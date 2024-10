Upoznajte milijardera koji u svemiru želi instalirati stotine solarnih panela

Baiju Bhatt osnovao je tvrtku Aetherflux koja planira izgraditi konstelaciju satelita koji bi laserima prenosili obnovljivu energiju do površine Zemlje.

Brzi pad cijena solarne energije otvorio je vrata pravoj revoluciji obnovljivih izvora, ali to ima svoju cijenu. Prosječna solarna farma prostire se na oko 16 hektara i, iako pomaže umanjiti emisije ugljika, zauzima zelene površine. Za ovaj problem postoji potencijalno rješenje: Zašto ne graditi solarne panele u svemiru, a potom energiju laserima prenositi na Zemlju?

Upravo to je SF vizija koju Baiju Bhatt, milijarder i suosnivač fintech kompanije Robinhood, želi pretvoriti u stvarnost u svojoj novoj kompaniji Aetherflux koja planira izgraditi konstelaciju satelita i prijemnih stanica.

“Jako je privlačna ideja infrastrukture u svemiru koja bi bila istinski otporna na uvjete,” kaže Bhatt za Forbes. “Već smo sa Starlinkom vidjeli da takav pristup može biti vrlo važan,” dodaje, referirajući se na satelite tvrtke SpaceX koji omogućavaju pristup internetu na mjestima gdje je infrastruktura manjkava, u područjima sukoba poput Ukrajine ili tijekom prirodnih katastrofa.

Jeftinije i jednostavnije rješenje

Aetherflux nije jedina kompanija koja radi na solarnoj energiji iz svemira. Tu ideju još su 70-ih godina prošlog stoljeća počele istraživati NASA i agencije američke vlade, ali nisu ništa postigli. Sada to polje “prolazi kroz neku vrstu renesanse,” kaže analitičar Chris Quilty za Forbes. On objašnjava kako je promjenu prouzročila potreba za čistom energijom, ali i niži troškovi lansiranja koje je omogućio SpaceX.

Na primjer, tvrtke Virtus Solis iz Michigana i Space Solar iz Velike Britanije planiraju lansirati velike solarne panele u visoku stacionarnu orbitu. Tamo bi ti paneli konstantno bili izloženi sunčevoj svjetlosti, a bili bi usmjereni na isto područje Zemlje i prenosili energiju koju generiraju mikrovalovima prema prijemnoj stanici. To je slično tehnologiji koja je najprije razvijena na CalTechu i demonstrirana u orbiti prošle godine. Tvrtka Reflect Orbital iz Kalifornije ima drugi pristup: oni rade na ogromnim zrcalima koji bi iz orbite mogli reflektirati sunčevu svjetlost prema solarnim panelima na površini Zemlje, i to noću.

Većina tih projekata je dugoročna, dijelom i zato zbog velike infrastrukture koju će biti potrebno izgraditi u orbiti. Bhatt kaže kako je pristup Aetherfluxa drugačiji od konkurencije i, kako on vjeruje, lakše skalabilan. Umjesto mikrovalova koji bi energiju prenosili na Zemljinu površinu, njegova kompanija planira koristiti infracrvene lasere.

Jedna velika prednost ovog pristupa jest to što omogućava korištenje manjih i jeftinijih umjesto velikih i skupih satelita ili solarnih panela, što olakšava i izvedbu i skaliranje, a smanjuje troškove lansiranja. Uz to, zahtijeva i manje rada na površini Zemlje. Mikrovalovi zahtijevaju prijemnik veličine nogometnog terena, a Bhatt kaže kako prijemnici za infracrvene lasere mogu biti mnogo manji – manje od 10 metara promjera ili veličine prosječnog obiteljskog bazena.

Manji, okretniji sateliti Aetherfluxa dizajnirani su da mogu obići Zemlju svakih 90 minuta. Polovicu tog vremena provest će izvan sunčeve svjetlosti, a tijekom tog vremena, kaže Bhatt, mogu nastaviti isporučivati energiju iz svojih baterija, koje se pune putem solarnih panela. Sličan pristup imao je i SpaceX sa Starlinkom. Umjesto nekoliko velikih, skupih fiksiranih satelita Starlink se sastoji od stotina malenih, jeftinih satelita u niskoj orbiti.

Zamišljena ilustracija Aetherfluxovog satelita / FOTO: Aetherflux via FORBES

Druga prednost je to što kompanija ne čeka nikakav konkretan napredak ili inovaciju kako bi projekt pretvorila u stvarnost. Pitanje je samo rada na problemu uz već postojeće salate – na primjer, umjesto da razvijaju sve satelite ispočetka, oni kupuju satelite od tvrtke Apex i dodaju im vlastite komponente za generiranje i prijenos energije.

“Znamo kako graditi konstelacije svemirskih letjelica, znamo kako integrirati različite komponente, znamo kako graditi prijemnike na zemlji,” kaže Bhatt. “Naravno, naš model iznimno je kompleksan, ali ništa od toga nisu samo po sebi teški znanstveni problemi.”

Prvo testiranje već sljedeće godine

Ovog ožujka Bhatt je odstupio s pozicije izvršnog kreativnog direktora i šefa marketinga aplikacije Robinhood za trgovanje dionicama. Tvrtku je osnovao 2013. godine zajedno s izvršnim direktorom Vladom Tenevom, kojeg je upoznao dok su obojica studirali fiziku na Stanfordu, a još uvijek sjedi u upravnom odboru. Na odlazak se odlučio, kaže, jer je “jednostavio previše želio postići nešto ovakvo.” Dok je Bhatt bio dijete, njegov otac radio je za NASA-u, i, priča Bhatt, “mislio sam da ću jednoga dana postati matematičar ili fizičar.”

Zasad Bhatt kompaniju planira financirati vlastitim novcem: Forbes procjenjuje kako njegovo bogatstvo iznosi preko 1,5 milijardi dolara. To će biti dovoljno za prvu misiju – satelit kojim će testirati i pokazati tehnologiju kompanije, a kojeg planiraju lansirati u prvom kvartalu 2025. godine.

Nakon toga, Bhatt priznaje kako će projekt “zahtijevati mnogo vanjskog kapitala”, koji bi mogao doći iz privatnog sektora, ali možda i od države. Kompanija je u razgovorima s američkim ministarstvom obrane, dodaje, koje bi moglo biti zainteresirano za korištenje Aetherfluxovih rješenja u udaljenim bazama ili na ratištima. Kompanija će istražiti takve vrste djelovanja, ali i druge primjene u slučajevima gdje je teško izgraditi energetsku infrastrukturu, kao na primjer u izoliranim rudnicima.

Bhatt svoju kompaniju vidi kao dio promjene načina na koji razmišljamo o infrastrukturi u Zemljinoj orbiti i njenom podržavanju života na Zemlji. “Ulazimo u eru istraživanja svemira koja će potpuno promijeniti sve u narednih pet do 10 godina,” kaže on. “Kada gledate u takvu promjenu, koristi od ovakvih pothvata u orbiti postaju vrlo jasne – ali još uvijek se moramo dokazati.”

