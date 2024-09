Upoznajte milijardera, kreatora aplikacije Duolingo, koji se ozbiljno zaigrao s umjetnom inteligencijom

Luis von Ahn, koji je odrastao na rubu siromaštva u Gvatemali, ima cilj: pretvoriti popularnu aplikaciju za učenje jezika u automatiziranog instruktora stranih jezika pogonjenog umjetnom inteligencijom

Luis von Ahn razmišlja o kraju rada kakvog poznajemo. Osnivač i izvršni direktor tvrtke koja je osmislila aplikaciju za učenje jezika, Duolingo, govori o tome kako će zbog umjetne inteligencije neki poslovi nestati, a radnici će se morati prekvalificirati.

Govori iz iskustva. Koncem prošle godine, Duolingo nije produljio ugovore za oko deset posto suradnika koji su prevodili i pisali lekcije. Umjesto toga je za te zadatke u nekim slučajevima odlučio koristiti umjetnu inteligenciju. “Stav je naše tvrtke da ćemo automatizirati što god možemo”, rekao je von Ahn. “Posao zaposlenika na puno radno vrijeme je vrlo teško automatizirati. No, imali smo neke honorarne suradnike koji su radili prilično rutinske stvari”, dodao je.

Iako čvrsto vjeruje da je to bila ispravna odluka za njegovu tvrtku, svjestan je šireg problema koji će umjetna inteligencija prouzročiti. “Najteže će pogoditi siromašne i manje obrazovane”, rekao je. “I ne samo u SAD-u, već i u siromašnim zemljama.”

Smatra da će svjetske vlade morati pametno regulirati korištenje AI-ja kako bi ono bilo pravedno. Ali nema mnogo vjere u SAD. “Trenutačno je jako teško zamisliti da će SAD to kvalitetno urediti s obzirom na to da se ne mogu dogovoriti ni oko čega.”

Dugoročno gledano, von Ahn je optimist jer vjeruje da bi AI mogao otvoriti nove mogućnosti učenja i masama omogućiti visokokvalitetno obrazovanje. Smatra da znanje jezika ljudima može pomoći da se izvuku iz siromaštva, napominjući da, za neizvorne govornike, učenje engleskog odmah proširuje potencijal za zaradu i otvara potpuno novi svijet poslova. Duolingo vidi kao predvodnika prijelaza na učenje vođeno umjetnom inteligencijom, s krajnjim ciljem stvaranja automatiziranog AI instruktora uz kojeg svatko može naučiti strani jezik.

“To bi općenito bilo dobro za svijet”, rekao je. “Možda će zato učitelji jezika ostati bez posla. To mi je jasno. Ali mislim da je u konačnici bolje da učenje jezika bude dostupno svima.”

Von Ahn se ne boji reći što misli. Uživa u memovima u kojima maskota Duolinga, “dobroćudno luckasta” sova Duo, provaljuje u domove korisnika koji su propustili odraditi lekciju. Žestoko je kritizirao Alejandra Giammatteija, bivšeg predsjednika njegove domovine Gvatemale, kojeg je optužio za korupciju. Također vjeruje da će, zahvaljujući umjetnoj inteligenciji, računala postati bolji učitelji od ljudi.

Duolingo je u utorak predstavio prvi korak u tom smjeru: interaktivnu značajku u kojoj korisnici putem “videopoziva” mogu čavrljati s Lily, sarkastičnom maskotom ljubičaste kose. Razgovor s Lily korisnicima omogućuje vježbanje razgovora na drugim jezicima kao da komuniciraju s AI prijateljem, i to s dijalozima koje generira OpenAI-jev model GPT-4o. To je dio pretplatničkog paketa Duolingo Max po cijeni od 30 dolara mjesečno koji je tvrtka lansirala prošle godine. Sadrži premium AI značajke, uključujući i onu koja će vam objasniti gdje ste pogriješili u slučaju netočnog odgovora. Još jedan novi AI dodatak je mini-igra pod nazivom Adventures, koja simulira situacije u kojima korisnici mogu vježbati jezične vještine poput naručivanja kave ili provjere putovnice.

Nove značajke najnoviji su set alata pogonjenog generativnom umjetnom inteligencijom koju je tvrtka počela uvoditi prošle godine. “Personalizirani AI instruktor za mene je manje neka određena značajka koju razvijamo, već više vizija onoga što će aplikacija u konačnici postati”, rekao je za Forbes Klinton Bicknell, Duolingov voditelj odjela za razvoj AI-ja.

