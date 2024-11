Tko šapuće na uho najmoćnijem čovjeku svijeta? Forbes donosi pogled u Trumpov najuži krug

Upoznajte 13 milijardera, poslovnih lidera i zvijezda koji će vrlo vjerojatno imati ogroman utjecaj na drugi predsjednički mandat Donalda Trumpa.

Tijekom pobjedničkog govora rano 6. studenog, Donald Trump odvojio je par minuta da oda priznanje svima onima koji su pomogli u njegovom nevjerojatnom povratku u sam vrh politike. Okupljeni su ga odmah prekinuli i počeli uzvikivati: “Elon! Elon! Elon!”

“Ah, da. Imamo novu zvijezdu. Zvijezda je rođena: Elon,” oduševljeno je rekao Trump i krenuo u četverominutnu improvizaciju o najbogatijem čovjeku svijeta, “supergeniju” kojemu je novi predsjednik obećao ogromne ovlasti nad američkim budžetom i oblikovanjem politike.

Elon Musk najpoznatiji je (i sigurno najbogatiji) u skupini novih Trumpovih saveznika. Trump već dugo njeguje bliske veze s bogatima i slavnima, ali ovoga puta u Bijelu kuću sa sobom donosi uglavnom novu generaciju lojalnih pristaša. Među njima su i voditelj podcasta Joe Rogan i MMA zvijezda Dana White. Ova nova ekipa do Trumpove je milosti došla kombinacijom odanosti, novčanih donacija, podrške i – naravno – laskanja. Očekuje se kako će neki od njih završiti u vladi. Drugi će vjerojatno imati neslužbene uloge savjetnika s kojima će Trump razgovarati telefonski, na golf terenima, u podcastima i preko društvenih mreža.

Poduzetnici, investitori i nasljednik jedne političke dinastije

Osim Muska, tu su hedge fond moguli John Paulson i Scott Bessent – za koje se vjeruje da će završiti u ministarstvu financija ili na nekoj drugoj važnoj gospodarskoj funkciji. Obojica su se zavjetovali pomoći Musku drastično srezati državnu potrošnju. “Htio bih sudjelovati, bilo izvana ili iznutra,” rekao je Bessent koji je nekoć radio za Trumpu omraženog Georga Sorosa.

Politički novajlije poput Viveka Ramaswamyja i Roberta F. Kennedyja Jr.-a žele preoblikovati čitave agencije. Kennedy planira zagovarati uklanjanje fluorida iz vode za piće i “očistiti korupciju” iz agencija poput Administracije za hranu i lijekove. Ramaswamy je pak tijekom kampanje ozbiljno govorio o ukidanju čitavog ministarstva obrazovanja.

Među moćnim igračima iz svijeta tehnologije koji su ušli u Trumpovu orbitu nalazi se i ulagač rizičnog kapitala Marc Andreessen, dugogodišnji demokrat koji je prešao Trumpu zbog njegovog odnosa prema tehnologiji. Andreessen je bio jedan od sretnika koji su za izbornu noć dobili pozivnicu u Mar-a-Lago. Drugi je dioničar TikToka Jeff Yass koji je ranije ove godine navodno nagovorio Trumpa da odustane od svojih prijetnji o zabrani TikToka.

Obitelj i neki stari prijatelji

Vrlo je vjerojatno da će se Trump nastaviti savjetovati i s nekima iz stare garde, započevši od članova vlastite obitelji. Iako su njegova kći Ivanka i njen suprug Jared Kushner rekli kako se neće vratiti na svoje stare pozicije savjetnika predsjednika, Kushner je prošlog tjedna za Forbes rekao kako će još uvijek neformalno savjetovati svog tasta. Supruga Trumpovog sina Erica, Lara Trump (također i jedna od čelnica Nacionalnog odbora republikanske stranke), preuzela je jednu od vodećih uloga u kampanji i stajala odmah pored Trumpa tijekom pobjedničkog govora.

