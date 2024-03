Upoznajte Lejlu Cas, Bosanku koja je u Americi razvila uspješan luksuzni beauty brend

Vlasnica brenda Knesko Skin, jednog od najvećih i najluksuznijih kozmetičkih brendova u SAD i šire, u razgovoru za Forbes BiH otkrila je kako je pokrenula svoju poslovnu priču

Lejla Cas, koja je i majstorica reikija, međunarodno licencirana specijalistica za njegu kože, estetičarka i vizažistica, znala je da na tržištu želi ponuditi proizvod koji će pružati holistički pristup njezi kože i wellnessu, i koji će spojiti prirodu i znanost.

Njene kolagenske hidrogel maske za lice i područje oko očiju, infuzirane dragim kamenjem, izrađene su s vlastitom tehnologijom GEMCLINICAL®, koja je razvijena u suradnji sa medicinskim stručnjacima, i jedinstvena su mješavina minerala i dragog kamenja s potpuno prirodnim i čistim sastojcima za njegu kože.

Iz promotivnih materijala tvrtke Knesko Skin; Foto: privatni arhiv Lejle Cas

„Knesko je više od samo brenda za njegu kože; to je visoko vibracionalna njega kože. Ono što nas izdvaja je naš jedinstveni spoj drevne mudrosti, moderne nauke i duhovnog wellnessa. Naši proizvodi ne samo da pružaju vidljive rezultate, već također promoviraju unutarnju ravnotežu i harmoniju, zahvaljujući infuziji dragulja i reiki energije“, kaže Lejla Cas za Forbes BiH i dodaje:

„Dragulji su stoljećima cijenjeni zbog svojih energetskih svojstava i ljekovitih koristi. Inkorporiranjem njihovih ekstrakata u naše formulacije, potičemo balans protoka energije, promoviramo pozitivnost i poboljšanje cjelokupnog iskustva njege.

A upravo o iskustvu korištenja ovih maski pisao je i američki Forbes, uporedivši ga sa iskustvom vožnje u najskupljem automobilu, vrhunskih performansi.

Teška mladost

Lejla je rođena u Bijeljini. Rat je obitelj Čašković, poput mnogih drugih obitelji, odveo na izbjegličku adresu u daleku Australiju. Ondje je Lejla provela svoje mladost, obrazovala se, zaposlila u struci koju je voljela, ali je ipak odlučila novu životnu i poslovnu stranicu pisati na drugom kontinentu. Roditelji i brat su, priča nam, ostali živjeti u Perthu, u Zapadnoj Australiji, dok je ona zbog otvorene poslovne prilike otišla u SAD, gdje će kasnije zasnovati i vlastitu obitelj.

Australiju danas posjećuje, ali ne zaboravljajući godine života provedene na ovom dalekom kontinentu, svoju drugu kompaniju Knesko Australia Pty Ltd otvorila je upravo tamo, što je početak njenih budućih poslovnih planova vezanih za prisustvo na australskom tržištu.

Lejla s roditeljima, bratom, suprugom i kćerima snimljena u Australiji; Foto: privatni album

„Moje putovanje iz Bijeljine u Australiju i na kraju u Ameriku bilo je vođeno potragom za boljom budućnošću za našu obitelj, osobnim rastom, prilikama i strašću za njegu kože i wellness. Preselila sam se u Los Angeles 2007. godine nakon što sam bila u beauty industriji u Australiji od 2000. godine. Svaki korak koji sam prešla na tom putu, oblikovao je viziju i etos brenda i ono što sam kao osnivač danas. Zaista želim da mlade žene iz Bosne znaju da je sve moguće i da nikada ne sumnjaju u sebe. Ponosna sam na svoje naslijeđe i odakle dolazim, jer su me iskustva kao izbjeglice, a sada samostalne poduzetnice oblikovala u osobu koja sam danas. Kroz patnju, duboku bol i tugu, mnogo neizvjesnosti i promjena iznikla je snažna i promišljena liderica koji brine o drugima“, priča za Forbes BiH Lejla, koja svojim kćerkama nastoji ukorijeniti privrženost i prema zemlji u kojoj je ona rođena.

Ponosna na svoje porijeklo

“Bosna zauzima posebno mjesto u mom srcu kao moja rodna zemlja i izvor bogate kulturne baštine. Iako me moje putovanje odvelo u različite dijelove svijeta, duboko sam povezana s tradicijama, vrijednostima i ljepotama Bosne. Zaista se nadam da ću u narednih nekoliko godina kupiti kuću za odmor u Bosni i moći češće posjećivati i educirati svoju djecu o zemlji koju toliko volim. Tko zna, jednog dana ćete možda moći otići u luksuzni spa u Sarajevu i pronaći Knesko Skin. To bi bio ostvareni san. Ponosna sam što sam Bosanka i kao majka dviju djevojčica želim ih naučiti otkuda njihova mama potječe“, govori Lejla za Forbes BiH.