Uvođenje umjetne inteligencije, otkako je tvrtka 2022. izišla na burzu, rezultiralo je porastom broja korisnika i prihoda: gotovo 104 milijuna ljudi uz pomoć Duolinga svaki mjesec uči jezike, matematiku i glazbu, što je 40 posto više nego prošle godine. U proteklom je tromjesečju prihod dosegnuo 178,3 milijuna dolara, što je porast od 41 posto u odnosu na godinu prije. Dionice tvrtke u ponedjeljak su dosegle povijesno najvišu cijenu od 270 dolara, što je podiglo njezinu tržišnu vrijednost na 11,75 milijardi dolara. Von Ahn, koji posjeduje otprilike 10 posto tvrtke, zajedno sa suosnivačem Severinom Hackerom danas je milijarder.

I dok posao trenutačno cvjeta, konkurencija također ulaže u AI. Babbel je, primjerice, prošle godine predstavio značajku prepoznavanja govora koja uči korisnikov glas kako bi procijenila njegov izgovor. Rosetta Stone je pak dodala AI testove za procjenu znanja jezika koji se koriste u poslovnim okruženjima.

Elizabeth Birr Moje, dekanica Marsal Family School of Education na sveučilištu Michigan, izjavila je da je uzbuđena zbog mogućnosti Duolingovih novih AI značajki. No, ne vjeruje da će umjetna inteligencija ikad moći zamijeniti ljudsku interakciju. “Ne vidi je li polaznik frustriran. Ne može vidjeti govor tijela”, rekla je. “Ne može prepoznati radost.”

Edukacijski milijarder

Von Ahn je odrastao u Guatemala Cityju sa samohranom majkom i bakom, a 1996. je emigrirao u SAD kako bi studirao matematiku na Dukeu. Zatim je doktorirao na sveučilištu Carnegie Mellon u Pittsburghu, gdje je suizumio sustav verifikacije CAPTCHA koji razlikuje ljude od robota na internetu. Projekt je pretvorio u tvrtku nazvanu reCAPTCHA koju je 2009. prodao Googleu za nepoznati iznos. Dvije godine poslije pokrenuo je Duolingo, zajedno sa suosnivačem Hackerom, švicarskim računalnim znanstvenikom kojeg je postavio za tehničkog direktora tvrtke.

“Dok sam odrastao, moja je neto vrijednost vjerojatno bila blizu nule. Kao i bogatstvo moje majke”, prisjetio se von Ahn, koji ima dvojno državljanstvo SAD-a i Gvatemale. Jedan je od rijetkih pojedinaca rođenih u Gvatemali koji su postali milijarderi, uključujući Marija Lopeza Estradu, telekomunikacijskog tajkuna koji je preminuo prošle godine.

Von Ahnova 87-godišnja majka Norma živi s njim u Pittsburghu. On kaže da ne shvaća koliko novca ima, iako ju stalno podsjeća da su financijski osigurani. “Pita me je li preskupo zvati Gvatemalu”, ispričao je uz smijeh. “A ja joj kažem, zovi koga god želiš!”

Godine 2021. osnovao je Zakladu Luis von Ahn koja, između ostalog, pruža podršku i zaštitu ženama i djevojkama u Gvatemali te je dosad donirao oko 13 milijuna dolara. Jedan od programa, Visionary Awards, pojedincima u Gvatemali koji se ističu osobitim doprinosom u područjima poput zdravstva i očuvanja prirode, dodjeljuje nagradu u vrijednosti 20.000 dolara.

No, njegov novostečeni status znači i da mora biti oprezniji. Poznat je u Gvatemali, često ga prepoznaju na ulici i zaustavljaju kako bi se s njim fotografirali. A budući da sasvim otvoreno kritizirao bivšeg predsjednika, primio je i prijetnje smrću. Sad onamo putuje sa sigurnosnom pratnjom nalik onoj kakvu imaju misije Ujedinjenih naroda, koja nosi vrećice krvi koja odgovara njegovoj krvnoj grupi, za slučaj da netko zapuca na njega.

“Oni misle da sam zato mirniji”, rekao je. “Ali nisam. Upravo je suprotno.”

Šansa da sve krene po zlu

S krova Duolingova sjedišta, gdje zaposlenici katkad ručaju za sunčanih dana, vidi se Katedrala znanja sveučilišta u Pittsburghu, 42-katna gotička crkva pretvorena u učionice i laboratorije. To je podsjetnik na Duolingove akademske korijene – von Ahn je bio profesor matematike na konkurentskom Carnegie Mellonu kad je pokrenuo Duolingo iz inkubatora tvrtke na sveučilištu, koje je u jednom trenutku posjedovalo dionice Duolinga vrijedne 150 milijuna dolara te ih prodalo kad je tvrtka izašla na burzu, kazao je von Ahn.

