uspjela iz prve. U samo nekoliko godina uspjela je razviti uspješan i profitabilan posao.

“Našla sam se na pravom mjestu u pravo vrijeme. Po prirodi sam skromna i vjerujem da je faktor sreće igrao ulogu. No, također ja ‘grizem’, uporna sam i snalažljiva. Koncept terarija nisam izmislila, ali sam ga uspjela učiniti ekstremno popularnim u Hrvatskoj. Ispričala sam priču o samoodrživim biljnim terarijima koji se zalijevaju samo dva puta na godinu na vrlo interesantan način i publika je to prepoznala. Priča im se svidjela, kupili su proizvod, oduševili se i preporučili ga dalje. Uspjeh je stigao iz priče o inovativnom proizvodu s odličnom kvalitetom”, kaže.

Terariji se proizvode na lokaciji u Vinkovcima, gdje je i sjedište tvrtke. U samoj proizvodnji rade dvije radnice, dok u trgovinama ima 10 stalno zaposlenih i dvije studentice.

“Terarije koje vidite s naljepnicom BILJKE.PLANTS proizvodimo sami u Vinkovcima. To je mala zgrada od pet prostorija s radnim stolovima i policama te popratnim prostorijama poput skladišta. Zapravo, to je stara kuća moje bake koju sam renovirala kad se povećala količina posla. Prije renovacije postojale su dvije proizvodnje, jedna u Zagrebu i jedna u Vinkovcima, ali nakon renovacije kuće i izgradnje novih prostorija isplativije je bilo prebaciti cijelu proizvodnju u Vinkovce. Materijal koji koristimo uvozimo iz Nizozemske, ali sve ručno sadimo u Hrvatskoj”, kaže Ana.

Problemi sa sastavljanjem tima

S obzirom na situaciju na tržištu rada, i Ana kao najveći problem ističe pronalazak radnika.

“Moj najveći problem bio je pronaći poštene i motivirane djelatnike koji vjeruju u ovaj projekt i kojima je važno biti dio naše firme. U firmi sam imala kadrove koji jednostavno nisu odgovarali radnoj kulturi firme, a to nam je svima – i meni i njima – izazivalo stres i negativne emocije. Nakon toga sam promijenila način na koji vodim razgovore za posao, sistematizirala zadatke za svaku poziciju, promijenila dijalog u firmi i na drugačiji način postavila očekivanja i sistem nagrađivanja”, kaže.

Dio tog problema bio je, priznaje Ana, i njen manjak radnog iskustva, s obzirom na to da je iz studentskih klupa uskočila u poduzetništvo.

“Smatram da je dio tog problema bio i nedostatak mog iskustva. Naime, ja nikada nisam imala šefa. Radila sam razne studentske poslovne od konobarenja, do čišćenja i rada u casinu, ali to su većinom bili neobavezni zadaci koje je samo netko trebao odraditi i na tim poslovima ja nisam imala uzor/šefa/lidera od kojeg bi mogla vidjeli kako se ispravno ili neispravno komunicira s djelatnicima, kako se raspoređuju zadaci, kako se na pravilan način komentira pogreška i sl. Na tom principu sam i ja funkcionirala na početku svoje poduzetničke karijere. Na sreću s ‘godinama iskustva’ sam se promijenila i onda se promijenila i moja radna okolina”, kaže.

Detalj iz trgovine Foto: BILJKE.PLANTS

Misija joj je “ozeleniti Hrvatsku”

Ana često ističe da joj je misija “ozeleniti Hrvatsku”, što je u dobroj mjeri i uspjela, s obzirom na to da se njene trgovine nalaze u gotovo svim većim gradovima. Taj trend će se i nastaviti, s obzirom na to da su stanovi i uredi znatno ugodniji ako u njima ima zelenila.

“‘Biljke ne primjećujete kad su tu, ali kad ih nema vidi se i osjeća razlika’ – rekli su kolege u jednom od intervjua. Biljke omekšavaju krute i sterilne prostorije, čine ih ugodnijim za boravak, ljepšim i prirodnijim, normalnijim. Također, biljke koje stalno izbacuju male bebice i nove listove donose i osmijeh na lice vlasniku biljke na uredskom stolu. Biljke su naši zeleni ljubimci koji ljepotom i benefitima ukrašavaju životne i radne prostore. Dok ste u prirodi osjećate se bolje. Isti efekt biljke čine u uredima i privatnim domovima. Osim što smanjuju razinu buke i pročišćuju zrak – apsorbiraju štetne tvari u zraku i proizvode kisik procesom fotosinteze, one imaju i već spomenute pozitivne efekte na raspoloženje. A ne možemo ni pobjeći od činjenice da su zdrave i kvalitetno održavane biljke vrlo lijepe i dekorativne”, kaže Ana.

Proizvodi i usluge koje trenutno nudi možda bi bili zanimljivi i inozemnim tržištima, no Ana je vrlo oprezna kada je ta vrsta ekspanzije u pitanju. Ne želi se prebrzo širiti kako ne bi narušila kvalitetu proizvoda.

Već planira nove poslovne projekte

“Meni su i Europa i svijet primamljivi i nadam se širenju. No, s pet poslovnica potrebno je uigrati tim za kvalitetnu i dovoljnu proizvodnju terarija kako zalihe ne bi patile, te posložiti poslovnice da svih pet nesmetano radi. U teoriji je to sve odrađeno, no s obzirom na to da nova poslovnica radi tek tjedan dana moram vidjeti kako će se situacija razvijati, kako će proizvod biti prihvaćen u novom gradu. Ne želim pretjerano brzim širenjem smanjiti kvalitetu proizvoda i zbog toga je i ovo otvaranje novih poslovnica dugo trajalo. Europa mi je zanimljiva, ali zanimljiv mi je i cijeli svijet. Jednom kad je firma dovoljno dobro posložena za kvalitetan rast svako tržište je premaleno”, pojašnjava.

Jedan posao je izgradila, a već planira nešto novo. “Ja trenutno razmišljam o otvaranju nove firme koja će se baviti poslovanjem totalno nevezanim uz biljke, nešto zbog čega ću opet početi od nule jer imam osjećaj da su BILJKE.PLANTS dovoljno posloženi i da pri otvaranju, primjerice, nove poslovnice negdje u Europi već sad znam koji me sve izazovi čekaju i kako ih riješiti. Ja sam po prirodi ‘gladna’ i trenutno imam želju za nečim novim”, kaže Ana.

Slika od mahovine Foto: BILJKE.PLANTS