Ne treba zaboraviti ni milijardere koji ga već dugo podržavaju. Tu su legenda Wall Streeta Carl Icahn, Trumpov poslovni partner iz Las Vegasa Phil Ruffin i bivši šef Marvela Ike Perlmutter. Sve njih Trump je konzultirao tijekom svojeg prvog mandata, a svi su se pokušavali financijski okoristiti svojom vezom s predsjednikom.

Igra prijestolja

U narednim tjednima treba očekivati mnogo natjecanja za Trumpovu pozornost. Utakmica za najprestižnije položaje u vladi i službeno je započela.

Ipak, ako se išta može naučiti iz Trumpovog prošlog mandata, to je da čak i oni u najužem krugu moraju biti spremni na sve. Pitajte samo veterana Goldmana Sachsa Anthonyja Scaramuccija, koji je u ulozi direktora komunikacija u Trumpovoj Bijeloj kući izdržao tek – 10 dana.

Ovo je novi Trumpov krug najužih suradnika:

Elon Musk

Anna Moneymaker / AFP / Profimedia

Nekoć je podržavao Baracka Obamu, a sada se prometnuo u najžešćeg zagovornika MAGA pokreta. Ovaj 53-godišnji šef Tesle i osnivač SpaceX-a u republikanskim je izborima za predsjedničkog kandidata najprije podržavao konzervativnog guvernera Floride Rona DeSantisa, ali kasnije se potpuno posvetio Trumpu. Donirao je 119 milijuna dolara odborima za podršku Trumpovoj kampanji, mobilizirao glasače u ključnim saveznim državama i beskonačno promovirao Trumpovu kampanju na svojoj društvenoj mreži X (nekadašnjem Twitteru). Trump je javno pjevao ode Muskovom “geniju” i obećao da će mu dati enormne ovlasti nad federalnim budžetom. Musk – najbogatiji čovjek na planeti – kaže kako želi eliminirati 2 bilijuna dolara godišnjih troškova. Trump i Musk postali su toliko bliski da se Musk našao na obiteljskoj fotografiji Trumpovih dan nakon izbora.

Howard Lutnick

Steven Ferdman / Shutterstock Editorial / Profimedia

Izvršni direktor i kontrolni dioničar financijske tvrtke Cantor Fitzgerald te dugogodišnji Trumpov prijatelj. Donirao je Trumpu pet milijuna dolara, a pridružio mu se i na predizbornim skupovima. Lutnick je postao poznat nakon 11. rujna 2001. godine kada je u napadima na New York poginulo 658 zaposlenika tvrtke, uključujući i njegovog brata. Lutnick je obećao brinuti se o obiteljima zaposlenika, a u prvih pet godina nakon napada za njih je prikupio 180 milijuna dolara. Kao jedan od voditelja Trumpovog tranzicijskog tima, Lutnick je obećao da će u novoj administraciji zaposliti ljude “lojalne” šefu.

John Paulson

Wanda Liz Vega / Zuma Press / Profimedia

Mogul hedge fondova rodom iz Queensa, baš kao i Trump. Svoje bogatstvo od 3,8 milijardi dolara zaradio je kladeći se protiv drugorazrednih hipoteka 2007. godine, a Trumpu je prodao i resort Doral u Miamiju. Ovog izbornog ciklusa republikanskom je kandidatu donirao “samo” 800.000 dolara, ali se prometnuo u utjecajnog gospodarskog savjetnika budućem predsjedniku, iako više nije među kandidatima za ministra financija. Paulson je rekao kako želi dodatno proširiti Trumpovo rezanje poreza iz 2017. godine i zajedno s Muskom raditi na rezanju državnog budžeta. Na bubnju bi se tako mogle naći i subvencije za obnovljivu energiju koje je u sklopu zakona za smanjenje inflacije uveo aktualni predsjednik Joe Biden.