Tvrtka je mnogo uložila u umjetnu inteligenciju i kroz Duolingo English Test (DET), inačicu TOEFL-a (skraćenica od “Test Of English as a Foreign Language”), odnosno Testa iz engleskog kao stranog jezika, koji se inače koristi za potvrdu znanja engleskog jezika za upise na sveučilišta ili vize. DET, koji stoji 59 dolara i lansiran je 2016. godine, stekao je popularnost tijekom pandemije jer se mogao polagati na daljinu. Duolingo danas koristi AI za svaki element DET testa, rekao je von Ahn, od generiranja pitanja do rješenja koja onemogućavaju varanje. Jedna sigurnosna značajka, primjerice, koristi prepoznavanje lica kako bi se osiguralo da ispitanik ne gleda u bilješke. Taj test trenutačno čini 10 posto prihoda Duolinga, a von Ahn želi povećati taj udio, stoga se tvrtka sve više fokusira na korisnike koji ne govore engleski.

No, stvaranje visokokvalitetnih AI alata bit će dugotrajan proces. Von Ahn kaže da tvrtka eksperimentira s novim likovima za lekcije, koje stvaraju AI modeli za generiranje videa, iako su još u ranim fazama prototipova. Također postoji prostor za poboljšanje spomenute značajke “videopoziva”. U snimljenim demo verzijama Lilyn glas zvuči sporo i robotski, a ponekad zapne prije učitavanja njezina odgovora. Ipak, dijalog djeluje prirodno i ležerno, što je važan temelj za von Ahnovu viziju potpuno automatiziranog instruktora stranih jezika.

Nove AI značajke Duolinga trebale bi učenje jezika uz aplikaciju dovesti na novu razinu, ali tu rastu i rizici, Foto: Profimedia

Bicknell, Duolingov voditelj odjela za razvoj AI-ja, kaže da pokušavaju oponašati tri kvalitete dobrih privatnih instruktora: znati sve znaju polaznici i kako ih učinkovito podučavati, vještinu odgovaranja na sva njihova pitanja i održavanje motivacije korisnika tako da se stalno vraćaju učenju.

Značajka videopoziva već pokušava simulirati prvu kvalitetu. Naime, pri svakom razgovoru sustav uči više o korisniku – baš kao što bi to bio slučaj s ljudskim instruktorom. Primjerice, ako ste Lily rekli da ste bili na vjenčanju, ona će to zapamtiti i možda spomenuti u budućim razgovorima. Lily, također, ne ispravlja izgovor ili gramatiku jer poznato je da se ljudi lako obeshrabre zbog straha da ne pogriješe. Sve dok AI “razumije” što korisnik govori, razgovori se nastavljaju bez takvih “kritika”. Tvrtka je izjavila da su razgovori namjerno kratki kako bi zadržali interes korisnika. Tako oni traju oko minute za početnike, odnosno dvije i pol minute za naprednije korisnike.

Von Ahn je svjestan da se stvari mogu zakomplicirati. Brine ga da bi AI instruktor mogao “poludjeti” i početi “govoriti, ne znam, nešto nacističko”, rekao je. Von Ahn kaže da se “pomirio” s takvom mogućnošću. “Spremni smo na to. Ne u smislu da imamo velike planove za nepredviđene situacije, ali znam da bi se takvo što mogli dogoditi”, rekao je. Za značajku videopoziva, tvrtka navodi da ima specifične tehnike za davanje naredbi i smjernice za moderiranje sadržaja kako bi se odgovori AI-ja držali pod kontrolom.

Financijski direktor Duolinga, Matt Skaruppa, kaže da se tvrtka ne mora toliko brinuti o zamkama s kojima se suočavaju druge tvrtke koje uvode AI u širu primjenu, jer Duolingo koristi tehnologiju na specijaliziraniji način. “Naša misija nije riješiti izazove vezane uz umjetnu inteligenciju za cijeli svijet. Cilj nam je primijeniti određene stvari u obrazovanju”, rekao je za Forbes. “Tako da je koristimo AI vrlo fokusirano.”

Ipak, von Ahn ne bježi od rizika – bilo da je riječ o automatizaciji poslova ili mogućnosti da AI kaže nešto neprikladno. “Vjerojatno ćemo reći nešto što ćemo požaliti”, kaže, dodajući kako prednosti ipak nadmašuju potencijalne probleme.

Originalni tekst: Duolingo’s Billionaire Founder Is All In On AI

Autor: Richard Nieva, Forbes

(Prevela: Iva Tomečić, N1)