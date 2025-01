Novi tajni projekt bivšeg šefa Googlea: Je li u pripremi alternativa TikToku?

Milijarder Eric Schmidt potiho je osnovao startup čiji je cilj “povezati ljude, pojednostaviti komunikaciju i poboljšati interakciju” uz pomoć umjetne inteligencije.

O startupu se nije ranije izvještavalo, a osnovan je prošle godine pod imenom Hoglee, kažu izvori upoznati s razvojem startupa. Schmidtov ured za upravljanje imovinom trenutačno financira startup, a i služi kao njegovo sjedište.

Poznat i pod nadmikom “Šaptač AI-ju”, Schmidt je ponekad bio i polarizirajuća figura u Silicijskoj dolini i Washingtonu. Davao je kontradiktorne izjave o umjetnoj inteligenciji, ponekad tvrdeći kako će ona “udvostručiti svačiju produktivnost,” ponekad ju opisujući kao “nuklearno oružje druge vrste.” Prošlog je prosinca čak predvidio da bi ona mogla postati toliko sofisticirana da “ozbiljno moramo razmisliti o tome da stanemo s tim.”

Nekoliko mjeseci prije iznošenja te prognoze, Schmidt s malenim je timom potiho osnovao Hooglee LLC, kompaniju koja svoju misiju opisuje kao “demokratiziranje stvaranja video sadržaja uz AI.” Internetske stranice platforme sastoje se samo od početne stranice i nigdje se ne navodi niti Schmidt niti nijedan od zaposlenika. Tamo stoji kako tvrtka “kreira inovativna rješenja koja spajaju ljude, pojednostavljuju komunikaciju i poboljšavaju interakciju.” Schmidt nije želio komentirati.

Izvor blizak Hoogleeu za Forbes kaže kako neki od Schmidtovih zaposlenika projekt nazivaju alternativom TikToku.

U projektu će sudjelovati Schmidtovi dugogodišnji suradnici

Za vođenje projekta Schmidt je imenovao dugogodišnjeg suradnika Sebastiana Thurna, također veterana iz svijeta tehnologije koji je bio jedan od osnivača jedinice za autonomna vozila Waymo. Thrun je također kreirao sada propalu zrakoplovnu kompaniju Kittyhawk, a trenutno upravlja Schmidtovim tajnovitim startupom za vojne dronove, Project Eagle, o kojemu je Forbes prvi pisao prošle godine.

Među drugim zaposlenicima nalaze se bivši znanstvenici Metinog laboratorija za generativnu inteligenciju, kao i bivši savjetnici u Kittyhawku, stoji u dokumentima o osnivanju tvrtke i javnim objavama koje povezuju te pojedince s Hoogleeom i Schmidtom. Prošlog listopada, bivši znanstvenik u Meti Bichen Wu napisao je na LinkedInu kako će se on i njegov tim u Centropyju, malenom startupu za razvoj modela za pretvaranje teksta u slike, “pridružiti legendarnom Ericu Schmidtu u novoj avanturi.”

Čini se kako je Hooglee prvi AI projekt kojeg je Schmidt osobno osnovao nakon ulaganja u niz AI kompanija poput Anthropica. Milijarder, čije bogatstvo Forbes procjenjuje na više od 26 milijardi dolara, također je osnovao neprofitnu udrugu za AI znanost FutureHouse.

Alternativa TikToku?

Zahtjevi za žig koje je Thrun u ime Hoogleea podnio prošlog rujna proizvod opisuju kao softver za kreiranje AI videozapisa i društvenu mrežu. Stranica kompanije također sugerira kako platforma ima društvenu komponentu, riječima kako se nadaju “promijeniti način povezivanja ljudi pomoću snage umjetne inteligencije i videa.”

Izvor upoznat s Hoogleeom za Forbes kaže kako neki Schmidtovi zaposlenici projekt nazivaju alternativom TikToku, iako je nejasno kako bi se proizvod točno trebao natjecati s jednom od najpopularnijih društvenih platformi na svijetu. Schmidt, koji je više od 10 godina pomagao u vođenju Googlea, jednom je rekao kako je razmišljao o kupnji TikToka uslijed prijetnje zabranom te platforme u SAD-u. Na kraju je ipak pozvao na regulaciju platforme umjesto na njenu zabranu.

Opasnosti novih tehnologija

Još uvijek se ne zna kako će se Hooglee razlikovati od platformi poput Runwaya, koja je 2022. godine predstavila svoj prvi generator videa iz teksta, ili OpenAI-ove Sore, čija beta verzija je predstavljena u veljači. Prošle godine, matična tvrtka TikToka ByteDance predstavila je svojim kineskim korisnicima aplikaciju za AI generiranje videozapisa naziva Jimeng AI. Slične proizvode uveli su posljednjih mjeseci i Meta, Google i Adobe.

Usprkos ovom posljednjem projektu, Schmidt također upozorava o potencijalnim opasnostima koje predstavljaju ove tehnologije. Na okruglom stolu Instituta za globalnu politiku prošlog ožujka, Schmidt je pozvao industriju da učini više po pitanju problema deepfakeova. “Kad sam vodio YouTube naučio sam vrlo važnu lekciju. To je da nikog nije briga što pišete, ali zbog videa se ljudi mogu lako pobiti,” rekao je.

Schmidt je u naknadnom testu za MIT Technology Review, gdje se bavio širenjem dezinformacija tijekom izbornih kampanja, napisao kako bi se problem deepfakeova mogao riješiti sustavima AI detekcije ili upotrebom vodenih žigova. Nejasno je hoće li Hooglee uvesti ijednu od tih potencijalnih mjera.

Autor originalnog članka: Sarah Emerson, Forbes

Link: Eric Schmidt’s New Secret Project Is An AI Video Platform Called ‘Hooglee’

(Prevela: Nataša Belančić)