Linda McMahon

Mark Hertzberg/ZUMA Press Wire/S / Shutterstock Editorial / Profimedia

Zajedno s Lutnickom upravlja Trumpovim tranzicijskim timom. Tijekom prvog mandata bila je čelnica administracije za male biznise, a očekuje se kako će ova 76-godišnja poduzetnica imati još važniju ulogu u drugom mandatu. Ona je suosnivačica think tanka America First Policy Institute koji je napisao nacrte za čak 300 izvršnih naredbi za predsjednika Trumpa. McMahon je ranije svojem suprugu, milijarderu Vinceu McMahonu (koji je također veliki Trumpov saveznik) pomagala u vođenju WWE-ja. Vince je i osnovao WWE, a ta organizacija bila je jedan od najvećih donatora sada propaloj zakladi Trump Foundation. Vince je također navodno pod federalnom istragom zbog navodne trgovine ljudima u svrhu seksa, ali on negira optužbe. Linda je Trumpu ovog ciklusa donirala 15,8 milijuna dolara.

Dana White

Anna Moneymaker / Getty images / Profimedia

Predsjednik UFC-a koji je Trumpa podržavao u sve tri predsjedničke kampanje. Njihovo prijateljstvo seže do vremena kada Trump još nije bio politički aktivan, već je bio fan UFC-a. U lipnju 2021., kada je Trump još uvijek bio nepoželjan u mnogim krugovima nakon šokantnih nereda na Kapitolu 6. siječnja, Dana White je ugostio Trumpa na jednom događaju UFC-a. Bilo je to prvo Trumpovo pojavljivanje u javnosti nakon napuštanja Bijele kuće. Tijekom pobjedničkog govora 6. studenog, Trump je Whitea pozvao na pozornicu da kaže par riječi. “Nitko ovo nije zaslužio više,” uzviknuo je gromoglasno White s podija. Neki u MAGA svijetu žele da upravo White postane Trumpov novi glasnogovornik, ali sam White kaže kako nema “osobnih političkih ambicija.”

Scott Bessent

Dominic Gwinn/ZUMA Press Wire/Sh / Shutterstock Editorial / Profimedia

Uglađeni direktor hedge fondova koji je nekoć radio za liberalnog filantropa Georgea Sorosa. U MAGA svemir ušao je kada je početkom godine podržao Trumpa za republikanskog predsjedničkog kandidata i donirao mu tri milijuna dolara. On je ključni gospodarski savjetnik budućem predsjedniku, a govorka se da bi mogao biti i novi ministar financija. Bessent se zalaže za smanjenje državne potrošnje i reforme centralne banke kojima bi se smanjile ovlasti guverneru. “Mislim da ćemo imati veliko međunarodno gospodarsko preslagivanje,” rekao je Bessent za Forbes dan prije izbora. Tada je i potvrdio da je zainteresiran da radi za Trumpa.

Vivek Ramaswamy

Annabelle Gordon / INSTAR Images / Profimedia

Milijarder iz svijeta biotehnologije natjecao se na republikanskim stranačkim izborima za predsjedničkog kandidata kao opcija koja podsjeća na Trumpa. Vrlo rano je bilo jasno da od njegove kandidature neće biti ništa pa je 39-godišnjak postao sveprisutni Trumpov pomagač tijekom predsjedničke kampanje. Ovaj poduzetnik, koji je ranije ove godine kupio udio u medijskoj tvrtci Buzzfeed, a napisao i bestseller Woke, Inc., zagovara gašenje čitavih državnih agencija među kojima je ministarstvo obrazovanja, ali i FBI. Trump je nedavno objavio kako će on i Musk zajedno predvoditi novi ured za efikasnost vlade. “On će biti dio nečeg zbilja velikog,” izjavio je Trump na predizbornom skupu 9. listopada.

Robert F. Kennedy Jr.

CHIP SOMODEVILLA / Getty images / Profimedia

Potomak nekoć moćne političke dinastije Kennedy podršku Trumpu dao je u kolovozu nakon što je suspendirao vlastitu predsjedničku kampanju. Ovaj nekadašnji demokrat i odvjetnik specijaliziran za zaštitu okoliša stekao je odane obožavatelje zbog svojih iznimno negativnih stavova prema cijepljenju. Zagovara zatvaranje čitavih odjela Administracije za hranu i lijekove i uklanjanje fluorida iz vode za piće. “On će Ameriku ponovno učiniti zdravom,” rekao je Trump u svom pobjedničkom govoru. “Idi i zabavi se, Bobby.”

