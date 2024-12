Tko je građevinski poduzetnik koji stoji iza NK Zagreb? Tri godine se nije smio baviti sportom

Kada je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević izjavio da je NK Zagreb “zarobio jedan tajkun”, po svemu sudeći mislio je na Dražena Medića, poduzetnika koji je u Nogometni klub Zagreb stigao prije 20 godina. Poduzetnik koji je osnovao i u stečaj odveo nekoliko tvrtki, u klubu je obnašao sve upravljačke dužnosti zbog čega je i kažnjen na tri godine pa nije mogao raditi u sportu. Sad se bori s Gradom da ostane u prostorijama na Veslačkoj.

Poduzetnik Dražen Medić je osebujna figura hrvatskog nogometa. O njemu se malo zna, a novinske stupce puni ili zbog svog osebujnog ponašanja, ili zbog sudskih sporova u kojima se našao. Trenutno čeka odluku suda o tome hoće li NK Zagreb otići u stečaj ili ne te tko je vlasnik zemljišta u Veslačkoj 1a gdje se nalazi ovaj četvrtoligaš: Republika Hrvatska, Grad Zagreb ili Klub.

Dvije tvrtke za građevinu, jedna za nekretnine

Medić se, prema javno dostupnim podacima, građevinom počeo baviti još 1996. godine, kad je pokrenuto tvrtku Graditelj Invest d.o.o. Danas je ta tvrtka u blokadi već 1.777 dana. Bio je jedini osnivač i direktor Graditelj investa do 2005. godine, kad u priču ulazi Tomislav Čilić, Medićev prijatelj i bliski suradnik koji je jedno vrijeme bio predsjednik NK Zagreb. Mediji su Medića nazivali i Bandićevim prijateljem i graditeljem. On za Forbes Hrvatska kaže: ”Pronađite mi jednu zgradu koju sam ja radio u suradnji s Gradom, pa ja ništa nisam radio s njima.”

Screenshot iz Tablice javne nabave Grada Zagreba; izvor: Grad Zagreb

Podatke o spomenutim zgradama nismo mogli naći, no na stranicama Grada Zagreba, u tablici sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja nalazi se informacija da je Grad Zagreb s tvrtkom Graditelj invest d.o.o. 7. kolovoza 2009. sklopio ugovor o opremanju Športskog centra NK Zagreb u Veslačkoj, za iznos od tadašnjih 4 milijuna i 198 tisuća kuna. Bez informacije o zadanom roku u kojem se radovi trebaju napraviti. Tad je direktor već bio Čilić. Još je nekoliko natječaja bilo za radove na tim prostorijama, pa je tu i vijest iz 2006. godine u kojoj piše da je radove na dva velika igrališta i poligonu za vježbanje napravila gradska tvrtka Zrinjevac, za pet i pol milijuna kuna. Ukupna je procjena da se u Zagrebello uložilo tadašnjih 70 milijuna kuna novca poreznih obveznika.

Ugasio i ugostiteljsku tvrtku

2010. godine, dio imovine Graditelj investa se prenosi na Čilićeve tvrtke Aurum građenje i Argentum građenje. Prema podacima u Sudskom registru, Medić i Čilić su skupa radili i u FIRMUS GRAĐENJE, tvrtci u kojoj je Medić bio član uprave i direktor do 2017. godine, kad tvrtka odlazi u stečaj. Sve tvrtke imaju ili su imale sjedište u Zagrebu, na adresi Nad lipom 18. Bio je direktor tvrtke Spar nekretnine koja je iz sudskog registra izbrisana u srpnju 2022. godine. Ugasio je i tvrtku Zagrebello d.o.o. za ugostiteljstvo, usluge i građevinarstvo sa sjedištem na Veslačkoj bb, koja je obrisana u listopadu 2018. godine nakon devet godina rada. Kao kontakt tvrtke navedena je mail adresa NK Zagreba.

Nekretine u elitnom dijelu grada

Medić je poznat i po tome što je tvrtki VMD Standard prodao zemljište za njihov veliki projekt u Heinzelovoj ulici. Vlasnik je i napuštene kuće u Ulici Ivana Gorana Kovačića, ulici koja je jedna od najatraktivnijih za život u Zagrebu. Kuća je površine 220 metara kvadratnih, uz voćnjak i veliko dvorište, sve skupa 609 metara kvadratnih. Tu je i peterosobni stan na Pantovčaku, a u istoj zgradi, prema javno dostupnim podacima, živi i Tomislav Čilić, ali vlasnik nije on nego Dijana Čilić.

Kuća u vlasništvu Dražena Medića, izvor: Google Earth

Način na kojeg je 2004. godine došao u NK Zagreb je postao urbana legenda. Tad je klub bio u prvoj ligi HNL-a, dvije godine ranije s trona je skinuo i Hajduk i Dinamo. Vodio ih je legendarni Zlatko Kranjčar. Do 2019. godine, stolovali su na stadionu u Kranjčevićevoj ulici. No onda su spali u županijsku ligu, nisu mogli plaćati troškove i Klub se morao preseliti u Zagrebello, nogometni kamp na Veslačkoj. Plan je bio da su tamo dok se ne izgradi njihov stadion na Jarunu. To se nije dogodilo i nekad čuveli prvak, danas igra utakmice pete lige kraj savskog nasipa. Prema pisanju Indexa, Medić se pojavio niotkuda, a podrška mu je bio Milan Bandić. Priča kaže da je Medić na jednoj skupštini kluba ustao i rekao: “Ja ću biti predsjednik kluba.” Neki su mu dobacili: “A tko si ti?” Uskoro su saznali tko je jer je postao i predsjednik, skupština, nadzor, ulagač u klub i trener bez licence. Pitali smo ga je li istina da je tako došao u Klub. ”Ma ni ja sam ne znam tko sam, ja sam u sudskim sporovima, ne mogu ništa komentirati”, rekao je.