Koliko god bila prijateljski raspoložna zemlja prema novim poduzetničkim poduhvatima, Amerika je također i veliko tržište na kojem postoje izazovi koje mladi poduzetnici moraju iskusiti, svladati ih i iz njih poslovno rasti. I Lejla kao i drugi poduzetnici ima vlastitu priču u tom pogledu.

„Poduzetnički duh u Americi doista podstiče inovacije i rast. Naš poslovni put je bio ispunjen izazovima i prekretnicama. Prve tri godine, kako ja tako i moj poslovni partner nismo primali plaću. Potrebna je bila posvećenost, upornost i kontinuirano usavršavanje naših ponuda da bismo uspostavili stabilnu kompaniju. Mislim da je peta godina bila izuzetno važna u našem poslovanju. Značajna prekretnica za nas bila je dobivanje priznanja od utjecajnih figura u industriji ljepote i širenje našeg prisustva u luksuznim spa centrima širom svijeta. Uvijek smo bili potpuno samofinancirana kompanija bez vanjskih ulaganja. Mislim da je važno biti u mogućnosti upravljati ulaznim novcem naspram troškova koji rastu, i ne preopteretiti se“, prisjeća se Lejla postavljanja temelja svoje kompanije, čije proizvode koriste i brojne holivudske zvijezde.

Suradnja sa zvijezdama

Tijekom svoje karijere kao estetičarka i osnivačica brenda za njegu kože, Lejla je surađivala sa slavnim osobama, između ostalog i s Kathy Hilton, Lisom Rinnom i Kris Jenner, a pojavljivala se i u emisijama Keeping Up With the Kardashians i The Real Housewives of Beverly Hills. Brend također vole neka od najvećih imena Hollywooda, uključujući Halle Berry, Pamelu Anderson, Paris Hilton, Madonnu, Jessicu Simpson, Julianne Hough, Ninu Dobrev i Ashley Graham, između ostalih.

„Počašćeni smo raznolikom klijentelom. Iako poštujemo privatnost naših klijenata, mnoge slavne osobe javno su podržale i uživale u našim maskama i ritualima za njegu kože“, kaže Lejla čiji bauty brend se danas može naći u ekskluzivnim hotelima kao što su: Four Seasons, Ritz Carlton, MGM Resorts Intl, ali i prestižnim maloprodajnim objektima poput Neiman Marcusa i Saks Fifth Avenue u SAD-u, kao i Printempsu u Dohi i Mecca Cosmeticu u Australiji i Novom Zelandu.

Partnerstvo sa prestižnim hotelima, spa i wellness centrima, kaže ona, u skladu je s njihovom misijom pružanja neusporedivog luksuza i relaksacije kupcima. A sve to im pomaže da okupe istančanu klijentelu koja cijeni visokokvalitetna iskustva njege kože, bilo da putuju ili traže osvježenje bliže kući.

Proširenje posla na Europu

Ova rođena Bjeljinka planira svoju poduzetničku priču poširiti i na Europu. Ove godine će, govori nam, na vrlo intimnom wellness događaju na Sardiniji svoj brend predstaviti vodećim figurama spa centara iz ovog dijela svijeta, a potom je čeka put za London, gdje bi trebala odrediti smjernice ulaska na tržište Europe.

„Industrija ljepote razvija se prema većoj inkluzivnosti, održivosti i personalizaciji. Potrošači sve više traže čiste, ekološki osviještene proizvode prilagođene njihovim individualnim potrebama i vrijednostima. Dodatno, napredak tehnologije, poput AI i AR, nastavit će oblikovati način na koji se razvijaju, marketiraju i doživljavaju beauty proizvodi. Ono što je sada vidljivo je da je sve veća svijest o povezanosti između njege kože, mentalnog zdravlja i općeg blagostanja“, kaže Lejla.

Koje mjesto daje novcu

„Iako je financijski uspjeh svakako važan, posebno jer nisam potekla iz bogate obitelji, moja primarna motivacija kako u poslu tako i u životu jest stvaranje značajnog utjecaja, provođenje vremena sa svojom djecom i osnaživanje drugih da izgledaju i osjećaju se najbolje. Novac je alat koji nam omogućava ostvarenje naših ciljeva i pravljenje razlike u svijetu, ali istinsko ispunjenje dolazi iz praćenja naših strasti i pravljenja pozitivnog utjecaja na druge“, govori ona.

Savjet mladim poduzetnicima: Nikada ne odustajte!

“Moj savjet budućim preduzetnicima u industriji njege kože bio bi da ostanu autentični, strastveni i otporni. Fokusirajte se na stvaranje proizvoda koji zaista odražavaju vaše vrijednosti i adresiraju stvarnu potrebu na tržištu. Budite spremni prilagoditi se, učiti iz neuspjeha i uvijek stavljati zadovoljstvo vaših kupaca na prvo mjesto. Izgradnja uspješnog brenda za njegu kože zahtijeva predanost, upornost i spremnost da prihvatite i izazove i prilike koje vam se pruže. Ne bojte se neuspjeha, učite u hodu i nikada ne odustajte“, kaže Lejla u razgovoru za Forbes BiH.

( Tekst je izvorno objavljen na Forbes BiH, a autorica je novinarka Amela Keserović Polić)