Marc Andreessen

Tayfun Coskun / AFP / Profimedia

Ulagač rizičnog kapitala iz Silicijske doline čije bogatstvo se procjenjuje na 1,9 milijardi dolara. Trumpa je podržao u srpnju, a potom mu i donirao 2,5 milijuna dolara. I on je cijeli život bio demokrat, no kasnije je prešao kod Trumpa. Njegov investicijski partner Ben Horowitz također je jedno vrijeme podržavao budućeg američkog predsjednika, no potom se ipak predomislio i donirao novac kampanji aktualne potpredsjednice i demokratske kandidatkinje Kamale Harris. Svoj prelazak Trumpu Andreessen je objasnio Bidenovim “neprijateljskim stavom” prema tech sektoru, uključujući i prema kriptovalutama koje čine veliki dio investicijskog portfelja tvrtke Andreessen Horowitz.

Timothy Mellon

Nasljednik bankarskog carstva obitelji Mellon bio je najveći pojedinačni donator kampanji Donalda Trumpa u ovom izbornom ciklusu. Donirao mu je ukupno 150 milijuna dolara – čak više i od Muska. Mellonove političke ideje su nejasne, ali tijekom svoje poslovne karijere vlasnika željeznica često je ratovao s radničkim sindikatima, a donirao je i konzervativnim udrugama poput Heritage Foundation. Ovaj povučeni 81-godišnjak živi na ranču u Wyomingu i već godinama se nije pojavio ni na kakvim fotografijama. Usprkos svojim silnim donacijama, Mellon inzistira da nije toliko bogat koliko se čini. Ranije ove godine u emailu je Forbesu napisao: “NISAM milijarder!”

Joe Rogan

Carmen Mandato / Getty images / Profimedia

Bivši standup komičar i UFC komentator, a danas popularni voditelj podcasta. Deset dana prije izbora razgovarao je s Trumpom u trosatnom intervjuu, a dan prije izbora dao mu svoju podršku. Tijekom svog govora u izbornoj noći, drugi “Trumpfluencer”, Dana White, zahvalio je “moćnom i velikom Joeu Roganu“. Njegov podcast, The Joe Rogan Experience, ima više od 18 milijuna pretplatnika i 5,6 milijardi pregleda na YouTubeu. “On je najveći na svijetu, i to daleko,” hvalio se Trump na jednom predizbornom skupu, objavljujući kako ima Roganovu podršku.

Jeffrey Yass

Suosnivač tvrtke Susquehanna i dugogodišnji megadonator republikanskoj stranci. Uz procijenjeno bogatstvo od 50 milijardi dolara, jedan je od 30 najbogatijih ljudi svijeta. Ima i udio u matičnoj tvrtci TikToka, ByteDanceu, vrijedan 21,5 milijardi dolara. Yass je libertarijanac koji je ranije ove godine svojim savjetnicima naredio da kod Trumpovog tima lobiraju za pružanje podrške TikToku, kojeg je Trump za svog prvog mandata pokušao zabraniti. Ranije ove godine, Trump se zaista javno suprotstavio pokušajima Kongresa da zabrani platformu. U lipnju joj se i sam pridružio, gdje sada ima 14 milijuna pratitelja.

Doug Burgum

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia

Poduzetnik, guverner Sjeverne Dakote i (kratkotrajni) predsjednički kandidat bio je u najužem izboru za Trumpovog potpredsjedničkog kandidata. Zašto Trump toliko voli Burguma? Zato jer je svoju karijeru Burgum započeo u biznisu, izgradivši softversku tvrtku koju je potom prodao Microsoftu, gdje je godinama radio prije ulaska u politiku. Burgum, čije bogatstvo Forbes procjenjuje na više od 100 milijuna dolara, navodno je i kandidat za ministra energetike.

Autor originalnog članka: John Hyatt, Forbes

Link: Handicapping Trump’s Brain Trust: The New Trumpverse

(Prevela: Nataša Belančić)