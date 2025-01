Ulagači u vojnu tehnologiju jure u Mar-a-Lago ne bi li se u “zimskoj Bijeloj kući” približili Trumpu

U velikoj želji da se približe izvorima moći, investitori u obrambeni sektor organiziraju evente i konferencije u takozvanoj “zimskoj Bijeloj kući”, Trumpovom klubu Mar-a-Lago na Floridi. Oni najsretniji možda će na imanju vidjeti i samog izabranog predsjednika.

Investitor u obrambenu tehnologiju Neil Keegan nedavno je održao sastanak s partnerima kako bi čuo kako će njegova tvrtka Marlinspike Partners postati vodeći investitor u startupove koji proizvode oružje za američku vojsku. Sam događaj – kokteli i prezentacija – nije bio ništa posebno.

Ono što jest bilo neobično je njegova lokacija: Mar-a-Lago, raskošno imanje izabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa. U prošlosti je ovo mjesto bilo destinacija za razmetljiva vjenčanja i gale, ali sada je Mar-a-Lago političko žarište i omiljena lokacija svih investitora koji se nadaju da će im bliskost s budućim predsjednikom pomoći u poslovanju. “Energija koju predstavlja Mar-a-Lago i nova administracija je energija promjene koja dolazi i promjene koja je prijeko potrebna,” kaže Keegan za Forbes, dodajući da zaista i jest naletio na Trumpa u klubu. “Izišao je i poželio sam mu sreću,” prepričava. “Pogledao je ravno u mene i pokazao mi svoj poznati palac prema gore, zahvalivši se.”

Trumpova takozvana “zimska Bijela kuća” u Palm Beachu na Floridi postala je središte tranzicije novog predsjednika. Tamo dolaze titani iz biznisa, strani lideri i američki političari. Tamo su se uputili i lideri Silicijske doline, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos i Tim Cook, koji su svi donirali novac za Trumpove inauguracijske svečanosti. Drugi tech milijarderi poput Elona Muska i Marca Andreessena zauzeli su nešto trajnije pozicije u klubu.

Svi mogu organizirati skupove u klubu

Ipak, čitava gomila milijardera koja šeta po klubu ne znači da je pristup otežan za manje tvrtke kao što je Marlinspike. Oni pokušavaju prikupiti više od 100 milijuna dolara koje bi investirali u tehnologiju za oružje i pomogli kompanijama u svojem portfelju dobiti ugovore s vladom. Održavanje događaja u Mar-a-Lagu tvrtki je omogućilo da na van prezentira preuveličanu bliskost s novim predsjednikom i njegovim najužim krugom.

“Trenutno su svi” u Mar-a-Lagu. Philip Scully, Balerion Space Ventures

Kompanija Type One Ventures, koja je prema podacima Pitchbooka prikupila više od 100 milijuna dolara, investira u kompanije koje žele pridonijeti “interplanetarnoj civilizaciji”. Prošlog mjeseca tvrtka je održala radni ručak fokusiran na promoviranje investicija u kompanije koje se bave svemirom i umjetnom inteligencijom. Drugi domaćin ručka bila je tvrtka 1789 Capital – koja je nedavno kao partnera zaposlila Donalda Trumpa Jr.-a. Gosti su se imali priliku upoznati s najbližim Trumpovim suradnicima, uključujući tech milijardera Davida Sacksa i Jacoba Helberga, savjetnika u Palantiru koji bi trebao postati visokopozicionirani dužnosnik u sektoru gospodarskog rasta, energetike i okoliša.

Ovog tjedna još će jedna tvrtka, Balerion Space Ventures, održati jednodnevni sastanak o obrambenoj tehnologiji. Predvodit će ga Tom Mueller, prvi Muskov zaposlenik u SpaceX-u, i Hamdullah Mohib, bivši afganistanski veleposlanik u SAD-u koji sada upravlja kompanijom za svemir u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Suosnivač Balerion Space Venturesa Philip Scully, koji je u dva fonda prikupio 60 milijuna dolara, kaže kako očekuje da će na sastanak navratiti i potencijalni članovi buduće administracije. “Ulazimo u razdoblje koje se može opisati kao zlatno doba investicije u hardver,” kaže on. “Trenutno su svi” u Mar-a-Lagu.