Tomislav Čilić (lijevo) i Dražen Medić (desno); foto: Marko Lukunic/VLM/PIXSELL

Tri godine zabrane

Medić je uskoro promijenio i boju grba iz Zagrebove bijele u crvenu, jer mu je otac bio nekad važna figura u mostarskom Veležu. Klub je dobivao sedam milijuna kuna godišnje iz proračuna. No počele su pobune, Medić je stao na žulj i veteranima kluba kojima je zabranio da igraju nogomet na terenima u Zagrebellu, ljudi su odlazili, a ostali su Medić, njegov sin Lovro koji je sad direktor i Dražen Madunović. Nakon nekoliko prijava, Sportska inspekcija Gradskog kontrolnog ureda ga je 2018. godine kaznila i zabranila mu rad u sportu na tri godine. Unatoč zabrani dolazio je na posao pa su ga zaštitari i delegati morali nadgledati tijekom utakmica da ne bi slučajno s tribina ili iz tunela davao upute igračima ili treneru. Uskoro je u BiH nabavio trenersku licencu, i 2020. godine je izabran za predsjednika NK Zagreb.

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević; foto: Luka Batelic/PIXSELL

Spor s Gradom

Nova gradska uprava je krenula u ‘rješavanje’ situacije na koju su ih upozoravali veterani Zagreba i 2021. godine su raskinuli ugovor o korištenju Zagrebella. No NK Zagreb nije izašao iz prostorija pa ih Grad pokušava sudskim putem istjerati. Do sad su naišli samo na zidove. ”“On ima sličnu situaciju kao Dinamo prije s braćom Mamić. Klub je zarobljen od strane jednog nogometnog tajkuna. Nažalost, s pravilima oko udruga građana je teško. Ako će postojati vrsta pritiska od strane navijača, uspjet će se, ali Zagreb ima puno manje navijača od Zagreba pa je i manja snaga. Zagrebello je u vlasništvu Grada, koristi se bez ugovora. Tamo smo imali gotovo stotinu povlaštenih parking mjesta, od onih 350 o kojima sam govorio. To smo oslobodili i nastavit ćemo inzistirati kroz sve pravne instrumente da se situacija riješi. Ali, ljudi moraju znati da se radi o udruzi građana. Mi nemamo nadležnost nad sportskom inspekcijom, niti imamo nadležnost koja bi mogla napraviti konkretne promjeni. Po meni, takav statut je nakaradan, ali je legaliziran i tu je problem kad članovi izglasaju statute i sebi oduzmu prava te ih prebacuju na one koji sami sebe biraju. Tu mora biti više volje na državnoj razini, ali NK Zagreb se srozao, sad je u četvrtoj ligi.”, rekao je za N1 Tomašević prije mjesec dana. Ovoga mjeseca napravljeno je novo vještačenje nad financijama Kluba i sad se čeka odluka suda o tome hoće li nekad legendarni Klub ići u stečaj kojeg je predložio Grad Zagreb ili ne.

Svjedok u slučaju Mamić

Medić je prošli mjesec bio ponovno u sudnici, ovog puta u svojstvu svjedoka na suđenju braći Mamić. Ispitivali su ga zbog transfera Marija Mandžukića i Ivice vrdoljaka iz NK Zagreb u Dinamo. ”Transfer Marija Mandžukića u Dinamo osobno sam telefonski dogovorio ja s Zdravkom Mamićem. Sve dalje detalje je dogovarao dopredsjednik kluba. Inače, oko transfera nogometaša ne postoji špranca, neki gabariti; to bude cijeli košmar, svi bi uzeli dio svog kolača, i tetke i strine, jave se svi koji su tom nogometašu nekada nešto učinili, niz menadžera i posrednika je potpisivalo svoje ugovore s tim igračem.”, rekao je na sudu. U optužnici se navodi da je tvrtka Rasport Management AG od ovog transfera dobila 300.000 eura, a njen stvarni vlasnik je Mario Mamić. On pak tvrdi da je samo bio konzultant i da nije eimao veze s transferom Mandžukića i Vrdoljaka.

Dražen Medić na suđenju braći Mamić; foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Tužitelji su pitali Medića je li znao za ovu tvrtku, na što je on rekao da je sve dogovarao samo sa Zdravkom Mamićem. ”Zdravko me je nazvao i pokazao interes za ta dva igrača. Ponudio je milijun i nešto za njih, ja sam tražio milijun i pol, ili dva, nisam siguran. Zdravko je rekao da će se javiti. Nakon nekog vremena se javio i pristao na cijenu. Tako su moji dečki otišli u Dinamo. Sve je prošlo brzo i glatko. Odštetu za igrače mi nismo tražili. Nismo angažirali svog menadžera za dogovore. U Dinamu su naš odvjetnik i dopredsjednik kluba realizirali ugovore o transferu. NK Zagreb dobio je sav dogovoreni novac. Igrači Mandžukić i Vrdoljak nisu imali ugovore s našim klubom o podjeli transfernog obeštećenja.” rekao je i dodao da ne zna ni jesu li menadžeri igrača sudjelovali u pregovorima.