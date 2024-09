Tko je Francuz koji se odvažio na veliko ulaganje u Ukrajini usred rata

Suvlasnik prava na pjesmu My Way

Poznat je kao uspješan poslovni čovjek i milijarder, ali i po tome što je suvlasnik autorskih prava za pjesmu My Way koja je postala svjetski hit kada ju je snimio i izveo Frank Sinatra. Izvorna verzija pjesme je francuska. Stihove su napisali Gilles Thibault i Claude Francois, a glazbu je skladao Jacques Revault. Prvu je izveo Claude Francois 1967. godine. Sinatra je svoju verziju objavio dvije godine kasnije, a stihove na engleskom također je napisao poznati pjevač Paul Anka. Pjesmu je kasnije izvodio Elvis Presley, a jedna od najpoznatijih verzija je ona basista Sex Pistolsa Sida Viciousa.