Mar-a-Lago / FOTO: Bill Gozansky / Alamy / Alamy / Profimedia

Stvaranje dojma bliskosti s administracijom

Izvršni direktor Marlinspikea, Keegan, veteran je američke mornarice. Prvi fond tvrtke pokrenuo je 2022. godine, a uložio je u jednoroge obrambenog sektora poput Andruila, Shield AI-ja i SpaceX-a. Na prošlotjednom eventu tvrtke okupilo se šezdesetak ljudi. Tamo je bila i Carla Sands, veleposlanica u Danskoj u vrijeme Trumpovog prvog mandata, kao i čitav niz institucionalnih investitora i vojnih veterana. Kasnije je tijekom večere održane u Palm Beachu jedan od sudionika događaja na LinkedInu objavio kako je za obližnjim stolom večerao Donald Trump Jr., koji se tek bio vratio iz svojeg posjeta Grenlandu. “Osjećate energiju u zraku,” rekao je Keegan okupljenima.

U intervjuu za Forbes objasnio je kako je Marlinspike – među čijim je zaposlenicima i jedan bivši visoki dužnosnik CIA-e – “duboko apolitična tvrtka,” no priznao je kako je događaj “mogao podsvjesno ostaviti dojam neke vrste povezanosti s administracijom.”

Otkad je Trump kupio Mar-a-Lago osamdesetih godina prošlog stoljeća, imućni krugovi Palm Beacha dizali su nos na klub zbog njegove pretjerane raskoši. To se promijenilo nakon što je Trump po prvi put postao predsjednik 2017. godine. Klub je odjednom postao stražnji ulaz u najvažniji ured u državi. Sam Trump se pojavio na nekim konferencijama investitora. Nekoliko tjedana nakon izbora, Trump je nakratko došao na događaj koji je organizirala tvrtka Azoria Capital, rekao je za Forbes izvršni direktor kompanije James Fishback. “Posljednjih mjeseci uopće nije upitno da je to postao centar svijeta. Tamo sam pričao s Elonom, s Robertom Kennedyjem, sa samim Trumpom, i to nekoliko puta,” kaže on. “Ljudi imaju pristup predsjedniku i važnim razgovorima, što znači da on može od prvog dana krenuti raditi.”

‘Treba iskoristiti trenutak’

Možda najviše iznenađuje jednostavnost i brzina kojom se ti događaji organiziraju. Uz pomoć članova koji sponzoriraju njihove skupove (naknade za nove članove mogu premašivati milijun dolara) događaji Baleriona i Marlinspikea isplanirani su za samo nekoliko tjedana. “Odlično mi je to, ovo je Amerika, mi smo kapitalistička zemlja,” kaže Keegan. “Ovdje se sve vrti oko biznisa.”

Na Balerionovom će skupu ovog tjedna sudjelovati kompanije poput Radianta, koji proizvodi prenosive nuklearne reaktore, i tvrtke Space Nukes koja pokušava koristiti energiju fuzije u svemiru. Oni će se družiti s vladinim dužnosnicima iz američkih svemirskih postrojbi i NASA-e, kaže Scully. Sigurno ne šteti ni mogućnost da će naletjeti na pojedince najbliže Trumpu, poput Muska. “Ako Elon misli da je ovo zanimljivo i može navratiti, to mu je poprilično praktično izvesti,” dodaje Scully.

Nejasno je hoće li Mar-a-Lago biti jednako privlačan nakon što se Trump sljedećeg tjedna preseli u Washington. “Treba iskoristiti ovaj trenutak. Ne znam hoće li mjesto imati isti sjaj nakon 20. siječnja,” kaže Keegan. “Mislim, taj čovjek je praktički vodio državu iz Mar-a-Laga otkad je izabran.”

Autor originalnog članka: David Jeans, Forbes

Link: Military Tech Investors Go Looking For A Trump Bump At Mar-a-Lago

(Prevela: Nataša Belančić)