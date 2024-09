Tko je Darren Gwynne, novi direktor Rimčevih robotaksija?

Rimčevi robotaksiji još nisu potpuno razvijeni, no tvrtka već razmišlja o sljedećim koracima. Na mjesto izvršnog direktora zbog toga je došao Britanac Darren Gwynne. Njegovo bogato iskustvo iz Honde pomoći će im u postavljanju serijske produkcije motornih vozila.

Darren Gwynne novi je izvršni direktor tvrtke koja upravlja projektom Verne Rimčevih robotaksija. Prema podacima s njegovog Linkedin profila, on se još 2020. godine zaposlio u britanskoj podružnici Rimčeve tvrtke. Godinu kasnije postao je njezin glavni operativni direktor. Od ožujka 2023. godine, uz Adriana Mudrog i Marka Pejkovića upisan je u registar britanskih kompanija kao jedan od trojice direktora koji zastupaju britansku tvrtku.

Službeno ime hrvatske i britanske tvrtke je i dalje Projekt 3 Mobility, no od predstavljanja brenda Verne češće nastupaju pod tim imenom. Prije nekoliko dana objavili su kako Gwynne od Pejkovića preuzima poziciju izvršnog direktora, a kao glavni razlog navode njegovo iskustvo postavljanja serijske produkcije motornih vozila koje je bitno za kompaniju u ovoj fazi. Kao što je poznato, Verne robotaksiji u lipnju su javnosti predstavili prototip te nastavili rad na razvoju potpuno autonomnog električnog vozila, korisničkoj aplikaciji i specijaliziranoj infrastrukturi. Sve to planiraju dovršiti do 2026. godine, što je po nekim mišljenjima teško ostvariv rok.

Predstavljanje prototipa Verne robotaksija u lipnju 2024. godine; Foto: Forbes Hrvatska

U Hondi sve dok nisu najavili zatvaranje britanske tvornice

Gwynne ima više od 30 godina iskustva u automobilskoj industriji i to primarno u Hondi. Ono uključuje upravljanje cijelim lancem nabave i masovne proizvodnje, odnose s klijentima i partnerima vođenje strateških projekata i multinacionalnih timova. Ima i iskustvo s upravljanjem velikim proračunima.

Gwynne je u toj kompaniji bio do od kolovoza 1990. do rujna 2019. godine. Vjerojatno bi i bio i duže, da ta kompanija početkom 2019. godine nije najavila zatvaranje tvornicu u Ujedinjenom Kraljevstvu. Glavni razlog bilo je ukidanje carina zbog kojih je i otvorena 1985. godine. Proizvodnju su odlučili prebaciti u Japan, Sjevernu Ameriku i Kinu gdje imaju veće pogone.

Gwynne je nakon toga posao našao u Morgan Motor Company gdje je došao na poziciju glavnog operativnog direktora. Riječ je o automobilskoj kompaniji osnovanoj još 1910. godine, koja se bavi ručnom proizvodnjom trkaćih automobila starinskog izgleda. Gwynne je u njoj ostao tek pola godine, nakon čega je prešao u Verne.

Iz njegovog Linkedin profila nije jasno koje škole je završio, s obzirom da pod edukaciju navodi samo “Frodsham”. Najvjerojatnije se radi o britanskom gradiću pored Liverpoola. Rođen je 1972. godine, dok je u Hondi počeo raditi 1990. godine.

Verne je do sada prikupio 100 milijuna eura od privatnih investitora. Do veljače ove godine je dobio i 89 milijuna eura od Europske unije, a ukupno bi trebao dobiti 180 milijuna. U kompaniji očekuju kako će sljedeća serija investicija značajno premašiti već prikupljeni iznos i dodatno ubrzati njihov razvoj. Na odnose s investitorima i pokretanje usluge u Zagrebu fokusirat će se Marko Pejković, koji sada ima titulu glavnog poslovnog direktora Vernea.